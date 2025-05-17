РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10961 посетитель онлайн
Новости Требования Путина относительно войны в Украине
1 509 29

Путин может выдвигать любые ультиматумы, но европейское сообщество никогда не согласится на подобные требования, - Кубилюс

Кубилюс о Путине

Ультиматумы российского президента Владимира Путина по расширению ЕС и НАТО лишь подчеркивают его осознание глубокой слабости России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Путин может выдвигать любые ультиматумы, но западное сообщество, особенно европейское, никогда не согласится на подобные требования. В общей сложности, ситуация в России выглядит довольно трагической, поскольку траектория ее развития очевидно направляется к упадку. Россия фактически исключила себя из мирового сообщества, в частности - из глобальной экономической системы, и ее долгосрочные перспективы выглядят крайне неутешительными", - сказал он.

Еврокомиссар убежден, что в перспективе Россия будет вынуждена пройти через глубокие внутренние трансформации.

"Путин пытается остановить этот естественный ход событий, так как демократические процессы постепенно распространяются на восток в пределах постимперского пространства. Одной из причин, почему он развязал войну против Украины, стало стремление остановить ее прогресс на пути к становлению успешного, демократического и европейски ориентированного государства", - считает Кубилюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубилюс: Часть средств из плана на перевооружение ЕС направят в поддержку Украины

По его мнению, Путин прекрасно понимал, что успех Украины может вдохновить рядовых россиян поставить под сомнение его власть и спросить, почему Украина движется вперед, а Россия остается далеко позади.

"Поэтому я не воспринимаю ультиматумы Путина как нечто, что должно нас пугать. Наоборот, они лишь подчеркивают его осознание глубокой слабости России. Именно поэтому он и прибегает к агрессивному поведению, громким заявлениям и демонстративным жестам, чтобы скрыть истинное направление деградации государства", - подытожил еврокомиссар.

Напомним, Россия все еще рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп заключит приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине. В то же время диктатор РФ Владимир Путин готов продолжать войну, если переговоры не будут удачными.

Автор: 

путин владимир (32048) Кубилюс Андрюс (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Європейська спільнота нехай для початку відправить свої війська в Україну, бо жлуктати пивко в мирних містах зі словами підтримки і обороняти розвалений Покровськ в багнюці під обстрілами - це дещо інші речі.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:37 Ответить
+6
у пуйла агонія і він веде себе як пацюк загнаний в куток , вбиває цивільних
показать весь комментарий
17.05.2025 13:34 Ответить
+5
здебільшого пересічні федерасти підримують *****, вони живуть у домах бараках які більш схожи на сараї для худоби але все одно пітримують свого сЦаря
показать весь комментарий
17.05.2025 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
здебільшого пересічні федерасти підримують *****, вони живуть у домах бараках які більш схожи на сараї для худоби але все одно пітримують свого сЦаря
показать весь комментарий
17.05.2025 13:23 Ответить
Хворий мага-чорт. Але як ми бачимо у реальності відбувається трохи інше
1) Рижий чорт вводив тарифи проти Китаю. Обісрався - здав назад
2) Рижий чорт вводив тарифи проти ЄС. Обісрався - здав назад
І головне, для мага-чортів , що сидять під ВПН Європейських країн нагадаю , що в ЄС навіть маленька країна має вплив
Я вже не кажу , про Є4 яке зараз вже трохи роздупляється
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
показать весь комментарий
17.05.2025 13:46 Ответить
Невже НАТО та Євросоюз перестали допомагати Україні? Чи може країни НАТО та Європи давали Україні допомогу, щоб подарувати все путлеру? Путлер капут!
показать весь комментарий
17.05.2025 13:52 Ответить
у пуйла агонія і він веде себе як пацюк загнаний в куток , вбиває цивільних
показать весь комментарий
17.05.2025 13:34 Ответить
Європейська спільнота нехай для початку відправить свої війська в Україну, бо жлуктати пивко в мирних містах зі словами підтримки і обороняти розвалений Покровськ в багнюці під обстрілами - це дещо інші речі.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:37 Ответить
Це нам розповідає мудило з ФША , країна президентом якою керують з Кремля
Смішно!
Що там по вашій потужній армії. Де вона ? Як ми бачимо - нема її.
"Світоч демократії" хр-р-тьфу на вас , нацисти
Її рівень маджахедів у тапках по путелі ганяти
І то змогли при цьому вже 2 джета втратити
показать весь комментарий
17.05.2025 13:48 Ответить
Американські військові втратили бойовий літак після спроби ухилитися від атаки хуситів.
США втратили у морі винищувач Військово-морських сил F/A-18 Super Hornet після того, як він впав за борт з авіаносця USS Harry S. Truman.

