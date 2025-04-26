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Новости ВСУ и стандарты НАТО Работа JATEC
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Украина и НАТО определили приоритеты работы JATEC, которая анализирует уроки, полученные на поле боя.

jatec

В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Кто принял участие в заседании?

Участие в заседании приняли глава Старшего наблюдательного совета и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга и представители Министерства обороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО-Украина (JATEC).

Члены наблюдательного совета согласились, что факт проведения заседания с участием представителей НАТО, ВС Польши и других высокопоставленных чиновников в Киеве является сигналом единения Альянса с Украиной.

О чем говорили во время заседания?

Во время заседания стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. Особое внимание уделили присоединению партнеров к работе Совместного центра НАТО-Украина, развитию устойчивости информационных систем, поддержке направления образования и подготовки, совместимости, а также сотрудничеству в разработке решений для решения вызовов на поле боя.

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Заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадный генерал Олег Апостол подчеркнул важность совместной работы над разработкой средств противодействия вражеским FPV-дронам на оптоволокне, что станет темой следующего NATO Innovation Challenge.

С момента своего открытия в феврале 2025 года Центр уже реализовал свои первые проекты, сосредоточенные на противовоздушной обороне, защите критической инфраструктуры, а также устойчивости и тотальной обороне.

"Украина и НАТО становятся ближе, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защиту гражданских лиц и новые технологии. Наша деятельность в рамках JATEC демонстрирует общее обязательство как Альянса, так и Украины быстро и совместно выполнять поставленные задачи", - отметил помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус.

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НАТО продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине. За первые три месяца 2025 года союзники уже пообещали предоставить Украине более 20 миллиардов евро помощи в сфере безопасности в этом году.

Что такое JATEC?

JATEC анализирует важные уроки, полученные на поле боя в Украине и является первой гражданско-военной организацией, совместно управляемой НАТО и Украиной. Ее работа поможет дальнейшему укреплению оборонного сектора Украины, усилению ее сдерживания и обороны, а также достижению полной оперативной совместимости с НАТО.

Автор: 

Генштаб ВС (6294) НАТО (9991)


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Валерій Залужний:


Таким чином, можна з впевненістю сказати, що:

1 Завдяки безпілотним системам та цифровим технологіям традиційні і відомі вам види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії. Їх вже немає.

2 Броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, стала беззахисною перед дешевими дронами, а отже, її використання і в інших видах бою сьогодні є неможливим.

3 Високоточна зброя, що використовувала GPRS-позиціонування, через розвиток РЕБ втратила свою ефективність.

4 Протиповітряна оборона зазнає чи не найбільших трансформацій. Поява великої кількості малих і дешевих дронів зробила економічно недоцільним використання наддорогих ракет до систем ППО.

5 Повітряний простір над полем бою став недоступним для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони. Авіація потребує модернізації і можливості вести розвідку, наносити ураження із зовсім інших відстаней.

6 Морський простір поступово був зайнятий морськими дронами. Тепер могутні кораблі ховаються в захищених портах.
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26.04.2025 20:54 Ответить
Отже, ми маємо розвивати:

ударні дрони, які довели свою виняткову ефективність, особливо в умовах дефіциту артилерійських ***********;

розвідувальні;зенітні;наземні безпілотні системи;

універсальні бойові платформи;

морські безпілотні системи
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26.04.2025 20:56 Ответить
Поступово, як і Перша світова, ця війна зайшла в ступор. Вже зовсім згодом, в 2024 році, бурхливий розвиток науково-технічного прогресу призвів до ситуації, коли дронами вражалися цілі не тільки перед переднім краєм, а й в оперативній глибині. Це унеможливило знаходження будь-якої техніки, вогневих засобів, резервів - навіть поза переднім краєм.

Високоточні удари по шляхах логістики стали сьогодні абсолютно буденним явищем. Більше того, такі удари вже є частиною тактики видавлення з позицій.

Таким чином, унаслідок абсолютної прозорості перед переднім краєм утворилася 10-15 кілометрова зона суцільної смерті. Вже не дивно, коли дрон полює не за груповою ціллю чи бронеоб'єктом, а навіть за окремим солдатом. До речі, ця зона постійно розширюється, як і росте вірогідність бути там знищеним.

Чому це стало можливим? Вкотре раз повторюся, причинами цьому є:

По-перше, шалений розвиток засобів РЕБ. Саме завдяки розвитку РЕБ вдалося нівелювати спроможність супутникових технологій, радіо- і GPRS-керованих *********** наносити високоточні удари на оперативному рівні. Ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів впала до нуля.

По-друге - на полі бою з'явилася велика кількість засобів візуальної розвідки та ударних дронів тактичного і оперативного рівня.

Як наслідок, тактика застосування та оперативне мистецтво зазнали суттєвих змін.

На оперативному рівні війна взагалі зайшла в глухий кут. Глибокі маневри чи удари на оперативну глибину стали неможливі. Значною мірою через те, що протиборство між безпілотними системами з одного боку та засобами РЕБ і ППО з іншого продовжується. А отже класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали майже самогубними.

З часом, навіть наступальні дії малих високомобільних та технологічно оснащених тактичних груп, щільно скоординованих з системами ситуаційної обізнаності, підтримки, РЕБ та ППО, стали неефективними.
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26.04.2025 20:58 Ответить
Cаме це вже зараз дає можливість невеликим гравцям із обмеженими ресурсами: окремим країнами, відомствам і навіть підрозділам досягати вражаючих результатів за допомогою відносно недорогих асиметричних рішень.

Як висновок, революція воєнних технологій на основі безпілотних систем і штучного інтелекту повністю змінила природу війни і продовжує розвиватися. А отже, швидкість впровадження інновацій напряму збільшує спроможності держави досягти перемоги у війні.

Імовірно, у майбутній високотехнологічній війні перемагає той, хто адаптуватиметься до технологічних умов поля бою швидше, ніж противник. Та сторона, що першою системно і якісно здійснить перехід на інший воєнно-технологічний рівень, отримає безумовну стратегічну перевагу і нав'яже свою волю іншій стороні.
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26.04.2025 21:01 Ответить
 
 