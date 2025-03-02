Стармер намагався переконати Трампа та Зеленського відновити переговори, але не вийшло, - Bloomberg

Після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Кір Стармер спробував переконати обох лідерів повернутися до переговорів.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор. НЕТ.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, британські чиновники зазнали невдачі у своїй спробі врятувати американсько-українську економічну угоду, яка була близька до підписання. Команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів, заявивши, що потрібен час, щоб охолонути, розповіли співрозмовники Bloomberg.

Агентство зазначає, що ця спроба показала, наскільки Стармер прагне використати свої унікальні зв'язки між адміністрацією Трампа та європейськими лідерами.

Неназваний європейський чиновник сказав, що адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче отримати публічні вибачення від Зеленського, щоб налагодити відносини.

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Інсайдери на Даунінг-стріт підкреслюють різницю в підході до драматичних подій п'ятниці у Вашингтоні. Інші високопоставлені європейці поспішили захистити Зеленського в соціальних мережах і засудити Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса. Кайя Каллас, головний дипломат ЄС, заявила в п'ятницю, що "вільному світу потрібен новий лідер".

Тоді, як Стармер, як пише Bloomberg, підняв слухавку. Британські чиновники вважають, що вони можуть скористатися тим, що Трамп часто віддає перевагу Британії перед Європейським союзом, а також робочими відносинами між лідерами Великої Британії та США.

Позиція Стармера підкріплюється широко поширеною підтримкою України та підозрілістю щодо Росії у Великій Британії, йдеться у статті.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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