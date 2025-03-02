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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Намагання Стармера повернути Трампа і Зеленського до перемовин
12 201 98

Стармер намагався переконати Трампа та Зеленського відновити переговори, але не вийшло, - Bloomberg

Стармер намагався переконати Трампа та Зеленського відновити переговори, але не вийшло

Після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Кір Стармер спробував переконати обох лідерів повернутися до переговорів.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор. НЕТ.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, британські чиновники зазнали невдачі у своїй спробі врятувати американсько-українську економічну угоду, яка була близька до підписання.  Команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів, заявивши, що потрібен час, щоб охолонути, розповіли співрозмовники Bloomberg.

Агентство зазначає, що ця спроба показала, наскільки Стармер прагне використати свої унікальні зв'язки між адміністрацією Трампа та європейськими лідерами.

Неназваний європейський чиновник сказав, що адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче отримати публічні вибачення від Зеленського, щоб налагодити відносини.

Читайте також: Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні

Інсайдери на Даунінг-стріт підкреслюють різницю в підході до драматичних подій п'ятниці у Вашингтоні. Інші високопоставлені європейці поспішили захистити Зеленського в соціальних мережах і засудити Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса. Кайя Каллас, головний дипломат ЄС, заявила в п'ятницю, що "вільному світу потрібен новий лідер". 

Тоді, як Стармер, як пише Bloomberg, підняв слухавку. Британські чиновники вважають, що вони можуть скористатися тим, що Трамп часто віддає перевагу Британії перед Європейським союзом, а також робочими відносинами між лідерами Великої Британії та США.

Позиція Стармера підкріплюється широко поширеною підтримкою України та підозрілістю щодо Росії у Великій Британії, йдеться у статті.

Читайте також: Відмежування від України не в інтересах США, - Макрон

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+9
Трамп має змогу правити американцями. а не служити.
показати весь коментар
02.03.2025 02:34
+8
Два "ухилянта" не знайшли спільної мови.

Трамп також з кагорти "ухилянтів".

NyTimes.com

Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, Трамп раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.

Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.

Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.
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02.03.2025 01:46
+8
Істини ради, Маск також - типовий ухилянт.
В 17 років подався на канадське громадянство, щоб не відбувати обовʼязкову військову службу в армії Південно-Африканської Республіки.

