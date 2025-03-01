Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського, - Axios

Президент США Дональд Трамп розпочав суперечку із лідером України Володимиром Зеленським через його зовнішній вигляд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Як зазначається, Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським після напруженого діалогу в Овальному кабінеті, заявивши, що український лідер має залишити Білий дім.

Під час візиту Зеленського до Вашингтона українська делегація розраховувала підписати угоду про корисні копалини, але зустріч закінчилася без будь-яких домовленостей.

Джерела Axios також повідомляють, що Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського. Команда американського лідера заздалегідь просила українського президента відмовитися від військової форми. Зеленський прибув до Білого дому в чорному вбранні з національною символікою, але без офіційного костюма.

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За даними ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо і радник із нацбезпеки Майк Волц передали Зеленському, що він має покинути Білий дім.

Пізніше Трамп заявив у Truth Social, що Зеленський виявив "неповагу до США" і зможе повернутися тільки тоді, коли буде готовий до переговорів про мир.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.