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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Переговори Трампа й Путіна
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Путін тримає владу слабкіше, ніж будь-коли. Хтось має сказати про це Білому дому, - The Telegraph

Путін слабкіший, ніж будь-коли. Трамп має знати про це

Росія все ще становить серйозну загрозу для України, Грузії та Молдови, проте геополітично зараз є слабшою, ніж будь-коли за останні століття. Режим Кремля разом із залежною Білоруссю є одним з останніх оплотів деспотизму XIX століття.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Автор зазначає, що Путін та його прихильники добре розуміють, що їхня влада може значно послабитися, якщо Україна зуміє остаточно вирватися з-під його контролю, а її ВВП на душу населення почне наздоганяти інші країни Східної Європи, які вже вийшли з російської сфери впливу.

Попри заяви Путіна про те, що "всі карти у нього на руках", це здебільшого порожні слова. Маючи дві європейські країни з ядерною зброєю і щонайменше чотири європейські країни з ВВП, вищим за російський, Європа більш ніж здатна взяти на себе відповідальність за власну оборону від Росії, яка все ще перебуває у відносному геополітичному занепаді. Якщо, звісно, Сполучені Штати зможуть змусити її до цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін тягне час та намагається вийти з перемовин, - Бербок

Видання пише, що США зараз зміщують свій стратегічний фокус на протидію Китаю, який зараз є їхнім головним геополітичним суперником. Запобігання кризі на Тайвані в інтересах усіх, тому цей поворот вигідний і Європі.

"Хоча Трамп наполягає на перерозподілі тягаря всередині НАТО, він не може дозволити собі повністю відштовхнути європейських союзників, не підірвавши при цьому стратегічні інтереси США. Навіть якщо він спробує, Конгрес навряд чи дозволить йому зробити такі радикальні кроки, як вихід з НАТО.

Крім того, оскільки європейські члени Альянсу стають більш реалістичними щодо необхідності інвестувати у власну оборону, їхня цінність як військових партнерів США зростає", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Найбільший виробник безпілотників у Росії різко збільшив прибуток після появи серед власників фонду доньки Путіна

З боку нинішньої адміністрації США нерозумно ставитися до Росії як до супердержави й без необхідності погоджуватися на великі російські територіальні здобутки ще до початку мирних переговорів.

"Найближчими роками Європа, ймовірно, зможе протистояти Росії з більшою впевненістю в собі. Коли це станеться, пережитки минулого в Москві, які сильно залежать від міфу про те, що Захід слабкий і занепадаючий, цілком можуть зіткнутися з дедалі важчою боротьбою за утримання влади

Вірте чи ні, але Путін тримає владу слабкіше, ніж багато хто зараз думає. Хтось повинен сказати про це Білому дому", - підсумувало видання.

Читайте: Трамп розчарований Путіним і готується вдарити жорсткими санкціями по "тіньовому флоту" РФ, - FoxNews

Автор: 

Європа (1799) путін володимир (23785) росія (65052) США (22685)


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Топ коментарі
+13
альо, люди, ви з якої планети?
росія в найсильнішій позиції з часів другої світової - економіка та населення відмобілізовані під війну, знищення цілого сусідського народу сприймається як свято, щоденно промиваються мізки що треба наступати далі, кожен хто каже що не треба ворог і знищується.
чуваки, прокиньтеся, на нас несеться третя світова а ви замість готуватися малюєте привітальні гасла та квіточками махаєте.
дебіли, бл.
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02.04.2025 12:05
+12
" найсильнішій позиції з часів другої світової "

