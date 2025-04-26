Украина и НАТО определили приоритеты работы JATEC, которая анализирует уроки, полученные на поле боя.
В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Кто принял участие в заседании?
Участие в заседании приняли глава Старшего наблюдательного совета и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга и представители Министерства обороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО-Украина (JATEC).
Члены наблюдательного совета согласились, что факт проведения заседания с участием представителей НАТО, ВС Польши и других высокопоставленных чиновников в Киеве является сигналом единения Альянса с Украиной.
О чем говорили во время заседания?
Во время заседания стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. Особое внимание уделили присоединению партнеров к работе Совместного центра НАТО-Украина, развитию устойчивости информационных систем, поддержке направления образования и подготовки, совместимости, а также сотрудничеству в разработке решений для решения вызовов на поле боя.
Заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадный генерал Олег Апостол подчеркнул важность совместной работы над разработкой средств противодействия вражеским FPV-дронам на оптоволокне, что станет темой следующего NATO Innovation Challenge.
С момента своего открытия в феврале 2025 года Центр уже реализовал свои первые проекты, сосредоточенные на противовоздушной обороне, защите критической инфраструктуры, а также устойчивости и тотальной обороне.
"Украина и НАТО становятся ближе, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защиту гражданских лиц и новые технологии. Наша деятельность в рамках JATEC демонстрирует общее обязательство как Альянса, так и Украины быстро и совместно выполнять поставленные задачи", - отметил помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус.
НАТО продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине. За первые три месяца 2025 года союзники уже пообещали предоставить Украине более 20 миллиардов евро помощи в сфере безопасности в этом году.
Что такое JATEC?
JATEC анализирует важные уроки, полученные на поле боя в Украине и является первой гражданско-военной организацией, совместно управляемой НАТО и Украиной. Ее работа поможет дальнейшему укреплению оборонного сектора Украины, усилению ее сдерживания и обороны, а также достижению полной оперативной совместимости с НАТО.
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Таким чином, можна з впевненістю сказати, що:
1 Завдяки безпілотним системам та цифровим технологіям традиційні і відомі вам види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії. Їх вже немає.
2 Броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, стала беззахисною перед дешевими дронами, а отже, її використання і в інших видах бою сьогодні є неможливим.
3 Високоточна зброя, що використовувала GPRS-позиціонування, через розвиток РЕБ втратила свою ефективність.
4 Протиповітряна оборона зазнає чи не найбільших трансформацій. Поява великої кількості малих і дешевих дронів зробила економічно недоцільним використання наддорогих ракет до систем ППО.
5 Повітряний простір над полем бою став недоступним для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони. Авіація потребує модернізації і можливості вести розвідку, наносити ураження із зовсім інших відстаней.
6 Морський простір поступово був зайнятий морськими дронами. Тепер могутні кораблі ховаються в захищених портах.
ударні дрони, які довели свою виняткову ефективність, особливо в умовах дефіциту артилерійських ***********;
розвідувальні;зенітні;наземні безпілотні системи;
універсальні бойові платформи;
морські безпілотні системи
Високоточні удари по шляхах логістики стали сьогодні абсолютно буденним явищем. Більше того, такі удари вже є частиною тактики видавлення з позицій.
Таким чином, унаслідок абсолютної прозорості перед переднім краєм утворилася 10-15 кілометрова зона суцільної смерті. Вже не дивно, коли дрон полює не за груповою ціллю чи бронеоб'єктом, а навіть за окремим солдатом. До речі, ця зона постійно розширюється, як і росте вірогідність бути там знищеним.
Чому це стало можливим? Вкотре раз повторюся, причинами цьому є:
По-перше, шалений розвиток засобів РЕБ. Саме завдяки розвитку РЕБ вдалося нівелювати спроможність супутникових технологій, радіо- і GPRS-керованих *********** наносити високоточні удари на оперативному рівні. Ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів впала до нуля.
По-друге - на полі бою з'явилася велика кількість засобів візуальної розвідки та ударних дронів тактичного і оперативного рівня.
Як наслідок, тактика застосування та оперативне мистецтво зазнали суттєвих змін.
На оперативному рівні війна взагалі зайшла в глухий кут. Глибокі маневри чи удари на оперативну глибину стали неможливі. Значною мірою через те, що протиборство між безпілотними системами з одного боку та засобами РЕБ і ППО з іншого продовжується. А отже класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали майже самогубними.
З часом, навіть наступальні дії малих високомобільних та технологічно оснащених тактичних груп, щільно скоординованих з системами ситуаційної обізнаності, підтримки, РЕБ та ППО, стали неефективними.
Як висновок, революція воєнних технологій на основі безпілотних систем і штучного інтелекту повністю змінила природу війни і продовжує розвиватися. А отже, швидкість впровадження інновацій напряму збільшує спроможності держави досягти перемоги у війні.
Імовірно, у майбутній високотехнологічній війні перемагає той, хто адаптуватиметься до технологічних умов поля бою швидше, ніж противник. Та сторона, що першою системно і якісно здійснить перехід на інший воєнно-технологічний рівень, отримає безумовну стратегічну перевагу і нав'яже свою волю іншій стороні.