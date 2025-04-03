Говорити з Путіним має або Франція, або Велика Британія. Так вирішила "Коаліція охочих", - Стубб
"Коаліція охочих" вирішила, що необхідно говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTV, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Він наголосив, що так звана "Коаліція охочих" щодо підтримки України вирішила, що принаймні один європейський лідер повинен говорити з Росією.
Як вважає Стубб, говорити з російським диктатором Володимиром Путіним повинна або Франція, або Велика Британія як очільниці "Коаліції охочих".
Варто зазначити, що наразі лідери європейських країн-партнерів України не ведуть переговори з російським диктатором Путіним. На початку повномасштабної війни з Путіним спілкувалися президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Нагадаємо, у Великій Британії анонсували наступне засідання "Коаліції охочих". Воно відбудеться 10 квітня. Зокрема зазначається, зустріч проведуть міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.
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Ублажайте!
А ми тихенько серпом.. по шиї.. Як в тому творі.. (ти пливи голова.. да далеко за лан.. да за тою..
Але нема сміливців.. Я не піду.. Не подстрікатель.. Но якщо покумекать.. сміливця знайдемо. ціна питання.. Якщо такий знайдеться, я гадаю ми грошима забезпечимо операцію.. ліквідацію.
А теперь, мрази, перед храмом Спаса на крови в Екатеринбурге устраивают сатанинские шабаши-молебны , на которых московские попы окропляют святой водой орков, отравляющихся на войну, чтобы убивать за деньги украинские мирные семьи прямо в их домах и квартирах.
Это не народ, а какая-то тупая кровавая мразь...
Да.. бачимо.. ще не вечір.
Сегодня зарегистрировался и сразу "дерьмом на вентилятор" - принципиально нажал на ссылку MTV - там даже перевод есть ... ( денег не получишь - плохо работаешь )
https://www.reuters.com/world/europe/france-or-uk-should-engage-with-russia-over-ukraine-finlands-stubb-says-2025-04-03/
- та ні, ти
- ні, ти
- ти
(діалог з фільму "тупий та ще тупіший")
Коаліцію охочих зателефонувати путлеру.
хук справа ,чик по горлу і в колодязь...
От Рф летит Пуйло . От нас летит хаймерс (с)