Маск народився в Південно-Африканській Республіці. Крім громадянства ПАР, він має американський та канадський паспорти. Громадянство Канади він отримав через свою матір.
показати весь коментар
02.03.2025 03:05
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егей у мазі усі як вонс венс схожі на кончіту вурст
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02.03.2025 02:02 Відповісти
Команда Трампа хоче по максимуму використати цю ситуацію, яку вони самі і спровокували. Ніяких вибачень не буде, немає за що вибачатись.
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02.03.2025 07:04 Відповісти
Ти, випадково, собі ноги ще не обварив, сцючи кип"ятком" од того, "як класно Трамп "нагнув" Зеленського?... А про наслідки подумав? Чи у тебе мізки "стратегічно думать не навчені" - як і у твого "ідеалу"? Наприклад, що буде з його політичним авторитетом, коли політики світу побачать, що він веде себе, як примхлива панянка, що раптово опинилася в центрі уваги? Що буде, коли Європа, дійсно, перестане звертать увагу на інтереси США та вибере свій власний шлях? І ХТО, насправді, від того виграє? Адже Україну сьогодні, не зважаючи на те, що сталося, підтримують навіть країни Тихоокеанського регіону! А Трамп розраховує там "рулить", в першу чергу... Авторитет країни напрацьовується навіть не РОКАМИ, а ДЕСЯТКАМИ РОКІВ! А Трамп його "обнуляє" моментом!!!
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02.03.2025 07:16 Відповісти
Норвегія відмовилась заправляти штатовські підводні човни паливом. Процес пішов.
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02.03.2025 07:57 Відповісти
знову це чмо вилізло
зі своїми петиціями
воно про сестру таланта не вчило..
підсрака петі.
ну що. підорок. розмазати тебе, як
інфузорію в туфельках
на предметному скельці?
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02.03.2025 08:29 Відповісти
Починай... Тільки обережно - щоб "розмазувача" не поламать...
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02.03.2025 08:42 Відповісти
кропива пекуча...
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02.03.2025 10:18 Відповісти
Так ото ж...
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02.03.2025 10:25 Відповісти
.... навіть країни Тихоокеанського регіону! ....
Ooooo!
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02.03.2025 10:13 Відповісти
Послухай Австралію...
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02.03.2025 10:14 Відповісти
папуасів давай! австралійци спорчені капіталізьмом!
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02.03.2025 15:35 Відповісти
Бери...
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02.03.2025 15:57 Відповісти
А ти й задоволений... Спочатку "трамісти" кинуть Україну на поталу кацапам... Вони "з"їдять" нас... Потім почнуть, потроху, "надкушувать" Європу... Поки це буде тривать - "трампісти" будуть насолоджуваться в "ейфорії"... Потім від США відвернуться союзники... І коли США опиняться лицем до лиця з Китаєм - у них не буде союзників, які захочуть їх підтримать...
Таке вже було... В часи Гітлера... Збереглися спогади одного священника:
1. Коли прийшли за комуністами - я мовчав, бо я не поділяв комуністичну ідеологію...
2. Коли прийшли за євреями - я мовчав, тому що не був євреєм...
3. Коли прийшли за соціалястами, я мовчав - бо не був соціалістом...
4. Коли прийшли по мене - нікому було стать на мій захист...
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02.03.2025 14:05 Відповісти
Ну, тоді поясни - чим винуваті мексіканці, що їдуть до США, щоб заробить грошей для сім"ї, бо у Мексиці нема роботи?... Вони ж просто хочуть прогодувать свої сім"ї... А Трамп проти них війська послав... А у нас люди просто хочуть повернуть собі рідний дім...
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02.03.2025 14:38 Відповісти
А Україна чим винна, що на неї напали? А уряд США, що виступав гарантом безпеки для України, відмовляється її підтримувать?
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02.03.2025 15:11 Відповісти
Ясно... В НАТО уряд США теж не виступає ніким? Бо, чомусь, Трамп заявляє про територіальні претензії до членів НАТО... І виступає проти політики майже всіх членів НАТО, що направлена на підтримку України... І виступає проти політики ООН, членом якої США до цих пір є (та ще і є членом Ради Безпеки ООН), яка визнає Росію АГРЕСОРОМ... Ти вже або "хреста зніми, або труси натягни...".
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02.03.2025 15:45 Відповісти
Ясно... "Хто сильний - той і правий...". Десь я таке вже чув...
У мене одне питання - значить, з часів Рузвельта, США рухалися по хибному шляху? Судячи з твоєї логіки - ТАК... Дурним був Трумен, який підтримував ФРГ матеріально, щоб перетягнуть на свій бік західних німців. Таким самим дурним був Трумен, коли посилав війська в Корею... Дурний був Ейзенхауер, коли зміцнював блок НАТО в Європі. Дурним був Кеннеді, що не почав війну з СРСР. Дурний був Рейган, який задавив СРСР санкціями... Зате "розумний" Трамп, що "розсирається" з своїми союзниками в тогй час, коли треба їх набирать - щоб протистоять Китаю...
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02.03.2025 16:13 Відповісти
І Україна сама винувата. І дівчина, бо спідницю коротку носить.
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02.03.2025 14:54 Відповісти
Вєдана, ти шолє? (с)
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02.03.2025 15:24 Відповісти
Два "ухилянта" не знайшли спільної мови.

Трамп також з кагорти "ухилянтів".

NyTimes.com

Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, Трамп раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.

Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.

Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.
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02.03.2025 01:46 Відповісти
так само як і один з найвидатніших американців Мухаммад Алі
який теж був ухилянтом і вієтнамську війну і казав що Віетконг нічого поганого йому не зробив
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02.03.2025 01:58 Відповісти
Тож і вам, москва нічого поганого не зробила, правда?
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02.03.2025 02:53 Відповісти
мені особисто зробила
на дає приїхати у мирну Україну
вибила шибки на балконі у Харкові
але думати тільки про те є непродуктивним
важливіше зробити паузу та наростити мʼязи
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02.03.2025 03:31 Відповісти
Це дрібниці. Головне, то ціна на гас.
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02.03.2025 12:12 Відповісти
вибачайте але я думаю у термінах Трампа - продуктивне чи непродуктивне
чи краще зберегти частку або втратити ще більше
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02.03.2025 03:33 Відповісти
Вам не варто брехати мені. Бо я можу думати як ви, а можу, як нормальні люди. Тому, не стримуйте себе, і пишіть відверто. Я зрозумію.
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02.03.2025 11:39 Відповісти
Трамп має змогу правити американцями. а не служити.
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02.03.2025 02:34 Відповісти
Істини ради, Байден теж був ухилянтом. У нього начебто знайшли астму, про яку потім ніхто не згадував. https://alphapedia.ru/w/Draft_evasion_in_the_Vietnam_War

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02.03.2025 02:52 Відповісти
Істини ради, Маск також - типовий ухилянт.
В 17 років подався на канадське громадянство, щоб не відбувати обовʼязкову військову службу в армії Південно-Африканської Республіки.

