Путін тримає владу слабкіше, ніж будь-коли. Хтось має сказати про це Білому дому, - The Telegraph

Росія все ще становить серйозну загрозу для України, Грузії та Молдови, проте геополітично зараз є слабшою, ніж будь-коли за останні століття. Режим Кремля разом із залежною Білоруссю є одним з останніх оплотів деспотизму XIX століття.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Автор зазначає, що Путін та його прихильники добре розуміють, що їхня влада може значно послабитися, якщо Україна зуміє остаточно вирватися з-під його контролю, а її ВВП на душу населення почне наздоганяти інші країни Східної Європи, які вже вийшли з російської сфери впливу.

Попри заяви Путіна про те, що "всі карти у нього на руках", це здебільшого порожні слова. Маючи дві європейські країни з ядерною зброєю і щонайменше чотири європейські країни з ВВП, вищим за російський, Європа більш ніж здатна взяти на себе відповідальність за власну оборону від Росії, яка все ще перебуває у відносному геополітичному занепаді. Якщо, звісно, Сполучені Штати зможуть змусити її до цього.

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Видання пише, що США зараз зміщують свій стратегічний фокус на протидію Китаю, який зараз є їхнім головним геополітичним суперником. Запобігання кризі на Тайвані в інтересах усіх, тому цей поворот вигідний і Європі.

"Хоча Трамп наполягає на перерозподілі тягаря всередині НАТО, він не може дозволити собі повністю відштовхнути європейських союзників, не підірвавши при цьому стратегічні інтереси США. Навіть якщо він спробує, Конгрес навряд чи дозволить йому зробити такі радикальні кроки, як вихід з НАТО.

Крім того, оскільки європейські члени Альянсу стають більш реалістичними щодо необхідності інвестувати у власну оборону, їхня цінність як військових партнерів США зростає", - йдеться в матеріалі.

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З боку нинішньої адміністрації США нерозумно ставитися до Росії як до супердержави й без необхідності погоджуватися на великі російські територіальні здобутки ще до початку мирних переговорів.

"Найближчими роками Європа, ймовірно, зможе протистояти Росії з більшою впевненістю в собі. Коли це станеться, пережитки минулого в Москві, які сильно залежать від міфу про те, що Захід слабкий і занепадаючий, цілком можуть зіткнутися з дедалі важчою боротьбою за утримання влади

Вірте чи ні, але Путін тримає владу слабкіше, ніж багато хто зараз думає. Хтось повинен сказати про це Білому дому", - підсумувало видання.

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