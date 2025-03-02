УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12134 відвідувача онлайн
Новини заява Макрона після суперечки Зеленського і Трампа
3 886 30

Відмежування від України не в інтересах США, - Макрон

Макрон каже, що відмежування від України не в інтересах США

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що хоче дати зрозуміти США, що відмежування від України не в їхніх інтересах.

Про це він сказав в інтерв'ю для низки французьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Макрон розповів, що у суботу, 1 березня, дзвонив президенту США Дональду Трампу після дострокового завершення візиту Володимира Зеленського у США. Лідери обговорювали суперечку та можливості залагодити відносини між Україною та США.

За словами Макрона, "гнів" Трампа на Зеленського "не вщух". На думку президента Франції, не тільки Зеленський має йти на "поновлення відносин" із США, а й Трамп теж має піти "на зустріч Україні".

"Очевидне призначення американців – бути на боці українців, я в цьому не сумніваюся. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, цілком відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відмежування від України не в їхніх інтересах", - заявив очільник Франції.

Читайте також: Зеленський після перепалки з Трампом поговорив з Макроном та Рютте, - журналіст FT

Також Макрон сказав, що упевнений, що ще можливо укласти "тривалий мир". Він наголосив, що мир для України має бути справедливий.

"Якби США погодилися підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то їхня здатність геостратегічного стримування щодо Росії, Китаю та інших зникла б того ж дня. Амбіції Дональда Трампа протилежні цьому", - сказав французький лідер.

Окрім цього, Макрон сказав, що Європі дійсно треба відбудовувати власну безпеку, переозброюватись та більше приділяти уваги витратам на оборону.

Читайте також: Макрон після зустрічі Зеленського і Трампа: потрібно заспокоїтися і рухатися вперед

