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Новини Візит Зеленського до США Суперечка Трампа та Зеленського
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Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського, - Axios

Зустріч Трампа та Зеленського у США 28 лютого

Президент США Дональд Трамп розпочав суперечку із лідером України Володимиром Зеленським через його зовнішній вигляд. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Як зазначається, Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським після напруженого діалогу в Овальному кабінеті, заявивши, що український лідер має залишити Білий дім.

Під час візиту Зеленського до Вашингтона українська делегація розраховувала підписати угоду про корисні копалини, але зустріч закінчилася без будь-яких домовленостей.

Джерела Axios також повідомляють, що Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського. Команда американського лідера заздалегідь просила українського президента відмовитися від військової форми. Зеленський прибув до Білого дому в чорному вбранні з національною символікою, але без офіційного костюма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поки не планує нові переговори з Зеленським. Проте не хоче зміни влади в Україні, - CBS News

За даними ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо і радник із нацбезпеки Майк Волц передали Зеленському, що він має покинути Білий дім.

Пізніше Трамп заявив у Truth Social, що Зеленський виявив "неповагу до США" і зможе повернутися тільки тоді, коли буде готовий до переговорів про мир.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+47
Тобто вигляд цього пана Трампу подобався, а Зеленського - ні?
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01.03.2025 14:33
+37
рамп в овальному кабінеті буквально називає попереднього президента Америки Байдена тупим чуваком і в той же час вимагає поваги до овального кабінету. Венс буквально називав Трампа ідіотом до його президенства і в той же час вимагає поваги, дипломатичності і вдячності. Дякую
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01.03.2025 14:31
+34
А була б ЯЗ в Україні, Трамп би руки цілував Зеленському. Ось такий правовий світ в якому ми живемо.
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01.03.2025 14:31
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А з якою метою цікаветесь? Трамп ідійот, може і зробити, і шо? Європейці на дипломатичних зустрічах носять костюми. Мова не про арабів, індусів, тощо.
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01.03.2025 15:11 Відповісти
Хотів переодягнутися у арабського шейха та прийти на прийом до Трампа.
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01.03.2025 17:35 Відповісти
Два дибіла то є сила. Весь світ спостерігав на шоу клоунів
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01.03.2025 14:51 Відповісти
А мені от не подобається вигляд і поведінка ******** кацапо-фашиста трампа і його шобли підзаборних наркоманів венса і маска.
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01.03.2025 14:52 Відповісти
а когда рыжая обезьяна встречается с лидерами Индии и Арабских стран он тоже всем тыкает на их прикид ? Уверен что куйла он обслуживает в любом его наряде !
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01.03.2025 14:56 Відповісти
А маск в бейсбольці поруч з трампом на пресконференції в Білому домі, гарно виглядає? А дитина на плечах маска поруч з президентом, а шмарклі дитини на столі трампа? Гопники.
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01.03.2025 15:00 Відповісти
Ви плутаєте хто президент другої економіки світу, а хто 138.
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01.03.2025 15:13 Відповісти
Венс щось там балакав про дипломатичний етикет, а він не залежить від рейтингу країни.
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01.03.2025 19:47 Відповісти
Це не має значення. Цю зустріч призначили саме для того аби звинуватити Україну в тому що вона не хоче миру а кацапи хочуть. Неважливо як був би вдягнений Зеленський якби він ковтав все лайно яке вивалили ті шакали, він був би "гуд гай"
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01.03.2025 15:02 Відповісти
Нехай патякає руда абізяна. Чим більше він виллє на нас лайна, тим швидше світ згуртується навколо нас. Ніхто не захоче бути наступною жертвою ***** та трампа.
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01.03.2025 15:04 Відповісти
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01.03.2025 15:09 Відповісти
перестаньте порівнювати Черчілля з Зенелохом
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01.03.2025 17:49 Відповісти
сравнивают не личности, а костюмы
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01.03.2025 17:57 Відповісти
он внизу сидить араб ..от нехай там і порівнюють, валентіна
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01.03.2025 17:59 Відповісти
ви про такий костюм бидла що сракою на стол всілось?
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01.03.2025 18:03 Відповісти
так і США вступили у війну ..порівняння недоречне
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01.03.2025 18:00 Відповісти
До чого це? Тут про одяг, а не про вступ у війну йдеться.

