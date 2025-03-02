Стармер намагатиметься відродити надію на мир в Україні на сьогоднішньому саміті в Лондоні, - Reuters

На сьогоднішньому саміті в Лондоні британський прем'єр-міністр Кір Стармер намагатиметься відродити надію на завершення війни в Україні мирною угодою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Західні ЗМІ зазначають, що після ​​суперечки з президентом США Дональдом Трампом, який 28 лютого погрожував припинити підтримку України та звинувачував Зеленського у нібито невдячності за допомогу Штатів, українського лідера 1 березня тепло зустріли в Лондоні на Даунінг-стріт.

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Очікування від саміту

Очікується, що на саміті в британській столиці Зеленський отримає обіцяну підтримку від Стармера та інших європейських лідерів, які "стикаються з гострим питанням", чи зможуть вони взяти на себе шефство у забезпеченні Києва зброєю та фінансами до початку будь-яких можливих мирних переговорів.

Лідери держав Європи висловлювали підтримку Зеленському після скандальної зустрічі в Білому домі. Крім того, Німеччина закликала виділити Україні 3 мільярди євро (3,1 мільярда доларів).

Стармер сподівається, що 2 березня європейські лідери запропонують більш конкретні засоби для підтримки України, а також спробують відновити можливу мирну угоду з РФ, переконавши Трампа в тому, що Європа може виступити на захист.

Також західні оглядачі очікують, що деякі лідери можуть спонукати Зеленського повернутися до переговорів з американським президентом.

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"Глава британського уряду у своїй заяві наголошував, що "через три роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну ми перебуваємо на переломному етапі". Стармер запропонував свою "непохитну підтримку" Україні, подвоївши допомогу Києву.

"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити нашу підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі Сполученими Штатами", - сказав прем'єр Британії.

Учасники саміту

На полях саміту в Лондоні Стармер розпочне зустріч 2 березня з переговорів із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Президент України прибув ще в суботу.

Потім до них приєднаються президент Франції Емманюель Макрон, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Також на лондонському саміті візьме участь міністр закордонних справ Туреччини.

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Британія хоче стати мостом між Європою та США

Західні ЗМІ зауважують, що значна кількість лідерів Європи далека від того, щоб відставати від планів президента Франції та прем'єра Британії щодо збереження ймовірної мирної угоди. Стармер сподіватиметься взяти на себе лідерську роль, запропонувавши Британії стати мостом між Європою та США.

Недільний саміт у Лондоні та надзвичайний саміт ЄС у Брюсселі наступного тижня, як пише Reuters, можуть стати вирішальними для визначення того, чи можуть європейські лідери запропонувати Україні щось конкретне та виправити завдану шкоду від конфлікту в Білому домі.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також закликала скликати екстрений саміт за участю США, європейських країн і союзників, щоб обговорити, як "впоратися з великими викликами сьогодення, починаючи з України".

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Мирні перемовини та гарантії безпеки

Очікується, що в неділю європейські лідери знову наполягатимуть на мирних переговорах, щоб включити Україну, зміцнити позицію Києва та забезпечити необхідні гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру та стримування можливої нової військової агресії з боку РФ.

Це може означати спробу переконати Вашингтон не припиняти надання Україні підтримки, зокрема по засобах ППО, даних розвідки та спостереження.