Путін може висувати будь-які ультиматуми, але європейська спільнота ніколи не погодиться на подібні вимоги, - Кубілюс

Ультиматуми російського президента Володимира Путіна щодо розширення ЄС та НАТО лише підкреслюють його усвідомлення глибокої слабкості Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Путін може висувати будь-які ультиматуми, але західна спільнота, особливо європейська, ніколи не погодиться на подібні вимоги. Загалом, ситуація в Росії виглядає доволі трагічною, адже траєкторія її розвитку очевидно прямує до занепаду. Росія фактично виключила себе зі світового співтовариства, зокрема з глобальної економічної системи, і її довгострокові перспективи видаються вкрай невтішними", - сказав він.

Єврокомісар переконаний, що в перспективі Росія буде змушена пройти через глибокі внутрішні трансформації.

"Путін намагається зупинити цей природний хід подій, адже демократичні процеси поступово поширюються на схід у межах постімперського простору. Однією з причин, чому він розв’язав війну проти України, стало прагнення зупинити її поступ на шляху до становлення успішної, демократичної та європейськоорієнтованої держави", - вважає Кубілюс.

На його думку, Путін чудово розумів, що успіх України може надихнути пересічних росіян поставити під сумнів його владу й запитати, чому Україна рухається вперед, а Росія залишається далеко позаду.

"Тому я не сприймаю ультиматуми Путіна як щось, що має нас лякати. Навпаки, вони лише підкреслюють його усвідомлення глибокої слабкості Росії. Саме тому він і вдається до агресивної поведінки, гучних заяв і демонстративних жестів, аби приховати справжній напрям деградації держави", - підсумував єврокомісар.

Нагадаємо, Росія все ще розраховує на те, що президент США Дональд Трамп укладе прийнятну для Москви мирну угоду щодо України. Водночас диктатор РФ Володимир Путін готовий продовжувати війну, якщо переговори не будуть вдалими.