Ми могли б висунути переконливі аргументи на користь миру - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні, - Кубілюс

Якщо Президент США Дональд Трамп не переконає кремлівського диктатора Володимира Путіна укласти мир, західні союзники могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні.

Таку ідею висунув Комісар з питань оборони та космосу, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наразі Захід щорічно надає Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги.

"Але ми можемо витратити таку ж суму на закупівлю сучасної зброї в Україні, яка коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж та, що виробляється в ЄС чи США. Це фактично подвоїло б обсяг озброєння, яке Україна отримує за ті ж € 40 мільярдів", - пояснив єврокомісар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Леммі після розмови з Венсом: Світу вривається терпець через дії Путіна

За словами Кубілюса, новий механізм позик, підтриманий Європейським Союзом, надає країнам-членам саме таку можливість — спрямовувати кошти на збільшення військової допомоги Україні. Він вважає, що саме так може бути реалізована стратегія "миру через силу".