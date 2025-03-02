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Новини Наслідки суперечки Трампа та Зеленського Саміт в Лондоні 2 березня
4 249 67

Стармер намагатиметься відродити надію на мир в Україні на сьогоднішньому саміті в Лондоні, - Reuters

Кір Стармер спробує знайти шлях до мирної угоди

На сьогоднішньому саміті в Лондоні британський прем'єр-міністр Кір Стармер намагатиметься відродити надію на завершення війни в Україні мирною угодою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Західні ЗМІ зазначають, що після ​​суперечки з президентом США Дональдом Трампом, який 28 лютого погрожував припинити підтримку України та звинувачував Зеленського у нібито невдячності за допомогу Штатів, українського лідера 1 березня тепло зустріли в Лондоні на Даунінг-стріт.

Також читайте: Мелоні перед зустріччю із Зеленським провела телефонну розмову з Трампом

Очікування від саміту

Очікується, що на саміті в британській столиці Зеленський отримає обіцяну підтримку від Стармера та інших європейських лідерів, які "стикаються з гострим питанням", чи зможуть вони взяти на себе шефство у забезпеченні Києва зброєю та фінансами до початку будь-яких можливих мирних переговорів.

Лідери держав Європи висловлювали підтримку Зеленському після скандальної зустрічі в Білому домі. Крім того, Німеччина закликала виділити Україні 3 мільярди євро (3,1 мільярда доларів).

Стармер сподівається, що 2 березня європейські лідери запропонують більш конкретні засоби для підтримки України, а також спробують відновити можливу мирну угоду з РФ, переконавши Трампа в тому, що Європа може виступити на захист.

Також західні оглядачі очікують, що деякі лідери можуть спонукати Зеленського повернутися до переговорів з американським президентом.

Також читайте: Стармер намагався переконати Трампа та Зеленського відновити переговори, але не вийшло, - Bloomberg

"Глава британського уряду у своїй заяві наголошував, що "через три роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну ми перебуваємо на переломному етапі". Стармер запропонував свою "непохитну підтримку" Україні, подвоївши допомогу Києву.

"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити нашу підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі Сполученими Штатами", - сказав прем'єр Британії.

Учасники саміту

На полях саміту в Лондоні Стармер розпочне зустріч 2 березня з переговорів із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Президент України прибув ще в суботу.

Потім до них приєднаються президент Франції Емманюель Макрон, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Також на лондонському саміті візьме участь міністр закордонних справ Туреччини.

Також читайте: Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Британія хоче стати мостом між Європою та США

Західні ЗМІ зауважують, що значна кількість лідерів Європи далека від того, щоб відставати від планів президента Франції та прем'єра Британії щодо збереження ймовірної мирної угоди. Стармер сподіватиметься взяти на себе лідерську роль, запропонувавши Британії стати мостом між Європою та США.

Недільний саміт у Лондоні та надзвичайний саміт ЄС у Брюсселі наступного тижня, як пише Reuters, можуть стати вирішальними для визначення того, чи можуть європейські лідери запропонувати Україні щось конкретне та виправити завдану шкоду від конфлікту в Білому домі.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також закликала скликати екстрений саміт за участю США, європейських країн і союзників, щоб обговорити, як "впоратися з великими викликами сьогодення, починаючи з України".

Також читайте: Стармер - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно

Мирні перемовини та гарантії безпеки

Очікується, що в неділю європейські лідери знову наполягатимуть на мирних переговорах, щоб включити Україну, зміцнити позицію Києва та забезпечити необхідні гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру та стримування можливої нової військової агресії з боку РФ.

