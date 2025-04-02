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Новини Коаліція охочих
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Наступне засідання "Коаліції охочих" відбудеться 10 квітня у Брюсселі

Коли відбудеться засідання Коаліції охочих

У Великій Британії анонсували наступне засідання "Коаліції охочих". Воно відбудеться 10 квітня.

Про це повідомила делегація Великої Британії при НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "Коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо, коли відбудеться засідання Коаліції охочих

Нагадаємо, 11 квітня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яку очолить Велика Британія.

Читайте: Литва готова стати частиною "Коаліції охочих", - глава МЗС Литви Будріс

Що відомо про "Коаліцію охочих"?

Коаліція охочих - це об'єднання країн Європи і не лише, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

Коаліція має на меті зміцнення європейської підтримки України, створення основ для мирного врегулювання та участь союзників у цьому процесі на тлі нестабільної політики США щодо українського питання.

Одним із ключових предметів обговорення учасників коаліції – можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

Роль очільників об'єднання взяли на себе Франція та Британія.

До ініціативи доєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цих блоків.

Зокрема серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна, Велика Британія тощо.

Також читайте: Найближчими днями відбудеться зустріч військового керівництва України, Британії та Франції, - Стармер

Автор: 

Брюссель (284) Велика Британія (5569)


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Топ коментарі
+2
А проведить це засідання у Харькові. Чи у Днепрі. І Волца з Венсом туди запросить. Може тоді і прискорится шось з вашого боку.
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02.04.2025 14:33
+2
Ооо, касабська жопа тут оприлюднела свій діагноз.
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02.04.2025 14:44
+2
Засідання це потужно. Обговорення буде незламно, а спільна заява або ком'юніке - взагалі переможно. І так ще десь до 2030-го.
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02.04.2025 14:57
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А проведить це засідання у Харькові. Чи у Днепрі. І Волца з Венсом туди запросить. Може тоді і прискорится шось з вашого боку.
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02.04.2025 14:33 Відповісти
Ооо, касабська жопа тут оприлюднела свій діагноз.
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02.04.2025 14:44 Відповісти
То не діагноз, а https://lib.com.ua/ru/book/sobache-sertse/?page=21 цитата.
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02.04.2025 14:52 Відповісти
Знання русской классікі зараз - радше ознака старомодності, ніж нерозвиненості.
Навіть трохи заздрю людям, чиї голови забиті не оцим мотлохом, а, наприклад, Бальзаком чи Діккенсом.
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02.04.2025 15:03 Відповісти
Та й пішло воно накуй, зі своєю цІТатою, заразом з булгаковим.
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02.04.2025 15:06 Відповісти
Булгаков вже не в шкільній програмі, тому навряд чи хтось з молоді його читатиме.
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02.04.2025 15:07 Відповісти
Діагноз, діагноз. Спадкове захвлрювання жопи касаба, а діагноз уцей ще проіессор Ф.Ф. Преображенський його діду поставив. Так від касабській жопи до жопи і передаєтся у цей жопи касаба.
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02.04.2025 15:42 Відповісти
Засідання це потужно. Обговорення буде незламно, а спільна заява або ком'юніке - взагалі переможно. І так ще десь до 2030-го.
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02.04.2025 14:57 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.... зустріч для обговорення наступної зустрічі для ще одного , якогось тисячного, обговорювання щоб узгодити зустріч для обговорення подальших кроків обговорення нових зустрічей.....
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02.04.2025 17:10 Відповісти
 
 