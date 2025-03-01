У Третю світову "грається" Путін, а не Зеленський, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що слова Трампа про Третю світову були б доречні на адресу Путіна, а не Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, він прокоментував слова Трампа, які той висловив під час суперечки із Зеленським.

"Є важливий момент, який не можна забувати. Якщо хтось і "грається у Третю світову" - то цю особу звати Володимир Путін. Це він вже три роки тому розв’язав загарбницьку війну", - сказав французький лідер.

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"Це через нього на європейську землю прийшли 10 тисяч північнокорейських солдатів. Це він пішов просити про іранські дрони, в обмін допомагаючи їм з ядерною програмою, щоб вести війну у Європі", - наголосив Макрон.

До цього переліку президент додав дедалі глибшу співпрацю між Росією і Китаєм, від якого РФ отримує багато товарів подвійного призначення, та періодичну ядерну риторику з Москви.

"Тож якщо є особа, що грається у Третю світову – то цю людину треба шукати не у Києві, а радше у Москві", - підсумував Макрон.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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