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Ми могли б висунути переконливі аргументи на користь миру - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні, - Кубілюс

андрюс,кубілюс

Якщо Президент США Дональд Трамп не переконає кремлівського диктатора Володимира Путіна укласти мир, західні союзники могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні.

Таку ідею висунув Комісар з питань оборони та космосу, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наразі Захід щорічно надає Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги.

"Але ми можемо витратити таку ж суму на закупівлю сучасної зброї в Україні, яка коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж та, що виробляється в ЄС чи США. Це фактично подвоїло б обсяг озброєння, яке Україна отримує за ті ж € 40 мільярдів", - пояснив єврокомісар.

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За словами Кубілюса, новий механізм позик, підтриманий Європейським Союзом, надає країнам-членам саме таку можливість — спрямовувати кошти на збільшення військової допомоги Україні. Він вважає, що саме так може бути реалізована стратегія "миру через силу".

Автор: 

допомога (8371) Кубілюс Андрюс (45) війна в Україні (4124)


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Щасливий-нещасний народ десятиріччями в очікуванні свободи, отримавїї й ще вірить у таку казку єдності миру заради миру сьогодні ?
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05.05.2025 02:11 Відповісти
Всі колишні такі розумні
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05.05.2025 02:17 Відповісти
Якщо колишній школяр не полінується прочитати, то помітить, що Кубілюс - нині діючий Комісар ЄС з питань оборони.
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05.05.2025 02:48 Відповісти
 
 