P.S. Для довідки: Сполучені Штати Америки вступили в Другу світову війну 7 грудня 1941 року. І лише 6 червня 1944 року було відкрито Західний фронт у Європі. І США НЕ ОГОЛУШВАЛИ війну Німеччині. Все було з точністю до навпаки...
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01.03.2025 18:08 Відповісти
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01.03.2025 18:10 Відповісти
Фофудья...
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01.03.2025 15:13 Відповісти
я не розумію чому зеленський не носить костюм.
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01.03.2025 15:16 Відповісти
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01.03.2025 15:17 Відповісти
ну таке собі. Костюм це повага до приймаючою сторони, та до своєї країни. Не розумію, навіщо таскати "трєніки" та толстовку, представляючи Україну в світі.
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01.03.2025 15:37 Відповісти
Тут же ж не про кастюмчик правильний, а про подвійні стандарти. З одними - з рушниками,хустками на голові та у простирадлах - можна. А з іншими - у регланах та мілітарі-штанах - ні.
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01.03.2025 15:41 Відповісти
нудисти взагалі проти одяку, але ж це не привід йти голим в білий дім -це не пляж та не цирк
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01.03.2025 15:44 Відповісти
нудисти проти одяну на пляжі, якщо ти не знав
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01.03.2025 16:02 Відповісти
ну та да, як казав поручик Ржевский:

"форма одежды - пенсне и кондон"

.
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01.03.2025 16:06 Відповісти
на фото національний одяг арабів. То хай би вишиванку та шаравари надів)
Етикет це повага до оточуючих.
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01.03.2025 15:47 Відповісти
Трохи вище кидав фото Уінстона Черчілля під час візиту до Білого дому 3 січня 1942 року. Це третій рік війни з нацистською Німеччиною. Ну і? Таке собі?
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01.03.2025 15:50 Відповісти
шо, в розтянутих трєніках та толстовці?
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01.03.2025 15:53 Відповісти
Тобто принципових заперечнь проти регланів та штнанів немає? Є лише зауваження щодо окремих нюансів типу розтягнутих колін? Ну тоді про що ми говоримо?
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01.03.2025 15:58 Відповісти
ти не розумієш, що в світі лідери сприймають це більше як неповагу до себе, чим ознаку війни. Тим більше Зеленський не носить військову форму, як Черчиль, він носить толстовку й спортивки.
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01.03.2025 16:03 Відповісти
Наведи мені приклади ОФІЦІЙНОГО незадоволення зовнішнім виглядом Зеленського до його зустрічі з трампом. Що йому до зустрічей наполегливо радили так не одягатися.
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01.03.2025 16:06 Відповісти
Мається на увазі незадоволення лідерів інших країн.
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01.03.2025 16:07 Відповісти
Було. Навіть краватку дарували.
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01.03.2025 16:58 Відповісти
Це Ви про Туска? Ну і? Де тут офіційне незадоволення? Йому ще, до речі, велосипед дарували.
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01.03.2025 17:16 Відповісти
Ось, до речі, ще один штрих. Цього разу у спідниці:

https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/gettyimages-2198733071.jpg?q=w_1110,c_fill/f_webp
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01.03.2025 15:56 Відповісти
ти не бачиш різниці в національних костюмах та спортивка з толстовкою.
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01.03.2025 15:59 Відповісти
Я тобі раджу погуглити значення словосполучення "подвійні стандарти". Ти ж все чудово розумієш. І національними костюмами прикриваєшся лише заради того, щоб продовжувати цю безглузду розмову.

