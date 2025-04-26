Украина и НАТО определили приоритеты работы JATEC, которая анализирует уроки, полученные на поле боя.

В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Кто принял участие в заседании?

Участие в заседании приняли глава Старшего наблюдательного совета и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга и представители Министерства обороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО-Украина (JATEC).

Члены наблюдательного совета согласились, что факт проведения заседания с участием представителей НАТО, ВС Польши и других высокопоставленных чиновников в Киеве является сигналом единения Альянса с Украиной.

О чем говорили во время заседания?

Во время заседания стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. Особое внимание уделили присоединению партнеров к работе Совместного центра НАТО-Украина, развитию устойчивости информационных систем, поддержке направления образования и подготовки, совместимости, а также сотрудничеству в разработке решений для решения вызовов на поле боя.

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Заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадный генерал Олег Апостол подчеркнул важность совместной работы над разработкой средств противодействия вражеским FPV-дронам на оптоволокне, что станет темой следующего NATO Innovation Challenge.

С момента своего открытия в феврале 2025 года Центр уже реализовал свои первые проекты, сосредоточенные на противовоздушной обороне, защите критической инфраструктуры, а также устойчивости и тотальной обороне.

"Украина и НАТО становятся ближе, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защиту гражданских лиц и новые технологии. Наша деятельность в рамках JATEC демонстрирует общее обязательство как Альянса, так и Украины быстро и совместно выполнять поставленные задачи", - отметил помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус.

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НАТО продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине. За первые три месяца 2025 года союзники уже пообещали предоставить Украине более 20 миллиардов евро помощи в сфере безопасности в этом году.

Что такое JATEC?

JATEC анализирует важные уроки, полученные на поле боя в Украине и является первой гражданско-военной организацией, совместно управляемой НАТО и Украиной. Ее работа поможет дальнейшему укреплению оборонного сектора Украины, усилению ее сдерживания и обороны, а также достижению полной оперативной совместимости с НАТО.