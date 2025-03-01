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Путін може використати суперечку Зеленського і Трампа як козир, - WSJ

Суперечка Зеленського і Трампа може стати козирем для Путіна

Російський диктатор Володимир Путін може скористатися суперечкою Дональда Трампа та Володимира Зеленського, щоб у черговий раз звинуватити Україну в тому, що вона нібито не хоче мирного врегулювання війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Водночас зазначається, що розбіжності між США та Україною ставлять під загрозу важливу можливість забезпечити сильнішу підтримку довгострокової оборони України.

Гендиректорка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова наголосила, що більше за інших конфліктом США та України насолоджується Путін. Вона вважає, що росіяни можуть почати швидко діяти, поки емоції свіжі, щоб укласти угоду про капітуляцію України.

Проте, за словами Полякової, поки що невідомо, наскільки зірвана зустріч у Білому домі завдасть шкоди планам щодо вироблення спільної стратегії переговорів між США і його європейськими союзниками.

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На думку старшого наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council Рейчел Ріццо, відносини американського та українського президента після останніх подій можуть бути назавжди зіпсовані. Аналітик зазначає, що якщо найближчими днями нічого кардинально не зміниться, то Україна буде фактично відсторонена від потенційних розмов із Трампом та Путіним.

Американські політичні оглядачі вважають, що Трамп поки що планує почекати і подивитися, що зробить український президент.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) путін володимир (23764) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+10
Для путіна трамп був мотузкою,яка витягне його з болота.Трамп погодився,але все зробив коряво.Зараз у путіна не мае посередніка,трамп став союзніком у прямому єфірі. Так що сітуація у путіна не краща після сварки,навіть гірша.Ну а трамп хай зараз доводить американцям,що не продав америку путіну.
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01.03.2025 14:33
+10
Щоб українці вижили в цьму бардаку треба негайно припинити позорну бусифікацію,
всіх мусорів,митників, прокурорів негайно відправить на фронт виконувать свої
конституційні обов'язки. Припинити ганебну норму прийому на роботу по військовому
квитку! Офіційно оформлені працівники не можуть воювать незалежно від вісіляких "броней".
Негайно перевести економіку на військові рейки. Скасувати всі мита на товари військового напрямку,автомобілі, ліки. Скасувати захмарні зарплати,премії чиновників, скасувати персональні пенсії та довічне утримання екс чиновників. Підвищити зарплату військовим. Потужний зі слугами на все це неспроможні!Тому просрочене має піти добровільно.
Негайно створити уряд національного порятунку з тих хто ще має хоч якусь довіру у людей!
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01.03.2025 14:38
+6
Плешивый всё знает, у них сговор с рыжим. Все шаги Трумпа одобрены в Кремле заранее
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01.03.2025 14:35
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"Аліна Полякова наголосила, що більше за інших конфліктом США та України насолоджується Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3538655"
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Дурниці! Найбільше насолоджується таваріщ Сі.
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01.03.2025 14:32 Відповісти
Сі в виграші за будь якого перебігу подій
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01.03.2025 14:40 Відповісти
Для путіна трамп був мотузкою,яка витягне його з болота.Трамп погодився,але все зробив коряво.Зараз у путіна не мае посередніка,трамп став союзніком у прямому єфірі. Так що сітуація у путіна не краща після сварки,навіть гірша.Ну а трамп хай зараз доводить американцям,що не продав америку путіну.
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01.03.2025 14:33 Відповісти
І кому там доводити? 250 доларові банкноти з рижим і пожиттєві памятники.
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01.03.2025 14:43 Відповісти
ліліпутіна ніхто не витягне ніколи - бо немає дурнів йому гроші позичати
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01.03.2025 14:54 Відповісти
Гуйозир!
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01.03.2025 14:33 Відповісти
Доречі,"trump" і означає "козир"
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01.03.2025 16:19 Відповісти
Плешивый всё знает, у них сговор с рыжим. Все шаги Трумпа одобрены в Кремле заранее
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01.03.2025 14:35 Відповісти
Краснов та Буратіно це найбільші козирі
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01.03.2025 14:35 Відповісти
WSJ відкрили нам Гамерику через кватирку.
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01.03.2025 14:35 Відповісти
Це з розряду онєгдотів про вождя зірке око?
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01.03.2025 14:36 Відповісти
Заиде з козирів? і в Трампа карта бита
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01.03.2025 14:37 Відповісти
Трампон і ***** грають вдвох проти України
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01.03.2025 14:38 Відповісти
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01.03.2025 14:38 Відповісти
Щоб українці вижили в цьму бардаку треба негайно припинити позорну бусифікацію,
всіх мусорів,митників, прокурорів негайно відправить на фронт виконувать свої
конституційні обов'язки. Припинити ганебну норму прийому на роботу по військовому
квитку! Офіційно оформлені працівники не можуть воювать незалежно від вісіляких "броней".
Негайно перевести економіку на військові рейки. Скасувати всі мита на товари військового напрямку,автомобілі, ліки. Скасувати захмарні зарплати,премії чиновників, скасувати персональні пенсії та довічне утримання екс чиновників. Підвищити зарплату військовим. Потужний зі слугами на все це неспроможні!Тому просрочене має піти добровільно.
Негайно створити уряд національного порятунку з тих хто ще має хоч якусь довіру у людей!
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01.03.2025 14:38 Відповісти
Війна відразу закінчиться, але не на нашу користь нажаль
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01.03.2025 14:41 Відповісти
Якщо зараз Європа не зможе повноцінно замінити США (ППО та ракети до нього, розвід.дані і т.д.), то вона і так не на нашу користь закінчиться. Нажаль, віри у Європу мало. На рівні ЄС мадяри будуть все блокувати, а на національних рівнях, все може змінитися вмить після виборів.
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01.03.2025 14:44 Відповісти
Ні зебіляка, епоха смаргадової хуZпи закінчиться одразу, і твоя робота в ескорті міши падалЬюки
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01.03.2025 14:47 Відповісти
Лариса Немезида #551154
...всіх мусорів,митників, прокурорів негайно відправить на фронт...
Хто буде займатися, наприклад, ДТП, кримінальними злочинами; збирати податки і котролювати кордон; супроводжувати у судах справи і т.п.
Ви чи прибиральниця поліції, суду, митниці ?
Ваші заклики нагадують відому революційну пісню:
И как один умрём
В борьбе за это...
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01.03.2025 15:23 Відповісти
зараз від мусорів,митників, прокурорів, тцк більше шкоди ніж користі! Їх обов'язок сидіть в окопі а не стригти бабло в тилу!
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01.03.2025 16:28 Відповісти
Це потрібно було зробити ще в 14му. Не кажучи вже за 22ий.
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01.03.2025 15:21 Відповісти
Ви що? Як можна оббирати бідних та знедолених чиновників, екс суддів та екс чиновників? Ви хочете колапс судової системи? Вони ж тільки судитись будуть
А поліція? Невже ви хочете порушити їхні недоторкані конституційні права?)
А прикордонники? Як це вони будуть сидіти в окопах, а не в Карпатах на свіжому повітрі?)
Про бусифікацію і скасування мит, ви взагалі геть "обнагліли"!11 Прикривати таку кормушку з якої наповнюється бюджет слуг народу, це треба наглість мати)))
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01.03.2025 15:27 Відповісти
Ти зареєструвався на сайті 4 дні тому, бо ховався від ТЦК у погрібі ?
Ти чув, скільки поліцейских вже на фронті?
А в курсі, що в апеляційному суді (на 3 області) всього 24-28 суддів і більшість - то жінки ?
Коли тебе порабують - куди побіжиш: в ОСББ чи ЦНАП ?
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01.03.2025 15:38 Відповісти
Ой, а скільки ж поліцейських на фронті? Я бачу що дохера в тилу, на блокпостах і т.п.
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01.03.2025 15:54 Відповісти
Якщо ми вже використовуємо термінологію ШУЛЛЕРІВ... то в рудого трампа в грі з пукіним взагалі карт не має..... про які козирі йдеться... ?
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01.03.2025 14:41 Відповісти
Він придурок, що мав зразу виклав на стіл - засвітив...
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01.03.2025 14:42 Відповісти
Глибокодумний висновок від WSJ. Мабуть довго думали усією редакцієй.
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01.03.2025 14:42 Відповісти
і використає шикарний козир.
особливо коли Дональд Дака вже давно прикормив.
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01.03.2025 14:42 Відповісти
Нехай себе оближе
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01.03.2025 14:43 Відповісти
Так шлюха ***** -трамп все чітко робив по указці з параші.
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01.03.2025 14:44 Відповісти
Хворий на деменцію+друган хворий на Аспергера проти наркомана зі стажем.

