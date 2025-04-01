БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
934 4

Міноборони витратить на закупівлю наземних дронів 8 мільярдів. Це у 32 рази більше, ніж торік

Міноборони витратить на закупівлю наземних дронів 8 мільярдів

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони у 2025 році планує спрямувати 102,94 мільярда гривень на придбання безпілотних літальних апаратів та 8,07 млрд грн – на придбання наземних роботизованих комплексів для ЗСУ.

Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch з посиланням на офіційний лист "Агенції оборонних закупівель".

Таким чином, видатки на придбання БпЛА збільшаться у півтора раза (минулого року вони становили 69,08 млрд грн), а фінансування придбання наземних роботизованих комплексів зросте у 32 рази (252 млн у 2024 році).

Читайте також: Нідерланди нададуть пів мільярда євро на виробництво дронів для України

Як повідомлялося, Міністерство оборони у 2025 році планує закупити 4,5 млн FPV-дронів, тобто все, що мають виробити українські компанії. На це планують спрямуватит 110 млрд грн, зокрема понад 102 млрд грн – через АОЗ.

Крім того, у планах міністерства – реалізувати нову модель закупівель БпЛА через ІТ-систему DOT-Chain Defence. Вона дозволить військовим самостійно обирати необхідну кількість і типи БПЛА відповідно до їхніх потреб та бюджету.

Автор: 

безпілотник (534) Міноборони (956) дрони (360)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я перепрошую ))) ..а скільки з 8 млрд. саме на дрони , а скільки собі на крипту в кишеню, зельоні гниди ?

АОЗом почав же керувати зельона гнида жумаділов ? ).. розігнався.. горить прям
показати весь коментар
01.04.2025 14:40 Відповісти
На повітряних дронах гроші вкрали,тепер взялися за наземні.
показати весь коментар
01.04.2025 14:56 Відповісти
Втирання наріду 73% по вухах. Слугориги крали, крадуть і будуть красти, прикриваючись війною.
показати весь коментар
01.04.2025 15:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 