Після ДСВ Совок ставив ракети на Кубі, конкурував на рівних зі Штатами в космічних перегонах і мав напевне найсильнішу сухопутну армію у світі. Це не кажучи вже про другу економіку світу.
Що із цього має голодупа русоблєвотія тепер? Стретегічних ішаків? Виробництво 80 нових Т90 на рік? Залежність від поставок снарядів з КНДР? ))))
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02.04.2025 12:11
+8
Рабсійська ********* - пігмей проти СССР -70 -80
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02.04.2025 12:09
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02.04.2025 12:04 Відповісти
Ситуація в кремлі може бути складніша, ніж ми думаємо: дід злетів з котушок і мріє, що ось-ось знову захопить Київ за три дні, оточення боїться суперечити йому, тримає його у теплій ванні, тільки щось не до шмигу і шмальне ядеркою, яку вже давно розпродали. Якось так...
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02.04.2025 13:52 Відповісти
альо, люди, ви з якої планети?
росія в найсильнішій позиції з часів другої світової - економіка та населення відмобілізовані під війну, знищення цілого сусідського народу сприймається як свято, щоденно промиваються мізки що треба наступати далі, кожен хто каже що не треба ворог і знищується.
чуваки, прокиньтеся, на нас несеться третя світова а ви замість готуватися малюєте привітальні гасла та квіточками махаєте.
дебіли, бл.
показати весь коментар
02.04.2025 12:05 Відповісти
Рабсійська ********* - пігмей проти СССР -70 -80
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02.04.2025 12:09 Відповісти
" найсильнішій позиції з часів другої світової "

Після ДСВ Совок ставив ракети на Кубі, конкурував на рівних зі Штатами в космічних перегонах і мав напевне найсильнішу сухопутну армію у світі. Це не кажучи вже про другу економіку світу.
Що із цього має голодупа русоблєвотія тепер? Стретегічних ішаків? Виробництво 80 нових Т90 на рік? Залежність від поставок снарядів з КНДР? ))))
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02.04.2025 12:11 Відповісти
ракети на кубі зняли, загальний тротиловий еквівалент насьогодні більший аніж той що був тоді.
найсильніша сухопутна?
а без ленд-лізу все ще найсильніша? а висадитися на островах десь за десятки тисяч кеме вона могла без фльоти?
не могла і не мала.
нинішня росія може. і в арктиці і в африці.
танки йдуть на фронт, їх мало але і мало стало бронештурмів, під ті що є танків у них вистачає.
ішаки,?
так і ми теж скоро на них перейдемо коли зрозуміємо яка це дурня дарувати лат-и за 40к щоб їх спалив дрон за 05к.
для війни з нами у них снарядів вистачає, яка різниця чиїх, своїх чи корейських.
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02.04.2025 12:18 Відповісти
Нинішня росія навіть в Одесі висадитись не змогла, у ті часи, коли чф ще флотом був.
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02.04.2025 12:34 Відповісти
Дубинами по голові дубасити - то взагалі дешевше, камінням кидати одне в одного - це саме те, що треба за вашою логікою. З такими передовими технологіями війна закінчиться дуже швидко! Повним припиненням вогню! 🤣
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02.04.2025 12:41 Відповісти
"а без ленд-лізу все ще найсильніша?"

15 - 20 мільйонів солдат на кінець війни, десятки тисяч танків та ББМ.

"нинішня росія може. і в арктиці і в африці."

ну перестань, не смішно ж. Нинішня рвань-сція не змогла навіть в Одесі висадитись. І це проти країни в якої нема флоту. В Африку вони прилітають літаками, в Арктиці єдині хто може завадити - це білі ведмеді.

"танки йдуть на фронт, їх мало але і мало стало бронештурмів, під ті що є танків у них вистачає."

геніально - мало танків, але мало й бронештурмів. Як думаєш, може тут є якась кореляція ?))

"коли зрозуміємо яка це дурня дарувати лат-и за 40к щоб їх спалив дрон за 05к. "

на ішаку або в жигулі дрон в биває всіх. Те саме при наїзді на міну. Те саме при близькому влучанні снаряду. В середині ББМ - навіть броневика, не кажучи про БМП - шанси вижити набагато більше. Тому з нашим дефіцитом піхоти навряди чи ми перейдемо до м'ясних штурмів.

