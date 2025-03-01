Трамп поки не планує нових переговорів із Зеленським. Проте не хоче зміни влади в Україні, - CBS News
Глава Білого дому Дональд Трамп не прагне до зміни влади в Україні, але й поки не має наміру проводити нові переговори з Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CBS News.
За даними журналістів, в адміністрації Білого дому розчаровані ситуацією, що склалася. Стверджується, що Трамп не планував вступати в суперечку із Зеленським і мав намір підписати угоду про корисні копалини, в якій, однак, не було жодних гарантій безпеки для України.
Після перепалки та від'їзду президента України з Білого дому деякі прихильники Трампа закликали Зеленського піти у відставку. Але ці заяви не відображають позиції Трампа – він не зацікавлений у зміні влади в Україні. Зазначається також, що у Вашингтоні не було жодних дискусій щодо того, хто в Україні міг би стати кращим лідером, ніж нинішній президент.
"На питання про те, як Зеленський може виправити ситуацію, чиновники Трампа сказали, що український лідер має прямо сказати, що він хоче припинення вогню, тому що тепер адміністрації неясно, чи підпише він будь-що з Путіним", – йдеться у публікації.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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хіба що рубіо збоку пілізе
а сила прикладається до України
якщо ми мріяли про справедливість і перемогу правди над злом- оце холодний душ на нас
Як мріяли - тікаючи від ТЦК , чи героїчно форсуючи Тису ...?
Все це настільки очевидні речі, про які точно знали на Банковій, були зобовʼязані все прорахувати і передбачити, пропрацювати кризові сценарії, кожну репліку і реакцію, вивірити кожен крок, виходячи з ключового - результати візиту критично важливі для України.Зеленський в Овальному кабінеті опинився в компанії хлопців, яких перебиваннями на чужій території з мовним барʼєром - апріорі неможливо було переграти. Кілька днів тому в цьому ж кабінеті були Макрон і Стармер. Які демонстрували іншу дипломатичну школу, бо мета зустрічі - не реакція соцмереж, а майбутні взаємини між країнами..
Ірина Геращенко
А НАТО таки варто було б з такої нагоди переформатувати - але вже без орбанів-шморбанів (та і ЄС теж)
Піндосам ганьба!
Та ти шо ! А що якщо ні ??? Клянись на підара, тоді повірим, а так ні. За кілометр кацапом воняє.
Воно по житті *******, ще й старість деменціїї додала.
Питання не скільки в тому, щоб припинити вогонь, питання в тому на яких умовах.
Путін, підбадьорений несподіваною (а може і сподіваною) подачею Трампа і команди звичайно скаже - виконуєте ВСІ мої вимоги і ОК.
Так, для Америки, яка сидить за океаном це може і досягнення, але не для нас і не для Європи.
В Трамповій голові не тримаються такі "надскладні" речі як:
- встати і піти з Запоріжжя і Херсону;
- відмовитись від армії, залишивши її кількість на рівня якогось Люксембургу;
- відмовитись від військових союзів та співробітництва у військовій сфері;
- ввести двомовність, а це шлях до повзучої російської навали.
До Америки далеко, а ось Україні і Європі з цим жити. Але Трамп, за відео в декілька секунд, заради рейтингу, продасть і Україну і Європу і НАТО не задумуючись.
10 президентів США розвалювали есесер,а рудий старець допомагає відродити злісного ворога не тільки Америки,але і всього світу...
Венса занести в базу "Миротворця" за дискредитацію та підрив національної безпеки України (і не тільки). Спецслужбам пошукати що на нього є.