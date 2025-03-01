Макрон після зустрічі Зеленського і Трампа: потрібно заспокоїтися і рухатися вперед

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що зробив низку дзвінків після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Заяву французького лідера цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Макрон розповів, що розмовляв із Зеленським, Трампом, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, главою НАТО Марком Рютте і главою Європейської ради Антоніо Кошта.

"Я думаю, що, окрім розхитаних нервів, усім потрібно заспокоїтися, проявити повагу і вдячність, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, тому що те, що стоїть на кону, надто важливе", - заявив президент Франції.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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