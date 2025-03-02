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Новини Мирні перемовини Новий мирний план від Британії та Франції
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Британія і Франція працюватимуть разом із Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, - Стармер

Стармер про новий мирний план

Після обговорень із Зеленським і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватимуть з Україною, щоб зупинити війну. За його словами, узгоджений план буде представлено США.

Про це інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на ZN.UA.

Стармер вважає, що найгірший з усіх можливих варіантів розвитку подій у разі досягнення домовленостей — це порушення Росією умов угоди про припинення вогню.

"Я чітко усвідомлюю, що якщо має бути угода, якщо має бути припинення бойових дій, то цю угоду потрібно захищати, тому що найгірший результат - це тимчасова пауза, а потім путін прийде знову.
Це вже траплялося в минулому. Я думаю, що це реальний ризик, і саме тому ми повинні переконатися, що якщо угода буде укладена, то це буде тривала угода, а не тимчасова пауза", - заявив політик.

Він додав, що йому було "некомфортно" спостерігати за суперечкою Зеленського і Трампа в Білому домі.

Британський прем'єр-міністр наполягає на тому, що в центрі уваги має бути "міцний мир" в Україні, який, за його словами, має важливе значення для безпеки Європи.

Читайте також: Зміцнення позицій України, мирна угода та надійні гарантії безпеки, - уряд Британії назвав основні теми сьогоднішнього саміту

Коли його запитали про обмін думками між Трампом і Зеленським, він відповів, що "ніхто не хотів би цього бачити", і сказав, що говорив з Трампом і Зеленським телефоном після гарячого обміну думками.

Він не став вдаватися в подробиці, але сказав, що метою було "зняти напруженість", щоб повернути всіх до "центрального фокусу" підтримки України для "припинення бойових дій" у довгостроковій перспективі.

Читайте: Трамп не бажає ображати Путіна, оскільки це заважає переговорному процесу, - Рубіо

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Велика Британія (5553) план (170) Франція (3049)