"для війни з нами у них снарядів вистачає, яка різниця чиїх, своїх чи корейських. "

для війни не значить для перемоги. В 22 вони нас переважали в десятки разів - був вогняний вал, завдяки якому вони без суттєвих втрат піхоти просувались дось швидко. В 23-24 вони мало перевагу по кількості арт. пострілів в рази. В 25 в нас фактично паритет.

Коротше, автори праві - рашка може залишатись супердержавою хіба що в головах старих переляканих західних пердунів які ще совок пам'ятають. А насправді вона такою не є і поводитись із нею треба відповідно.
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02.04.2025 14:15 Відповісти
не пригадую щоб переходив з вами на ти
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02.04.2025 14:47 Відповісти
"Це не кажучи вже про другу економіку світу"
это когда совок был второй экономикой мира?
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02.04.2025 13:36 Відповісти
1946-1978 роки, поки японці не обігнали.
Ось тут наочно
https://www.youtube.com/watch?v=0EWWXQA9D48
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02.04.2025 14:24 Відповісти
А Київ і Покровськ вони не взяли і Херсон втратили тільки тому, що це такий хитрий план.
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02.04.2025 12:12 Відповісти
а маріюпіль ми віддали бо це був такий хитрий плян?
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02.04.2025 12:29 Відповісти
Так, це був хитрий план *****, який пішов трошки не так, як було потрібно.
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02.04.2025 12:30 Відповісти
Маячня . Кацапи зараз - колос на глиняних ногах . А те що вони там зображують себе супердержавою то їхні - галімі понти .
Телеграф тут дає кацапії правильну оцінку . Аж дивно ..
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02.04.2025 13:13 Відповісти
ви помиляєтеся.
на морі вони відступили у пошуках протидії дронам.
діпстрайки у них сильніші.
піхотні дрони - паритет.
оптоволокно, снаряди, авіяція, ракети - вони нас переважають і сильно.
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02.04.2025 13:16 Відповісти
Їм Китай більше допомагає ніж нам!
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02.04.2025 13:31 Відповісти
в статье речь не за Украину, а за запад
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02.04.2025 13:37 Відповісти
Я мав на увазі їхню економіку . Вона летить у прірву . Трильйон бюджетного дефіциту всього лиш за 1 квартал , газпром фактично - банкрот ,вугільна галузь теж , грошей у резервах - кіт наплакав , в кінці року - привіт друкарський верстат ,, прострочені платежі в промисловості вже досягають 50% , Набіулліна облікову ставку знижувати навіть і не планує , попри те що бізнес її їсть поїдом , в кремлі вже забалакують про те що прийдеться заморожувати вклади і багато багато чого іншого .
Якщо війна не припиниться в цьому році , далі на кацапію чекає глибока рецесія . Це говорять абсолютно всі кацапські економісти , хто не співає під владну дудку .
***** , його холопи і пропаганда звісно ще бахваляться , але цифри ( хоч і неофіційні , бо офіційні в них - закриті ) вперто говорять про настання в цьому році повного пця в кацапській економіці .
Крах економіки змусить їх припинити війну . Нікуди вони не дінуться .
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02.04.2025 13:49 Відповісти
Так у них план війни до кінця 2025року вже давно затверджений. А далі вони оголошують свою велику перемогу незалежно від результатів війни і всьо у них в шикаладі, якщо кадиров з дагестанця ми непосруться!
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02.04.2025 14:02 Відповісти
Кадирка у ***** впав в немилість . Мабуть відчуває дупою що великий шухер не за горами , і тому тихцем від ***** - поїхав до шейхів просити в них захисту для свого сімейства і всього - нажитого нєпосільним трудом .
Кажуть - коли фсб про це доповіли ***** , він дуже розлютився .
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02.04.2025 14:14 Відповісти
Дай, Боже, щоб так і було
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02.04.2025 14:04 Відповісти
4 рік слухаю про триндець російської економіки а вона все ніяк.
