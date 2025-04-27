Відмова Україні у членстві в НАТО лише полегшить Росії планування подальшої агресії, - Кубілюс

Росія вимагає не надавати Україні членство в НАТО, не тому, що боїться нападу на себе з території Альянсу. А тому, що планує наступну агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс написав у своєму Х.

"Росія боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної агресії Росії. "Ні НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", – підкреслив він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що європейські союзники США єдині в думці, що Росія є "довгостроковою загрозою".

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