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Топ коментарі
+36
Промова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен:
🇩🇰Я думаю, що настав час перестати прикидатися перед собою, що США не є перешкодою на шляху вирішення цієї екзистенційної загрози, благополуччя та безпеки всіх наших громадян.
Дозвольте мені процитувати "Мистецтво війни" Сунь Цзи.
"Вся війна заснована на обмані", і, безсумнівно, Путін вів війну обману.
Він проектував історичну міць могутньої Червоної армії, намагаючись швидко захопити Україну.
Він намагався зробити це з ненавченими, погано екіпірованими військами, на застарілих пайках.
Путін ризикнув, думаючи, що НАТО не відправить війська на допомогу в захисті України, і він мав рацію.
Чого він не планував, то це левиного духу українського народу та винахідливості їхніх військових інженерів.
Їхня робота з безпілотниками та морськими безпілотниками змінила стратегію бою.
Як тільки союзники почали постачати протитанкові ракети Javelin та підтримувати артилерію, гра змінилася. Вони завадили росіянам досягти переваги у повітрі?
І російському Чорноморському флоту довелося відступити з порту.
Це свідчення української армії та ВПС, Росія стримувалася всупереч усім обставинам.
Давайте будемо чесні, військові досягли того, чого досягли, не завдяки нам, а всупереч нам.
Ми дали їм достатньо зброї лише для того, щоб стримати ведмедя, а не для того, щоб вигнати його.
Були постійні затримки, очікування артилерійських снарядів, HIMARS та ATACMS, а також танків та F16.
МИ ЇХ ПІДВЕЛИ.
Але ці хоробрі чоловіки та жінки придумали і впоралися, щоб захистити не лише свою країну, а й наші кордони.
МИ ЇМ БАГАТО ВИННІ.
Не словами та співчуттям, а відповідними інструментами для виконання роботи.
Америка ганебно пішла та приєдналася до нашого ворога.
Улюбленець президента США Ілон Маск разом із Джей Ді Венсом тим часом активно підтримували вкрай праві політичні партії в Європі.
Потім Венс мав зухвалість з'явитися і читати нам лекції на нашому власному порозі.
Якою була наша відповідь?
«Будь ласка, не завдавайте нам шкоди».
Цього тижня ми бачимо повільну процесію європейських лідерів, які здійснюють паломництво до двору Божевільного короля Дону для сеансу приниження.
Вибачте за мою французьку, але «до біса це», настав час встати і сказати Трампу «до біса негайно», і якби це була я.
Я б сказала йому забрати з собою свої авіабази та скасувати всі військові контракти на постачання зброї.
Якщо він хоче отримати доступ до українських корисних копалин, то це нормально.
Україна не має боргу перед США.
Вони просто мають подяку вдячній нації.
Не було жодної кредитної угоди.
Якщо він хоче права на корисні копалини, то надайте пакет озброєнь як аванс за майбутні доходи.
Залиште угоду на столі на тиждень, і якщо вона не буде підписана, скасуйте угоду. Тоді вони нічого не отримають, і, крім того, жодних заявок від американських компаній на відновлення України після війни не прийматимуть.
Ось у чому полягає мистецтво угоди.
Що стосується союзників по НАТО,
Трамп йде у будь-якому випадку, тому Європі потрібно діяти ЗАРАЗ.
Захопіть російські активи та використовуйте засоби для запуску європейської військово-промислової бази. Це створить робочі місця та зростання, тоді як потужності будуть розширені у всіх країнах з можливістю виробництва зброї.
У той же час, у нас вже є можливість, особливо якщо Польща активізується, захиститися від будь-якої російської агресії, що зросла.
Британські військові вже заявили, що якби це було необхідно, ми б сьогодні ж зустріли цю загрозу віч-на-віч.
Якщо прийняти цей колективний підхід, російська армія в Україні може бути розчавлена ​​так само, як і іракська армія у «Бурі в пустелі».
Настав час показати американцям, що їхні послуги більше не потрібні.
А коли війна закінчиться, ми зможемо зайнятися просуванням євро як нової світової резервної валюти.
Амбіції не шкодять, я говорю.
Нам треба повірити у себе.
Настав час зробити роботу та показати світові FAFO.
У цьому місті є лише один сільський ідіот, і це не зеленський .
Я викладаю свою позицію.
(Поцупила на сторінці Оксана Музичук )
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02.03.2025 12:01
+22
Доки в Штатах панує Трамбон і Марсианін усі пропозиції марні. Трамбони обрали у партнери *****. Саме так виглядає ******* політична мапа
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02.03.2025 11:55
+14
А вона чим завинила?
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02.03.2025 11:59
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Всеодно всі шляхи ідуть до Вашингтону.
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02.03.2025 14:39 Відповісти
А що для путіна краще - Європа з Америкою, чи окремо Європа, окремо Америка?
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02.03.2025 14:56 Відповісти
А тепер питання: На що були витрачені мільйони баксів з бюджету коли потужний їздив по всьому світу зі своїм мирним планом?
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02.03.2025 16:51 Відповісти
Британія і Франція досі не зрозуміли, що ніякого Вашингтону більше не існує
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02.03.2025 17:03 Відповісти
Або цих двох ***** і взагалі европки не існує без США.
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03.03.2025 00:21 Відповісти
А я то думал, чтобы вместе путену морду набить.
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02.03.2025 21:00 Відповісти
Ось чим відрізняється Маск від того ж Біл Гейтса й тим більш - Сергія Бріна . Маск сколотив подавну більшість свого капіталу на "купи-продай" , потім вдалj інвістував в Ай-ті й інші науковоємні розробки . А ось Гейтс й Брін починали як сутто технократи й вони тому ніколи не будуть себе ганьбити 100% антинауковими ствержденнями .
Ось вони (маск й трампон) заборонили анти-науковий підхід до статевих відносин , бо с точки зору науки біології не існує 75 джендерів . Є 2 джендери як норма йще кілька фізіолонічних відхилень від норми (бо не дають нащадків) . Але чомусь в питаннях політичних подій вони стают як ті карикатурнs юристи , що вигадали під сотню джендерів . В аріфметиці ... якщо 7х5 != 35 , то це є false ... Якщо глибже брать -- вже вже математику , то відповідь буде 35.00000 й це все одно ніяк не буде 70.3 або log 3 ... Ось це різниця , чому у людства з науково-технічним прогресом усе на височенному рівні , а політиці -- піздній неоліт . Це такі як трамп з маском повертають в неоліт політичні події .
У сіті є багато складних клубків : це Індо-пакістанський конфлікт , це конфлікт Ізраїля з арабами , це конфлікт у південній Африці . Але де не є жодного питання , де не країна монстр , яка вже 500 років поглинає сусідні народи й руйнює сусіді держави , або як Руанді ... Ось конфлікт там заплутанний ... Дуже , але вбили 1 млн. тутсі , 300 тисяч жінок згвалтували ... Ось чи можно було тоді світу посадити бхуту з тутсі на перемовинни й заборонити тутсі згадувать мілійон своїх й 300 тисяч згвалтованних жінок ... Це просто з усіх боків аморально . Так -- тільки повалення режиму бхуту арештом усіх пропогандистів з радіо "Девьяти пагорбів" , арестом й судом над власником цього злочинного медіа . Й тільки після суду , пом"якшенних вироків (замість петлі нашию - 15-20 років ув"язнення) тільки після цього можливі перемовини .