Маск народився в Південно-Африканській Республіці. Крім громадянства ПАР, він має американський та канадський паспорти. Громадянство Канади він отримав через свою матір.
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02.03.2025 03:05 Відповісти
Може тому він став тим ким є. Якби він потрапив у армію від солдата Ілона було б може в мільйон разів менше толку, ніж від винахідника Маска Старлінк для армії
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02.03.2025 04:14 Відповісти
Хто винахідник????? Який *винахідник*? Це шулер, який незрозуміло за які гроші побудував свої компанії. А, щвидше за все, це узаконений кимсь спосіб дерибану бюджету. До нього ще справа дійде.
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02.03.2025 08:02 Відповісти
Байден отримав п'ять відстрочок від призову студентів, спочатку як студент Університету штату Делавер, а потім як студент юридичного факультету Сіракузького університету.

А після медичного обстеження у квітні 1968 року він отримав класифікацію «1-Y», що означало, що його могли призвати лише в умовах надзвичайної ситуації національного масштабу.

У 2008 році Байден оприлюднив свої записи про вибіркову службу для Associated Press.

usatoday.com
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02.03.2025 03:25 Відповісти
і шо вон вонс служив у КМП але де і ким від носив папку у зеленій зона Багдаду пів року оце воювака оце ух морпіх йому на ветеран дей руки не подають хлопці з Корпусу
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02.03.2025 05:45 Відповісти
Кого не ткни - усі чисто поговоріть
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02.03.2025 05:28 Відповісти
Ну, так я ж писав ще до виборів Трампа, що він - "кістка й латка Зеленського"... Таке ж примхливе, самозакохане, недалеке та вередливе... Правильно його мати казала колись в інтерв"ю, що, якщо він піде в політику, то це буде катастрофа! В США сьогодні вимальовується "Україна -2019"... Дурний глава держави, навкруги нього - ще дурніші радники (Венс, Маск, та інші). І політика держави (а разом з нею - і економіка), починає йти "врознос"... "Мексів" розганяє - фермери півдня почнуть втрачать робочі руки. Це призведе до спаду в ринку сільгосппродукції та росту цін на продукти харчування. Оголошене урізання бюджету Пентагону призведе до скорочення кількості робочих місць у ВПК. Ріст тарифів на європейську продукцію призведе до їх дефіциту в США. А, враховуючи, що американська продукція, порівняно з європейською, дорожча, це призведе до зниження купівельної спроможності населення...
Китайці "аплодують стоячи"...
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02.03.2025 07:30 Відповісти
Все правильно, крім одного. Радники там зовсім не дурні. Вони та шия, яка керує самозакоханою рудою головою. Венс мріє про кресло президента, а Маск можливо мріє отримати собі в протекторальне управління цілу країну - Україну, з усіма її винаходами. Ракета на Марс так і не запускається, а в Україні є унікальні розробки.
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02.03.2025 08:07 Відповісти
От тільки нам від того не легше... Та й "розумними" можна буть по-різному"... Можна буть "розумним в інтересах держави", а можна - у власних... Але, коли чиновники діють у власних інтересах - держава розвалюється... Це нам наглядно продемонструвало "ЗЕ-кодло"... Те саме буде й в США...
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02.03.2025 08:15 Відповісти
Над цим ГУР та СБУ повинно подумати
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02.03.2025 10:04 Відповісти
ніхто не читає ці рушники
світ стрімкий
і все швидко змінюється
навчись писати коротко і влучно
як куля. такій білці, як ти , в око.
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02.03.2025 08:31 Відповісти
Не суди по собі...
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02.03.2025 08:44 Відповісти