танкери з нафтою плавають, газ качають, гастарбайтерів та негрів на війну відправляють.
ми в набагато гіршій ситуації.
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02.04.2025 14:52 Відповісти
Не треба нікого слухати , треба ворушити власними мізками .
Всьому свій час . Кацапи починали війну на танках , зараз вже їздять на самокатах , а то і взагалі на ослах і на конях . От точно так само і з економікою . На початку війни вона була ще міцною , і грошей в резервах у них ще вистачало , але санкції , які на жаль швидко не діють , все ж потроху свою справу роблять .
Ми в ситуації набагато гіршій , це так , але нас тримає на плаву ЄС , і якщо надалі він від підтримки не відмовиться , то нам нічого такого катастрофічного не загрожує .
срср у свій час теж вихвалявся що нам мовляв - ваші санкції пох , ну і довихвалявся .
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02.04.2025 20:03 Відповісти
біда в тому що загальний тренд на поразку і путін це використовує на перемовинах.
а у нас урякальники та барани привели до того що 4 рік війни а воювати по справжньому лише фронт воює і то, лише вояки, всі инші банан курять.
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02.04.2025 20:12 Відповісти
а людей воювати нам ЄС склонує?
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03.04.2025 02:30 Відповісти
Таке вже було. Німеччина 1942.
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02.04.2025 13:31 Відповісти
Народе не ведіться на кац. троля! Це ми вже чули від таких: вони сильні, краще нє стрєлять і т.п. в тому ж стилі!!! Все буде Україна!
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02.04.2025 13:44 Відповісти
Відмобілізована економіка залісся випускає 100 нових танків у рік, ога вражаюче.
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02.04.2025 13:46 Відповісти
насправді, ще більше вражаюче: 80
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02.04.2025 14:28 Відповісти
Ти кацапський брехун. На зарплатні з ольгіно. "Реєстрація: 23.01.2023". Чому ти до сіх пір тут?
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04.04.2025 01:58 Відповісти
Не розумію, чому всі сприймають білий дім, як самостійних гравців?!?
По якійсь причині, це повністю керовані куйлом посіпаки.
З такого боку й потрібно розглядати їх дії.
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02.04.2025 12:06 Відповісти
Оцей обмежений хуторський погляд - ніби Україна ,це центр світу і все крутиться навколо неї . Українсько-російська війна - це переферійна війна не дуже цікава СШа .
США виключили Московію з переліку стратегічних суперників - в силу її слабкості . Єдине в чому Москва має паритет з США - ядерна зброя. В усьому іншому - це країна другого ешелеону .
Тому говорити ,що Москва керує СШа -це як говорити про те ,що хвіст метиляє собакою...
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02.04.2025 12:13 Відповісти
Не пиши свинособачу деменційну маячню.
Де ти взагалі у моєму коменті побачив щось про війну?
Чи хоча б статтю прочитай
Якесь не дуже уважне та не дуже розумне філософствує. Закінчуй вже.
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02.04.2025 13:00 Відповісти
Казки рівня Гордона з арестовичем.
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02.04.2025 12:09 Відповісти
Ви Арестовича коли останній раз слухали? Він вже верещить, яка рашка сильна і могутня, бо насправді люська - це прихований дугініст!
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02.04.2025 14:06 Відповісти
навіть якщо ***** позбудеться влади (склеїть лапті, не витримає чергової опеарції з омолодження), то на *****стані до 270 млн пі@арів, які люто ненавидять Україну, Європу та й США
вони не просто тупі, а ідейні пі@ари, які готові здохнути аби знищити усе живе на світі
помилка бачити проблему тільки у *****, населення *****стану його повністю підтримує у терорі
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02.04.2025 12:11 Відповісти
А 270 мільйонів де взялося? Офіційно було 150, неофіційно ще менше...
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02.04.2025 12:46 Відповісти
доплюсував кндр та частину китаю, яка за *****
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02.04.2025 12:56 Відповісти