Це може означати спробу переконати Вашингтон не припиняти надання Україні підтримки, зокрема по засобах ППО, даних розвідки та спостереження.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) саміт (764) США (22545) Євросоюз (13322) Мелоні Джорджа (133) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+12
Він переконував союзника, в тому який напрямок є більш песпективним. В них була спільна ціль - перемога осі. Зараз ситуація в тому що трамп не наш союзник, і навіть не неральний до нас. Він відверто зайняв сторону нашого ворога, а ці порівняння брехливі та маніпулятивні
показати весь коментар
02.03.2025 08:13
+7
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZWvzhQE6YWWQeQF2zhdZQh6omqVHAvWqWTtcN0ybQhM66Vp04BM4IpNckFqep4k1uDI0dJzqHGfZrcEjc3Hn37c5x8k1PodQj4qoHoE9eEZAsvNaa6YiA0OA9kHiujnNhqWr59AnNhmXRKWASmqWtq-YgOd8_v7um0Kf1a6Ol-UtKZU5-*****************&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid08gDxJBqhj7R81stC5QjDXhwiehNQHeczhhcuUnnsER2QCR5NQHhcSc5KxskXHnkml?__cft__[0]=AZWvzhQE6YWWQeQF2zhdZQh6omqVHAvWqWTtcN0ybQhM66Vp04BM4IpNckFqep4k1uDI0dJzqHGfZrcEjc3Hn37c5x8k1PodQj4qoHoE9eEZAsvNaa6YiA0OA9kHiujnNhqWr59AnNhmXRKWASmqWtq-YgOd8_v7um0Kf1a6Ol-UtKZU5-*****************&__tn__=%2CO%2CP-R 21 ч. ·

Не може бути, щоб ви не читали, як Черчіль у 1941 році тижнями жив у Білому домі, катав особисто Рузвельта в кріслі й, практично, плазував перед ним, аби переконати зробити саме європейський (а не японський) театр бойових дій пріоритетним, хоча не Гітлер напав на США в Перл-Харборі.

Я це до чого? На відміну від мільйонів інфантилів, я срати хотів на емоції Зеленського, його почуття справедливості чи гідність. Людині довірили державу, життя й долі мільйонів людей. І відповідальність його полягає не в гавканні на Трампа, а в тому, аби забезпечити безпеку українців за будь-яку ціну.

Так от, у руках мерзенного рудого монстра - ключі від складу зі зброєю. І якщо потвора вирішить її не надавати, то наші солдати навряд чи зможуть відбивати атаки орди портретами неголеної пики, гарними, але далекими від життя метафорами про хліб-ганьбу-війну чи вашими листами підтримки свого сміливця-президента. Й це коштуватиме нам, у ліпшому випадку, втрат людських життів і нових територій.

Почніть уже дорослішати, люди
показати весь коментар
02.03.2025 08:00
+3
В заповедных и дремучих

Страшных Муромских лесах
Всяка нечисть бродит тучей

A в проезжих сеет страх.

Воет воем, что твои упокойники,

Если есть там соловьи - то разбойники.
Страшно, аж жуть!



В заколдованных болотах

Там кикиморы живут, -

Защекочут до икоты

И на дно уволокут.

Будь то пеший, будь то конный - заграбастают,

А уж лешие так по лесу и шастают.

Страшно, аж жуть!



А мужик, купец и воин

Попадал в дремучий лес -

Кто зачем: кто с перепою,

А кто сдуру в чащу лез.

По причине попадали, без причины ли,

Только всех их и видали - словно сгинули.

Страшно, аж жуть!



Из заморского из леса,

Где и вовсе сущий ад,

Где такие злые бесы -

Чуть друг друга не едят,

Чтоб творить им совместное зло потом,

Поделиться приехали опытом.

Страшно, аж жуть!



Соловей-разбойник главный

Им устроил буйный пир,

А от них был Змей трехглавый

И слуга его - Вампир.

Пили зелье в черепах, ели бульники,

Танцевали на гробах, ************!

Страшно, аж жуть!



Змей-горыныч взмыл на древо,

Ну раскачивать его:

"Выводи, Разбойник, девок,

Пусть покажут кой-чего!

Пусть нам лешие попляшут, попоют,

А не то я, матерь вашу, всех сгною!

Страшно, аж жуть!



Все взревели, как медведи:

"Натерпелись столько лет!

Ведьмы мы али не ведьмы?

Патриотки или нет?!

Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился!

А еще на наших женщин позарился!"

Страшно, аж жуть!



Соловей-разбойник тоже

Был не только лыком шит, -

Свистнул, гикнул, крикнул: "Рожа,

Гад, заморский паразит!

Убирайся без бою, уматывай!

