Путін тримає владу слабкіше, ніж будь-коли. Хтось має сказати про це Білому дому, - The Telegraph
Росія все ще становить серйозну загрозу для України, Грузії та Молдови, проте геополітично зараз є слабшою, ніж будь-коли за останні століття. Режим Кремля разом із залежною Білоруссю є одним з останніх оплотів деспотизму XIX століття.
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Автор зазначає, що Путін та його прихильники добре розуміють, що їхня влада може значно послабитися, якщо Україна зуміє остаточно вирватися з-під його контролю, а її ВВП на душу населення почне наздоганяти інші країни Східної Європи, які вже вийшли з російської сфери впливу.
Попри заяви Путіна про те, що "всі карти у нього на руках", це здебільшого порожні слова. Маючи дві європейські країни з ядерною зброєю і щонайменше чотири європейські країни з ВВП, вищим за російський, Європа більш ніж здатна взяти на себе відповідальність за власну оборону від Росії, яка все ще перебуває у відносному геополітичному занепаді. Якщо, звісно, Сполучені Штати зможуть змусити її до цього.
Видання пише, що США зараз зміщують свій стратегічний фокус на протидію Китаю, який зараз є їхнім головним геополітичним суперником. Запобігання кризі на Тайвані в інтересах усіх, тому цей поворот вигідний і Європі.
"Хоча Трамп наполягає на перерозподілі тягаря всередині НАТО, він не може дозволити собі повністю відштовхнути європейських союзників, не підірвавши при цьому стратегічні інтереси США. Навіть якщо він спробує, Конгрес навряд чи дозволить йому зробити такі радикальні кроки, як вихід з НАТО.
Крім того, оскільки європейські члени Альянсу стають більш реалістичними щодо необхідності інвестувати у власну оборону, їхня цінність як військових партнерів США зростає", - йдеться в матеріалі.
З боку нинішньої адміністрації США нерозумно ставитися до Росії як до супердержави й без необхідності погоджуватися на великі російські територіальні здобутки ще до початку мирних переговорів.
"Найближчими роками Європа, ймовірно, зможе протистояти Росії з більшою впевненістю в собі. Коли це станеться, пережитки минулого в Москві, які сильно залежать від міфу про те, що Захід слабкий і занепадаючий, цілком можуть зіткнутися з дедалі важчою боротьбою за утримання влади
Вірте чи ні, але Путін тримає владу слабкіше, ніж багато хто зараз думає. Хтось повинен сказати про це Білому дому", - підсумувало видання.
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росія в найсильнішій позиції з часів другої світової - економіка та населення відмобілізовані під війну, знищення цілого сусідського народу сприймається як свято, щоденно промиваються мізки що треба наступати далі, кожен хто каже що не треба ворог і знищується.
чуваки, прокиньтеся, на нас несеться третя світова а ви замість готуватися малюєте привітальні гасла та квіточками махаєте.
дебіли, бл.
Після ДСВ Совок ставив ракети на Кубі, конкурував на рівних зі Штатами в космічних перегонах і мав напевне найсильнішу сухопутну армію у світі. Це не кажучи вже про другу економіку світу.
Що із цього має голодупа русоблєвотія тепер? Стретегічних ішаків? Виробництво 80 нових Т90 на рік? Залежність від поставок снарядів з КНДР? ))))
найсильніша сухопутна?
а без ленд-лізу все ще найсильніша? а висадитися на островах десь за десятки тисяч кеме вона могла без фльоти?
не могла і не мала.
нинішня росія може. і в арктиці і в африці.
танки йдуть на фронт, їх мало але і мало стало бронештурмів, під ті що є танків у них вистачає.
ішаки,?
так і ми теж скоро на них перейдемо коли зрозуміємо яка це дурня дарувати лат-и за 40к щоб їх спалив дрон за 05к.
для війни з нами у них снарядів вистачає, яка різниця чиїх, своїх чи корейських.
15 - 20 мільйонів солдат на кінець війни, десятки тисяч танків та ББМ.
"нинішня росія може. і в арктиці і в африці."
ну перестань, не смішно ж. Нинішня рвань-сція не змогла навіть в Одесі висадитись. І це проти країни в якої нема флоту. В Африку вони прилітають літаками, в Арктиці єдині хто може завадити - це білі ведмеді.
"танки йдуть на фронт, їх мало але і мало стало бронештурмів, під ті що є танків у них вистачає."
геніально - мало танків, але мало й бронештурмів. Як думаєш, може тут є якась кореляція ?))
"коли зрозуміємо яка це дурня дарувати лат-и за 40к щоб їх спалив дрон за 05к. "
на ішаку або в жигулі дрон в биває всіх. Те саме при наїзді на міну. Те саме при близькому влучанні снаряду. В середині ББМ - навіть броневика, не кажучи про БМП - шанси вижити набагато більше. Тому з нашим дефіцитом піхоти навряди чи ми перейдемо до м'ясних штурмів.
