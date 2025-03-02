Зміцнення позицій України, мирна угода та надійні гарантії безпеки, - уряд Британії назвав основні теми сьогоднішнього саміту
На сьогоднішньому саміті у Лондоні лідери низки європейських держав обговорять допомогу Україні та шляхи забезпечення надійного миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр уряду Великої Британії.
Як зазначається, у саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.
Також буде присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошту.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зранку 2 березня привітає прем'єрку Італії Джорджу Мелоні на Даунінг-стріт. Потім приєднаються інші лідери.
Головні теми саміту:
- зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою підтримкою та посиленням економічного тиску на Росію;
- необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати й захищатися від майбутніх нападів з боку Росії;
- наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.
"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі США. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку", - заявив Стармер.
Раніше посол України Валерій Залужий заявив, що найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України.
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Зеленський, який прибув до Білого дому на "підписання угоди про створення інвестиційного фонду реконструкції" не мав навіть на руках тексту цього самого договору. Тека з варіантом США була у віце-президента Венса, якому так і не вдалося оголосити точку зору США. Зеленський абсолютно свідомо йшов на конфронтацію і зрив переговорів ще до початку цих переговорів.
я вже сам заплутався де бляха правда...
ресурсів яким можна довіряти просто не існує
Наскільки це правда - дізнаємось через багато років, з мемуарів.
літаків скільки? - чисельніність ангійского корпусу скільки?
ах це інше?
шпанюкатого бубу хоч переодягнить до Короля...
... Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну товстовку і такі ж самі парусинові штани. Гамлєт красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий, бородатий і пацаватий ....
°необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати й захищатися від майбутніх нападів з боку Росії
Тобто вже закладають реальність, що нова військова агресія майже неминуча, тоді постає питання до чого таке нам "надійне" стримування від початку потрібно !?
На сторінці t-online.de сьогодні описується як був завербований трамп у 1987 році.
супроти Зеленського
і саме в цей момент - під відео . купа росботів , тисячі тисяч
писали повідомлення про те, що Зеленський
зробив помилку, все пропало,
Україна пропала-
Саме під українськими ніками
Тому, якщо хтось тут зараз так само гавкає проти сміливого вчинку
Зеленського
я сприймаю цю собаку тільки як росбота
Бо це дійсно надзвичайний вчинок, історичний
Україна в його особі не стала на коліна лизати дупи
проросійським тхорам