Если Президент США Дональд Трамп не убедит кремлевского диктатора Владимира Путина заключить мир, западные союзники могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира - значительно увеличив нашу военную поддержку Украине.

Такую идею выдвинул Комиссар по вопросам обороны и космоса, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас Запад ежегодно предоставляет Украине около 40 миллиардов евро военной помощи.

"Но мы можем потратить такую же сумму на закупку современного оружия в Украине, которое будет стоить примерно вдвое дешевле, чем то, что производится в ЕС или США. Это фактически удвоило бы объем вооружения, которое Украина получает за те же €40 миллиардов", - пояснил еврокомиссар.

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По словам Кубилюса, новый механизм займов, поддержанный Европейским Союзом, предоставляет странам-членам именно такую возможность - направлять средства на увеличение военной помощи Украине. Он считает, что именно так может быть реализована стратегия "мира через силу".