И Вампира с собою прихватывай!"

Страшно, аж жуть!



И теперь седые люди

Помнят прежние дела:

Билась нечисть грудью в груди

И друг друга извела.

Прекратилося навек безобразие,

Ходит в лес человек безбоязненно.

И не страшно ничуть!
показати весь коментар
02.03.2025 08:12
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🫂Стармер, обіймаючи Зеленського, зробив жест-послання адміністрації Трампа, - Sky News
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02.03.2025 07:59 Відповісти
Подьоргати за рижий стрючок путлєра? Тягни сильніше.
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02.03.2025 08:08 Відповісти
Цю позику будуть віддавати внуки зєтників.
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02.03.2025 08:16 Відповісти
Або з заморожених активів кцпляндії
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02.03.2025 08:32 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZWvzhQE6YWWQeQF2zhdZQh6omqVHAvWqWTtcN0ybQhM66Vp04BM4IpNckFqep4k1uDI0dJzqHGfZrcEjc3Hn37c5x8k1PodQj4qoHoE9eEZAsvNaa6YiA0OA9kHiujnNhqWr59AnNhmXRKWASmqWtq-YgOd8_v7um0Kf1a6Ol-UtKZU5-*****************&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid08gDxJBqhj7R81stC5QjDXhwiehNQHeczhhcuUnnsER2QCR5NQHhcSc5KxskXHnkml?__cft__[0]=AZWvzhQE6YWWQeQF2zhdZQh6omqVHAvWqWTtcN0ybQhM66Vp04BM4IpNckFqep4k1uDI0dJzqHGfZrcEjc3Hn37c5x8k1PodQj4qoHoE9eEZAsvNaa6YiA0OA9kHiujnNhqWr59AnNhmXRKWASmqWtq-YgOd8_v7um0Kf1a6Ol-UtKZU5-*****************&__tn__=%2CO%2CP-R 21 ч. ·

Не може бути, щоб ви не читали, як Черчіль у 1941 році тижнями жив у Білому домі, катав особисто Рузвельта в кріслі й, практично, плазував перед ним, аби переконати зробити саме європейський (а не японський) театр бойових дій пріоритетним, хоча не Гітлер напав на США в Перл-Харборі.

Я це до чого? На відміну від мільйонів інфантилів, я срати хотів на емоції Зеленського, його почуття справедливості чи гідність. Людині довірили державу, життя й долі мільйонів людей. І відповідальність його полягає не в гавканні на Трампа, а в тому, аби забезпечити безпеку українців за будь-яку ціну.

Так от, у руках мерзенного рудого монстра - ключі від складу зі зброєю. І якщо потвора вирішить її не надавати, то наші солдати навряд чи зможуть відбивати атаки орди портретами неголеної пики, гарними, але далекими від життя метафорами про хліб-ганьбу-війну чи вашими листами підтримки свого сміливця-президента. Й це коштуватиме нам, у ліпшому випадку, втрат людських життів і нових територій.

Почніть уже дорослішати, люди
показати весь коментар
02.03.2025 08:00 Відповісти
Він переконував союзника, в тому який напрямок є більш песпективним. В них була спільна ціль - перемога осі. Зараз ситуація в тому що трамп не наш союзник, і навіть не неральний до нас. Він відверто зайняв сторону нашого ворога, а ці порівняння брехливі та маніпулятивні
показати весь коментар
02.03.2025 08:13 Відповісти
це ваша субєктивна думка, і вона правильна на 100% для вас.Порошенко в свій час переконав трампа і надати Україні зброю і ввести санкції проти росії. що зараз не так? профнепридатність нашого приЗЕдента?
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02.03.2025 08:18 Відповісти
Що ви маєте на увазі "Порошенко переконав трампа надати Україні зброю"? Сто джевелінів, які було заборонено використовувати? Сумнівно
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02.03.2025 09:56 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVvyPthtnqJlPNVU1t6IZP6KWi6IW1mgIORdAjN1eKANRk6ynEYygvCP35Knd-IJ8W4meZomEgUF3vNvARDSuMyTmw6CFhuztXlkekhELNrAKHokee9K4voD85cZkv9NHCek8SqGMPAhr0jSjGdY0Z-xqt67AWs176ccc48p7bPyCcLVPzEYMolbev0IKmEMqY&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid035UZk2SdcUem1nZBshKw3xh3SRceCtuQjDayY4Veh6WPJco2jXU5K9sQX2kcTUfRvl?__cft__[0]=AZVvyPthtnqJlPNVU1t6IZP6KWi6IW1mgIORdAjN1eKANRk6ynEYygvCP35Knd-IJ8W4meZomEgUF3vNvARDSuMyTmw6CFhuztXlkekhELNrAKHokee9K4voD85cZkv9NHCek8SqGMPAhr0jSjGdY0Z-xqt67AWs176ccc48p7bPyCcLVPzEYMolbev0IKmEMqY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·

