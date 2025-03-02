Стармер оприлюднив 4 кроки для допомоги Україні: Європа повинна робити "важку роботу", але необхідна підтримка США

Нова угода щодо підтримки України має бути підкріплена силою, і кожна країна повинна зробити свій внесок у найкращий спосіб, беручи на себе відповідальність і збільшуючи власну частку.

Про це після саміту лідерів Європи в Лондоні заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Стармер зазначив, що лідери на саміті домовилися про чотири важливі кроки:

Продовжувати надходження військової допомоги в Україну, поки триває війна, і посилити економічний тиск на Росію. Будь-який тривалий мир повинен забезпечити суверенітет і безпеку України, і Україна повинна бути за столом переговорів на будь-яких мирних переговорах У разі укладення мирної угоди європейські лідери прагнутимуть стримати будь-яке майбутнє вторгнення Росії в Україну Буде створена "коаліція охочих" для захисту України і гарантування миру в країні

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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