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) Трамп Дональд (5498) Макрон Емманюель (1453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
я дійсно не розумію, що трампа так розлютило, якщо то була справжня лють, а не зазделегідь влаштовала вистава...
показати весь коментар
02.03.2025 01:05
+3
А ось за це Макрону респект: "не тільки Зеленський має йти на "поновлення відносин" із США, а й Трамп теж має піти "на зустріч Україні".
показати весь коментар
02.03.2025 01:05
+3
У зовнішній політиці США,-одні інтереси.Це інтереси Ізраїлю.Бо в Штатах є така цігава організація ***** (погугліть,поцікавтеся,непошкодуєте).Так кожен новообраний президент виступає перед членами ***** і палко розказує,що він буде робити для Ізраїлю.Інакше ніяк))Адже всі медіа в Штатах належать 6 людям та і з фінансами шось подібне)
показати весь коментар
02.03.2025 01:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Макрон, хороший хлопець, але тряпка
показати весь коментар
02.03.2025 01:00 Відповісти
Трампу потрібно поубавити понтів і почати працювати а не вигадувати схеми як обікрасти Україну.
показати весь коментар
02.03.2025 01:10 Відповісти
І що ж вкрали брити у нас?
показати весь коментар
02.03.2025 08:17 Відповісти
Той кредит від ВБ, що на 3 млрд доларів, буде покриватися з доходів від заморожених російських активів.
показати весь коментар
02.03.2025 08:53 Відповісти
Хотілось би ще зрозуміти що західні політики вважають "справедливим миром" ...
показати весь коментар
02.03.2025 01:02 Відповісти
де рф капітулює, а їм нічого не треба для цього робити
показати весь коментар
02.03.2025 04:19 Відповісти
трумп у якості *********** США теж не в інтересах США.
показати весь коментар
02.03.2025 01:02 Відповісти
А ось за це Макрону респект: "не тільки Зеленський має йти на "поновлення відносин" із США, а й Трамп теж має піти "на зустріч Україні".
показати весь коментар
02.03.2025 01:05 Відповісти
я дійсно не розумію, що трампа так розлютило, якщо то була справжня лють, а не зазделегідь влаштовала вистава...
показати весь коментар
02.03.2025 01:05 Відповісти
то була шиза, не звертайте уваги.
Шиза Альцгеймерівна Деменца.
показати весь коментар
02.03.2025 01:07 Відповісти
ну вони ж мають це якось осмисленно пояснити...
показати весь коментар
02.03.2025 02:27 Відповісти
У мене теж виникло питання: що такого "образливого" сказав Зеленський для Трампа? Там Трамп має вигнати венса за те що вліз у розмову президентів й вибачитися перед Україною я прикру помилку.
показати весь коментар
02.03.2025 03:19 Відповісти
з того що я зрозумів, вои задумали цю виставу на публіку, щоб унизити зе. Щоб показати його на камери "мальчик, водочки принеси", щось типу 1ої перемоги трампа, як вони збагатилися колонією і купою грошей.
Але щось пішло не так, і в дурні пошилися вони самі, коли навіть якийсь папуас (з їх точки зору) посмів не униженно сидіти і дякувати могутньому і великому, а розмовляти на рівних і в чомусь (справедливо) не погоджуватися. Це їх ошелешило і вибісило. Але раціо тут нуль.
показати весь коментар
02.03.2025 03:46 Відповісти
Не тупи справжня лють прийшла не відразу, бо є дві складові. Перша це зірвалась спроба захапати всі найприбутковіші ресурси України і це лише розізлило, а вже після розводу прийшла ота справжня лють, коли дебіл зрозумів, що замість демонстрації свого вєлічія (кореспондентів зібрав купу ) в першу чергу перед своїми виборцями і в другу на весь світ, він таки відсмоктав під час прямого ефіру американського телебаченння ., Хоч і з допомогою Венса, все ж віжсмоктав. Коли Венс гриз яйця Зеленського це не заважало, а збуджувало Трампа, тобто допомагало.
показати весь коментар
02.03.2025 17:07 Відповісти
У зовнішній політиці США,-одні інтереси.Це інтереси Ізраїлю.Бо в Штатах є така цігава організація ***** (погугліть,поцікавтеся,непошкодуєте).Так кожен новообраний президент виступає перед членами ***** і палко розказує,що він буде робити для Ізраїлю.Інакше ніяк))Адже всі медіа в Штатах належать 6 людям та і з фінансами шось подібне)
показати весь коментар
02.03.2025 01:06 Відповісти
саме це ми і побачили - глухий наівняк...
показати весь коментар
02.03.2025 03:49 Відповісти
як же європейці бояться самі розрулювати справи в україні, ці ж витрати треба буде кратно збільшити
показати весь коментар
02.03.2025 04:16 Відповісти
Трамп хоче торгувати зброєю, а не постачати її в Україну за ленд-лізом. Він хоче щоб вщент перелякана Європа купувала зброю для війни в Україні у США. Але в Європі є власні виробники , які не отримували великих державних замовлень і, чесно кажучи, животіли на маргінесі. Зараз ситуація змінилась. Якийсь ча, безумовно, будуть купувати американське, але ВПК Європи отримає врешті пріоритетне значення і скоро США не зможуть втюхати європейцям нічого. Крім цього європейці давали промисловцям США доступ до своїх військових розробок та винаходів. Багато європейських інженерів безпосередньо працювали на американських виробників зброї. Зараз почнеться конкуренція і переважна більшість припинить працювати на США. Той факт що на США не можна покладатися в захисті Європи став очевидним і беззаперечним.
показати весь коментар
02.03.2025 05:20 Відповісти
Чихать хотел Трамп на интересы США его интересует только он сам хороший и помощников набрал таких же неадекватов как Венс и Маск.
показати весь коментар
02.03.2025 07:26 Відповісти
Отямтесь в своїй Європі і усвідомте одне, за Трампа у вас нема США
показати весь коментар
02.03.2025 07:33 Відповісти
ВІДМЕЖУВАННЯ США В ОСОБІ ТРАМПАБ ВІД УКРАЇНИ КУПЛЕНЕ КУЙЛОМ .
показати весь коментар
02.03.2025 09:41 Відповісти
 
 