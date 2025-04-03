Путін розраховує, що Трамп досягне бажаних для РФ поступок щодо України, - Bloomberg

Росія все ще розраховує на те, що президент США Дональд Трамп укладе прийнятну для Москви мирну угоду щодо України. Водночас диктатор РФ Володимир Путін готовий продовжувати війну, якщо переговори не будуть вдалими.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Неназвані джерела видання в Москві розповіли, що очільник Кремля розуміє, що Трамп –– це найкращий шанс покласти край війні, і Путін нібито хоче продовжувати дипломатію.

За словами співрозмовників видання, Кремль не турбує погроза Трампа запровадити каральні вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в питанні припинення вогню.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито "воліла б продовжити певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання".

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"Усі воліли б не сваритися, а розмовляти, і не тільки розмовляти, а й бути почутими - ось що ми маємо з нинішньою американською адміністрацією", - уточнив він.

Економічний посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який перебуває під санкціями США, заявив у четвер, що він проводить зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації.

Bloomberg нагадує, що Кремль вимагає від США нових поступок, зокрема, послаблення санкцій і призупинення поставок зброї в Україну.

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Також Росія для припинення вогню з Україною в Чорному морі вимагає знову підключити до міжнародної системи обміну інформацією SWIFT один з найбільших державних банків.

Хоча Трамп вже поступився багатьма вимогами Росії, однак погодившись на всі умови Путіна, він ризикує наразитися на звинувачення у слабкості. Проте він зробив припинення війни однією з головних передвиборчих обіцянок, додає агентство.