Одні слухають Трампа та Рубіо й упевнені, що припинення вогню незабаром буде досягнуте.

Інші слухають Лаврова-Пескова й не сумніваються, що нічого подібного не станеться, бо Росія не зацікавлена в припиненні вогню.

Особисто я категоричного прогнозу не маю. Вважаю, що Московія в закінченні війни зацікавлена (з економічних причин), але ситуація далеко не критична, тому, буде намагатися витиснути з ситуації максимум (тобто, Стамбул). Але це нас навряд чи влаштує й вірогідність припинення вогню є наразі невисокою.

А ось у чому я впевнений, то це в правильній переговорній тактиці московитів. Вони досі не здали жодного міліметра своїх позицій і в разі успіху переговорів можуть розраховувати на дуже вигідний компроміс. А тупа руда потвора здала майже максимум можливого з українського поля для поступок і йому нічого дати Путіну (з того, чим Україна могла б поступитися без ризику втратити суверенітет)
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02.03.2025 08:20 Відповісти
Трамп зайняв лише свою власну позицію, ось що ніяк не можуть зрозуміти люди типу тебе. Йому байдуже на війну, він шукає вигоду.
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02.03.2025 08:47 Відповісти
Задох.я пафосний нік, як для таких нікчемних думок, які ти тут ляпаєш
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02.03.2025 10:31 Відповісти
Справа в тому, що сьогодні Стармер розкарячився недарма, бо з созниками не все так однозначно, як при Черчілю. Трамп так не наш союзник, але з бритами теж не все однозначно - Великобританія, США і рашка є партнерами по Будапештському меморандуму, в 94-му вони створили союз для роззброєння України. І сьогодні Стармер замість тикнути Трампа носом в пункти 2 і 3 меморандуму, радить Зеленському, тобто тисне на Україну заплатити за примарну безпеку ще раз. В той же час виконати свої зобов'язання по 4-му пункту меморандуму ні США, ні Великобританія навіть не намагались.
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02.03.2025 15:29 Відповісти
Рузвельт не був на стороні Гітлера, як тепер Трамп на стороні Путіна... І Рузвельт був політиком і головна його проблема була подолання внутрішнього ізоляціонізму США. Політика ізоляціонізму і закінчилася після Перл-Харбору. Можливо, якщо б Японія не напала на Перл-Харбор, то Черчілю ще довго прийшлося б тижнями ... у Білому домі...
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02.03.2025 08:49 Відповісти
Людині довірили державу... Або клоуну?
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02.03.2025 09:37 Відповісти
Перестаньте молоти про безпеку за будь-яку ціну, бо це неможливо. Я впевнений, що в Омані теж йшла мова про отримання безпеки для України без жертв і тому була знищена оборона. За безпеку вже розрахувався Кучма нашим стратегічним озброєнням, але як виявилось ту безпеку отримали не ми, а ті хто її нам продав.
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02.03.2025 15:08 Відповісти
⚡️Євросоюз на саміті 6 березня може надати Україні фінансування на сотні млрд євро, заявив президент Франції Макрон в інтерв'ю газеті La Tribune.
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02.03.2025 08:00 Відповісти
Макрон уже и "миротворцев" отправлял несколько раз...
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02.03.2025 08:09 Відповісти
Миротворчий контингент, згідно з нормативними документами ООН, може буть введений лише після припинення бойових дій... Вони припинені? То про що ти мову ведеш?
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02.03.2025 08:18 Відповісти
ООН мертвый, ввести війська можна без ООН.
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02.03.2025 08:36 Відповісти
Макрон обіцяв послати війська ще коли не було ніяких розмов про мир. Але він маленький і дурний. Всі ставляться з розумінням до його капризів.
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02.03.2025 08:50 Відповісти
"Обіцять" - не означає "зробить"... Так само, як "меморандум" - не "угода", а лише "заява про наміри"... Не настали умови - і обіцянка залишається "заявою про наміри"... Настануть відповідні умови - а в МО Франції уже буде готовий план розвертання миротворців (такі речі розробляються штабами не за один день).
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02.03.2025 09:05 Відповісти
Наскільки я розумію Європа не готова без США допомогати нам, тому буде буде просувати ідею миру і своїх миротворців.
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02.03.2025 08:09 Відповісти
В заповедных и дремучих

