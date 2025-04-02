Наступне засідання "Коаліції охочих" відбудеться 10 квітня у Брюсселі

У Великій Британії анонсували наступне засідання "Коаліції охочих". Воно відбудеться 10 квітня.

Про це повідомила делегація Великої Британії при НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "Коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яку очолить Велика Британія.

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Що відомо про "Коаліцію охочих"?

Коаліція охочих - це об'єднання країн Європи і не лише, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

Коаліція має на меті зміцнення європейської підтримки України, створення основ для мирного врегулювання та участь союзників у цьому процесі на тлі нестабільної політики США щодо українського питання.

Одним із ключових предметів обговорення учасників коаліції – можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

Роль очільників об'єднання взяли на себе Франція та Британія.

До ініціативи доєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цих блоків.

Зокрема серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна, Велика Британія тощо.

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