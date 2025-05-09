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Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
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Я не бачу готовності Путіна до припинення вогню, - Кубілюс

Кубілюс про те, чи дійсно рф прагне миру

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сказав, що він не бачить реальної готовності диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів про припинення вогню. На його думку, США мають змінити стратегію щодо Росії та тиснути на Москву для припинення війни.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що  Росія не "така сильна" як раніше, та Україна "зможе утримати" лінію фронту. Також Кубілюс наголосив на тому, що підтримка України має продовжуватися.

Єврокомісар нагадав, що ЄС планує інтегрувати Україну у власну безпекову систему й тому розглядає співпрацю на рівні оборонних промисловостей.

"Ми створюємо спільну робочу групу між нашими службами, які відповідають за оборонну промисловість, і українським урядом, українськими чиновниками. Ми шукаємо, як дійсно перейняти ваш досвід і мати якісь спільні проєкти, які б дозволили європейській оборонній промисловості дізнатися багато про модернізацію та інновації в оборонній промисловості",- сказав Кубілюс.

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Також він наголосив, що у світі зростає кількість загроз, як, наприклад, від Китаю. На тлі цього, за словами Кубілюса, зараз необхідно говорити про нову європейську архітектуру безпеки, частиною якої буде Україна.

"І саме тому ми повинні говорити про так звану нову європейську архітектуру безпеки. І я не уявляю собі можливості мати ефективну європейську архітектуру безпеки, якщо Україна не буде частиною цієї архітектури безпеки. По-перше, ви дійсно належите до європейської сім'ї. А по-друге, ви маєте дуже сильну військову міць, армію, дуже сильну військову або оборонну промисловість. Саме тому ви принесете багато додаткової цінності в цю нову архітектуру європейської безпеки", - сказав єврокомісар.

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Автор: 

росія (65442) Кубілюс Андрюс (47) війна в Україні (4226)


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а де ж та готовність візьметься, якщо пуйло холче воювати
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09.05.2025 19:42 Відповісти
Росія у квітні просувалася лише на 6 км² на день, - британська розвідка. Джерело: https://censor.net/ua/n3551380

Якби Україна так звільняла свої території, при цьому літали б літаки, чоловіки будь-якого віку могли відпочити в Єгипті або Таїланді, а їй запропонували перемир'я?
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09.05.2025 19:54 Відповісти
Путін хочет победы и ничего кроме победы.Это его цель,его жизнь,его мечта,его агония,его бред, его детище.Он хоет победы любой ценой.Только дебилы это не понимают.
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09.05.2025 19:55 Відповісти
Готовності від ***** ні хто не бачить.
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09.05.2025 19:44 Відповісти
Золоті слова. Дай бог, щоб справдилися. США-ЄС-Україна є непереможним військово-політичним і економічним блоком.
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09.05.2025 19:47 Відповісти
Звичайно-бо не можливо побачити те чого немає...
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09.05.2025 19:49 Відповісти
Трапм выполнил коианду. Обеспечил чистое небо над боссом. ВСЕ будет УКРАИНА!
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09.05.2025 20:02 Відповісти
 
 