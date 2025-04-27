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Новини Членство України в НАТО
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Відмова Україні у членстві в НАТО лише полегшить Росії планування подальшої агресії, - Кубілюс

Кубілюс про те, чому Росія вимагає не надавати Україні членство в НАТО

Росія вимагає не надавати Україні членство в НАТО, не тому, що боїться нападу на себе з території Альянсу. А тому, що планує наступну агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс написав у своєму Х.

"Росія боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної агресії Росії. "Ні НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", – підкреслив він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що європейські союзники США єдині в думці, що Росія є "довгостроковою загрозою".

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Автор: 

НАТО (6452) росія (65244) Україна (5899) Кубілюс Андрюс (44)


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Топ коментарі
+7
Навіть сцюця.... .
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27.04.2025 12:41
+7
Всім зрозуміло, що РФ хоче максимально потужно вийти на наступну війну. Без санкцій, з дронами, ракетами та танками. Буряти, тувінці та якути в стойбіщах підростуть, зеків нових посадять і вперед.
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27.04.2025 12:44
+4
Не хочуть США нас бачити в НАТО - тривожно їм
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27.04.2025 12:37
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Не хочуть США нас бачити в НАТО - тривожно їм
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27.04.2025 12:37 Відповісти
Навіть сцюця.... .
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27.04.2025 12:41 Відповісти
Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, На нашій - не своїй землі...
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27.04.2025 12:44 Відповісти
Всім зрозуміло, що РФ хоче максимально потужно вийти на наступну війну. Без санкцій, з дронами, ракетами та танками. Буряти, тувінці та якути в стойбіщах підростуть, зеків нових посадять і вперед.
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27.04.2025 12:44 Відповісти
росія зусиллями туреччини та угорщини перетворила НАТО на імпотента.
тому одночасно з зусиллями в ступу в НАТО треба тримати на прицілі що НАТО мертве, воно воювати з росією не буде і нам треба бути готовими в час ікс швидко перевзутися і почати вимагати вступити не в НАТО а в НАТО 2.0 де не буде туреччини, угорщини та словаччини бо статут буде инший, дієздатний.
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27.04.2025 12:57 Відповісти
у росії дроч на нато!
у нато бздик на росію.

у лютому 2022, рухнули, от конкретно луснули дві надуті гімняні бульбашки: друга армія світу та нато.
нема, ні того, ні того!
скільки ще буде цей дроч?
рютте, це не могильщик нато, це довбойоб, якого підставили, як горбачова.
горбачов не розвалив сересер, він згнив, ще при брєжнєвє.
рютте, не розвалив нато, нато згнило, ще при клінтоні.
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27.04.2025 13:00 Відповісти
Україна в НАТО - це гарантія того, що нова війна не почнеться
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27.04.2025 13:00 Відповісти
Україна не може відмовитись від НАТО, хіба що Зеленський черговий раз порушить конституцію України, бо вступ до НАТО прописаний у конституцію (дякуючи, доречі, попередньому уряду), а змінювати конституцію під час війни/війскового стану не можна.
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27.04.2025 13:14 Відповісти
Одна з причин того. що США не бажає бачити Україну в НАТО , тому що Трамп ще під час передвиборної гонки казав, що США не буде захищати країни ЄС в разі нападу росії
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27.04.2025 13:25 Відповісти
Кучма підар сховався! А його треба публічно повісити на Майдані за те що він замість підписати план дій для вступу України в НАТО поїхав в рашку!!!
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27.04.2025 13:26 Відповісти
Раніше було єдине господарство в союзі
За один день неможливо економіку перебудувати
Потрібно було спочатку зберегти господарські зв'язки
Поступово перебудувати економіїку на кращі світові
Зразки
З розвтою економікою нас прийняли в любий. Економічнаий
і політичний і військовий союз
Ми пішли другою дорогою розвалили економіку
довели населення до бідності
Кому потрібні у партнери ніщеброди
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27.04.2025 14:44 Відповісти
 
 