"для війни з нами у них снарядів вистачає, яка різниця чиїх, своїх чи корейських. "
для війни не значить для перемоги. В 22 вони нас переважали в десятки разів - був вогняний вал, завдяки якому вони без суттєвих втрат піхоти просувались дось швидко. В 23-24 вони мало перевагу по кількості арт. пострілів в рази. В 25 в нас фактично паритет.
Коротше, автори праві - рашка може залишатись супердержавою хіба що в головах старих переляканих західних пердунів які ще совок пам'ятають. А насправді вона такою не є і поводитись із нею треба відповідно.
это когда совок был второй экономикой мира?
Ось тут наочно
https://www.youtube.com/watch?v=0EWWXQA9D48
Телеграф тут дає кацапії правильну оцінку . Аж дивно ..
на морі вони відступили у пошуках протидії дронам.
діпстрайки у них сильніші.
піхотні дрони - паритет.
оптоволокно, снаряди, авіяція, ракети - вони нас переважають і сильно.
Якщо війна не припиниться в цьому році , далі на кацапію чекає глибока рецесія . Це говорять абсолютно всі кацапські економісти , хто не співає під владну дудку .
***** , його холопи і пропаганда звісно ще бахваляться , але цифри ( хоч і неофіційні , бо офіційні в них - закриті ) вперто говорять про настання в цьому році повного пця в кацапській економіці .
Крах економіки змусить їх припинити війну . Нікуди вони не дінуться .
Кажуть - коли фсб про це доповіли ***** , він дуже розлютився .
танкери з нафтою плавають, газ качають, гастарбайтерів та негрів на війну відправляють.
ми в набагато гіршій ситуації.
Всьому свій час . Кацапи починали війну на танках , зараз вже їздять на самокатах , а то і взагалі на ослах і на конях . От точно так само і з економікою . На початку війни вона була ще міцною , і грошей в резервах у них ще вистачало , але санкції , які на жаль швидко не діють , все ж потроху свою справу роблять .
Ми в ситуації набагато гіршій , це так , але нас тримає на плаву ЄС , і якщо надалі він від підтримки не відмовиться , то нам нічого такого катастрофічного не загрожує .
срср у свій час теж вихвалявся що нам мовляв - ваші санкції пох , ну і довихвалявся .
а у нас урякальники та барани привели до того що 4 рік війни а воювати по справжньому лише фронт воює і то, лише вояки, всі инші банан курять.
По якійсь причині, це повністю керовані куйлом посіпаки.
З такого боку й потрібно розглядати їх дії.
США виключили Московію з переліку стратегічних суперників - в силу її слабкості . Єдине в чому Москва має паритет з США - ядерна зброя. В усьому іншому - це країна другого ешелеону .
Тому говорити ,що Москва керує СШа -це як говорити про те ,що хвіст метиляє собакою...
Де ти взагалі у моєму коменті побачив щось про війну?
Чи хоча б статтю прочитай
Якесь не дуже уважне та не дуже розумне філософствує. Закінчуй вже.
вони не просто тупі, а ідейні пі@ари, які готові здохнути аби знищити усе живе на світі
помилка бачити проблему тільки у *****, населення *****стану його повністю підтримує у терорі
Ну так хай "Телеграф" і скаже, чому когось чекають?
Хіба що під примусом, але то буде вже зовсім інша історія.
А от араби в ХАМАСи, ІДІЛи та Хезболли шахідами без всяких грошей йдуть.
Русня заздрить.
У русні є прошарок населення, для якого своє життя не має особливої цінності. Якому всё рАвно (не путать с "всё равнО"), что жить, что умереть.
Тому і періодично тут з'являються відео з суїцидами, атакою на милицях і візках без зброї, з спокійно спостерігаючими, як на них летить смертоносний дрон.
Тому зіграти в рулетку з долею - це цілком прийнятна альтернатива "життю" в русском мірє. Вірніше, в той його частині, що не є в межах великих міст з центральною каналізацією.
На Афганістан подивіться.
Техніки - нуль, економіки - нуль, навіть населення не так вже й багато - а всі наддержави свого часу (навіть суворий СРСР) бігли звідти з надертими дупами.
Війна - це не математика, як пропагує русня.
Війна - це психологія.
Неуклюжие попытки отмирающего издания отвлечь внимание от руzzких агрессоров и реваншистов.
Раздуть мнимую угрозу Китая и первостепенность Тайваня для международной безопасности.
Китайский остров Тайвань, на который США и Европа расходуют астрономические суммы не имеет для них особого значения.
Для остального мира значимость Тайваня, ниже нуля.
Скорейшее восстановление китайского суверенитета над островом отвечает интересам всего мира.
В газпроме нет вакансий для икспердов Телеграфа, пестуйте в Макдональдс .
Тепер она дорога - ізолювати знову хоча б агресивну рашку-засирашку.