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Новости Членство Украины в НАТО
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Отказ Украине в членстве в НАТО только облегчит России планирование дальнейшей агрессии, - Кубилюс

Кубилюс о том, почему Россия требует не предоставлять Украине членство в НАТО

Россия требует не предоставлять Украине членство в НАТО, не потому, что боится нападения на себя с территории Альянса. А потому, что планирует следующую агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс написал в своем Х.

"Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей агрессии России. "Нет НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии", - подчеркнул он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что европейские союзники США едины во мнении, что Россия является "долгосрочной угрозой".

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Автор: 

НАТО (9991) россия (95585) Украина (44951) Кубилюс Андрюс (40)


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Топ комментарии
+7
Навіть сцюця.... .
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27.04.2025 12:41
+6
Всім зрозуміло, що РФ хоче максимально потужно вийти на наступну війну. Без санкцій, з дронами, ракетами та танками. Буряти, тувінці та якути в стойбіщах підростуть, зеків нових посадять і вперед.
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27.04.2025 12:44
+4
Не хочуть США нас бачити в НАТО - тривожно їм
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27.04.2025 12:37
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Не хочуть США нас бачити в НАТО - тривожно їм
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27.04.2025 12:37 Ответить
Навіть сцюця.... .
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27.04.2025 12:41 Ответить
Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, На нашій - не своїй землі...
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27.04.2025 12:44 Ответить
Всім зрозуміло, що РФ хоче максимально потужно вийти на наступну війну. Без санкцій, з дронами, ракетами та танками. Буряти, тувінці та якути в стойбіщах підростуть, зеків нових посадять і вперед.
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27.04.2025 12:44 Ответить
росія зусиллями туреччини та угорщини перетворила НАТО на імпотента.
тому одночасно з зусиллями в ступу в НАТО треба тримати на прицілі що НАТО мертве, воно воювати з росією не буде і нам треба бути готовими в час ікс швидко перевзутися і почати вимагати вступити не в НАТО а в НАТО 2.0 де не буде туреччини, угорщини та словаччини бо статут буде инший, дієздатний.
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27.04.2025 12:57 Ответить
у росії дроч на нато!
у нато бздик на росію.

у лютому 2022, рухнули, от конкретно луснули дві надуті гімняні бульбашки: друга армія світу та нато.
нема, ні того, ні того!
скільки ще буде цей дроч?
рютте, це не могильщик нато, це довбойоб, якого підставили, як горбачова.
горбачов не розвалив сересер, він згнив, ще при брєжнєвє.
рютте, не розвалив нато, нато згнило, ще при клінтоні.
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27.04.2025 13:00 Ответить
Україна в НАТО - це гарантія того, що нова війна не почнеться
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27.04.2025 13:00 Ответить
Україна не може відмовитись від НАТО, хіба що Зеленський черговий раз порушить конституцію України, бо вступ до НАТО прописаний у конституцію (дякуючи, доречі, попередньому уряду), а змінювати конституцію під час війни/війскового стану не можна.
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27.04.2025 13:14 Ответить
Одна з причин того. що США не бажає бачити Україну в НАТО , тому що Трамп ще під час передвиборної гонки казав, що США не буде захищати країни ЄС в разі нападу росії
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27.04.2025 13:25 Ответить
Кучма підар сховався! А його треба публічно повісити на Майдані за те що він замість підписати план дій для вступу України в НАТО поїхав в рашку!!!
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27.04.2025 13:26 Ответить
 
 