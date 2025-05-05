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Мы могли бы выдвинуть убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украине, — Кубилюс

андрюс,кубилюс

Если Президент США Дональд Трамп не убедит кремлевского диктатора Владимира Путина заключить мир, западные союзники могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира - значительно увеличив нашу военную поддержку Украине.

Такую идею выдвинул Комиссар по вопросам обороны и космоса, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас Запад ежегодно предоставляет Украине около 40 миллиардов евро военной помощи.

"Но мы можем потратить такую же сумму на закупку современного оружия в Украине, которое будет стоить примерно вдвое дешевле, чем то, что производится в ЕС или США. Это фактически удвоило бы объем вооружения, которое Украина получает за те же €40 миллиардов", - пояснил еврокомиссар.

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По словам Кубилюса, новый механизм займов, поддержанный Европейским Союзом, предоставляет странам-членам именно такую возможность - направлять средства на увеличение военной помощи Украине. Он считает, что именно так может быть реализована стратегия "мира через силу".

Автор: 

помощь (7820) Кубилюс Андрюс (41) война в Украине (4089)


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Топ комментарии
+4
Якщо колишній школяр не полінується прочитати, то помітить, що Кубілюс - нині діючий Комісар ЄС з питань оборони.
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05.05.2025 02:48
+4
"...західні союзники могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні."

После трех лет войны (не говоря уже о 8 лет дамбил бамбас до того), сколько вам еще нужно времени, что бы уяснить простую вещь - агрессор понимает только язык силы, стало быть, если вы хотите очень быстро с этим покончить, уже бы давно завалили Украину оружием, следовательно, возникает вопрос - Так какого черта вы тянете!?
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05.05.2025 05:08
+2
Ми дуже хочемо щоб війна в Україні тривала якомога довше" - країни Балтії і Польща.
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05.05.2025 05:54
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Щасливий-нещасний народ десятиріччями в очікуванні свободи, отримавїї й ще вірить у таку казку єдності миру заради миру сьогодні ?
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05.05.2025 02:11 Ответить
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05.05.2025 09:23 Ответить
Всі колишні такі розумні
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05.05.2025 02:17 Ответить
Якщо колишній школяр не полінується прочитати, то помітить, що Кубілюс - нині діючий Комісар ЄС з питань оборони.
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05.05.2025 02:48 Ответить
Складно сказати, що гірше. Колишній школяр чи дебіл-переросток який намагається когось образити
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05.05.2025 05:52 Ответить
"...західні союзники могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні."

После трех лет войны (не говоря уже о 8 лет дамбил бамбас до того), сколько вам еще нужно времени, что бы уяснить простую вещь - агрессор понимает только язык силы, стало быть, если вы хотите очень быстро с этим покончить, уже бы давно завалили Украину оружием, следовательно, возникает вопрос - Так какого черта вы тянете!?
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05.05.2025 05:08 Ответить
Ключові слова«змогли б»...
Все в майбутньому...
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05.05.2025 05:29 Ответить
Ми дуже хочемо щоб війна в Україні тривала якомога довше" - країни Балтії і Польща.
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05.05.2025 05:54 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/napad-na-nato-yakbi-viyna-v-ukrajini-trivala-do-2030-roku-ce-bulo-b-bezpechnishe-dlya-alyansu-50496338.html Німеччина теж у тій когорті.
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05.05.2025 07:20 Ответить
Західні союзники могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру, але робить цього не будуть.
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05.05.2025 05:59 Ответить
Ми могли б висунути переконливі аргументи на користь миру - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні


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05.05.2025 06:02 Ответить
Ми могли б висунути переконливі аргументи

Спочатку перевір, чи вражатиме розмір того, що збираєшся висунути!
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05.05.2025 06:40 Ответить
Ні, ви не можете збільшити військову підтримку, бо якби ви могли це, то вже збільшили б. Але ви можете більше говорити і збільшити кількість демагогії, стурбованості, занепокоєння та засудження.
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05.05.2025 07:09 Ответить
Збільшують і посилюють, а віз і нині там.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
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05.05.2025 07:18 Ответить
...могли б...
...Але не змогли...
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05.05.2025 08:16 Ответить
Тут не все так просто-даючи нам кошти на зброю є величезний ризик того,що їх банально розкрадатимуть.
...Не пишу хто саме-це й так усім відомо.
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05.05.2025 08:48 Ответить
 
 