Страшных Муромских лесах
Всяка нечисть бродит тучей

A в проезжих сеет страх.

Воет воем, что твои упокойники,

Если есть там соловьи - то разбойники.
Страшно, аж жуть!



В заколдованных болотах

Там кикиморы живут, -

Защекочут до икоты

И на дно уволокут.

Будь то пеший, будь то конный - заграбастают,

А уж лешие так по лесу и шастают.

Страшно, аж жуть!



А мужик, купец и воин

Попадал в дремучий лес -

Кто зачем: кто с перепою,

А кто сдуру в чащу лез.

По причине попадали, без причины ли,

Только всех их и видали - словно сгинули.

Страшно, аж жуть!



Из заморского из леса,

Где и вовсе сущий ад,

Где такие злые бесы -

Чуть друг друга не едят,

Чтоб творить им совместное зло потом,

Поделиться приехали опытом.

Страшно, аж жуть!



Соловей-разбойник главный

Им устроил буйный пир,

А от них был Змей трехглавый

И слуга его - Вампир.

Пили зелье в черепах, ели бульники,

Танцевали на гробах, ************!

Страшно, аж жуть!



Змей-горыныч взмыл на древо,

Ну раскачивать его:

"Выводи, Разбойник, девок,

Пусть покажут кой-чего!

Пусть нам лешие попляшут, попоют,

А не то я, матерь вашу, всех сгною!

Страшно, аж жуть!



Все взревели, как медведи:

"Натерпелись столько лет!

Ведьмы мы али не ведьмы?

Патриотки или нет?!

Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился!

А еще на наших женщин позарился!"

Страшно, аж жуть!



Соловей-разбойник тоже

Был не только лыком шит, -

Свистнул, гикнул, крикнул: "Рожа,

Гад, заморский паразит!

Убирайся без бою, уматывай!

И Вампира с собою прихватывай!"

Страшно, аж жуть!



И теперь седые люди

Помнят прежние дела:

Билась нечисть грудью в груди

И друг друга извела.

Прекратилося навек безобразие,

Ходит в лес человек безбоязненно.

