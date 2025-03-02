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Новини підтримка України ЄС Саміт в Лондоні 2 березня
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Стармер оприлюднив 4 кроки для допомоги Україні: Європа повинна робити "важку роботу", але необхідна підтримка США

Кір Стармер

Нова угода щодо підтримки України має бути підкріплена силою, і кожна країна повинна зробити свій внесок у найкращий спосіб, беручи на себе відповідальність і збільшуючи власну частку.

Про це після саміту лідерів Європи в Лондоні заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Стармер зазначив, що лідери на саміті домовилися про чотири важливі кроки:

  1. Продовжувати надходження військової допомоги в Україну, поки триває війна, і посилити економічний тиск на Росію.
  2. Будь-який тривалий мир повинен забезпечити суверенітет і безпеку України, і Україна повинна бути за столом переговорів на будь-яких мирних переговорах
  3. У разі укладення мирної угоди європейські лідери прагнутимуть стримати будь-яке майбутнє вторгнення Росії в Україну
  4. Буде створена "коаліція охочих" для захисту України і гарантування миру в країні

Читайте також: Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія і Франція працюватимуть разом із Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, - Стармер

Автор: 

допомога (8297) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+7
В той час коли трумп зробив підлянку американським виробникам зброї, німці і брити поступають розумно.
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02.03.2025 19:53
+7
Горно. Піднапружтенсь то і сша шо у гівні дякуючи трампу та трампістам нах не потрібні. Закат сша почавася коли інавгуріровали визнаного судом шахрая- ідіота.
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02.03.2025 19:54
+7
Показово, якщо зважити надану Україні допомогу на ВВП країн-партнерів, топ-10 складатиметься із балтійських та скандинавських держав, а також Польщі. Очолює цей список Естонія.

Водночас за підрахунками Кільського інституту світової економіки, Британія та Німеччина (так само як і США), виділяли на допомогу Україні не більше 0,2% від свого ВВП. Для Франції, Іспанії та Італії цей показник є ще нижчим - лише 0,1%.
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02.03.2025 20:01
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"Продовжувати надходження військової допомоги в Україну, поки триває війна, і посилити економічний тиск на Росію."

