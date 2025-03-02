Британія і Франція працюватимуть разом із Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, - Стармер

Після обговорень із Зеленським і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватимуть з Україною, щоб зупинити війну. За його словами, узгоджений план буде представлено США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Стармер вважає, що найгірший з усіх можливих варіантів розвитку подій у разі досягнення домовленостей — це порушення Росією умов угоди про припинення вогню.

"Я чітко усвідомлюю, що якщо має бути угода, якщо має бути припинення бойових дій, то цю угоду потрібно захищати, тому що найгірший результат - це тимчасова пауза, а потім путін прийде знову.

Це вже траплялося в минулому. Я думаю, що це реальний ризик, і саме тому ми повинні переконатися, що якщо угода буде укладена, то це буде тривала угода, а не тимчасова пауза", - заявив політик.

Він додав, що йому було "некомфортно" спостерігати за суперечкою Зеленського і Трампа в Білому домі.

Британський прем'єр-міністр наполягає на тому, що в центрі уваги має бути "міцний мир" в Україні, який, за його словами, має важливе значення для безпеки Європи.

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Коли його запитали про обмін думками між Трампом і Зеленським, він відповів, що "ніхто не хотів би цього бачити", і сказав, що говорив з Трампом і Зеленським телефоном після гарячого обміну думками.

Він не став вдаватися в подробиці, але сказав, що метою було "зняти напруженість", щоб повернути всіх до "центрального фокусу" підтримки України для "припинення бойових дій" у довгостроковій перспективі.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.