Й усім відоме правило -- усі хто міг це зупинити , хто мав можливість але "зберіг гроші" є співучасником цього злочину .

Ось й питання -- чи згоден Трамп , після того як демократи знов повернуться у Білий дім й Капітолію відповідати перед судом за співучасть в злочинах ***** ... Гроші на тот свід у гроб не покладешь , а ось стати поряд з гітлером , сраліном, мусоліні , пол-потом й ****** -- на рахунок раз !
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02.03.2025 22:52 Відповісти
Трамп на той час вже здохне. А от венс, волц, рубіо & co настільни цинічні й аморальні покидьки, що їм, схоже, пох. Думають, що так буде вічно і що за кацагроші можна купити всіх.
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03.03.2025 00:56 Відповісти
Ви не достатньо ретельно й об"єктивно рахуєте гроші ... В інтересантів підтримки України тих грошей в 500 разів більше ... Бо 90% процесів у світі рухать зовсім не гроши : а людська тупість, людська самозакоханність й людське ледащо . Ну й боягузтво - куди без його ?!!! Бо в 1934 році гітлера було можливо задушити одним полком й за 30 пені грошей , але ж через ці вади людство втратило 50-60 млн. людей , білліони доларів , а "заробили на війні" рендомально-викадкові мілліонери -- ну 5-10 млрд.
Так й зараз -- хіба Ви не бачите , що нічого "містично-конспірологічного" не відбуваєтся й трамп зара , це Фофік в 2018 році -- один в один ... А венс це арахамія в 2019 році , який йще в першому турі агітував за Порошенко , бо страшно лякався Юлі й не вірив , що народ Фофіка обере . Усе дуже просто , дуже примітивно й від цього бере огида . Трамп й його оточення від невігластва вважають себе унікумами "миролюбства" , піонерами ноухау "домоленностей" . Але ж в Європі вже був такий Невіл Чемберлен , який "привіз мир поколінню британців" й це було за пів року до 2-ї світової .
Усе , усе вже було ... Невіл називав свого однопартійця Уінстона - "кровожерливим запалювачем війни" ... Рівно так само , як зара як трампон думав що образив Фофіка , але це усіх українців , бо воно поки йще не догадуєтся , що ЗЕ він версія лайт . Й на його місце може прийти виключно йще більш незговірливий ...
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03.03.2025 01:47 Відповісти
З деякими твердженнями Ваших роздумів я можу погодитися, з деякими ні 🙂

Зокрема, вважаю, що після 12.11.1933 "завалити" Гітлера і силу, що за ним стояла (NSDAP), було б зовсім нелегко.
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03.03.2025 12:56 Відповісти
Пречудова компанія!!! В неї тільки треба якось втягнути Німеччину, Північну Європу та Японію з Респ.Кореєю. Тоді загроза 4-ї світової війни (бо 3-я триває зараз, почавшись ще 27 липня 2013 року) якось сама собою відпаде, бо всі три "Імперії Зла" (кваліфікація істинно Великого Рейгана), Московський Мордор, КНР та США, будуть нокаутовані у перші 100 днів конфлікту.
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03.03.2025 07:00 Відповісти
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