для чого людям твої придуркуваті опуси
в повчальному тоні?
ти ніхто і ніщо в цьому
величезному і прекрасному світі.
ти недотрахане чмо,
тому в тебе є час ці мемуари писати.
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02.03.2025 08:50 Відповісти
Хворієте, чи то у вас з дитинства?
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02.03.2025 11:21 Відповісти
Твій стиль дуже схожий на "стійкого духом" зє, така ж беспардонна хамка.
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02.03.2025 13:19 Відповісти
Я казав би, що цей штиль більше схожий на штиль кількох [десятків] деактивованих акаунтів ...
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02.03.2025 15:28 Відповісти
передайте двом товарісчям, зеленому і рудому, шо це була чудовіщная oшипка!
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02.03.2025 03:42 Відповісти
Хьюстон, Хьюстон - we have a problem!
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02.03.2025 03:50 Відповісти
Мир=вибори, на який хер Зеленському вибори, де він програє, а після сяде зі своїми менеджерами на довічно?!
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02.03.2025 06:47 Відповісти
Смотрел видео как Стармер принимал Зеленского на Downing Street 10 и тихо угорал. Мудрый британец походу внимательно посмотрел что было в Овальном Кабинете "за речкой" и не стал испытывать судьбу. Он с Зеленским долго не "базарил", в дебаты не вступал Подписали документ и быстренько выпроводил за порог 🤣
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02.03.2025 07:02 Відповісти
А про що йому "базарить"? Саме так і діють розумні політики... Оте "підписання" - тільки "вершина айсбергу"... Справжня робота з підписання документів робиться місяцями (а то і роками), простими "сірими мишами" у міністерствах закордонних справ. Вони готують проекти угод, узгоджують їх у своїх урядах, обговорюють з протилежною стороною, а потім роблять "шоу", де "великі люди" ставлять свої підписи... Сам подібним займався (тільки на своєму рівні) - коли працював юрисконсультом... Документ готував я, узгоджував з командиром та обговорював з "колегою", юрисконсультом підприємства чи фірми. А потім командир та директор підприємства ставили свої підписи...
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02.03.2025 07:41 Відповісти
Тільки Петя врятує ситуацію
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02.03.2025 07:12 Відповісти
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02.03.2025 07:19 Відповісти
П :"Ситуація, врятуйсь! Раз-два!"
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02.03.2025 08:06 Відповісти
Чим ? Мінськом - 3 ?
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02.03.2025 11:07 Відповісти
Та ні, ZE-оманом бубачька спасе.
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02.03.2025 13:14 Відповісти
так звісно - війна на роки.ніхто ж з сімї зеленського не воює,але всі заробляють на війні гроші.хулі тут думать - ваєвать !!!
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02.03.2025 07:27 Відповісти
А хто, по-вашему, має воювати з родини Зеленських? Батько-професор чи діти-школяри? А, напевно, жінка.
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02.03.2025 08:10 Відповісти
ага.ще й мажорчики в буковелях і бидлонаркоклубах - теж недоторкані.ІНХ.
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02.03.2025 10:18 Відповісти
Ви написали про сім'ю (родину, так розумію) Зеленських. Повторюю питання - хто? І не треба з'їзжати на Буковель та наркоклуби. Вмійте відповідати за те, що пишите.
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02.03.2025 13:05 Відповісти
та ніхто ! то він і посилає на війну - бо сам не воює а краде з своїми горбоносими кошерними клептоманами.не дойшло чищо ?
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02.03.2025 16:50 Відповісти
Тобто аргументів у вас немає. Залишився тільки бруд і вам страшенно бажається його на когось кинути.
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02.03.2025 16:57 Відповісти
є аргументи...чому єрмак в овальному кабінеті був в вишуканому костюмі,а ручна обезьяна клоун - в куфайці ? от як ти це зрозумієш ЧОМУ - оце і буде самим основним аргументом.працюй.
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02.03.2025 20:37 Відповісти
У вас сплутана свідомість. Треба працювати над собой.
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02.03.2025 23:26 Відповісти
так працюй - лох.корчиш з себе умняка - а насправді просто мажеш клоуна саунного.
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03.03.2025 08:16 Відповісти
Наприклад весь Квартал,чим не родина,але яка б реклама була Зелені.
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02.03.2025 11:54 Відповісти
Украине и Европе нужно хотя бы на две три недели забыть вообще такие слова, как Америка и трамп, как будто их и нет на свете, забытьё для дебилов это самое страшное наказание.

