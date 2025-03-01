Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського, - Axios
Президент США Дональд Трамп розпочав суперечку із лідером України Володимиром Зеленським через його зовнішній вигляд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
Як зазначається, Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським після напруженого діалогу в Овальному кабінеті, заявивши, що український лідер має залишити Білий дім.
Під час візиту Зеленського до Вашингтона українська делегація розраховувала підписати угоду про корисні копалини, але зустріч закінчилася без будь-яких домовленостей.
Джерела Axios також повідомляють, що Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського. Команда американського лідера заздалегідь просила українського президента відмовитися від військової форми. Зеленський прибув до Білого дому в чорному вбранні з національною символікою, але без офіційного костюма.
За даними ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо і радник із нацбезпеки Майк Волц передали Зеленському, що він має покинути Білий дім.
Пізніше Трамп заявив у Truth Social, що Зеленський виявив "неповагу до США" і зможе повернутися тільки тоді, коли буде готовий до переговорів про мир.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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P.S. Для довідки: Сполучені Штати Америки вступили в Другу світову війну 7 грудня 1941 року. І лише 6 червня 1944 року було відкрито Західний фронт у Європі. І США НЕ ОГОЛУШВАЛИ війну Німеччині. Все було з точністю до навпаки...
"форма одежды - пенсне и кондон"
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Етикет це повага до оточуючих.
https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/gettyimages-2198733071.jpg?q=w_1110,c_fill/f_webp
Що - якби Зеленський одягнувся у костюм, щось зімнилося? Ні.
Враховуючи важливість моменту, Вова міг би відступити від власних звичаїв.
Але ж ні, приїхав неголений, у футболці та бикував.
Ти готовий виправдати все, що він робить і каже, не лише нехлюйський одяг?..
Чому Ви не носите костюм? Ви перебуваєте у найвищому офісі цієї країни і відмовляєтеся носити костюм. У вас є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте цей офіс
НА ЦЕ ТРАМП ВІДПОВІВ:
https://streamable.com/qoflr7
Це було на самому початку розмови, коли всі ще жартували і посміхалися один одному. Тобто тоді трампа все влаштовувало. В тому числі і одяг Зеленського. Це ще раз свідчить про те, що одяг тут був ні до чого.
нате ван вашого зенелоха у костюмі
А за одежу? Ну уявіть, у вас весілля. Всі запрошені приходять нарядні. А один небритий, в спортивному костюмі, і кедах. Як це виглядає? Як неймовірна повага до молодят та гостей? А Зеля тупий, чи спеціально принижує?
решту рєдкозьомів можна продати за тріліон... або два-три.
По друге - скільки треба фінансів на розмінування, побудови інфраструктури.
І які гарантії, що після того як США вкладеться, розбудує усе , росіяни не відіжмуть бізнес?
казочка про надра - для охлоса