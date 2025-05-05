Мы могли бы выдвинуть убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украине, — Кубилюс
Если Президент США Дональд Трамп не убедит кремлевского диктатора Владимира Путина заключить мир, западные союзники могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира - значительно увеличив нашу военную поддержку Украине.
Такую идею выдвинул Комиссар по вопросам обороны и космоса, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сейчас Запад ежегодно предоставляет Украине около 40 миллиардов евро военной помощи.
"Но мы можем потратить такую же сумму на закупку современного оружия в Украине, которое будет стоить примерно вдвое дешевле, чем то, что производится в ЕС или США. Это фактически удвоило бы объем вооружения, которое Украина получает за те же €40 миллиардов", - пояснил еврокомиссар.
По словам Кубилюса, новый механизм займов, поддержанный Европейским Союзом, предоставляет странам-членам именно такую возможность - направлять средства на увеличение военной помощи Украине. Он считает, что именно так может быть реализована стратегия "мира через силу".
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После трех лет войны (не говоря уже о 8 лет
дамбил бамбасдо того), сколько вам еще нужно времени, что бы уяснить простую вещь - агрессор понимает только язык силы, стало быть, если вы хотите очень быстро с этим покончить, уже бы давно завалили Украину оружием, следовательно, возникает вопрос - Так какого черта вы тянете!?
Все в майбутньому...
Спочатку перевір, чи вражатиме розмір того, що збираєшся висунути!
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