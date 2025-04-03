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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Стосунки Трампа і Путіна
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Путін розраховує, що Трамп досягне бажаних для РФ поступок щодо України, - Bloomberg

Володимир Путін та Дональд Трамп

Росія все ще розраховує на те, що президент США Дональд Трамп укладе прийнятну для Москви мирну угоду щодо України. Водночас диктатор РФ Володимир Путін готовий продовжувати війну, якщо переговори не будуть вдалими.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Неназвані джерела видання в Москві розповіли, що очільник Кремля розуміє, що Трамп –– це найкращий шанс покласти край війні, і Путін нібито хоче продовжувати дипломатію.

За словами співрозмовників видання, Кремль не турбує погроза Трампа запровадити каральні вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в питанні припинення вогню.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито "воліла б продовжити певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання".

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"Усі воліли б не сваритися, а розмовляти, і не тільки розмовляти, а й бути почутими - ось що ми маємо з нинішньою американською адміністрацією", - уточнив він.

Економічний посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який перебуває під санкціями США, заявив у четвер, що він проводить зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації.

Bloomberg нагадує, що Кремль вимагає від США нових поступок, зокрема, послаблення санкцій і призупинення поставок зброї в Україну.

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Також Росія для припинення вогню з Україною в Чорному морі вимагає знову підключити до міжнародної системи обміну інформацією SWIFT один з найбільших державних банків.

Хоча Трамп вже поступився багатьма вимогами Росії, однак погодившись на всі умови Путіна, він ризикує наразитися на звинувачення у слабкості. Проте він зробив припинення війни однією з головних передвиборчих обіцянок, додає агентство. 

Автор: 

путін володимир (23785) Трамп Дональд (5576) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+7
Неназвані джерела видання в Москві розповіли...
Мудацький Bloomberg в гонитві за кліками бере участь у московській інформаційній війні. Публікуючи свідомі зливи кремля під виглядом новин.
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03.04.2025 16:51
+6
ВСе пуйло вірно розрахував. Рижий п.дор і наше горенько віддадуть йому все що він захоче.
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03.04.2025 16:47
+5
Найбільше, що влаштовує ×уйла у цих трампівських поперділках - це те, що весь цей час терпила-Віслюк забороняє нищити кацапські НПЗ і НПС, поки ×уйло безкарно нищить українські житлові будинки разом з людьми.
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03.04.2025 17:04
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ВСе пуйло вірно розрахував. Рижий п.дор і наше горенько віддадуть йому все що він захоче.
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03.04.2025 16:47 Відповісти
Скільки віддасть клоун ЗЕ і ніяк це не залежить від Трампа.Не потрібно пройоби списувать на інших
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03.04.2025 16:51 Відповісти
Свіжий гівнобот-аккаунт. Хвойда...
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03.04.2025 16:52 Відповісти
Чому і досі не віддали?
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03.04.2025 16:53 Відповісти
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03.04.2025 16:50 Відповісти
Хутін - пуй!
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03.04.2025 17:14 Відповісти
Неназвані джерела видання в Москві розповіли...
Мудацький Bloomberg в гонитві за кліками бере участь у московській інформаційній війні. Публікуючи свідомі зливи кремля під виглядом новин.
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03.04.2025 16:51 Відповісти
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03.04.2025 16:54 Відповісти
Блумберг ******** всього потроху - а конкретно - Трамп надавить на путлєра - так і не сказав
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03.04.2025 16:55 Відповісти
Тобто, для України немає різниці. Бо нас або примусять віддати всі запрошені ****** території, або війна буде поки їх не заберуть силою. Крутий план Трампа. Хто б міг подумати. Гнида руда.
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03.04.2025 17:03 Відповісти
Найбільше, що влаштовує ×уйла у цих трампівських поперділках - це те, що весь цей час терпила-Віслюк забороняє нищити кацапські НПЗ і НПС, поки ×уйло безкарно нищить українські житлові будинки разом з людьми.
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03.04.2025 17:04 Відповісти
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03.04.2025 17:07 Відповісти
А потім "Нас надули".
Трумп то ще той кидала....
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03.04.2025 17:09 Відповісти
ніяка рижа білка не заставить Україну відмовитися від своїх 4 областей та Криму, тим більше вони не повністю окуповані! те що там записано в конституції москової - це вологі полюції *****. А якщо на це піти, то через певний час він впише туди Дніпропетровську, Чернігівську, Сумську , Одеську, Харківську і т.д. області - і що, нам теж їх віддавати?
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03.04.2025 17:11 Відповісти
Мало,хто розуміє,що ця компанія інформаційна запущена з метою зробити винуватим когось,але тільки не ЗЕ.Щоб ця потвора просрочена залишалась при владі в майбутньому
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03.04.2025 17:23 Відповісти
Так, Блумберг вже підпорядковується Зелі і його офісові. Свіжозарегані кремлівські оти все знають!

Olyx
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 10.02.2025
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03.04.2025 17:40 Відповісти
Якби в тебе було трохи більше мізків ніж дату реєстраціі дивитись,то знав би,що московія багато кого купила.І московії дуже вигідно залишити ЗЕ при владі
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03.04.2025 17:46 Відповісти
Саме тому кремлівське ***** висуває вимогу усунення Зелі від влади як обов'язкову для мирних перемовин, віримо свіжозареганим ботам!
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03.04.2025 17:57 Відповісти
Говорити і робити-різні речі!Говорити про усунення-зразу плюсик до рейтингу,треба інколи говову вмикати
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03.04.2025 18:03 Відповісти
Є ще інший варіант, якщо голову вмикати - твоє ***** виставляє умовою усунення Зелі і прицьому запускає ботню, з методичкою з твоїми тезами. Норм варіант?
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03.04.2025 19:50 Відповісти
Перед виборами 2019р ЗЕ теж не влаштовував раху і на цей факт деякі виборці повелись.
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03.04.2025 18:07 Відповісти
Це махровий трампіст predator-predator; літій неоненко. Після виборів став - олухом
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03.04.2025 17:54 Відповісти
Носи шапочку з фольги-допомагає
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03.04.2025 18:04 Відповісти
Сам носи, це ваше кацапське. В Україні таке не в тренді.
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03.04.2025 20:15 Відповісти
зрозуміло. Всі 4 роки правління трампа будуть розмовляти, і будуть почутими
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03.04.2025 17:23 Відповісти
Трампло досягне для ***** всього, чого той забажає, окрім України.
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03.04.2025 17:46 Відповісти
Водночас диктатор РФ в. прутін готовий продовжувати війну, якщо переговори не будуть вдалими Джерело: https://censor.net/ua/n3544894
Тобто терорист примушує до капітуляції. А оон мовчить
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03.04.2025 21:00 Відповісти
 
 