Відмежування від України не в інтересах США, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що хоче дати зрозуміти США, що відмежування від України не в їхніх інтересах.

Про це він сказав в інтерв'ю для низки французьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Макрон розповів, що у суботу, 1 березня, дзвонив президенту США Дональду Трампу після дострокового завершення візиту Володимира Зеленського у США. Лідери обговорювали суперечку та можливості залагодити відносини між Україною та США.

За словами Макрона, "гнів" Трампа на Зеленського "не вщух". На думку президента Франції, не тільки Зеленський має йти на "поновлення відносин" із США, а й Трамп теж має піти "на зустріч Україні".

"Очевидне призначення американців – бути на боці українців, я в цьому не сумніваюся. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, цілком відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відмежування від України не в їхніх інтересах", - заявив очільник Франції.

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Також Макрон сказав, що упевнений, що ще можливо укласти "тривалий мир". Він наголосив, що мир для України має бути справедливий.

"Якби США погодилися підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то їхня здатність геостратегічного стримування щодо Росії, Китаю та інших зникла б того ж дня. Амбіції Дональда Трампа протилежні цьому", - сказав французький лідер.

Окрім цього, Макрон сказав, що Європі дійсно треба відбудовувати власну безпеку, переозброюватись та більше приділяти уваги витратам на оборону.

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