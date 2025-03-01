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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Реакція світу на суперечку Трампа та Зеленського
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У Третю світову "грається" Путін, а не Зеленський, - Макрон

Макрон відповів на слова Трампа про Третю світову

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що слова Трампа про Третю світову були б доречні на адресу Путіна, а не Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, він прокоментував слова Трампа, які той висловив під час суперечки із Зеленським.

"Є важливий момент, який не можна забувати. Якщо хтось і "грається у Третю світову" - то цю особу звати Володимир Путін. Це він вже три роки тому розв’язав загарбницьку війну", - сказав французький лідер.

Читайте: Путін може використати суперечку Зеленського і Трампа як козир, - WSJ

"Це через нього на європейську землю прийшли 10 тисяч північнокорейських солдатів. Це він пішов просити про іранські дрони, в обмін допомагаючи їм з ядерною програмою, щоб вести війну у Європі", - наголосив Макрон.

До цього переліку президент додав дедалі глибшу співпрацю між Росією і Китаєм, від якого РФ отримує багато товарів подвійного призначення, та періодичну ядерну риторику з Москви.

"Тож якщо є особа, що грається у Третю світову – то цю людину треба шукати не у Києві, а радше у Москві", - підсумував Макрон.

Читайте: "Квартал-95" пожартував про Трампа, як про рояль, на якому Зеленський зіграв статевим органом

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Також читайте: Зеленський має повернутися за стіл переговорів із Трампом, - Дуда

Автор: 

путін володимир (23764) Трамп Дональд (5498) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+29
Саме так і є!
Але ж Трамп не може ображати ху"ла.
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01.03.2025 21:15
+17
"Дипломатія зазнає невдачі, коли партнерів по переговорах принижують перед усім світом", - заявив президент Німеччини, який перебуває з візитом у столиці Уругваю Монтевідео. "Вчорашня сцена в Білому домі забрала подих. Я б ніколи не повірив, що нам коли-небудь доведеться захищати Україну від Сполучених Штатів».

«Ми не повинні допустити, щоб Україну змусили прийняти поневолення».
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01.03.2025 21:16
+12
вже й німецький лідер зрозумів що собою уявляє американський покидьок а наші боти досі екстазують на трампона . убогі істоти )
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01.03.2025 21:23
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Саме так і є!
Але ж Трамп не може ображати ху"ла.
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01.03.2025 21:15 Відповісти
Причина і привід-ці поняття часто втовкмачувались в свідомість школярів вчителями історії. Однак ці терміни доводиться тепер втокмачувати кремлівським колорадо- ортодоксам і гівноїдам-малоросам, які черпають своїми ротобідонами московське пропагандонне лайно, та двієчнику Трампу.

Америці пощастило, що зараз в росії владу захопили неофашисти, а не червоні більшовики. Бо більшовики були розумніші за трампа і знали, що є причиною для воєн, а що є приводом для них. Бо вони казали, що причиною революції в росії 1917р. була гнилість та безсилля царської росії, а приводом-зіпсоване м'ясо, яке дали морякам на обід.

Лузер Трамп повторив дезу трирічної давності, що Байден (США) спровокував росію до нападу на Україну намірами прийняти її до оборонного блоку НАТО. Той, що пас задніх у школі, на схилі своїх президентських літ так і не дізнався, маючи стільки радників, що причиною нападу є Незалежність України, яка в 2014р. внаслідок національно-визвольної революції на Майдані та обласних центрах України перестала бути сателітом москви; а примітивний другорядний привід, названий ним, може мати багато інших взаємовиключних інтерпретацій. Приміром, як чоловік, який має коханку та вирішив розлучитись з дружиною, звинуватив її в тому, що вона не вміє варити борщ. Звичайно він замовчав справжню причину при цьому, що його більше цікавить рольовий секс.
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01.03.2025 21:22 Відповісти
То підкиньте достатню кількість озброєнь та *********** і хоча б 50 тисяч солдатів з Європи.
Бо скоро всі будемо гратися!
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01.03.2025 21:16 Відповісти
"Дипломатія зазнає невдачі, коли партнерів по переговорах принижують перед усім світом", - заявив президент Німеччини, який перебуває з візитом у столиці Уругваю Монтевідео. "Вчорашня сцена в Білому домі забрала подих. Я б ніколи не повірив, що нам коли-небудь доведеться захищати Україну від Сполучених Штатів».

