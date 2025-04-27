Отказ Украине в членстве в НАТО только облегчит России планирование дальнейшей агрессии, - Кубилюс
Россия требует не предоставлять Украине членство в НАТО, не потому, что боится нападения на себя с территории Альянса. А потому, что планирует следующую агрессию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс написал в своем Х.
"Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей агрессии России. "Нет НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии", - подчеркнул он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что европейские союзники США едины во мнении, что Россия является "долгосрочной угрозой".
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тому одночасно з зусиллями в ступу в НАТО треба тримати на прицілі що НАТО мертве, воно воювати з росією не буде і нам треба бути готовими в час ікс швидко перевзутися і почати вимагати вступити не в НАТО а в НАТО 2.0 де не буде туреччини, угорщини та словаччини бо статут буде инший, дієздатний.
у нато бздик на росію.
у лютому 2022, рухнули, от конкретно луснули дві надуті гімняні бульбашки: друга армія світу та нато.
нема, ні того, ні того!
скільки ще буде цей дроч?
рютте, це не могильщик нато, це довбойоб, якого підставили, як горбачова.
горбачов не розвалив сересер, він згнив, ще при брєжнєвє.
рютте, не розвалив нато, нато згнило, ще при клінтоні.