Оце рівень. Йолупів нагібають навіть срані хусити.
Хоча при Байдені такого лайна не було
показать весь комментарий
17.05.2025 13:50 Ответить
Думка гарна, але чому вони повинні відправляти своїх людей на війну? Вони допомають України і грошима, і зброєю більше, ніж зараз твоє руде чмо!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:04 Ответить
Не повиннi.

Однако соглашаться или не соглашаться на требования РФ может только Украина и только украинцы.

Хотя скажи оно выгодно, когда драться с гопником отправляют тебя, но помогают едой, бинтами, и короче всем, чтобы ты подольше дрался с гопником?
показать весь комментарий
17.05.2025 16:57 Ответить
***** достатньо що трампонівська спільнота погодиться. А на європейську спільноту плювали що один що інший.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:49 Ответить
Ну так і Європа з Україною плювали на обох. Ізі.
От тільки не все так просто , вірно
Один рудий вже намагався тарифами плюнути
Ледь не зробив депресію знов великою
показать весь комментарий
17.05.2025 13:51 Ответить
Особисто його це все абсолютно не парить.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:01 Ответить
Ну так і європейську спільноту , як і нас не парить
Бачиш всі не запарені.
Але чому ж тоді рудий здав назад з тарифами і чому б йому це не зробити знов ?
показать весь комментарий
17.05.2025 14:03 Ответить
Йому порадили адекватні люди-він і здав. А чому взагалі шестиразовий банкрут і шахрай став президентом США? Двічі.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:17 Ответить
Ну так і в цей раз йому порадять
А що до другої частини
То приблизно так само як оце стало презединтом України і її урядом
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
показать весь комментарий
17.05.2025 14:25 Ответить
Особисті справи США в контексті тарифів та доля України для трампона зовсім різні речі.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:51 Ответить
Так допомога нам у війні в інтересах США це йому теж розумні люди пояснюють
Поки артачиться ,як з тарифами ,а що буде далі - подивимось
Тут вже Локхіди зрозуміли ,що треба брати справу у свої руки
І закоопились з німцями на виробництво патріотів
показать весь комментарий
17.05.2025 23:04 Ответить
Мексика, Китай, Канада, Європа вже показали, як трампу на них плювати.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:55 Ответить
Йому вони нічого не показали,тому що в його реальності він всюди вийшов переможцем. Це хвора людина,як і *****.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:59 Ответить
Фу, спочатку пропустив слово "його"...а потім зрозумів що все добре
показать весь комментарий
17.05.2025 14:26 Ответить
бла-бла-бла...
показать весь комментарий
17.05.2025 13:50 Ответить
Нік відповідає допису. Nice, немитий
показать весь комментарий
17.05.2025 13:52 Ответить
Разница между мной и тобой в том, что тебя мой - что не мой, жопа всегда черная. Что тебя так далеко занесло от теплой Абхазии?
показать весь комментарий
17.05.2025 15:12 Ответить
Бомбит у кацапа , що навіть його власні поети називали вас - немиті
Тому не пригорай , бігом назад на болота
А то ти ,як справжній рашист любиш немиту і ненавидиш Європу
Але чомусь мешкаєш не на росії
показать весь комментарий
17.05.2025 23:01 Ответить
Рудий Донні це стара шалава Окурка.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:00 Ответить
... І знову перенесе введення санкцій.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:56 Ответить
 
 