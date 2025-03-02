Стармер намагався переконати Трампа та Зеленського відновити переговори, але не вийшло, - Bloomberg
Після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Кір Стармер спробував переконати обох лідерів повернутися до переговорів.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор. НЕТ.
За словами людей, обізнаних із ситуацією, британські чиновники зазнали невдачі у своїй спробі врятувати американсько-українську економічну угоду, яка була близька до підписання. Команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів, заявивши, що потрібен час, щоб охолонути, розповіли співрозмовники Bloomberg.
Агентство зазначає, що ця спроба показала, наскільки Стармер прагне використати свої унікальні зв'язки між адміністрацією Трампа та європейськими лідерами.
Неназваний європейський чиновник сказав, що адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче отримати публічні вибачення від Зеленського, щоб налагодити відносини.
Інсайдери на Даунінг-стріт підкреслюють різницю в підході до драматичних подій п'ятниці у Вашингтоні. Інші високопоставлені європейці поспішили захистити Зеленського в соціальних мережах і засудити Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса. Кайя Каллас, головний дипломат ЄС, заявила в п'ятницю, що "вільному світу потрібен новий лідер".
Тоді, як Стармер, як пише Bloomberg, підняв слухавку. Британські чиновники вважають, що вони можуть скористатися тим, що Трамп часто віддає перевагу Британії перед Європейським союзом, а також робочими відносинами між лідерами Великої Британії та США.
Позиція Стармера підкріплюється широко поширеною підтримкою України та підозрілістю щодо Росії у Великій Британії, йдеться у статті.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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зі своїми петиціями
воно про сестру таланта не вчило..
підсрака петі.
ну що. підорок. розмазати тебе, як
інфузорію в туфельках
на предметному скельці?
Ooooo!
Таке вже було... В часи Гітлера... Збереглися спогади одного священника:
1. Коли прийшли за комуністами - я мовчав, бо я не поділяв комуністичну ідеологію...
2. Коли прийшли за євреями - я мовчав, тому що не був євреєм...
3. Коли прийшли за соціалястами, я мовчав - бо не був соціалістом...
4. Коли прийшли по мене - нікому було стать на мій захист...
У мене одне питання - значить, з часів Рузвельта, США рухалися по хибному шляху? Судячи з твоєї логіки - ТАК... Дурним був Трумен, який підтримував ФРГ матеріально, щоб перетягнуть на свій бік західних німців. Таким самим дурним був Трумен, коли посилав війська в Корею... Дурний був Ейзенхауер, коли зміцнював блок НАТО в Європі. Дурним був Кеннеді, що не почав війну з СРСР. Дурний був Рейган, який задавив СРСР санкціями... Зате "розумний" Трамп, що "розсирається" з своїми союзниками в тогй час, коли треба їх набирать - щоб протистоять Китаю...
Трамп також з кагорти "ухилянтів".
NyTimes.com
Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, Трамп раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.
Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.
Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.
який теж був ухилянтом і вієтнамську війну і казав що Віетконг нічого поганого йому не зробив
на дає приїхати у мирну Україну
вибила шибки на балконі у Харкові
але думати тільки про те є непродуктивним
важливіше зробити паузу та наростити мʼязи
чи краще зберегти частку або втратити ще більше
В 17 років подався на канадське громадянство, щоб не відбувати обовʼязкову військову службу в армії Південно-Африканської Республіки.
Маск народився в Південно-Африканській Республіці. Крім громадянства ПАР, він має американський та канадський паспорти. Громадянство Канади він отримав через свою матір.
А після медичного обстеження у квітні 1968 року він отримав класифікацію «1-Y», що означало, що його могли призвати лише в умовах надзвичайної ситуації національного масштабу.
У 2008 році Байден оприлюднив свої записи про вибіркову службу для Associated Press.
usatoday.com
Китайці "аплодують стоячи"...
світ стрімкий
і все швидко змінюється
навчись писати коротко і влучно
як куля. такій білці, як ти , в око.
для чого людям твої придуркуваті опуси
в повчальному тоні?
ти ніхто і ніщо в цьому
величезному і прекрасному світі.
ти недотрахане чмо,
тому в тебе є час ці мемуари писати.
Дело сделано, нужно идти дальше, рано или поздно их свалят их же американцы.
Вся верхівка Трампа чудово знає про всі злочини зеленського.
трамп навчиться проявляти повагу
до України
хай в дві - вашу і вашого друга путіна
Україна - найстійкіша держава світу
У нас найсильніший народ,
Якого правди сила
ніким звойована ще не була
всі починають розуміти,
що зеля значно переважає петю
по своїй стійкості духу.
заробив на бутерброд
до дури...
немитими флісками та неголеною пикою торгувати - сумнівний піар
а ми повинні вибачитись
Емоційність і нестриманність Зеленського та хамство і зверхність Трампа стали лише фоном, підсилювачем конфлікту, який був неминучим з того самого моменту, як Трамп вступив у Білий дім.
Зеленський і Україна були приречені на розрив із США не тому, що Зеленський носить замість костюма светр, а тому, що інтереси президента Трампа не в Україні, а в росії. Ось де справжня причина конфлікту.
З самого початку передвиборчої кампанії Трамп чесно окреслив, що хоче домовленостей з росією. Не миру, не припинення війни, а саме домовленостей з путіним.
Гучний скандал був неминучим, бо Зеленський і Трамп з Венсом переслідують абсолютно різні цілі. Президент США має пропозицію від путіна заробити сотні мільярдів доларів на торгівлі з росією. Заробити не як країні, США, а особисто, як бізнесмену Дональду Трампу. Ось справжня мета перемовин з путіним. Ось чому Трамп так тримається за росію і називає путіна хорошим хлопцем.
А ми, Україна, своїм небажанням капітулювати, ламаємо Трампу всі плани. Трампу складно реалізувати свої домовленості з убивцею, поки йде війна.
Саме тому, через ці мільярди, а не светр Зеленського, Трамп з Венсом бикували у Білому домі.
З початку своєї каденції Трамп не дав жодного долара чи патрона Україні. Все постачання, яке досі продовжується - це програми, ухвалені Президентом Джо Байденом. Справжнім, сильним і відповідальним Президентом Сполучених Штатів. Було б добре, щоб ганебна сварка у Білому домі нарешті розкрила очі, що адміністрація Трампа грає за ворога і сподіватися треба на власні сили.
А Сполученим Штатам має бути соромно за такого президента. Сподіваюся, американці теж з часом прозріють і побачать, що Трамп відстоює не інтереси Америки, а властної кішені.
Сергій Марченко
Берег моря. Чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржа, а також iншi звуки, iздаваємиє різною морською сволотою. Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну товстовку і такі ж самі парусинові штани. Гамлєт красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий, бородатий і пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок.
Гамлєт
Як *********** купатися мені. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
Гамлєт харка у море і його дрючком *********.