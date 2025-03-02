Стармер намагатиметься відродити надію на мир в Україні на сьогоднішньому саміті в Лондоні, - Reuters
На сьогоднішньому саміті в Лондоні британський прем'єр-міністр Кір Стармер намагатиметься відродити надію на завершення війни в Україні мирною угодою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Західні ЗМІ зазначають, що після суперечки з президентом США Дональдом Трампом, який 28 лютого погрожував припинити підтримку України та звинувачував Зеленського у нібито невдячності за допомогу Штатів, українського лідера 1 березня тепло зустріли в Лондоні на Даунінг-стріт.
Очікування від саміту
Очікується, що на саміті в британській столиці Зеленський отримає обіцяну підтримку від Стармера та інших європейських лідерів, які "стикаються з гострим питанням", чи зможуть вони взяти на себе шефство у забезпеченні Києва зброєю та фінансами до початку будь-яких можливих мирних переговорів.
Лідери держав Європи висловлювали підтримку Зеленському після скандальної зустрічі в Білому домі. Крім того, Німеччина закликала виділити Україні 3 мільярди євро (3,1 мільярда доларів).
Стармер сподівається, що 2 березня європейські лідери запропонують більш конкретні засоби для підтримки України, а також спробують відновити можливу мирну угоду з РФ, переконавши Трампа в тому, що Європа може виступити на захист.
Також західні оглядачі очікують, що деякі лідери можуть спонукати Зеленського повернутися до переговорів з американським президентом.
"Глава британського уряду у своїй заяві наголошував, що "через три роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну ми перебуваємо на переломному етапі". Стармер запропонував свою "непохитну підтримку" Україні, подвоївши допомогу Києву.
"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити нашу підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі Сполученими Штатами", - сказав прем'єр Британії.
Учасники саміту
На полях саміту в Лондоні Стармер розпочне зустріч 2 березня з переговорів із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Президент України прибув ще в суботу.
Потім до них приєднаються президент Франції Емманюель Макрон, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.
Також на лондонському саміті візьме участь міністр закордонних справ Туреччини.
Британія хоче стати мостом між Європою та США
Західні ЗМІ зауважують, що значна кількість лідерів Європи далека від того, щоб відставати від планів президента Франції та прем'єра Британії щодо збереження ймовірної мирної угоди. Стармер сподіватиметься взяти на себе лідерську роль, запропонувавши Британії стати мостом між Європою та США.
Недільний саміт у Лондоні та надзвичайний саміт ЄС у Брюсселі наступного тижня, як пише Reuters, можуть стати вирішальними для визначення того, чи можуть європейські лідери запропонувати Україні щось конкретне та виправити завдану шкоду від конфлікту в Білому домі.
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також закликала скликати екстрений саміт за участю США, європейських країн і союзників, щоб обговорити, як "впоратися з великими викликами сьогодення, починаючи з України".
Мирні перемовини та гарантії безпеки
Очікується, що в неділю європейські лідери знову наполягатимуть на мирних переговорах, щоб включити Україну, зміцнити позицію Києва та забезпечити необхідні гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру та стримування можливої нової військової агресії з боку РФ.
Це може означати спробу переконати Вашингтон не припиняти надання Україні підтримки, зокрема по засобах ППО, даних розвідки та спостереження.
Будь ласка, зачекайте...
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Не може бути, щоб ви не читали, як Черчіль у 1941 році тижнями жив у Білому домі, катав особисто Рузвельта в кріслі й, практично, плазував перед ним, аби переконати зробити саме європейський (а не японський) театр бойових дій пріоритетним, хоча не Гітлер напав на США в Перл-Харборі.
Я це до чого? На відміну від мільйонів інфантилів, я срати хотів на емоції Зеленського, його почуття справедливості чи гідність. Людині довірили державу, життя й долі мільйонів людей. І відповідальність його полягає не в гавканні на Трампа, а в тому, аби забезпечити безпеку українців за будь-яку ціну.
Так от, у руках мерзенного рудого монстра - ключі від складу зі зброєю. І якщо потвора вирішить її не надавати, то наші солдати навряд чи зможуть відбивати атаки орди портретами неголеної пики, гарними, але далекими від життя метафорами про хліб-ганьбу-війну чи вашими листами підтримки свого сміливця-президента. Й це коштуватиме нам, у ліпшому випадку, втрат людських життів і нових територій.
Почніть уже дорослішати, люди
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid035UZk2SdcUem1nZBshKw3xh3SRceCtuQjDayY4Veh6WPJco2jXU5K9sQX2kcTUfRvl?__cft__[0]=AZVvyPthtnqJlPNVU1t6IZP6KWi6IW1mgIORdAjN1eKANRk6ynEYygvCP35Knd-IJ8W4meZomEgUF3vNvARDSuMyTmw6CFhuztXlkekhELNrAKHokee9K4voD85cZkv9NHCek8SqGMPAhr0jSjGdY0Z-xqt67AWs176ccc48p7bPyCcLVPzEYMolbev0IKmEMqY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·
Одні слухають Трампа та Рубіо й упевнені, що припинення вогню незабаром буде досягнуте.
Інші слухають Лаврова-Пескова й не сумніваються, що нічого подібного не станеться, бо Росія не зацікавлена в припиненні вогню.
