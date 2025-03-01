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Новини Суперечка Трампа та Зеленського заява Макрона після суперечки Зеленського і Трампа
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Макрон після зустрічі Зеленського і Трампа: потрібно заспокоїтися і рухатися вперед

Макрон розповів про розмови зі світовими лідерами

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що зробив низку дзвінків після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Заяву французького лідера цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Макрон розповів, що розмовляв із Зеленським, Трампом, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, главою НАТО Марком Рютте і главою Європейської ради Антоніо Кошта.

"Я думаю, що, окрім розхитаних нервів, усім потрібно заспокоїтися, проявити повагу і вдячність, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, тому що те, що стоїть на кону, надто важливе", - заявив президент Франції.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Адміністрація Трампа хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+7
На відміну від Дуди, цей хоч не пропонує йти на поклін до трумпа.
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01.03.2025 23:56
+5
Ні не говорить, бо якщо Зеленський буде вибачатися, то такого наговорить, що зробе ще гірше, хоча куди ще гірше.
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01.03.2025 23:58
+4
Макрон,вдячність кому? Гниді патлатій ,фашисту кацапському трампу? За що,цікаво?
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02.03.2025 00:05
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На відміну від Дуди, цей хоч не пропонує йти на поклін до трумпа.
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01.03.2025 23:56 Відповісти
проявити повагу і вдячність

кому повагу і за що вдячність?
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02.03.2025 02:43 Відповісти
Ну перед Кадыркой в 14 извенялся и перед рыжим поцом извенится! Ему не привыкать!
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01.03.2025 23:57 Відповісти
Тогда речь шла о его собственной жизни и жизни его *********, которых овцелюб пообещал уничтожить. Вот и пресмыкался шут перед начальником. Сейчас на кону жизни миллионов чужих и ненавистных ему украинцев и существование страны, которую он ненавидит и презирает. Здесь падло обдолбанное решило норов показать, да еще куратор и смотрящий от ФСБ поддрачивает.
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02.03.2025 07:17 Відповісти
І це стосується обох. Окрім Весна, той схоже кінчений мудак.
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01.03.2025 23:58 Відповісти
Ні не говорить, бо якщо Зеленський буде вибачатися, то такого наговорить, що зробе ще гірше, хоча куди ще гірше.
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01.03.2025 23:58 Відповісти
Поспілкувався зі всіма, щоб зрозуміти ситуацію яка склалась.
Без зайвого крику.
Адекватна поведінка.
Не вставши на будь-яку сторону!
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01.03.2025 23:59 Відповісти
Макрон черговий раз базує.
Попробували прогнути - не прогнули. Працюємо далі.
І не пускайте небритого в реглані до діда.
А краще взагалі не пускайте його нікуди
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02.03.2025 00:01 Відповісти
Я проти нинішньої влади квартальної. Але рідкоземи не віддали ,і ти ще не викацапській армії. Так що заглохни.
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02.03.2025 00:03 Відповісти
Какие редкоземы? Это тебе кто такое рассказал! Дежурный!?
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02.03.2025 00:05 Відповісти
Я собачої мови не розумію.
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02.03.2025 00:14 Відповісти
Так Подоляк же русскоязычный! Как его понимаешь?
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02.03.2025 11:02 Відповісти
Я бачу ти від трампа неделеко пішов. Хамиш за прото так
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02.03.2025 00:10 Відповісти
Тобі ще ніхто не хамив, а ось дочекаешся свинособак, то не тільки нахамлять, а швиденько побіжишь в їх армію.
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02.03.2025 00:16 Відповісти
Так що заглохни. - ну для бидлюка це норм
І де ви беретись такі уйобки
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02.03.2025 00:23 Відповісти
Якщо прийдуть кацапи ,такі як ти, зразу зрозуміють ,хто уйобки ,хто ні , заціниш або анал,а бо кулю в голову. Чекай - ждун))).
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02.03.2025 00:30 Відповісти
Уйобки ,це такі як ти,які чекають рузьге мір, а я ,після звільнення Бучі ,і того що бачив на житомирській трасі,як кацапів звідти погнали, на таких ,як ти - дивлюсь як на кацапів.
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02.03.2025 00:42 Відповісти
Я бачу тебе там трохи кантузило
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02.03.2025 01:01 Відповісти
Макрон,вдячність кому? Гниді патлатій ,фашисту кацапському трампу? За що,цікаво?
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02.03.2025 00:05 Відповісти
Трамп встиг пересваритися з Гренландію , з Канадою, з Мексикою . Усі його послали на х. Тоді він зачепився за Зе - спочатку обізвав диктатором і т д , потім зустріч ( яку транслювала преса) .
ціль була показати світу що він легко вирішує питання. А не получилось і Трамп з Венсом ( голодупим політиком ) взбесилісь .
за що вибачатись перед гопниками ? Треба ще раз сказати ДЯКУЮ Байдену и США
Венса у відставку для збереження фейса трампа - ось рецепт
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02.03.2025 00:16 Відповісти
Згоден з Вами, але трампа прибрати теж потрібно. Він неадекват.
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02.03.2025 00:18 Відповісти
Так, він ще і владу може не віддати на демократичних виборах - все до цього іде . Да і Маск схоже не розуміє що таке демократія хоча багато пистит на цю тему
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02.03.2025 00:20 Відповісти
Я теж вважаю ,що патлатий фашист владу не віддасть,- штурм капітолію тому приклад, плюс моментальна амністія тих маргіналів. А про маска зовсім мови немає - неадекватний наркоман.
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02.03.2025 00:33 Відповісти
Америці, її народу. Так склалося, що на даний момент країну, від якої критично залежить виживання України, очолює і представляє саме" гнида патлата", і гниді хрипатій, яка за трагічним збігом обставин представляє Україну, потрібно в сраку, свою, мамину, татову чи скумбрії, засунути свій гонор. Тим більше, коли свого часу ослолюб пообіцям знищити його і його ******** сімейку, то тоді щось гогору і образи воно не демонструвало, плазувало стійко іпотужно.
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02.03.2025 07:23 Відповісти
Да, но причем тут Эммануэль Брижит.
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02.03.2025 00:07 Відповісти
Всё в торбі.. актери на сцені.. прокинемося.. і піндець.. Сауди і так всі контролюють зернові надходження.. далі тишком нишком і до бурштину доберуться(було вже і нац гвардія).. Всі ******* гроші.