Що - якби Зеленський одягнувся у костюм, щось зімнилося? Ні.
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01.03.2025 16:03 Відповісти
Ти б ще фото первісних людей у шкірах тварин запостив…
Враховуючи важливість моменту, Вова міг би відступити від власних звичаїв.
Але ж ні, приїхав неголений, у футболці та бикував.
Ти готовий виправдати все, що він робить і каже, не лише нехлюйський одяг?..
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01.03.2025 16:26 Відповісти
Ти розумієш, що тут йдеться не про Зеленського, а про Україну??? Це ТВОГО президента, який представляв ТВОЮ країну, публічно принизили. А ти ще цьому радієш... Ну так може ще напишеш, що нам треба було зробити, як йому радили? Тобто підмахнути черговий нікчемний папірець? Такого ти для нас хотів, так?
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01.03.2025 16:32 Відповісти
Ось, до речі, з чого почалася ця історія з костюмом. Брайан Гленн, головний кореспондент «Голосу Америки», запитав Зеленського:

Чому Ви не носите костюм? Ви перебуваєте у найвищому офісі цієї країни і відмовляєтеся носити костюм. У вас є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте цей офіс

НА ЦЕ ТРАМП ВІДПОВІВ:

https://streamable.com/qoflr7

Це було на самому початку розмови, коли всі ще жартували і посміхалися один одному. Тобто тоді трампа все влаштовувало. В тому числі і одяг Зеленського. Це ще раз свідчить про те, що одяг тут був ні до чого.
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01.03.2025 17:06 Відповісти
До речі, Брайан Гленн - бойфренд затятої трампістки Марджері Грін.
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01.03.2025 17:11 Відповісти
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01.03.2025 19:16 Відповісти
США була у війні вже. недоречно геть

нате ван вашого зенелоха у костюмі

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01.03.2025 18:04 Відповісти
зєлєнскій і вишиванка? Невдалий жарт...
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01.03.2025 20:59 Відповісти
зеБидло отримало те, на що заслуговує! Тільки питання при чому тут Україна та її народ!?
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01.03.2025 16:06 Відповісти
Тому, що буратінка до України, як роми до Риму.
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01.03.2025 20:45 Відповісти
Шукай відповідь у завгоспа зєлєнського. Він його вдягає, він йому радить, він за нього виконує обов'язки президента. А куклу вдягати можна й без її бажань та смаків.
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01.03.2025 16:25 Відповісти
В даному випадку щоб Зеленський був навіть в смокінгу результат був би такий же.
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01.03.2025 15:16 Відповісти
поважають за щось , за якісь дії . за що поважати старого придурка який постійно бреше ?
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01.03.2025 15:19 Відповісти
А Зеля розраховував, що з ним будуть панькатись, як вшиві інтелігентики до тепер робили...
А за одежу? Ну уявіть, у вас весілля. Всі запрошені приходять нарядні. А один небритий, в спортивному костюмі, і кедах. Як це виглядає? Як неймовірна повага до молодят та гостей? А Зеля тупий, чи спеціально принижує?
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01.03.2025 15:26 Відповісти
Рішення були приняті до візиту, костюму, обговорення та прочей фігні. Зельку вивели на виставу, щоб мати привід. Мовчав би він, чи був в похоронному костюмі..... Все одно. Трамп та його фашистікі все ж заранеєє озвучили, хто вміє читати....
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01.03.2025 15:34 Відповісти
"Укладай угоду або забирайся геть" - передовиця британського видання "The Daily Telegraph":
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01.03.2025 15:39 Відповісти
Головне не костюм, а те що американці не збираються давати ніяких гарантій безпеки Україні, а лише добувати корисні копалини, переважна більшість яких знаходиться на окупованих територіях. Американці уже домовилися з ****** за метали на Донбасі і їм лише потрібна ця тупа угода від України, щоб не виглядати грабіжниками.
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01.03.2025 15:41 Відповісти
Які корисні копалини? Вони хоч є?
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01.03.2025 15:51 Відповісти
Якраз Ішак і цирк влаштував бо копалини та доходи від них олігархи-злодії та кончене Ішачило віддавати не хочуть!!
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01.03.2025 16:09 Відповісти
є титан, уран ще дещо, а решта ....