Особисто я категоричного прогнозу не маю. Вважаю, що Московія в закінченні війни зацікавлена (з економічних причин), але ситуація далеко не критична, тому, буде намагатися витиснути з ситуації максимум (тобто, Стамбул). Але це нас навряд чи влаштує й вірогідність припинення вогню є наразі невисокою.
А ось у чому я впевнений, то це в правильній переговорній тактиці московитів. Вони досі не здали жодного міліметра своїх позицій і в разі успіху переговорів можуть розраховувати на дуже вигідний компроміс. А тупа руда потвора здала майже максимум можливого з українського поля для поступок і йому нічого дати Путіну (з того, чим Україна могла б поступитися без ризику втратити суверенітет)
Страшных Муромских лесах
Всяка нечисть бродит тучей
A в проезжих сеет страх.
Воет воем, что твои упокойники,
Если есть там соловьи - то разбойники.
Страшно, аж жуть!
В заколдованных болотах
Там кикиморы живут, -
Защекочут до икоты
И на дно уволокут.
Будь то пеший, будь то конный - заграбастают,
А уж лешие так по лесу и шастают.
Страшно, аж жуть!
А мужик, купец и воин
Попадал в дремучий лес -
Кто зачем: кто с перепою,
А кто сдуру в чащу лез.
По причине попадали, без причины ли,
Только всех их и видали - словно сгинули.
Страшно, аж жуть!
Из заморского из леса,
Где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы -
Чуть друг друга не едят,
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.
Страшно, аж жуть!
Соловей-разбойник главный
Им устроил буйный пир,
А от них был Змей трехглавый
И слуга его - Вампир.
Пили зелье в черепах, ели бульники,
Танцевали на гробах, ************!
Страшно, аж жуть!
Змей-горыныч взмыл на древо,
Ну раскачивать его:
"Выводи, Разбойник, девок,
Пусть покажут кой-чего!
Пусть нам лешие попляшут, попоют,
А не то я, матерь вашу, всех сгною!
Страшно, аж жуть!
Все взревели, как медведи:
"Натерпелись столько лет!
Ведьмы мы али не ведьмы?
Патриотки или нет?!
Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился!
А еще на наших женщин позарился!"
Страшно, аж жуть!
Соловей-разбойник тоже
Был не только лыком шит, -
Свистнул, гикнул, крикнул: "Рожа,
Гад, заморский паразит!
Убирайся без бою, уматывай!
И Вампира с собою прихватывай!"
Страшно, аж жуть!
И теперь седые люди
Помнят прежние дела:
Билась нечисть грудью в груди
И друг друга извела.
Прекратилося навек безобразие,
Ходит в лес человек безбоязненно.
И не страшно ничуть!
Колись писав уже "упоротим": "Мова сама по собі не винна, що нею послуговуються погані люди... Великий німецький поет Генріх Гейне (єврей за походженням), писав свої вірші тією ж мовою, якою писалися документи про "остаточне вирішення єврейського питання" та розроблялися проекти крематоріїв та газових камер...".
Зможеш? Якщо ні - то чого мені "мізки промиваєш"? Чим ти тоді відрізняєшся від "навіженої більшовички у жовто-блакитній косинці" - Фаріон? Та захищала кандидатську дисертацію, при СРСР, з питань методики засвоєння російської мови іноземними студентами (працюючи у Львові). А потім носилася з "жовтоблакитним", ділячи українців на людей різних сортів, у залежності від знання мови...
Рассказывают, что во время концерта в дни Декады грузинского искусства в Москве в ответ на подхалимские славословия приближённых Сталин холодно отпарировал: "Я человек русской культуры, мне это чуждо". И это сказал Сосо Джугашвили, который в юности писал прекрасные патриотические стихи на родном грузинском языке.
своєю неземною любов"ю до совка і його культури
воно лише кацапів і захищає..
придурку, всіх можна перекладати у світі
українською мовою
млн. творів перекладено, а твого висоцького - ніззя?
це точно, як кацапи верещать, що росмова - це мова науки
і не перекладається нікак..
а мова науки - грецька, а не твоя кацапська
ти невчене, безграмотне, совкове пердло
Тобі до Фаріон, як до неба в твоїй улюбленій позі
"Рвання "вишиванки" на грудях та носіння трусів у "патріотичних" кольорах - ще не ознака любові до своєї країни...
це старе совкове пердло
воно чомусь Івасюка, Яремчука та Зінкевича
ніколи не цитує.
Виродок він кацапський.
блокуйте його.
Інший клявся зробити Америку «great again" - і руйнує її лідерство успішніше й швидше за тисячу Бін Ладенів.
Отож то Стармер і зібрав консиліум!
потрібно відроджувати
і СЬОГОДНІ вже створювати військовий союз
Бо ми кацапів по усілякому вбиватимемо
Як діди наші
земля в них лупаситиме
і вдень, і вночі.
А от німці на другий день
побіжать на інтеграційні курси
росмову вчити.
Як цей хлопець не розуміє, що мир не залежить від нікого крім ***** ... Усі ці кривляння - це було підігравання в іграшки пубертаного періоду підлітка трампа . Й капітуляція не може бути рішенням , що наближає до миру ...