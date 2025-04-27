Відмова Україні у членстві в НАТО лише полегшить Росії планування подальшої агресії, - Кубілюс
Росія вимагає не надавати Україні членство в НАТО, не тому, що боїться нападу на себе з території Альянсу. А тому, що планує наступну агресію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс написав у своєму Х.
"Росія боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної агресії Росії. "Ні НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", – підкреслив він.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що європейські союзники США єдині в думці, що Росія є "довгостроковою загрозою".
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тому одночасно з зусиллями в ступу в НАТО треба тримати на прицілі що НАТО мертве, воно воювати з росією не буде і нам треба бути готовими в час ікс швидко перевзутися і почати вимагати вступити не в НАТО а в НАТО 2.0 де не буде туреччини, угорщини та словаччини бо статут буде инший, дієздатний.
у нато бздик на росію.
у лютому 2022, рухнули, от конкретно луснули дві надуті гімняні бульбашки: друга армія світу та нато.
нема, ні того, ні того!
скільки ще буде цей дроч?
рютте, це не могильщик нато, це довбойоб, якого підставили, як горбачова.
горбачов не розвалив сересер, він згнив, ще при брєжнєвє.
рютте, не розвалив нато, нато згнило, ще при клінтоні.
За один день неможливо економіку перебудувати
Потрібно було спочатку зберегти господарські зв'язки
Поступово перебудувати економіїку на кращі світові
Зразки
З розвтою економікою нас прийняли в любий. Економічнаий
і політичний і військовий союз
Ми пішли другою дорогою розвалили економіку
довели населення до бідності
Кому потрібні у партнери ніщеброди