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Новини допомога Україні від США Наслідки суперечки Трампа та Зеленського
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Трамп може припинити подальшу непряму підтримку України: навчання військових, обмін розвідданими, - NYT

Трамп може відмовити Україні у допомозі

Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NYT із посиланням на представника адміністрації Трампа.

"Адміністрація Байдена вважала військову допомогу Києву у розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву, важливою. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску", - йдеться в матеріалі.

Після п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою, на американській військовій базі в Німеччині.

Видання зазначає, що згідно з даними Кільського інституту, європейські країни виділили 138 мільярдів доларів на військові дії України в порівнянні з 119 мільярдами доларів військової та гуманітарної допомоги від США.

Слід наголосити, що  від обміну розвідданими залежить оповіщення про повітряну тривогу в разі загрози балістики. Крім того, супутникові знімки США є одним з найважливіших джерел інформації.

Також для української армії є важливим навчання українських військових, зокрема й пілотів.

Нагадаємо,  видання  Washingron Post повідомило, що адміністрації Трампа вже  розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні. Це сталося після суперечки між президентами США та України.

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Автор: 

допомога (8297) США (22545) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+46
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01.03.2025 09:16
+29
Шантаж продовжуеться.
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01.03.2025 09:14
+27
Звичайно, що він припинить все. Йому ж треба домогти ***** перемогти наше ЗСУ та народ.
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01.03.2025 09:15
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Звичайно ніяка притомна людина не здатна завершити цю війну не за 24 години ні за 24 дні…, це блеф, але можна примусити здатися слабкішу сторону й за рахунок жертви виконати свої обіцянки, не рашку ж принижувати…., союзника та поважних людей, а тут у тебе всі важелі - від тебе залежать, тому можна викручувати руки скільки хочеться, якщо що завжди можна звинуватити в своїй неспроможності жертву, яка від тебе залежить дуже сильно…
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01.03.2025 09:41 Відповісти
Навчання військових - це вже втратило актуальність. Як би не довелося їхнім "котикам" навчатися у наших ССО. Обмін розвідданими був обмежений ще за Байдена з причини засилля "кротів" в оточенні zеленського
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01.03.2025 09:43 Відповісти
Рано чи пізно це все і так припинилося б .
Якщо США вже вирішили здати Україну кацапам , то навіщо їм - продовжувати навчати наших солдат і надавати нам свої розвіддані !?
Все стало зрозуміло вже через кілька годин після виборів у США . Як тільки почервоніли спірні штати .
І те що виділена ще Байденом допомога і досі надходить в Україну , для мене чесно кажучи - величезне диво !!!
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01.03.2025 09:49 Відповісти
Чим далі, тим більш треба покладатися на власні сили. Через демократичний інструмент, як вибори, росія може повибивати ще декого з наших союзників в Європі. Поки що минулося з Румунією, Францією та Німеччиною. Але це не означає, що росія заспокоїлася.
Без Сполучених штатів буде дуже важко, але не можна складати руки, треба далі боротися.
Поважають тих та допомагають тим, хто бореться. Це доведено 24 лютого 2022.

П.С. Що нас стримує завалити кримський міст? Бо бачу, "мирна угода" як Трампівське "за 24 години" накривається мідним тазом.
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01.03.2025 09:55 Відповісти
Навчання військових..Чому можуть навчити американці? В таких умовах як воює Україна, вони не воювали. Сидіти на базах, та супроводжувати конвої як в Афганістані? Воювати з країною третього світу, при тотальній перевазі, та з допомогою десятків союзників, як в Іраку? Чи ловити партизанів в джунглях, як у В'єтнамі. Це в голлівудських фільмах, вони добре воюють з інопланетянами, але в Україні зовсім друга війна. При хоча б незначній перевазі супротивника, американці розгублені, та відступають (Ардени), їх там врятувала добра погода, що дало змогу задіяти перевагу в авіації. В Кореї, коли в бій пішли китайці, то американці розгубилися і почали тікати. Там їм теж допомогли союзники, головне турки, які утримали позиції.
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01.03.2025 10:00 Відповісти
А ось обмін розвіданними - це вже "пєрєбор"! А чим же тепер Єрмаку торгуватися з ФСБ Росїї.
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01.03.2025 10:01 Відповісти
Скільки героїв в коментарях, готових воювати із нашим віртуальним озброєнням, більшість якого тільки в потужних спічах, але в реалі то все західне на передовій, але чогось не бачу ні одного з вас в тцк, всі поховались на дивані, а віійськовим приходиться приміняти засоби впливу, щоб набрати поповнення...
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01.03.2025 10:01 Відповісти
Мабуть, краще воювати зброєю від сша, якою забороняють бити по кацапії? Чи не пентагон злив плани контрнаступу ЗСУ кацапам в кінці 2022 року? Досить, сша нам вже надали літаки та танки в кінці 2022 року. Ніяк не можуть навчити наших пілотів.
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01.03.2025 10:23 Відповісти
Так згідний амери заробляють на війні, ринок газу, збройні контракти, дешеві ресурси для їх заводів в Азії і тому не хочуть нам реально допомагати, а так давали щоб швидко не програли... Але яка альтернатива ми з тією корумпованою системою ніх... не здатні реально виробляти озброєння щоб без західної підтримки справитись з таким монстром... браковані беспілотники які типу міліонами клепають але фактично їх в рази менше, чи скандал з тими мінами в якому звинуватили військових що мов вони не вірно зберігають, чи може ракетами з 20 кг вибухівки хоча навіть у шахеда 90 кг хочемо з орками тягатись??? причому не факт що навіть тих ракет є багато...

В 22 році амери були проти такого наступу, тому що вважали то аферою наступати на найбільш захищену ділянку в надії на несподіванку та що орки втечуть... смішно говорити про пентагон, коли колишні щурі ригів Геттьманцев та Татаров на найвищих посадах...

Пілотів не можуть навчити тому що у нас великі втрати серед пілотів, через те що міги не можуть тягатись з орківьскими су35 але їх вперто використовують в 70 км зоні ... і в штати відправили таких що навіть початкову льотну програму не змогли завершити...
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01.03.2025 10:40 Відповісти
"трамбоністи" ці ********* вже припиняли більше як на пів року допомогу ще за часів Байди
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01.03.2025 10:04 Відповісти
Не страшно. Зараз Європа прокинеться і почнеться потужна потужність в твіттері.
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01.03.2025 10:14 Відповісти
ну принаймі він сказав прямо те, що Байден "завуальовував"....головне що союзник ерефія не програла
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01.03.2025 10:21 Відповісти
"Сполучені Штати та НАТО завжди мали військову та фінансову силу не тільки для того, щоб допомогти Україні захиститися, уповільнити просування Росії, але й для того, щоб припинити цю війну. І вони постійно вирішували не робити цього. Адміністрація Байдена розповсюджувала міф про безпрецедентну військову допомогу Україні, але допомога Україні була мізерною порівняно з американськими витратами на конфлікти, у які ця країна насправді була залучена. Цього завжди було недостатньо, щоб зупинити різанину, руйнування українських міст та вбивства та тортури українського народу. І тепер навіть ця недостатня допомога, ймовірно, зникне."

стаття в nyt за 21 лютого
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01.03.2025 10:42 Відповісти
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