И не страшно ничуть!
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02.03.2025 08:12 Відповісти
Для чого Висоцький писав пісні російською мовою? він що, не знав, що не має значення, якою мовою пісні писати?
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02.03.2025 08:47 Відповісти
За Кличка голосував, Ющенка, Порошенка..., а ти за кого?
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02.03.2025 09:42 Відповісти
А ти вважаєш, що Висоцький вільно володів якоюсь іншою мовою, крім "вяликароссийскава диалекта русскава языка"?...
Колись писав уже "упоротим": "Мова сама по собі не винна, що нею послуговуються погані люди... Великий німецький поет Генріх Гейне (єврей за походженням), писав свої вірші тією ж мовою, якою писалися документи про "остаточне вирішення єврейського питання" та розроблялися проекти крематоріїв та газових камер...".
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02.03.2025 08:56 Відповісти
А що, не ГІРШЕ? "Не такі страшні "московські воші, як наші власні "гниди...". (Симон Петлюра). Бо "московські воші" нам протистоять відкрито, а власні "гниди" паскудять тихцем, за нашими спинами...
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02.03.2025 09:12 Відповісти
Не треба, на власному прикладі, говорить про ВСІХ... Я свою позицію не міняю вже давно... Просто я не створюю собі "ідолів" - щоб потім не розчаровуваться... Зокрема, з усіх "зол" стараюся вибрать найменше...
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02.03.2025 09:26 Відповісти
Українців по сей день переконують, що мова не має значення. Росіян у цьому чомусь не переконують. При есесері вчився в українській школі і в нас підручник української мови називався Читанка, а російської - Родная речь. Все, що написано російською мовою, не варто того паперу, на якому воно написане - хто сказав?
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02.03.2025 09:14 Відповісти
Добре... Знайди мені подібний твору Висоцького, аналог, українського автора і українською мовою... Або просто переклади Висоцького українською...
Зможеш? Якщо ні - то чого мені "мізки промиваєш"? Чим ти тоді відрізняєшся від "навіженої більшовички у жовто-блакитній косинці" - Фаріон? Та захищала кандидатську дисертацію, при СРСР, з питань методики засвоєння російської мови іноземними студентами (працюючи у Львові). А потім носилася з "жовтоблакитним", ділячи українців на людей різних сортів, у залежності від знання мови...
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02.03.2025 09:22 Відповісти
Значить ти теж чєлавєк русскай культури...
Рассказывают, что во время концерта в дни Декады грузинского искусства в Москве в ответ на подхалимские славословия приближённых Сталин холодно отпарировал: "Я человек русской культуры, мне это чуждо". И это сказал Сосо Джугашвили, который в юности писал прекрасные патриотические стихи на родном грузинском языке.
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02.03.2025 09:30 Відповісти
Якої "культури" я - не твоя справа... Якої є - такої і є... "Ганді колись сказав - "Я є людиною стільки разів, скількома мовами я володію...". Його знання англійської мови та застосування її у необхідних випадках, не завадило йому стать політичним та духовним лідером Індії та привести її до незалежності...
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02.03.2025 09:54 Відповісти
Був такий мер Києва Салій...вбив фразою - лише дурні не міняються, а я й не мінявся!
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02.03.2025 09:59 Відповісти
це навіжене постійно лізе в очі
своєю неземною любов"ю до совка і його культури
воно лише кацапів і захищає..
придурку, всіх можна перекладати у світі
українською мовою
млн. творів перекладено, а твого висоцького - ніззя?
це точно, як кацапи верещать, що росмова - це мова науки
і не перекладається нікак..
а мова науки - грецька, а не твоя кацапська
ти невчене, безграмотне, совкове пердло
Тобі до Фаріон, як до неба в твоїй улюбленій позі
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02.03.2025 09:32 Відповісти
Поверещи, поверещи... Може, полегшає...
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02.03.2025 09:47 Відповісти
Та він звичайний вишиватник і хамло. В побуті нормальні люди спілкуються тією мовою, якою зручніше
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02.03.2025 09:36 Відповісти
Пам'ятаю дев'яності - українець має спілкувати зі співрозмовником тією мовою, якою зручно співрозмовнику...
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02.03.2025 09:38 Відповісти
І що з того? Що я з деякими людьми обговорюю протистояння України нацистській Росії, російською мовою? Ну, не можуть люди, з якихось причин, засвоїть українську, бо все життя російською говорили... Це якось міняє їх політичні погляди?
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02.03.2025 09:45 Відповісти
А того, що так виробляється комплекс неповноцінності через неповноцінне функціонування рідної мови у рідній державі, де ти себе відчуваєш людиною третього сорту. Забув, на чому побудована "творчісnь" кварталу та їм подібних?
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02.03.2025 09:56 Відповісти
«Патріотизм - останній прихисток негідника» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) - афоризм британського літератора XVIII століття Семюела Джонсона.
"Рвання "вишиванки" на грудях та носіння трусів у "патріотичних" кольорах - ще не ознака любові до своєї країни...
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02.03.2025 10:11 Відповісти
Як називається це ваше суспільство?
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02.03.2025 09:40 Відповісти
Українці виживають і чхати вони хотіли на зауваження інтернетних ноунеймів. Звісно, тільки бовдурі наївно вірять, що якби вся країна без виключення розмовляла в побуті лише українською, то РФ не напала би, ага. Це війна за ресурси. В Сирії, мабуть, теж російською розмовляли
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02.03.2025 09:41 Відповісти
Назви мені народ, якому не важливо, якою мовою розмовляти.
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02.03.2025 09:43 Відповісти
Громадяни в усьому світі в побуті спілкуються тими мовами, якими зручно в родині, особливо якщо це інтернаціональні шлюби. Так само, як і дивляться кіно і слухають музику і не питають ні в кого. Але ви прихильник злодіїв у вишиваночках. Ідіть, розповідайте вашу пенсійну совкову пургу хлопцям на фронті. У вас країна тріщить по швах, населення близько 31 мільйна залишилося, а ви яйця лижете від ледарства. Стосовно вашого запитання - Гугл в поміч, мені це не цікаво. Бувайте
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02.03.2025 09:57 Відповісти
І що? Я ж знайшов у Гуглі... Крім того, "Майн кампф" теж "заборонена" - але це не заважає її цитувать критикам та противникам нацистської ідеології... Я тут теж приводжу аналогію з сьогоднішньою ситуацією в світі, порівнюючи діяльність "нечисті" в лісах, (по Висоцькому) та сьогоднішньої "нечисті" в політиці...
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02.03.2025 08:50 Відповісти
ця скотина тут ярік приморожений=
це старе совкове пердло
воно чомусь Івасюка, Яремчука та Зінкевича
ніколи не цитує.
Виродок він кацапський.
блокуйте його.
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02.03.2025 09:36 Відповісти
Ох тебе й "тіпає"... Наче кропивою між ніг, стьобнули...
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02.03.2025 09:49 Відповісти
Всі забули одну річ - трамп заявив претензії на території других країн Данії, Канади, Панами. Його нинішня задача - послабити Европу, щоб окупація Гренландії пройшла успішно. Якщо тільки це пройде, американці будуть замазані в злочині і вони або повстануть проти влади, або підуть на Канаду, вже маючи кров на руках. Це те що має статися за задумом
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02.03.2025 08:19 Відповісти
Один обіцяв на виборах закінчити війну - отримав мегавійну.

