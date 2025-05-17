УКР
Путін може висувати будь-які ультиматуми, але європейська спільнота ніколи не погодиться на подібні вимоги, - Кубілюс

Кубілюс про Путіна

Ультиматуми російського президента Володимира Путіна щодо розширення ЄС та НАТО лише підкреслюють його усвідомлення глибокої слабкості Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Путін може висувати будь-які ультиматуми, але західна спільнота, особливо європейська, ніколи не погодиться на подібні вимоги. Загалом, ситуація в Росії виглядає доволі трагічною, адже траєкторія її розвитку очевидно прямує до занепаду. Росія фактично виключила себе зі світового співтовариства, зокрема з глобальної економічної системи, і її довгострокові перспективи видаються вкрай невтішними", - сказав він.

Єврокомісар переконаний, що в перспективі Росія буде змушена пройти через глибокі внутрішні трансформації.

"Путін намагається зупинити цей природний хід подій, адже демократичні процеси поступово поширюються на схід у межах постімперського простору. Однією з причин, чому він розв’язав війну проти України, стало прагнення зупинити її поступ на шляху до становлення успішної, демократичної та європейськоорієнтованої держави", - вважає Кубілюс.

На його думку, Путін чудово розумів, що успіх України може надихнути пересічних росіян поставити під сумнів його владу й запитати, чому Україна рухається вперед, а Росія залишається далеко позаду.

"Тому я не сприймаю ультиматуми Путіна як щось, що має нас лякати. Навпаки, вони лише підкреслюють його усвідомлення глибокої слабкості Росії. Саме тому він і вдається до агресивної поведінки, гучних заяв і демонстративних жестів, аби приховати справжній напрям деградації держави", - підсумував єврокомісар.

Нагадаємо, Росія все ще розраховує на те, що президент США Дональд Трамп укладе прийнятну для Москви мирну угоду щодо України. Водночас диктатор РФ Володимир Путін готовий продовжувати війну, якщо переговори не будуть вдалими.

путін володимир (24655) Кубілюс Андрюс (67)
Європейська спільнота нехай для початку відправить свої війська в Україну, бо жлуктати пивко в мирних містах зі словами підтримки і обороняти розвалений Покровськ в багнюці під обстрілами - це дещо інші речі.
показати весь коментар
17.05.2025 13:37 Відповісти
+6
у пуйла агонія і він веде себе як пацюк загнаний в куток , вбиває цивільних
показати весь коментар
17.05.2025 13:34 Відповісти
+5
здебільшого пересічні федерасти підримують *****, вони живуть у домах бараках які більш схожи на сараї для худоби але все одно пітримують свого сЦаря
показати весь коментар
17.05.2025 13:23 Відповісти
Це нам розповідає мудило з ФША , країна президентом якою керують з Кремля
Смішно!
Що там по вашій потужній армії. Де вона ? Як ми бачимо - нема її.
"Світоч демократії" хр-р-тьфу на вас , нацисти
Її рівень маджахедів у тапках по путелі ганяти
І то змогли при цьому вже 2 джета втратити
показати весь коментар
17.05.2025 13:48 Відповісти
Американські військові втратили бойовий літак після спроби ухилитися від атаки хуситів.
США втратили у морі винищувач Військово-морських сил F/A-18 Super Hornet після того, як він впав за борт з авіаносця USS Harry S. Truman.

Оце рівень. Йолупів нагібають навіть срані хусити.
Хоча при Байдені такого лайна не було
показати весь коментар
17.05.2025 13:50 Відповісти
Думка гарна, але чому вони повинні відправляти своїх людей на війну? Вони допомають України і грошима, і зброєю більше, ніж зараз твоє руде чмо!
показати весь коментар
17.05.2025 15:04 Відповісти
Не повиннi.

Однако соглашаться или не соглашаться на требования РФ может только Украина и только украинцы.

Хотя скажи оно выгодно, когда драться с гопником отправляют тебя, но помогают едой, бинтами, и короче всем, чтобы ты подольше дрался с гопником?
показати весь коментар
17.05.2025 16:57 Відповісти
***** достатньо що трампонівська спільнота погодиться. А на європейську спільноту плювали що один що інший.
показати весь коментар
17.05.2025 13:49 Відповісти
Ну так і Європа з Україною плювали на обох. Ізі.
От тільки не все так просто , вірно
Один рудий вже намагався тарифами плюнути
Ледь не зробив депресію знов великою
показати весь коментар
17.05.2025 13:51 Відповісти
Особисто його це все абсолютно не парить.
показати весь коментар
17.05.2025 14:01 Відповісти
Ну так і європейську спільноту , як і нас не парить
Бачиш всі не запарені.
Але чому ж тоді рудий здав назад з тарифами і чому б йому це не зробити знов ?
показати весь коментар
17.05.2025 14:03 Відповісти
Йому порадили адекватні люди-він і здав. А чому взагалі шестиразовий банкрут і шахрай став президентом США? Двічі.
показати весь коментар
17.05.2025 14:17 Відповісти
Ну так і в цей раз йому порадять
А що до другої частини
То приблизно так само як оце стало презединтом України і її урядом
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
показати весь коментар
17.05.2025 14:25 Відповісти
Особисті справи США в контексті тарифів та доля України для трампона зовсім різні речі.
показати весь коментар
17.05.2025 14:51 Відповісти
Так допомога нам у війні в інтересах США це йому теж розумні люди пояснюють
Поки артачиться ,як з тарифами ,а що буде далі - подивимось
Тут вже Локхіди зрозуміли ,що треба брати справу у свої руки
І закоопились з німцями на виробництво патріотів
показати весь коментар
17.05.2025 23:04 Відповісти
Мексика, Китай, Канада, Європа вже показали, як трампу на них плювати.
показати весь коментар
17.05.2025 13:55 Відповісти
Йому вони нічого не показали,тому що в його реальності він всюди вийшов переможцем. Це хвора людина,як і *****.
показати весь коментар
17.05.2025 13:59 Відповісти
Фу, спочатку пропустив слово "його"...а потім зрозумів що все добре
показати весь коментар
17.05.2025 14:26 Відповісти
бла-бла-бла...
показати весь коментар
17.05.2025 13:50 Відповісти
Нік відповідає допису. Nice, немитий
показати весь коментар
17.05.2025 13:52 Відповісти
Разница между мной и тобой в том, что тебя мой - что не мой, жопа всегда черная. Что тебя так далеко занесло от теплой Абхазии?
показати весь коментар
17.05.2025 15:12 Відповісти
Бомбит у кацапа , що навіть його власні поети називали вас - немиті
Тому не пригорай , бігом назад на болота
А то ти ,як справжній рашист любиш немиту і ненавидиш Європу
Але чомусь мешкаєш не на росії
показати весь коментар
17.05.2025 23:01 Відповісти
Рудий Донні це стара шалава Окурка.
показати весь коментар
17.05.2025 14:00 Відповісти
... І знову перенесе введення санкцій.
показати весь коментар
17.05.2025 14:56 Відповісти
 
 