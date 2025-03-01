Путін може використати суперечку Зеленського і Трампа як козир, - WSJ
Російський диктатор Володимир Путін може скористатися суперечкою Дональда Трампа та Володимира Зеленського, щоб у черговий раз звинуватити Україну в тому, що вона нібито не хоче мирного врегулювання війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
Водночас зазначається, що розбіжності між США та Україною ставлять під загрозу важливу можливість забезпечити сильнішу підтримку довгострокової оборони України.
Гендиректорка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова наголосила, що більше за інших конфліктом США та України насолоджується Путін. Вона вважає, що росіяни можуть почати швидко діяти, поки емоції свіжі, щоб укласти угоду про капітуляцію України.
Проте, за словами Полякової, поки що невідомо, наскільки зірвана зустріч у Білому домі завдасть шкоди планам щодо вироблення спільної стратегії переговорів між США і його європейськими союзниками.
На думку старшого наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council Рейчел Ріццо, відносини американського та українського президента після останніх подій можуть бути назавжди зіпсовані. Аналітик зазначає, що якщо найближчими днями нічого кардинально не зміниться, то Україна буде фактично відсторонена від потенційних розмов із Трампом та Путіним.
Американські політичні оглядачі вважають, що Трамп поки що планує почекати і подивитися, що зробить український президент.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Дурниці! Найбільше насолоджується таваріщ Сі.
всіх мусорів,митників, прокурорів негайно відправить на фронт виконувать свої
конституційні обов'язки. Припинити ганебну норму прийому на роботу по військовому
квитку! Офіційно оформлені працівники не можуть воювать незалежно від вісіляких "броней".
Негайно перевести економіку на військові рейки. Скасувати всі мита на товари військового напрямку,автомобілі, ліки. Скасувати захмарні зарплати,премії чиновників, скасувати персональні пенсії та довічне утримання екс чиновників. Підвищити зарплату військовим. Потужний зі слугами на все це неспроможні!Тому просрочене має піти добровільно.
Негайно створити уряд національного порятунку з тих хто ще має хоч якусь довіру у людей!
...всіх мусорів,митників, прокурорів негайно відправить на фронт...
Хто буде займатися, наприклад, ДТП, кримінальними злочинами; збирати податки і котролювати кордон; супроводжувати у судах справи і т.п.
Ви чи прибиральниця поліції, суду, митниці ?
Ваші заклики нагадують відому революційну пісню:
И как один умрём
В борьбе за это...
А поліція? Невже ви хочете порушити їхні недоторкані конституційні права?)
А прикордонники? Як це вони будуть сидіти в окопах, а не в Карпатах на свіжому повітрі?)
Про бусифікацію і скасування мит, ви взагалі геть "обнагліли"!11 Прикривати таку кормушку з якої наповнюється бюджет слуг народу, це треба наглість мати)))
Ти чув, скільки поліцейских вже на фронті?
А в курсі, що в апеляційному суді (на 3 області) всього 24-28 суддів і більшість - то жінки ?
Коли тебе порабують - куди побіжиш: в ОСББ чи ЦНАП ?
особливо коли Дональд Дака вже давно прикормив.
Це норма?? На що ми очікуємо??