Але є велике але.. якщо паркан великий.. то зрозуміло.. шо бтр, або т-34.. проломе.. то ти всерешся.. Панове.. чи як вас (товарищи по партії). Достаємо кошти і шось робимо.. бо кожний в своїй хаті не попре.. ставки маєтки.. протверезили.. захищати потрібно.. село вигребли, працювати нікому.. галстуки офісні.. у гробу кишенів нема.. Твої діти там за кордоном по життю будуть емігрантами, поки в них є гроші.. тіко скінчаться.. Все їдь до домівки пархатий.. А куди їхати.. вона зруйнована..
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02.03.2025 00:12 Відповісти
Ще один велийи медіатор... Він вже з ****** посередником намагався бути. І що? Якийсь результат є? Так і тут. Він хоч розуміє, що трамп тупо ненавидить Зеленського? Що він просто вичікував першої-ліпшої нагоду, щоб його здихатися і відмовитися від будь-яких стосунків з ним?
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02.03.2025 00:15 Відповісти
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї
Перший урок із ситуації в Україні полягає в тому, що підтримка західних держав країн і урядів, які є їхніми маріонетками, - це міраж. Це повинні зрозуміти всі уряди. Ті уряди, які покладаються на США та Європу, нехай подивляться на сьогоднішнє становище України...
https://x.com/khamenei_ir/status/1895837001062268962
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02.03.2025 00:15 Відповісти
то нам на іран покластися?
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02.03.2025 02:45 Відповісти
Не піде ні Франція, ні Німеччина ні Італія ні Великобританія проти США.
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02.03.2025 00:50 Відповісти
крім того випадку, коли сша піде проти них. І той день недалекий
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02.03.2025 02:46 Відповісти
Точно. Маски приходять і відходять. Бажано, щоб подалі. Маск чистої води рейдер. Вже через Венса рейдерує в політиці.
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02.03.2025 01:46 Відповісти
Макрону, як і іншим, треба зрозуміти, що США ясно дали зрозуміти - далі Європа без них
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02.03.2025 07:25 Відповісти
И это правильно. Европа должна научиться отвечать за себя сама.
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02.03.2025 08:56 Відповісти
Всё правильно сказано, нужна только маленькая добавка-вперёд нужно идти без Америки, теперь это наш общий враг.
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02.03.2025 09:08 Відповісти
 
 