Дело сделано, нужно идти дальше, рано или поздно их свалят их же американцы.
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02.03.2025 08:13 Відповісти
Вільному світу потрібен новий лідер - Британія!
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02.03.2025 08:16 Відповісти
Ніхто не буде розмовляти з чортом, який обкрадає власну армію, який закриває телеканали, який замість армії обрав Велике Крадівництво і багато багато інших.
Вся верхівка Трампа чудово знає про всі злочини зеленського.
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02.03.2025 08:20 Відповісти
Хай засцяний російськими проститутками
трамп навчиться проявляти повагу
до України
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02.03.2025 08:25 Відповісти
Дивлячись на Зеленського??...
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02.03.2025 08:31 Відповісти
хай хоч в вашу жопу дивиться
хай в дві - вашу і вашого друга путіна
Україна - найстійкіша держава світу
У нас найсильніший народ,
Якого правди сила
ніким звойована ще не була
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02.03.2025 08:33 Відповісти
Радує те, що вже і тут
всі починають розуміти,
що зеля значно переважає петю
по своїй стійкості духу.
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02.03.2025 08:26 Відповісти
Стійкий дух...
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02.03.2025 08:32 Відповісти
Особливо стійко розміновував Чонгар і нищив ракетні програми та багато ще чого. Можете хоч до блиску зализати зелену сраку, але зрадник залишиться зрадником.
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02.03.2025 09:51 Відповісти
В мірє нєт бойца смєлєй, чем, ***, напуганний єврєй
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02.03.2025 10:12 Відповісти
Зелений бот
заробив на бутерброд
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02.03.2025 10:50 Відповісти
не дійшло
до дури...
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02.03.2025 11:06 Відповісти
Как в Зажопінскє пагодка-та, маня? Ти ухі-та нє атмарозіла?
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02.03.2025 16:45 Відповісти
Тю! Та будь-який бомж його пересмердить.
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02.03.2025 13:31 Відповісти
Душок таки сморідний))
немитими флісками та неголеною пикою торгувати - сумнівний піар
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02.03.2025 09:09 Відповісти
Одні гаранти напали, інші гаранти вирішили цим скористатися та загарбити наші ресурси,
а ми повинні вибачитись
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02.03.2025 09:09 Відповісти
Справжня причина конфлікту президента США з президентом України не пов'язана з емоційністю обох президентів і їхніми складними особистими стосунками.
Емоційність і нестриманність Зеленського та хамство і зверхність Трампа стали лише фоном, підсилювачем конфлікту, який був неминучим з того самого моменту, як Трамп вступив у Білий дім.
Зеленський і Україна були приречені на розрив із США не тому, що Зеленський носить замість костюма светр, а тому, що інтереси президента Трампа не в Україні, а в росії. Ось де справжня причина конфлікту.
З самого початку передвиборчої кампанії Трамп чесно окреслив, що хоче домовленостей з росією. Не миру, не припинення війни, а саме домовленостей з путіним.
Гучний скандал був неминучим, бо Зеленський і Трамп з Венсом переслідують абсолютно різні цілі. Президент США має пропозицію від путіна заробити сотні мільярдів доларів на торгівлі з росією. Заробити не як країні, США, а особисто, як бізнесмену Дональду Трампу. Ось справжня мета перемовин з путіним. Ось чому Трамп так тримається за росію і називає путіна хорошим хлопцем.
А ми, Україна, своїм небажанням капітулювати, ламаємо Трампу всі плани. Трампу складно реалізувати свої домовленості з убивцею, поки йде війна.
Саме тому, через ці мільярди, а не светр Зеленського, Трамп з Венсом бикували у Білому домі.
З початку своєї каденції Трамп не дав жодного долара чи патрона Україні. Все постачання, яке досі продовжується - це програми, ухвалені Президентом Джо Байденом. Справжнім, сильним і відповідальним Президентом Сполучених Штатів. Було б добре, щоб ганебна сварка у Білому домі нарешті розкрила очі, що адміністрація Трампа грає за ворога і сподіватися треба на власні сили.
А Сполученим Штатам має бути соромно за такого президента. Сподіваюся, американці теж з часом прозріють і побачать, що Трамп відстоює не інтереси Америки, а властної кішені.
Сергій Марченко
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02.03.2025 09:11 Відповісти
Та й інтереси зеленого не дуже схожі на інтереси України, інакше не тримав би біля себе кремлівських кротів.
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02.03.2025 15:04 Відповісти
Два сапога пара: диктатори, гопники, нарциси, істерики, мстиві, тупі чмошники. Відрізняються тільки зростом і віком.
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02.03.2025 09:42 Відповісти
Овальний кабінет Берег моря. Чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржа, а також iншi звуки, iздаваємиє різною морською сволотою. Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну товстовку і такі ж самі парусинові штани. Гамлєт красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий, бородатий і пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок.

Гамлєт

Як *********** купатися мені. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.

Гамлєт харка у море і його дрючком *********.
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02.03.2025 10:17 Відповісти
😄Митець!
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02.03.2025 15:02 Відповісти
угода не була близькою до підписання. З самого початку трамп не хотів зустрічі. Якби не Макрон її і не булоб.
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02.03.2025 10:20 Відповісти
 
 