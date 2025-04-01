Найбільший виробник безпілотників у Росії різко збільшив прибуток після появи серед власників фонду доньки Путіна

Найбільший виробник безпілотників у Росії – "Геоскан" – суттєво покращив фінансові показники після того, як частку у цій компанії отримав фонд дочки російського диктатора Путіна Катерини Тихонової.

Зокрема, виторг "Геоскану" за підсумками 2024 року зріс у 3,6 раза – до 4,7 млрд рублів, в чистий прибуток – у 6,2 раза, до рекордних 1,27 млрд руб, пише російське видання "Вёрстка" із посиланням на дані бухгалтерської звітності компанії.

Водночас фонд "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), який очолює Тихонова, вперше не розкрив фінансову звітність: дані про виторг та чистий прибуток установи за 2024 рік не розкриваються, проте роком раніше вони склали 1,1 млрд руб. та 234 млн рублів відповідно.

Російська компанія "Геоскан" виробляє цивільні авіаційні безпілотники та програмне забезпечення для фотограмметричної обробки даних. НІР придбав 10% компанії у її засновника Олексія Семьонова, який володіє 87,5%. Решту 2,5% капіталу компанії контролює гендиректор фірми Олексій Юрєцкій. Відразу після цього "Геоскан" збільшив закупівлі підсанкційних електронних плат та напівпровідників у Білорусі.

На початку липня 2023 року Україна наклала на "Геоскан" санкції. Це сталося після того, як глава уряду Башкортостану Андрій Назаров анонсував створення на потужностях підприємства "Геоскан-Уфа" безпілотників для війни в Україні.

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Як повідомлялося, раніше українські журналісти з'ясували, що колишній партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака по кінобізнесу Артем Колюбаєв, який очолює Раду з державної підтримки кінематографії, під час повномасштабної війни отримав низку активів, не пов'язаних з кіно.

Зокрема, він разом з російським режисером українського походження Олексієм Кірющенком ("Моя прекрасна няня", "Свати", "Слуга народу") став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. Колюбаєв і Кірющенко отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.

CEO Culver Олександр Даниленко в розмові з журналістами не зміг пояснити як саме продюсер та режисер отримали частки в цьому бізнесі, а також яку саме роль вони виконують в компанії. Водночас він визнав, що після появи Колюбаєва і Кірющенка серед співвласників компанії у неї з’явилися "нормальні умови" за контрактами з державою, у тому числі для проєкту "Армія дронів".