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Новини Коаліція охочих Переговори з Путіним
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Говорити з Путіним має або Франція, або Велика Британія. Так вирішила "Коаліція охочих", - Стубб

Стубб - треба говорити з Путіним

"Коаліція охочих" вирішила, що необхідно говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTV, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він наголосив, що так звана "Коаліція охочих" щодо підтримки України вирішила, що принаймні один європейський лідер повинен говорити з Росією.

Як вважає Стубб, говорити з російським диктатором Володимиром Путіним повинна або Франція, або Велика Британія як очільниці "Коаліції охочих".

Варто зазначити, що наразі лідери європейських країн-партнерів України не ведуть переговори з російським диктатором Путіним. На початку повномасштабної війни з Путіним спілкувалися президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, у Великій Британії анонсували наступне засідання "Коаліції охочих". Воно відбудеться 10 квітня. Зокрема зазначається, зустріч проведуть міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найкращий спосіб зупинити війну - посилити тиск на Росію, - Стубб

Автор: 

путін володимир (23785) Стубб Александр (82)


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Топ коментарі
+23
Може б краще "Тауруси" уповноважити на розмову?
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03.04.2025 14:02
+12
Варвары и звери убили царскую семью, когда она была просто частной семьей, убили детского врача, горничную, повара.

А теперь, мрази, перед храмом Спаса на крови в Екатеринбурге устраивают сатанинские шабаши-молебны , на которых московские попы окропляют святой водой орков, отравляющихся на войну, чтобы убивать за деньги украинские мирные семьи прямо в их домах и квартирах.

Это не народ, а какая-то тупая кровавая мразь...
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03.04.2025 15:29
+9
або особисто можна поговорити , або може поговорити хтось з побратимів Маузер , Кольт або звісно Беретта .
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03.04.2025 15:09
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Може б краще "Тауруси" уповноважити на розмову?
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03.04.2025 14:02 Відповісти
або особисто можна поговорити , або може поговорити хтось з побратимів Маузер , Кольт або звісно Беретта .
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03.04.2025 15:09 Відповісти
Шикарное рационализаторское предложение. Респект за свежую идею.
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03.04.2025 15:22 Відповісти
Точніше говорити з клоном ху...ла.....
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03.04.2025 14:02 Відповісти
Та не там зразу ложечкою морозиво.. продавать кацапам..з .. Ну тіп макдональс по новому))
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03.04.2025 14:05 Відповісти
***** любить, коли навколо нього хараводи водять.
Ублажайте!
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03.04.2025 14:03 Відповісти
***** любить кабаеву.. і крапка.. а от (прочих..как сказано в 2009 году.. мочить буду в сортире).. Тому панове.. Кувалду ніхто не відміняв..це.. так культурно..(умертвить.. по их традиции.. царей, поубивали, церкви развалили).. потом прозрели.. отстраивают.. сейчас..варвари..

А ми тихенько серпом.. по шиї.. Як в тому творі.. (ти пливи голова.. да далеко за лан.. да за тою..

Але нема сміливців.. Я не піду.. Не подстрікатель.. Но якщо покумекать.. сміливця знайдемо. ціна питання.. Якщо такий знайдеться, я гадаю ми грошима забезпечимо операцію.. ліквідацію.
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03.04.2025 14:15 Відповісти
Варвары и звери убили царскую семью, когда она была просто частной семьей, убили детского врача, горничную, повара.

А теперь, мрази, перед храмом Спаса на крови в Екатеринбурге устраивают сатанинские шабаши-молебны , на которых московские попы окропляют святой водой орков, отравляющихся на войну, чтобы убивать за деньги украинские мирные семьи прямо в их домах и квартирах.

Это не народ, а какая-то тупая кровавая мразь...
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03.04.2025 15:29 Відповісти
Говорити з ×уйлом, як і з трампом, треба, попередньо поївши гороху.
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03.04.2025 14:04 Відповісти
Не, ща.. весна вони вікна відчинять..горох слабенький для старих.. Квасоля сила.. сядуть обидва.. в кружок.. за ручки візьмуться.. і громко скажуть.. Америка боится арешника.. бо демократи нах розвалили всю ядерную мощь.. ото й сруться перед іраном (ірак не питали.. роз***ячили).. А тут на вколішках..
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03.04.2025 14:20 Відповісти
Або сатана в пеклі
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03.04.2025 14:04 Відповісти
https://alerts.in.ua/

