Говорити з Путіним має або Франція, або Велика Британія. Так вирішила "Коаліція охочих", - Стубб

"Коаліція охочих" вирішила, що необхідно говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTV, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він наголосив, що так звана "Коаліція охочих" щодо підтримки України вирішила, що принаймні один європейський лідер повинен говорити з Росією.

Як вважає Стубб, говорити з російським диктатором Володимиром Путіним повинна або Франція, або Велика Британія як очільниці "Коаліції охочих".

Варто зазначити, що наразі лідери європейських країн-партнерів України не ведуть переговори з російським диктатором Путіним. На початку повномасштабної війни з Путіним спілкувалися президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, у Великій Британії анонсували наступне засідання "Коаліції охочих". Воно відбудеться 10 квітня. Зокрема зазначається, зустріч проведуть міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

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