Це може й так, проте не зовсім. Якщо ***** (дай, Боже) замочать чи сам здохне, то багато залежить від того, хто візьме на себе його обов'язки. Якщо Патрушев, то це погано, якщо хтось інший, більш лояльний тоді є надія
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02.04.2025 14:08 Відповісти
У Трампа своя реальність в голові, де вічно голодна КНДР - це велика ядерна держава, з якою треба налагоджувати стосунки.
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02.04.2025 12:11 Відповісти
Не цінуєте ви "красу гри" Трампа! Адже в нього це такий прийом - "пустити пил" в очі опоненту, охмурити лестощами, а далі ... як карта ляже!
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02.04.2025 12:49 Відповісти
Америка зараз має найсильнішу армію світу, нащо їй якісь корейські голодранці? З Китаєм воювати?
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02.04.2025 13:01 Відповісти
Чому ворожою мовою пишемо з українським прапором? Мабуть тому, що ти таке брехливе, як твоя улюблена КНДР! У них космонавт "побував на Сонці" вже і повернувся живий! І нарід КНДР це всі бріхні хаває!
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02.04.2025 13:36 Відповісти
Не говорите об этом тампону, а то побежит опять спасать.
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02.04.2025 12:19 Відповісти
"Хтось має сказати про це Білому дому, - The Telegraph"
Ну так хай "Телеграф" і скаже, чому когось чекають?
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02.04.2025 12:24 Відповісти
Пацан з пітерської підворітні крєпко забився в нору. А народці єдіной і нєдєлімой тільки чекають випадку. Як говорив арап-поет-бунт на росії безпощадєн и бессмысленный.
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02.04.2025 12:28 Відповісти
А з роїсі на весні 2022-го не тікали? Черги були там, але не у воєнкоматах, за на приграничних пунктах! Ніхто головою на СеВеО накладати не хотів, хіба що за гроші! А ви кажете, що гроші тут ні до чого!
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02.04.2025 12:54 Відповісти
А на росії без грошей воювати не будуть.
Хіба що під примусом, але то буде вже зовсім інша історія.
А от араби в ХАМАСи, ІДІЛи та Хезболли шахідами без всяких грошей йдуть.
Русня заздрить.
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02.04.2025 13:03 Відповісти
А їм не страшно, що вб'ють. Що вони втрачають? Конуру в Мухосранську? Дружину-алкашку і дітей-наркоманів? Безпросвітне життя в глубінкє?
У русні є прошарок населення, для якого своє життя не має особливої цінності. Якому всё рАвно (не путать с "всё равнО"), что жить, что умереть.
Тому і періодично тут з'являються відео з суїцидами, атакою на милицях і візках без зброї, з спокійно спостерігаючими, як на них летить смертоносний дрон.
Тому зіграти в рулетку з долею - це цілком прийнятна альтернатива "життю" в русском мірє. Вірніше, в той його частині, що не є в межах великих міст з центральною каналізацією.
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02.04.2025 13:43 Відповісти
Звичайно краще.
На Афганістан подивіться.
Техніки - нуль, економіки - нуль, навіть населення не так вже й багато - а всі наддержави свого часу (навіть суворий СРСР) бігли звідти з надертими дупами.
Війна - це не математика, як пропагує русня.
Війна - це психологія.
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02.04.2025 13:51 Відповісти
Війна - це психологія, було 150 років тому! Хоча винайдення пороху колись китайцями принесло їм успіхи в завоюваннях. Зараз війна це багатофакторна складова і технології відіграють ключову роль.
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02.04.2025 14:15 Відповісти
Тоді афганські технології - найпередовіші.
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02.04.2025 14:16 Відповісти
Не знаю, що в Афганістані совки забули, але США точно не ставили собі за мету завоювати його і приєднати в якості 51-го штату! Скоріш це була вистава для Пакистану, бо в ньому терористів більше. Тим більш, США добровільно, як і совки, з Афганістану вийшли, бо злидні і хаос перемогти можливо тільки великими грішми, а не війнами! А який дурний буде на них гроші тратити і головне заради чого?