І скільки, на їхню думку, може тривати війна? На скільки вистачить українців? І як вони бачать завершення цієї війни?
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02.03.2025 19:51 Відповісти
Робімо, що треба, а буде, як має бути. Нам Бог помагає.
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02.03.2025 19:54 Відповісти
Тiльки випустiть заручникiв з цього шапiтолiю, а потiм робiть що треба.
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02.03.2025 19:58 Відповісти
Воювати мають усі, навіть ухилянти у підгузках. Мобілізуємо, підготуємо і станеш справжнім чоловіком.
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02.03.2025 20:04 Відповісти
Сам чому не воюєш? Чи ти не "усі"? Дефективний?
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02.03.2025 20:06 Відповісти
Шо, i навiть заброньованi прокурори?)
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02.03.2025 21:30 Відповісти
Прокурори, мєнти, тцкуни, мажори і різна броньована наволоч для місцевих вояк-нафронтників - заборонена тема. Кишка тонка проти них. Вони можуть лякати бурятами і гнати в окопи лише чорноробів.
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03.03.2025 00:35 Відповісти
А рижий радіє, що його головний союзник твердо на ділі підтримує Неньку,
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02.03.2025 19:55 Відповісти
А в нас нема вибору. Ні. Таки є ще один варіант варіант. Китай. Можемо запропонувати Китаю стратегічне партнерство і думаю Сі погодиться на вигідніші для України умови, для Китаю це можливість зблизитись з Європою, відштовхнувши США і рашку звузити до розміру Тюменського болота.
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02.03.2025 23:43 Відповісти
Стармер оголосив про ще 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування, що дозволить Україні "придбати понад 5 000 зенітних ракет, які будуть вироблені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі".
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02.03.2025 19:51 Відповісти
так у кацапні нема скільки ракет і літаків
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02.03.2025 19:52 Відповісти
Ракети ППО зайвими не бувають.
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02.03.2025 19:55 Відповісти
Это против шахедов
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02.03.2025 20:05 Відповісти
це не одним махом. це на протязі декількох років.
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02.03.2025 20:41 Відповісти
В той час коли трумп зробив підлянку американським виробникам зброї, німці і брити поступають розумно.
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02.03.2025 19:53 Відповісти
Ізраїль їх не спасе , скільки їм там потрібно
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02.03.2025 19:55 Відповісти
Які можливості британського ВПК? Скільки років потрібно, щоб виготовити ці 5 000 ракет?
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02.03.2025 19:55 Відповісти
за місяць впораються
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02.03.2025 19:56 Відповісти
рахуємо.... берема ТПП 2 місяці....у місяці 22 робочих дні... 5000/22=227 ракет за день :-/ Ви впевнені що вони впораються?
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02.03.2025 20:44 Відповісти
А що там з Будапештским меморандумом ? Навіщо українські літаки порізали ?
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02.03.2025 19:52 Відповісти
Чому не сидять пожиттєво з конфіскацією ті чиї підписи під ціим папірцем?
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02.03.2025 20:07 Відповісти
Усе шляхетно, чесно і справедливо. Чітко і зрозуміло.
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02.03.2025 19:52 Відповісти
Горно. Піднапружтенсь то і сша шо у гівні дякуючи трампу та трампістам нах не потрібні. Закат сша почавася коли інавгуріровали визнаного судом шахрая- ідіота.
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02.03.2025 19:54 Відповісти
З усього підтримки США вже не буде. Європа мало дякує ... Трампа.
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02.03.2025 19:54 Відповісти
Зараз трамп туди ще допише кілька пунктів: змусити Зеленського вибачатися на колінах та цілувати руку трампу і венсу, замінити Зеленського, віддати всі надра України сша, запровадити 50-відсоткове мито на еуропейські товари, змусити еуропейців купувати скраплений газ та нафту у сша за потрійним тарифом.
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02.03.2025 19:54 Відповісти
Там і так все це вже написане, тому нам і дають ознайомитись.
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02.03.2025 23:46 Відповісти
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02.03.2025 19:55 Відповісти
"Просіть і дасться вам, стукайте і відчинять" - Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звершує молитву за Перемогу
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02.03.2025 19:56 Відповісти
Боюсь, что всё это может закончиться простой говорильней, даже не знаю, чем ещё нужно стукнуть по голове Европу, чтобы она поняла, что с Америкой не просто нельзя иметь никаких дел, а просто опасно их иметь!
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02.03.2025 19:57 Відповісти
почитайте дещо з російської фантастики там багаторазово описується якруські спочатку захоплюють Європу потум Англію а потім і сша прочом в такому ж варварському стилі як і Буча.
якщо сша здасть Європу росії то тоді обьєднаний Китаєм весь Стрий Світ розібьє сша це ж очєвидно. Що за ідіоти нинішня влада копають могили своїм внукам.
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02.03.2025 20:10 Відповісти
Что за детские рассуждения -сдаст быдлостану , Европа, это вам не Гондурас, там находятся ядерные державы, так что, утрутся ваши америкосы и рашисты.
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02.03.2025 20:20 Відповісти
Гірше Гондураса бо як мінімум всі дойче зольдати зостались на полях ВВ 2. А ті що вижили на генетичному рівні боягузи і воювати не спроможні. Ядерки в ФРГ немає так що якщо трам покладе щось на ЄС то вам дуже буде х.... Польша он на 45 млрд долярів зброї закупила де тікеи можливо, україців тримають веб сайти мерій та універів є й українською. А ФРГ скіки фінансів вклала в переозброєння? Трамп же вам сказав що далі самі без США. Муркеля вопще має піти в тюр рягу за закриття ядерної промисловості ФРГ. Це не тіки 5 млрд є з Німеччини і навіть не важливо що в рашу. Закрили найновіші галузі фізики матеріалознавства перевівши Німеччину в с рану 3 світу. Канада маючи задосить палива і ел енергії робить ядерні реактори щоб був досвід і технології.
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03.03.2025 13:19 Відповісти
Неблагодарность- один из самых страшных человеческих пороков.