Да.. бачимо.. ще не вечір.
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03.04.2025 14:06 Відповісти
,,Калоліця охочих " , цілувати ***** дупу !
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03.04.2025 14:09 Відповісти
Про що взагалі можна говорити з ***********? Про їх "хотєлки"? Треба своє робить і якщо робити правильно і планомірно то врешті мова буде йти лише про розмір та порядок виплати репарацій.
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03.04.2025 14:12 Відповісти
Якесь MTV в тексті своєї новини посилається Reuters, а на Reuters цієї новини нема. Цензор - зливний бачок для проросійських наративів?
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03.04.2025 14:17 Відповісти
ты-бы лучше уже на финском написал ...
Сегодня зарегистрировался и сразу "дерьмом на вентилятор" - принципиально нажал на ссылку MTV - там даже перевод есть ... ( денег не получишь - плохо работаешь )
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03.04.2025 14:37 Відповісти
дурачок кацапорилий, покажи мені пряме посилання на Reuters))
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03.04.2025 14:43 Відповісти
ось. як не дивно, незважаючи на 2 переклади, на цензорі написано те саме, що й в оригіналі.
https://www.reuters.com/world/europe/france-or-uk-should-engage-with-russia-over-ukraine-finlands-stubb-says-2025-04-03/
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03.04.2025 16:43 Відповісти
Розпочалося змагання за честь "ґаваріть с ПТНом".
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03.04.2025 14:17 Відповісти
так ось навіщо декілька разів збирались
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03.04.2025 14:30 Відповісти
а ви думали заради України?
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03.04.2025 16:13 Відповісти
Кто с этими дебилами говорить будет? Они никто и зовут их никак. Это Трамп показал и продолжает доказывать. Они сами себя защитить не в состоянии. Это не сторона переговоров. Это предмет переговоров.
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03.04.2025 14:32 Відповісти
боюся запитати, що показав трамп
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03.04.2025 16:15 Відповісти
Англія не буде лизати дупу пуйла
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03.04.2025 16:32 Відповісти
Не знают кого снарядить к диктатору, ходоки сраные.
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03.04.2025 14:33 Відповісти
Треба щоб пып з кадилом з ****** балакав.
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03.04.2025 14:35 Відповісти
Звиняйте піп.
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03.04.2025 14:37 Відповісти
Дурачки якісь.
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03.04.2025 14:43 Відповісти
Говорити звичайно можна, але після того як от*издити
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03.04.2025 15:12 Відповісти
только плетка во рту.он другого не поймет,как собака Павлова.
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03.04.2025 15:35 Відповісти
- ні, ти
- та ні, ти
- ні, ти
- ти

(діалог з фільму "тупий та ще тупіший")
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03.04.2025 15:43 Відповісти
трампель вже "поговорив".. І що? ***** мочити потрібно а не "говорити" з ним. Світ чистіший стане.
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03.04.2025 15:44 Відповісти
Возле роддома. Я вам точно скажу, по биотокам вашим---будет мальчик или девочка! Вот же бздуны! Очевидно же, что никто из двух названных не станет говорить. Либерасты гундосые.
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03.04.2025 16:13 Відповісти
хай Англія говорить. Франція вже говорила
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03.04.2025 16:26 Відповісти
коаліція потішних
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03.04.2025 16:38 Відповісти
Надо зробить
Коаліцію охочих зателефонувати путлеру.
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03.04.2025 16:41 Відповісти
Вести переговори необхідно. Бо, по-перше, це перевірена світова практика. По-друге, на планеті ще десятки країн, що займають гнилу або нейтральну позицію щодо агресії Московського Мордору проти України (в т.ч. Індія, Бразілія, Пакистан і навіть Мексіка). Кагал цих країн має стрімко зменшуватись. Крайнє важливо, хто має переговорювати: найкращий варіант - щоразу по представнику Британії, Франції та Німеччини. Ще краще додати до них японця і турка. Тоді бойовий азарт мос.андрофагів швидко згасатиме. Тільки чи здатний на це Зеленський?
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03.04.2025 17:58 Відповісти
В "Коаліції охочих" нема охочих розмовляти з путіним , прийдется кидати жребій
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03.04.2025 18:21 Відповісти
Про що говорити з невиліковним кривавим ман'яком та серійним вбивцею??? Треба розмовляти з профі, які вирішують такі питання, напр., за 1млрд.$...
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03.04.2025 19:11 Відповісти
Росіян слід вбивати. Просто за те, що вони руzкіє.
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03.04.2025 21:40 Відповісти
які розмови з ботоксним педофілом???
хук справа ,чик по горлу і в колодязь...
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03.04.2025 22:32 Відповісти
Как в песне когда то Аллегровой и Крутого.."Давай поговорим"))
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03.04.2025 22:43 Відповісти
Британія не захоче з виродком домовлятись, а Франція не зможе
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04.04.2025 01:23 Відповісти
Предлагаю провести переговоры.
От Рф летит Пуйло . От нас летит хаймерс (с)
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04.04.2025 03:06 Відповісти
 
 