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02.04.2025 14:41 Відповісти
США туди влили, якщо не помиляюсь, більше трильйона. Результат?
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02.04.2025 14:46 Відповісти
"Я думаю любой кто идет, пусть..." - то ти тільки думаєш, герой диванний! Приліг з телефонном і "рассуждаєт".
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02.04.2025 14:24 Відповісти
Якось дві світові війни в Європі відвоювали! І до цих пір вона вільна! І до 1943 року без другого європейського фронту Гітлер стояв під москвою! А якщо подобається духан лаптєй, то вхєришуй на їхні сайти і там смерди! Прийшла медотичка топити за кацапство?
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02.04.2025 13:17 Відповісти
Захопити можна, головне втримати. Довго були окуповані? Століття чи два?
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02.04.2025 13:45 Відповісти
Не треба мішати котлети з мухами! Ваш бравий Гітлер не втримав території тому, що була створена і боролася антигітлерівська коаліція! Не треба приписувати цю заслугу одному сесесеру! Не треба тут співати цю зашуровану мантру про "вялікій СССР"! Методичка застаріла!
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02.04.2025 14:20 Відповісти
І не треба байки тут ліпити, які кацапи ментально всі сплош херої! Гроші пуйло їм товсті платить, і то не всім...
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02.04.2025 13:10 Відповісти
Чому ворожою мовою пишемо? Як можна знати російську і не вивчити українську? Бо пиха не дозволяє!
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02.04.2025 13:41 Відповісти
Иксперды из "The Telegraph" дебилы или полезные идиоты, наводят тень на плетень.
Неуклюжие попытки отмирающего издания отвлечь внимание от руzzких агрессоров и реваншистов.
Раздуть мнимую угрозу Китая и первостепенность Тайваня для международной безопасности.
Китайский остров Тайвань, на который США и Европа расходуют астрономические суммы не имеет для них особого значения.
Для остального мира значимость Тайваня, ниже нуля.
Скорейшее восстановление китайского суверенитета над островом отвечает интересам всего мира.
В газпроме нет вакансий для икспердов Телеграфа, пестуйте в Макдональдс .
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02.04.2025 12:44 Відповісти
Русняві агресори і реваншисти так прагнуть привернути до себе увагу, але все марно: їх викреслили з переліку наддержав і більше в глобальних розрахунках вони не фігурують. Біда-пічалька.
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02.04.2025 13:17 Відповісти
Вірте чи ні, але Путін тримає владу слабкіше, ніж багато хто зараз думає. Хтось повинен сказати про це Білому дому", - підсумувало видання. дебільне видання.котре не звертає уваги на практику світових диктатур Китаю,ТА КНДР
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02.04.2025 12:46 Відповісти
Тільки не треба знову організовувати революції з неконтрольованими наслідками. Коли ці дебіли порозумнішають.
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02.04.2025 12:50 Відповісти
Неконтрольованими наслідками для кого? Які ж ви в своїй Америці боягузи зажерті сидете!
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02.04.2025 13:19 Відповісти
Мабуть Віткофф. (Іронія)
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02.04.2025 12:52 Відповісти
це Великобританія найслабша як в політиці так і армії ніж будь коли за останні століття
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02.04.2025 13:43 Відповісти
Так, кацапи і там постаралися. Захід припустився жахливої помилки: вони думали, що нагодують злиденний Схід, і він стане на шлях демократичного розвитку, тай помилилися. Китай і рашка роз'їлися і зажадали підкорити собі Захід, ніякої демократизації цих країн не відбулося.
Тепер она дорога - ізолювати знову хоча б агресивну рашку-засирашку.
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02.04.2025 14:48 Відповісти
ПРИПІНІТЬ СВАРКУ ! Читайте уважно. Саме це є головною тезою "проте геополітично зараз є слабшою, ніж будь-коли за останні століття (кацапія)"
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02.04.2025 14:55 Відповісти
 
 