Інший клявся зробити Америку «great again" - і руйнує її лідерство успішніше й швидше за тисячу Бін Ладенів.
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02.03.2025 08:26 Відповісти
Зеро це не один, а нуль.
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02.03.2025 09:15 Відповісти
Складна задача - захистити проповідника сповідуючого, який біля одру недужуючого почав анекдоти про покійників розповідати.
Отож то Стармер і зібрав консиліум!
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02.03.2025 09:16 Відповісти
обороноздатність Європи
потрібно відроджувати
і СЬОГОДНІ вже створювати військовий союз
Бо ми кацапів по усілякому вбиватимемо
Як діди наші
земля в них лупаситиме
і вдень, і вночі.
А от німці на другий день
побіжать на інтеграційні курси
росмову вчити.
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02.03.2025 09:20 Відповісти
Останнім часом багато слів про "мир" в Україні, для Трампа і пуйла він один, для Лондона він іншій, для України ще інший, всі говорять про "мир" но ніхто не уточнює, як той мир має виглядати... при тому, що "мир" для одних геть не підходить для інших...
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02.03.2025 09:27 Відповісти
2 світова закінчилася як? Сталін створив великий ссср. І наступив мир. Їсти не було і одягнутися, але мир-мир. Чеська весна, венґерська осінь то таке. Путін хоче той же ссср. Прибалти, поляци. І буде мир, так і сказав трампу. То наш брикається, чого. Трамп цього не розуміє, адже тоді настане мир
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02.03.2025 09:30 Відповісти
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02.03.2025 09:35 Відповісти
Лейборіст він й Африці - лейборіст ... За майже 150 років існування партії в Британії було майже 10 знакових прем"єрів - з них жодного лейборіста не булу .

Як цей хлопець не розуміє, що мир не залежить від нікого крім ***** ... Усі ці кривляння - це було підігравання в іграшки пубертаного періоду підлітка трампа . Й капітуляція не може бути рішенням , що наближає до миру ...
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02.03.2025 10:59 Відповісти
 
 