Вам бы к доктору, а вы по форумам бегаете.
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03.03.2025 17:30 Відповісти
написал па рюски агент ФСБ
на оскорбления переходят када нечего ответить по сути
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03.03.2025 20:20 Відповісти
і так уточни за що німці мають бути вдячними сшатам? За бомабрдування Дрездена Хемніца та ін де цивільних загинуло півмільона?
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03.03.2025 20:21 Відповісти
Я же написал, вам нужно к доктору!

Неблагодарность относится к таким, как вы, липовым патриотам, которым помогает вся Европа, а Германия тут не причём, лечитесь!
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03.03.2025 20:24 Відповісти
Буде створена "коаліція охочих" для захисту України і гарантування миру в країні

Еще одна? А как же "раммштайн" и прочие "коалиции" которые были ранее?
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02.03.2025 19:59 Відповісти
ага і тута пропозиція х путена продавати рікоземи в сша. А в паРашії він не планує розвивати високі технології. Путен це агент ЦРУ. Німець по національності.
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03.03.2025 13:22 Відповісти
Показово, якщо зважити надану Україні допомогу на ВВП країн-партнерів, топ-10 складатиметься із балтійських та скандинавських держав, а також Польщі. Очолює цей список Естонія.

Водночас за підрахунками Кільського інституту світової економіки, Британія та Німеччина (так само як і США), виділяли на допомогу Україні не більше 0,2% від свого ВВП. Для Франції, Іспанії та Італії цей показник є ще нижчим - лише 0,1%.
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02.03.2025 20:01 Відповісти
Це добре.що Україну підтримують..а то Трамп вирішив.що він бог. Росія слабіше становиться.коли б нам більш зброї...ми б "мали карти"-як казав Трамп.Дайте більше зброї та будуть "карти"Хоче залишите нас біз нічого та заставити капитулювати...Протриматись би нам..до кращіх змін
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02.03.2025 20:03 Відповісти
Как бы Трамп не начал рашку снабжать оружием
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02.03.2025 20:06 Відповісти
США вже талібів забезпечили і тому такий варіант у тампона не пройде, свої прикопають десь між Лос-Анджелесом і Лас-Вегасом.
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02.03.2025 23:51 Відповісти
Коротче ні о чому. Пустопорожні посіделки
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02.03.2025 20:08 Відповісти
З пустопорожнього важливий лише пункт 1. Все інше- від путіна. Треба дуже обережним бути. Бо вони примусили нас замість «перемога» казати «мир», замість відвоювання територій- дипломатичний шлях. Потім, коли ми приймаємо їхні плюгаві ідейки, починають водити козу. Їхній новояз нам смертельний. Бо розхолоджує фронт і людей.
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02.03.2025 20:16 Відповісти
Нажаль, йдеться про ракети до ПЗРК Martlet. Дальність збиття цілі максимум 8 кілометрів. Що вони можуть ефективно збивати? Крилаті ракети можуть збивати лише теоретично. А для збиття шахеда це дуже недешева ракета. 320 тисяч фунтів за штуку.
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02.03.2025 20:25 Відповісти
Не теоретично. По крилатих саме те для мобільних груп - швидкість 1,5 маха, а в крилатих діапазон 800-1000 км/год, максимум 1200. Так, дальність невелика, але відстань між мобільними групами ППО для ефективного перехоплення безпілотників все одно потрібно витримувати в межах до 3 км. При форі для крилатої 3 км дальність цієї зенітної якраз з запасом, щоб догнала.
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03.03.2025 00:15 Відповісти
нам треба балістику сбивати...чим???
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03.03.2025 01:04 Відповісти
Колись європейці залишили Європу й перепливли океан, щоб заснувати нову, вільну країну…, вони взяли із собою сміливість, працьовитість, наполегливість та впертість, але все ж щось забули на старому континенті…, наче й одні й ті ж самі люди, але різні….
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02.03.2025 20:41 Відповісти
Ви даєте гроші, щоб вони крали?! Щоб би що?! Я не розумію, Велика Британія вкладає гроші в Монако?!
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02.03.2025 20:55 Відповісти
Те що і хотів Трамп - Європа обісралася
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03.03.2025 00:07 Відповісти
 
 