Це норма?? На що ми очікуємо??
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01.03.2025 14:46 Відповісти
Трамп без дозволу Пукіна й перднути не посміє.
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01.03.2025 14:48 Відповісти
Да пох уже тот путлер. тут серьёзнее разборки начались
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01.03.2025 14:48 Відповісти
Путіну уже кранти , - розділять рашку і все до цього Йде.
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01.03.2025 14:51 Відповісти
Зеленський - головна проблема України, має вшитися геть, а на заміну - прийти єдиний уряд , як в Ізраїлі, коли там війна.
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01.03.2025 14:51 Відповісти
у путина нет козырей и свидетельство тому торпедирование событий и лишнее вскрытие как старых агентов кремля так и новых ! Время играет против кремлевского маниака поэтому он вынуждает всех своих холуев что-то предпринимать . Но в этой суете силы зла не только не добиваются своих целей но и получают прямо противоположное - рост рейтинга Зе , восхищение защитниками Украины и пробуждение спящей Европы и многих иных стран мира . В какой то момент паутина Зла начнет сыпаться . Первым списанным скорее всего будет именно трамп ! А там посыпятся и все прочие орбаны фиццы и лукашенки .
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01.03.2025 14:52 Відповісти
для туПіна трамп є вазеліном в західний світ….
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01.03.2025 14:55 Відповісти
Який там козир??? Припинити війну дуже легко. Вивести орду з усіх окупованих територій України і сплатити репарацію на 2 трлн доларів. І запанує мир.
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01.03.2025 14:58 Відповісти
Путін може використати суперечку Зеленського і Трампа як козир, Джерело: https://censor.net/ua/n3538655- це,малятка , куйня повна....Куйло створив цю суперечку двох своїх"слуг".щоб в кінцевому результаті була виннаУ країна і її народ....
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01.03.2025 15:11 Відповісти
Як це МОЖЕ ? Він вже переміг США ! З Україною ще буде морока.
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01.03.2025 15:23 Відповісти
Диктатор ***** може тільки відсосати в України, а не використати суперечку як козир!
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01.03.2025 15:52 Відповісти
Так подякуйте янєлоху боневтіковичу за його бикування і хамство ,я взагалі дивуюсь ,як його Трамп не послав нахрін.
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01.03.2025 16:14 Відповісти
Зєлє похер на ті козирі, він в карти не грає , він тільки нюхає і нікого (крім дєрьмака) не слухає.
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01.03.2025 19:11 Відповісти
 
 