«Ми не повинні допустити, щоб Україну змусили прийняти поневолення».
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01.03.2025 21:16 Відповісти
вже й німецький лідер зрозумів що собою уявляє американський покидьок а наші боти досі екстазують на трампона . убогі істоти )
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01.03.2025 21:23 Відповісти
Зеленський мав засунути своє роздуте его собі в дупу і слухати трампа, яким би козлом той не був.
Посратися з США це справа одної хвилини.
А от налаггоджувати відносини доводиться роками.
З трампом мав розмовляти не придурок-наркоман, що косить під вбивцю-чегевару, а досвідчений дипломат!
А вийшло, що півень «героічно» послав трампа!
Дурні у фейсбуці пишуть, що пишаються зеленським: а ви хоч уявляєте що чекає на Україну?!
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01.03.2025 21:36 Відповісти
Продемонструєш образ бота, коли потугами твого барана-зеленського Україна опиниться один на один з кацапами.
Без американських грошей та озброєнь, зате з зеленським, який з драматизмом буде розповідати казочки на ніч (не довго).
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01.03.2025 22:29 Відповісти
Будуть туди тільки диктаторів впускати і їм дзвонити, тому що поважаючи себе лідери на прийом до такого господаря не поїдуть,коли побачили,як може бути з наступним гостем.
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01.03.2025 21:25 Відповісти
Мита - це шлях до інфляції самих США, не пишіть дурниць.
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01.03.2025 22:13 Відповісти
Мита проти рф теж призводять до інфляції. Або це інше?
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01.03.2025 22:15 Відповісти
Ну в чому, в чому, а звинувачувати зеленського у здатності чи бажанні розв'язати світову війну ніяк неможливо!
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01.03.2025 21:17 Відповісти
Зеленський "грається" у:
Під шумок, заробимо на крові та введемо диктатуру!
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01.03.2025 21:22 Відповісти
Клоун виявився "сам собі на УМЄ!"
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01.03.2025 21:24 Відповісти
Макрон и тут лукавит, теперь в ядерную войну играет не только путлер, у него есть союзники, трамп и ын.
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01.03.2025 21:23 Відповісти
И в чем лукавство?
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01.03.2025 21:29 Відповісти
як показує історія, ніщо не спинить війну, якщо вона почалась
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01.03.2025 21:25 Відповісти
Немає і не буде ніякої третьої світової, це все кацапські наративи!
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01.03.2025 21:29 Відповісти
Вы им обязательно напомните, чтобы они спросили у вас.
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01.03.2025 21:31 Відповісти
смажде шашлики, пох?
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01.03.2025 21:32 Відповісти
Чому Крим окупували ? Бо там буде військова база НАТО ! Так заявив *****. А що там зараз. Військова база федерації, яка загрожує НАТО. Так і з третьою світовою. Грається *****, а зєлєнський винний.
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01.03.2025 21:29 Відповісти
Что там слышно на счет французских "миротворцев"? Уже в пути?
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01.03.2025 21:39 Відповісти
Все вірно! На мій погляд вихід є один! Надати Україні ЯЗ (це може бути таємна передача, без об'яви учасників) а публічно заявити про успішне самостійне створення.
Так, ядерка це зброя взаємознищення, але росія втратить набагато більше, навіть якщо буде знищена сама москва, то ж ніколи на це не піде заради захоплення декількох сіл в Україні.
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01.03.2025 21:41 Відповісти
Ракеты есть. радиоактивного гавна в Чернобыле хоть жопой жуй, ну то есть больше, чем ДОХРЕНА. А "грязная" бомба она похуже ядерной реакции. После ядерного взрыва уже через неделю можно жить, после взрыва "грязной" бомбы территория становиться безжизненной на века, там даже тараканы (самые живучие существа на планете) передохнут
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01.03.2025 22:00 Відповісти
Адекватні слова бо Трамп і компані роблять винною Украіну
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01.03.2025 21:41 Відповісти
Макроша, них ты не понимаешь, тебя х-ло не держит за срак*у, как доньку.
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01.03.2025 21:43 Відповісти
Походу этот чел учил таки историю 🤔
Франция одна из самых пострадавших стран во второй мировой. И именно во Франции открыли второй фронт, откуда и началось уничтожение гитлеризма
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01.03.2025 21:53 Відповісти
Пострадали разве что француженки спавшие с немцами, на которых после войны французы вымещали злость за свою трусость.
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01.03.2025 22:06 Відповісти
Может тогда Европа возьмет на себя ответственность за Украину, а не будет орать кричалки из-за забора, пряча голову при малейшем шорохе.
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01.03.2025 22:05 Відповісти
На сегодня уже несколько приболотненных придурка стали алкоголиками, на фоне ядерных угроз, а сегодня такая участь нависла над трампом и рэкетирами из его кабинета.
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02.03.2025 01:02 Відповісти
Шось всі забули,коли пуйло в 2018 році представляв,якусь нову ядерну ракету,то в відео презентації показувалось як ця ракета вилітає з рашки і прилітає в штат Флориду.Тоді,до речі,президентом америки був Трамп і цей рижий клоун схавав цей плювок і тихо сопів в тряпочку.
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02.03.2025 02:28 Відповісти
Макрон сказав що наступною країною яку захоплять кацапи буде Румунія. Добре що журналісти завжди готові прикрити ідіотизм політиків.
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02.03.2025 04:06 Відповісти
 
 