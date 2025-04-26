Україна та НАТО визначили пріоритети роботи JATEC, яка аналізує уроки, отримані на полі бою

У Києві відбулося засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти JATEC

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Хто взяв участь у засіданні?

Участь у засіданні взяли голова Старшої наглядової ради і помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга та представники Міністерства оборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО-Україна (JATEC).

Члени наглядової ради погодились, що факт проведення засідання за участі представників НАТО, ЗС Польщі та інших високопосадовців у Києві є сигналом єднання Альянсу з Україною.

Про що говорили під час засідання?

Під час засідання сторони обговорили стратегічні питання діяльності JATEC та реалізацію попередніх організаційних завдань. Окрему увагу приділили приєднанню партнерів до роботи Спільного центру НАТО-Україна, розбудові стійкості інформаційних систем, підтримці напряму освіти і підготовки, взаємосумісності, а також співпраці у розробці рішень для вирішення викликів на полі бою.

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Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол наголосив на важливості спільної роботи над розробкою засобів протидії ворожим FPV-дронам на оптоволокні, що стане темою наступного NATO Innovation Challenge.

Із моменту свого відкриття в лютому 2025 року Центр вже реалізував свої перші проєкти, зосереджені на протиповітряній обороні, захисті критичної інфраструктури, а також стійкості та тотальній обороні.

"Україна та НАТО стають ближчими, щоб розвивати взаємодію та спільні зусилля в кількох сферах, включаючи стійкість, захист цивільних осіб та нові технології. Наша діяльність у рамках JATEC демонструє спільне зобов’язання як Альянсу, так і України швидко та спільно виконувати поставлені завдання", – зазначив помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус.

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НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку Україні. За перші три місяці 2025 року союзники вже пообіцяли надати Україні понад 20 мільярдів євро допомоги у сфері безпеки цього року.

Що таке JATEC?

JATEC аналізує важливі уроки, отримані на полі бою в Україні та є першою цивільно-військовою організацією, спільно керованою НАТО та Україною. Її робота допоможе подальшому зміцненню оборонного сектору України, посиленню її стримування та оборони, а також досягненню повної оперативної сумісності з НАТО.