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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Зміцнення позицій України, мирна угода та надійні гарантії безпеки, - уряд Британії назвав основні теми сьогоднішнього саміту

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

На сьогоднішньому саміті у Лондоні лідери низки європейських держав обговорять допомогу Україні та шляхи забезпечення надійного миру. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр уряду Великої Британії.

Як зазначається, у саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Також буде присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошту.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зранку 2 березня привітає прем'єрку Італії Джорджу Мелоні на Даунінг-стріт. Потім приєднаються інші лідери.

Головні теми саміту:

  • зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою підтримкою та посиленням економічного тиску на Росію;
  • необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати й захищатися від майбутніх нападів з боку Росії;
  • наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер намагатиметься відродити надію на мир в Україні на сьогоднішньому саміті в Лондоні, - Reuters

"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі США. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку", - заявив Стармер.

Раніше посол України Валерій Залужий заявив, що найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України.

Автор: 

Велика Британія (5553) саміт (764) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+10
Будь які рішення і зустрічі що не передбачають руйнування московії , це марнотрацтво і марнославство і передача у спадок війни нашим внукам і правнукам
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02.03.2025 11:49
+4
Гарантій безпеки в природі не існує, крім развалу Рашкі та озброєння Украиїни включно з ядерною зброєю. А так да, обговорюйте. Все одно Сирський навіть Курськ не втримає. РФ зараз все до жопи, поки вони просуваються.
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02.03.2025 11:48
+3
зайшов на таймZe а там такоє...

Зеленський, який прибув до Білого дому на "підписання угоди про створення інвестиційного фонду реконструкції" не мав навіть на руках тексту цього самого договору. Тека з варіантом США була у віце-президента Венса, якому так і не вдалося оголосити точку зору США. Зеленський абсолютно свідомо йшов на конфронтацію і зрив переговорів ще до початку цих переговорів.

я вже сам заплутався де бляха правда...
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02.03.2025 11:40
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зайшов на таймZe а там такоє...

Зеленський, який прибув до Білого дому на "підписання угоди про створення інвестиційного фонду реконструкції" не мав навіть на руках тексту цього самого договору. Тека з варіантом США була у віце-президента Венса, якому так і не вдалося оголосити точку зору США. Зеленський абсолютно свідомо йшов на конфронтацію і зрив переговорів ще до початку цих переговорів.

я вже сам заплутався де бляха правда...
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02.03.2025 11:40 Відповісти
таймзе єто инфопомойка похлеще соловьева
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02.03.2025 11:43 Відповісти
а ніхто і не збирається вірити слово в слово
ресурсів яким можна довіряти просто не існує
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02.03.2025 11:47 Відповісти
Ну так текст договора обсуждал и готовил Ермак со Стефанишиной... Это уже вопросы к нему, почему он "лидеру" не подготовил текст. Если это правда)
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02.03.2025 11:52 Відповісти
Була інформація, що нібито США в останній момент хотіли змінити узгоджений текст.
Наскільки це правда - дізнаємось через багато років, з мемуарів.
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02.03.2025 12:19 Відповісти
Буде прийнято рішення про максимальну допомогу в поверненні преЗЕдента до перемовин з Трампом..
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02.03.2025 11:43 Відповісти
якщо знову всі почнуть балакати за вибачення Зе перед Трампоном - можна на Європі ставити хрест
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02.03.2025 11:44 Відповісти
Європі час усвідомити що при Трампі в неї нема США
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02.03.2025 13:05 Відповісти
Може. Якщо захоче. Та буде єдиною.
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02.03.2025 13:36 Відповісти
Без США все одно ніц не вийде.
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02.03.2025 12:32 Відповісти
Європі час усвідомити що при Трампі в неї нема США
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02.03.2025 13:06 Відповісти
В Сирії Туреччина зробила все без сша.
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02.03.2025 16:32 Відповісти
Дивіться, щоб на нас хрест не поставили, нам допомога потрібна, а не їм.
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02.03.2025 12:36 Відповісти
Трамп вже поставив на нас хрест. В нього пуйло хоче миру, а Зе хоче війни
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02.03.2025 13:08 Відповісти
Ну, за Путіна не скажу, а наш нарцис дійсно хоче вічної війни та військового стану, він вже 2 тижні в своїх промовах натякає.
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02.03.2025 13:11 Відповісти
Я не в захваті від Зе і не топлю за нього. Передивіться все що сталося в Білому домі. Слова Трампа - не мої. Пуйло хоче миру - Зе війни. Все ясно як божий день. Що вам ще треба щоб зрозуміти що Трампу Україна похер. І похер йому хто її представляє Зе, не Зе. Доколупатися до одягу - це все другорядне. Ми приїхали за справедливим миром а не капітуляцією, з гарантіями безпеки. Які Трамп озвучив гарантії безпеки? Послухайте. Пуйло більше не нападе бо він мене поважає. Охіреть які гарантії. Круче чим будапештський меморандум
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02.03.2025 13:34 Відповісти
Нам гарантії військові ніхто не дасть, це вже зрозуміло, і що ви тепер пропонуєте? А то що Зе своїми потужними діями підставив ЗСУ, то про це ніхто не хоче казати.
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02.03.2025 13:53 Відповісти
з чого почали - туди і повернулися
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02.03.2025 14:02 Відповісти
На США хрест, на Європі хрест, після цього в ноги пуйлу. Не потрібно було бубочці бикувати перед президентом самої сильної держави в світі.
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02.03.2025 12:50 Відповісти
Не в Зе справа. Справа в тому що Трампу війна як кістка поперек горла, він хотів наскоком положити Україну під *****
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02.03.2025 13:10 Відповісти
ля ля тополя...
літаків скільки? - чисельніність ангійского корпусу скільки?
ах це інше?
шпанюкатого бубу хоч переодягнить до Короля...
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02.03.2025 11:45 Відповісти
классика...
... Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну товстовку і такі ж самі парусинові штани. Гамлєт красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий, бородатий і пацаватий ....
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02.03.2025 13:34 Відповісти
Гарантій безпеки в природі не існує, крім развалу Рашкі та озброєння Украиїни включно з ядерною зброєю. А так да, обговорюйте. Все одно Сирський навіть Курськ не втримає. РФ зараз все до жопи, поки вони просуваються.
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02.03.2025 11:48 Відповісти
Американські, арабські й китайські інвестиції в Україні, у тому числі - у видобувну галузь, якраз і стали би гарантіями безпеки для України. Ніколи в житті ніхто не нападе на ту країну, де знаходяться фінансові ресурси світових гегемонів... Живі приклади - позаблокові Швейцарія, Кіпр, Пд Корея.
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02.03.2025 12:31 Відповісти
Даже, якщо ядерна зброя була, я не думаю, що в цьому військовому конфлікті (війні), хтось наважився на її використання.
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02.03.2025 12:37 Відповісти
Будь які рішення і зустрічі що не передбачають руйнування московії , це марнотрацтво і марнославство і передача у спадок війни нашим внукам і правнукам
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02.03.2025 11:49 Відповісти
в какой бригаде руйнуешь уже? в 3й штурмовой? Или в буковельской тыловой? Одни воины диванные.
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02.03.2025 12:13 Відповісти
..ще трохи про ці кляті копалини.....У 15 - му році , при Обамі підписали Договір такий самий про копалини з Афганістаном ....і ЩО ? ....ЧКУРНУЛИ звідти ковбої - підписанти , аж загуло .... І до цього часу ....Все залишили талібам.....Таке саме було б і буде в Україні.....
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02.03.2025 11:49 Відповісти
Вообще-то в 2017 году. И это был Трамп.