решту рєдкозьомів можна продати за тріліон... або два-три.
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01.03.2025 16:09 Відповісти
Ну хд я б в такому нестабільному регіоні не захотів би вести бізнес - це по перше
По друге - скільки треба фінансів на розмінування, побудови інфраструктури.
І які гарантії, що після того як США вкладеться, розбудує усе , росіяни не відіжмуть бізнес?
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01.03.2025 16:35 Відповісти
все давно розділили між собою олігархи

казочка про надра - для охлоса
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01.03.2025 18:08 Відповісти
Головне не договір. Головне що зєлєнський сам ЗАПРОПОНУВАВ Трампу копалини, й отримав АТВЄТКУ.
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01.03.2025 16:27 Відповісти
Да он в таком виде вваливается к королевским особам, Трамп слегка приземлил летающего в облаках актёришку.
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01.03.2025 15:47 Відповісти
Ну, зустріли по одежині, і вигнали за розумом. Власне, там ні в кого розумом і не пахло - якийсь базар сварливих торговок. Дожились...
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01.03.2025 15:50 Відповісти
О, зате в тебе тролику розуму --аж на три рублі.
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01.03.2025 15:52 Відповісти
Вам не привикати в одному спідньому ходити .
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01.03.2025 17:04 Відповісти
Чув таку думку, що військова форма на лідерах держав асоціюється в американців з диктаторами, як кастро з куби, або ким член ином з кндр. та інші. Про це постійно говорять в сша з 2022р.
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01.03.2025 15:52 Відповісти
Вам, як віслюкам морковину, вкинули писанину якоїсь нікому не відомої газетки, а ви й раді кинутись обсмоктувати.
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01.03.2025 15:54 Відповісти
Хто хоче робити (перемовини) робить, а хто не хоче шукає привід (костюм) не робити.
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01.03.2025 16:09 Відповісти
ой - та хватить писати гуйню - трамп не трамп....трамп прекрасно знає хто такий зеленський - оманський конь,агент буратіно і розміновувач чонгара.сам кацапів в Україну завів - а тепер куксами перед ібалом махає , хачу - не хочу.
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01.03.2025 16:12 Відповісти
Правильно. Перегорнули сторінку. Лише залишився неприємний спогад. І персонажі. А так хочеться, щоб персонажі були інші, НОВІ. А старі, щоб валили якнайдалі. Зі своїх країн.
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01.03.2025 16:30 Відповісти
Ось так одягався Черчилль для візиту до Вашингтона під час війни

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01.03.2025 16:34 Відповісти
Ну и что из этого, а Зеленскому не понравился цвет и длина трусов у трампа, но он же молчит?
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01.03.2025 17:01 Відповісти
мне вот например не нравится мерзкое **** трампа.о Украинского президента должно волновать мнение какого то ************** ******?!в США я глубоко убеждён найдётся масса порядочных людей и во власти также которые могут довести до импичмента этого урода если он не изменит своего холуйского отношения перед рашкой.
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01.03.2025 19:01 Відповісти
Трамп мудак, но на встречу с президентом США можно было бы одеть костюм и галстук.
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01.03.2025 19:19 Відповісти
Думаю, що перед наступним візитом Боневтіка Потужного до США, якщо це ще можливо, то США пришлють Боневтіку три новенькі костюми - чорного, синього і зеленого кольору, три сорочки і три кроватки та одні туфлі, щоб не ганьбив століттями прийнятий етикет в дипломатії. Таке враження, що Боневтік на "Віденський бал" припреться в крирозових чоботях і галіфе і скаже "так нада".
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01.03.2025 19:39 Відповісти
"Клавдия Константиновна была глупа, и преклонный возраст ее не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет" (с)
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01.03.2025 19:39 Відповісти
Ти виродок кончаний свого уродливого пса прибери а ді венса Урода кончаного
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02.03.2025 15:43 Відповісти
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04.03.2025 17:54 Відповісти
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