Британія і Франція працюватимуть разом із Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, - Стармер
Після обговорень із Зеленським і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватимуть з Україною, щоб зупинити війну. За його словами, узгоджений план буде представлено США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Стармер вважає, що найгірший з усіх можливих варіантів розвитку подій у разі досягнення домовленостей — це порушення Росією умов угоди про припинення вогню.
"Я чітко усвідомлюю, що якщо має бути угода, якщо має бути припинення бойових дій, то цю угоду потрібно захищати, тому що найгірший результат - це тимчасова пауза, а потім путін прийде знову.
Це вже траплялося в минулому. Я думаю, що це реальний ризик, і саме тому ми повинні переконатися, що якщо угода буде укладена, то це буде тривала угода, а не тимчасова пауза", - заявив політик.
Він додав, що йому було "некомфортно" спостерігати за суперечкою Зеленського і Трампа в Білому домі.
Британський прем'єр-міністр наполягає на тому, що в центрі уваги має бути "міцний мир" в Україні, який, за його словами, має важливе значення для безпеки Європи.
Коли його запитали про обмін думками між Трампом і Зеленським, він відповів, що "ніхто не хотів би цього бачити", і сказав, що говорив з Трампом і Зеленським телефоном після гарячого обміну думками.
Він не став вдаватися в подробиці, але сказав, що метою було "зняти напруженість", щоб повернути всіх до "центрального фокусу" підтримки України для "припинення бойових дій" у довгостроковій перспективі.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Ось вони (маск й трампон) заборонили анти-науковий підхід до статевих відносин , бо с точки зору науки біології не існує 75 джендерів . Є 2 джендери як норма йще кілька фізіолонічних відхилень від норми (бо не дають нащадків) . Але чомусь в питаннях політичних подій вони стают як ті карикатурнs юристи , що вигадали під сотню джендерів . В аріфметиці ... якщо 7х5 != 35 , то це є false ... Якщо глибже брать -- вже вже математику , то відповідь буде 35.00000 й це все одно ніяк не буде 70.3 або log 3 ... Ось це різниця , чому у людства з науково-технічним прогресом усе на височенному рівні , а політиці -- піздній неоліт . Це такі як трамп з маском повертають в неоліт політичні події .
У сіті є багато складних клубків : це Індо-пакістанський конфлікт , це конфлікт Ізраїля з арабами , це конфлікт у південній Африці . Але де не є жодного питання , де не країна монстр , яка вже 500 років поглинає сусідні народи й руйнює сусіді держави , або як Руанді ... Ось конфлікт там заплутанний ... Дуже , але вбили 1 млн. тутсі , 300 тисяч жінок згвалтували ... Ось чи можно було тоді світу посадити бхуту з тутсі на перемовинни й заборонити тутсі згадувать мілійон своїх й 300 тисяч згвалтованних жінок ... Це просто з усіх боків аморально . Так -- тільки повалення режиму бхуту арештом усіх пропогандистів з радіо "Девьяти пагорбів" , арестом й судом над власником цього злочинного медіа . Й тільки після суду , пом"якшенних вироків (замість петлі нашию - 15-20 років ув"язнення) тільки після цього можливі перемовини .
Й усім відоме правило -- усі хто міг це зупинити , хто мав можливість але "зберіг гроші" є співучасником цього злочину .
Ось й питання -- чи згоден Трамп , після того як демократи знов повернуться у Білий дім й Капітолію відповідати перед судом за співучасть в злочинах ***** ... Гроші на тот свід у гроб не покладешь , а ось стати поряд з гітлером , сраліном, мусоліні , пол-потом й ****** -- на рахунок раз !
Так й зараз -- хіба Ви не бачите , що нічого "містично-конспірологічного" не відбуваєтся й трамп зара , це Фофік в 2018 році -- один в один ... А венс це арахамія в 2019 році , який йще в першому турі агітував за Порошенко , бо страшно лякався Юлі й не вірив , що народ Фофіка обере . Усе дуже просто , дуже примітивно й від цього бере огида . Трамп й його оточення від невігластва вважають себе унікумами "миролюбства" , піонерами ноухау "домоленностей" . Але ж в Європі вже був такий Невіл Чемберлен , який "привіз мир поколінню британців" й це було за пів року до 2-ї світової .
Усе , усе вже було ... Невіл називав свого однопартійця Уінстона - "кровожерливим запалювачем війни" ... Рівно так само , як зара як трампон думав що образив Фофіка , але це усіх українців , бо воно поки йще не догадуєтся , що ЗЕ він версія лайт . Й на його місце може прийти виключно йще більш незговірливий ...
Зокрема, вважаю, що після 12.11.1933 "завалити" Гітлера і силу, що за ним стояла (NSDAP), було б зовсім нелегко.