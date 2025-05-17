Путин может выдвигать любые ультиматумы, но европейское сообщество никогда не согласится на подобные требования, - Кубилюс
Ультиматумы российского президента Владимира Путина по расширению ЕС и НАТО лишь подчеркивают его осознание глубокой слабости России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
"Путин может выдвигать любые ультиматумы, но западное сообщество, особенно европейское, никогда не согласится на подобные требования. В общей сложности, ситуация в России выглядит довольно трагической, поскольку траектория ее развития очевидно направляется к упадку. Россия фактически исключила себя из мирового сообщества, в частности - из глобальной экономической системы, и ее долгосрочные перспективы выглядят крайне неутешительными", - сказал он.
Еврокомиссар убежден, что в перспективе Россия будет вынуждена пройти через глубокие внутренние трансформации.
"Путин пытается остановить этот естественный ход событий, так как демократические процессы постепенно распространяются на восток в пределах постимперского пространства. Одной из причин, почему он развязал войну против Украины, стало стремление остановить ее прогресс на пути к становлению успешного, демократического и европейски ориентированного государства", - считает Кубилюс.
По его мнению, Путин прекрасно понимал, что успех Украины может вдохновить рядовых россиян поставить под сомнение его власть и спросить, почему Украина движется вперед, а Россия остается далеко позади.
"Поэтому я не воспринимаю ультиматумы Путина как нечто, что должно нас пугать. Наоборот, они лишь подчеркивают его осознание глубокой слабости России. Именно поэтому он и прибегает к агрессивному поведению, громким заявлениям и демонстративным жестам, чтобы скрыть истинное направление деградации государства", - подытожил еврокомиссар.
Напомним, Россия все еще рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп заключит приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине. В то же время диктатор РФ Владимир Путин готов продолжать войну, если переговоры не будут удачными.
