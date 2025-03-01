Макрон після зустрічі Зеленського і Трампа: потрібно заспокоїтися і рухатися вперед
Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що зробив низку дзвінків після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
Заяву французького лідера цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Макрон розповів, що розмовляв із Зеленським, Трампом, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, главою НАТО Марком Рютте і главою Європейської ради Антоніо Кошта.
"Я думаю, що, окрім розхитаних нервів, усім потрібно заспокоїтися, проявити повагу і вдячність, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, тому що те, що стоїть на кону, надто важливе", - заявив президент Франції.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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кому повагу і за що вдячність?
Без зайвого крику.
Адекватна поведінка.
Не вставши на будь-яку сторону!
Попробували прогнути - не прогнули. Працюємо далі.
І не пускайте небритого в реглані до діда.
А краще взагалі не пускайте його нікуди
І де ви беретись такі уйобки
ціль була показати світу що він легко вирішує питання. А не получилось і Трамп з Венсом ( голодупим політиком ) взбесилісь .
за що вибачатись перед гопниками ? Треба ще раз сказати ДЯКУЮ Байдену и США
Венса у відставку для збереження фейса трампа - ось рецепт
Але є велике але.. якщо паркан великий.. то зрозуміло.. шо бтр, або т-34.. проломе.. то ти всерешся.. Панове.. чи як вас (товарищи по партії). Достаємо кошти і шось робимо.. бо кожний в своїй хаті не попре.. ставки маєтки.. протверезили.. захищати потрібно.. село вигребли, працювати нікому.. галстуки офісні.. у гробу кишенів нема.. Твої діти там за кордоном по життю будуть емігрантами, поки в них є гроші.. тіко скінчаться.. Все їдь до домівки пархатий.. А куди їхати.. вона зруйнована..
Перший урок із ситуації в Україні полягає в тому, що підтримка західних держав країн і урядів, які є їхніми маріонетками, - це міраж. Це повинні зрозуміти всі уряди. Ті уряди, які покладаються на США та Європу, нехай подивляться на сьогоднішнє становище України...
https://x.com/khamenei_ir/status/1895837001062268962