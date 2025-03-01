Трамп може припинити подальшу непряму підтримку України: навчання військових, обмін розвідданими, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NYT із посиланням на представника адміністрації Трампа.

"Адміністрація Байдена вважала військову допомогу Києву у розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву, важливою. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску", - йдеться в матеріалі.

Після п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою, на американській військовій базі в Німеччині.

Видання зазначає, що згідно з даними Кільського інституту, європейські країни виділили 138 мільярдів доларів на військові дії України в порівнянні з 119 мільярдами доларів військової та гуманітарної допомоги від США.

Слід наголосити, що від обміну розвідданими залежить оповіщення про повітряну тривогу в разі загрози балістики. Крім того, супутникові знімки США є одним з найважливіших джерел інформації.

Також для української армії є важливим навчання українських військових, зокрема й пілотів.

Нагадаємо, видання Washingron Post повідомило, що адміністрації Трампа вже розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні. Це сталося після суперечки між президентами США та України.

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