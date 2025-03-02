Зміцнення позицій України, мирна угода та надійні гарантії безпеки, - уряд Британії назвав основні теми сьогоднішнього саміту

На сьогоднішньому саміті у Лондоні лідери низки європейських держав обговорять допомогу Україні та шляхи забезпечення надійного миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр уряду Великої Британії.

Як зазначається, у саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Також буде присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошту.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зранку 2 березня привітає прем'єрку Італії Джорджу Мелоні на Даунінг-стріт. Потім приєднаються інші лідери.

Головні теми саміту:

зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою підтримкою та посиленням економічного тиску на Росію;

необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати й захищатися від майбутніх нападів з боку Росії;

наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер намагатиметься відродити надію на мир в Україні на сьогоднішньому саміті в Лондоні, - Reuters

"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі США. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку", - заявив Стармер.

Раніше посол України Валерій Залужий заявив, що найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України.