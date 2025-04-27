Отказ Украине в членстве в НАТО только облегчит России планирование дальнейшей агрессии, - Кубилюс

Россия требует не предоставлять Украине членство в НАТО, не потому, что боится нападения на себя с территории Альянса. А потому, что планирует следующую агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс написал в своем Х.

"Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей агрессии России. "Нет НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии", - подчеркнул он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что европейские союзники США едины во мнении, что Россия является "долгосрочной угрозой".

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