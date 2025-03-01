Путін може використати суперечку Зеленського і Трампа як козир, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін може скористатися суперечкою Дональда Трампа та Володимира Зеленського, щоб у черговий раз звинуватити Україну в тому, що вона нібито не хоче мирного врегулювання війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Водночас зазначається, що розбіжності між США та Україною ставлять під загрозу важливу можливість забезпечити сильнішу підтримку довгострокової оборони України.

Гендиректорка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова наголосила, що більше за інших конфліктом США та України насолоджується Путін. Вона вважає, що росіяни можуть почати швидко діяти, поки емоції свіжі, щоб укласти угоду про капітуляцію України.

Проте, за словами Полякової, поки що невідомо, наскільки зірвана зустріч у Білому домі завдасть шкоди планам щодо вироблення спільної стратегії переговорів між США і його європейськими союзниками.

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На думку старшого наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council Рейчел Ріццо, відносини американського та українського президента після останніх подій можуть бути назавжди зіпсовані. Аналітик зазначає, що якщо найближчими днями нічого кардинально не зміниться, то Україна буде фактично відсторонена від потенційних розмов із Трампом та Путіним.

Американські політичні оглядачі вважають, що Трамп поки що планує почекати і подивитися, що зробить український президент.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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