У Третю світову "грається" Путін, а не Зеленський, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що слова Трампа про Третю світову були б доречні на адресу Путіна, а не Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Так, він прокоментував слова Трампа, які той висловив під час суперечки із Зеленським.
"Є важливий момент, який не можна забувати. Якщо хтось і "грається у Третю світову" - то цю особу звати Володимир Путін. Це він вже три роки тому розв’язав загарбницьку війну", - сказав французький лідер.
"Це через нього на європейську землю прийшли 10 тисяч північнокорейських солдатів. Це він пішов просити про іранські дрони, в обмін допомагаючи їм з ядерною програмою, щоб вести війну у Європі", - наголосив Макрон.
До цього переліку президент додав дедалі глибшу співпрацю між Росією і Китаєм, від якого РФ отримує багато товарів подвійного призначення, та періодичну ядерну риторику з Москви.
"Тож якщо є особа, що грається у Третю світову – то цю людину треба шукати не у Києві, а радше у Москві", - підсумував Макрон.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Але ж Трамп не може ображати ху"ла.
Америці пощастило, що зараз в росії владу захопили неофашисти, а не червоні більшовики. Бо більшовики були розумніші за трампа і знали, що є причиною для воєн, а що є приводом для них. Бо вони казали, що причиною революції в росії 1917р. була гнилість та безсилля царської росії, а приводом-зіпсоване м'ясо, яке дали морякам на обід.
Лузер Трамп повторив дезу трирічної давності, що Байден (США) спровокував росію до нападу на Україну намірами прийняти її до оборонного блоку НАТО. Той, що пас задніх у школі, на схилі своїх президентських літ так і не дізнався, маючи стільки радників, що причиною нападу є Незалежність України, яка в 2014р. внаслідок національно-визвольної революції на Майдані та обласних центрах України перестала бути сателітом москви; а примітивний другорядний привід, названий ним, може мати багато інших взаємовиключних інтерпретацій. Приміром, як чоловік, який має коханку та вирішив розлучитись з дружиною, звинуватив її в тому, що вона не вміє варити борщ. Звичайно він замовчав справжню причину при цьому, що його більше цікавить рольовий секс.
Бо скоро всі будемо гратися!
«Ми не повинні допустити, щоб Україну змусили прийняти поневолення».
Посратися з США це справа одної хвилини.
А от налаггоджувати відносини доводиться роками.
З трампом мав розмовляти не придурок-наркоман, що косить під вбивцю-чегевару, а досвідчений дипломат!
А вийшло, що півень «героічно» послав трампа!
Дурні у фейсбуці пишуть, що пишаються зеленським: а ви хоч уявляєте що чекає на Україну?!
Без американських грошей та озброєнь, зате з зеленським, який з драматизмом буде розповідати казочки на ніч (не довго).
Під шумок, заробимо на крові та введемо диктатуру!
Так, ядерка це зброя взаємознищення, але росія втратить набагато більше, навіть якщо буде знищена сама москва, то ж ніколи на це не піде заради захоплення декількох сіл в Україні.
Франция одна из самых пострадавших стран во второй мировой. И именно во Франции открыли второй фронт, откуда и началось уничтожение гитлеризма