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02.03.2025 11:59 Відповісти
Конкретизуйте, що тоді під "гарантіями безпеки" маєте на увазі ви?
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02.03.2025 13:57 Відповісти
Одна з тем цього саміту буде:
°необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати й захищатися від майбутніх нападів з боку Росії

Тобто вже закладають реальність, що нова військова агресія майже неминуча, тоді постає питання до чого таке нам "надійне" стримування від початку потрібно !?
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02.03.2025 11:50 Відповісти
За столом чотири гравці - Штати,Китай,ЄС та рашка.Всі інші стоять і спостерігають.Кожен з гравців сам за себе і водночас шукає союзника.Якщо Штати вибрали путіна,то Китай логічно піде до ЄС.Китай ворог США через Тайвань,Китай ворог рашки через неминучі територіальні претензіі в майбутньому.Отакі розклади за картковим столом зараз,і ситуацію створив наш президент.Який своїм нетерпінням,недипломатичністю яка граничить з хамством привів до неї.Ніяк не вивітриться з нього Квартал,все хочеться пожартувати,поглузувати і принизити.Як казав один вуйко щоб з такими говорити їм тре спочатку набити морду а потім вони стають нормальними.Шкода що ми постраждаємо через оту саму морду...
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02.03.2025 11:55 Відповісти
а уявляєте бубіни нестірані треніки на аукціон? - о де потужність!
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02.03.2025 11:56 Відповісти
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02.03.2025 11:58 Відповісти
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_100617384/trump-als-ziel-des-kgb-autor-craig-unger-ist-sich-sicher.html
На сторінці t-online.de сьогодні описується як був завербований трамп у 1987 році.
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02.03.2025 12:01 Відповісти
я уважно слухала і дивилась он лайн оце гавкання трампа і венса
супроти Зеленського
і саме в цей момент - під відео . купа росботів , тисячі тисяч
писали повідомлення про те, що Зеленський
зробив помилку, все пропало,
Україна пропала-
Саме під українськими ніками
Тому, якщо хтось тут зараз так само гавкає проти сміливого вчинку
Зеленського
я сприймаю цю собаку тільки як росбота
Бо це дійсно надзвичайний вчинок, історичний
Україна в його особі не стала на коліна лизати дупи
проросійським тхорам
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02.03.2025 12:19 Відповісти
Британія ще нікому в історії по-справжньому не допомогла, а завжди лише виступала в ролі підбурювача. Та і не мають вони таких можливостей... можуть хіба грошові кредити давати. А оці всі казочки про "мирну угоду" - це для замилювання очей. Реально втихомирити кремлівських вождів і забезпечити припинення гарячої фази війни можуть лише Трамп і Сі.
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02.03.2025 12:27 Відповісти
Америка з Трампом показали себе в Афганістані.
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02.03.2025 12:35 Відповісти
а які будуть основні теми наступного саміту?
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02.03.2025 13:00 Відповісти
Бриты, заберите нас к себе своей колонией, я даже 50 фунтов насобирал)
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02.03.2025 13:08 Відповісти
 
 