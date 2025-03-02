Стармер оприлюднив 4 кроки для допомоги Україні: Європа повинна робити "важку роботу", але необхідна підтримка США
Нова угода щодо підтримки України має бути підкріплена силою, і кожна країна повинна зробити свій внесок у найкращий спосіб, беручи на себе відповідальність і збільшуючи власну частку.
Про це після саміту лідерів Європи в Лондоні заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Стармер зазначив, що лідери на саміті домовилися про чотири важливі кроки:
- Продовжувати надходження військової допомоги в Україну, поки триває війна, і посилити економічний тиск на Росію.
- Будь-який тривалий мир повинен забезпечити суверенітет і безпеку України, і Україна повинна бути за столом переговорів на будь-яких мирних переговорах
- У разі укладення мирної угоди європейські лідери прагнутимуть стримати будь-яке майбутнє вторгнення Росії в Україну
- Буде створена "коаліція охочих" для захисту України і гарантування миру в країні
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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І скільки, на їхню думку, може тривати війна? На скільки вистачить українців? І як вони бачать завершення цієї війни?
якщо сша здасть Європу росії то тоді обьєднаний Китаєм весь Стрий Світ розібьє сша це ж очєвидно. Що за ідіоти нинішня влада копають могили своїм внукам.
Вам бы к доктору, а вы по форумам бегаете.
на оскорбления переходят када нечего ответить по сути
Неблагодарность относится к таким, как вы, липовым патриотам, которым помогает вся Европа, а Германия тут не причём, лечитесь!
Еще одна? А как же "раммштайн" и прочие "коалиции" которые были ранее?
Водночас за підрахунками Кільського інституту світової економіки, Британія та Німеччина (так само як і США), виділяли на допомогу Україні не більше 0,2% від свого ВВП. Для Франції, Іспанії та Італії цей показник є ще нижчим - лише 0,1%.