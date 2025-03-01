УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11778 відвідувачів онлайн
Новини Суперечка Трампа та Зеленського
9 902 69

Трамп поки не планує нових переговорів із Зеленським. Проте не хоче зміни влади в Україні, - CBS News

Трамп не планує зустрічатися Зеленський найближчим часом

Глава Білого дому Дональд Трамп не прагне до зміни влади в Україні, але й поки не має наміру проводити нові переговори з Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CBS News.

За даними журналістів, в адміністрації Білого дому розчаровані ситуацією, що склалася. Стверджується, що Трамп не планував вступати в суперечку із Зеленським і мав намір підписати угоду про корисні копалини, в якій, однак, не було жодних гарантій безпеки для України.

Після перепалки та від'їзду президента України з Білого дому деякі прихильники Трампа закликали Зеленського піти у відставку. Але ці заяви не відображають позиції Трампа – він не зацікавлений у зміні влади в Україні. Зазначається також, що у Вашингтоні не було жодних дискусій щодо того, хто в Україні міг би стати кращим лідером, ніж нинішній президент.

"На питання про те, як Зеленський може виправити ситуацію, чиновники Трампа сказали, що український лідер має прямо сказати, що він хоче припинення вогню, тому що тепер адміністрації неясно, чи підпише він будь-що з Путіним", – йдеться у публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не бажає ображати Путіна, оскільки це заважає переговорному процесу, - Рубіо

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) путін володимир (23764) Трамп Дональд (5498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
показати весь коментар
01.03.2025 14:00
+18
рижий вже вирішує, як з Мексікою буде воювати. Навкруги рижого одні вороги.
показати весь коментар
01.03.2025 14:04
+14
Трампу потрібен час на похмілля. Те, що він учора накоїв, нормальна людина і після літру спирту не вчинить. Так феєрично обісратися на рівному місці !!!
показати весь коментар
01.03.2025 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.03.2025 14:00 Відповісти
рижий вже вирішує, як з Мексікою буде воювати. Навкруги рижого одні вороги.
показати весь коментар
01.03.2025 14:04 Відповісти
во довбень казковий а що він від Мексики бажав ?
показати весь коментар
01.03.2025 14:05 Відповісти
Якісь знов проблеми з мігрантами на кордоні.
показати весь коментар
01.03.2025 14:10 Відповісти
так нащо він їх створює це не часи коли там панча вілья ураганив але вони можуть повернутись
показати весь коментар
01.03.2025 14:12 Відповісти
Та щойно голова Пентагону заявив, що Мексика щось не так впорядкувала зі свого боку кордону, та погрозив початком бойових дій. Про це йдеться.
показати весь коментар
01.03.2025 14:14 Відповісти
Це того пентагону, якому скоротили штат і фінансування?
показати весь коментар
01.03.2025 17:26 Відповісти
Ага, де керує блохєр напомажений.
показати весь коментар
01.03.2025 17:32 Відповісти
👍🤣
показати весь коментар
01.03.2025 14:07 Відповісти
Олександр Хара сьогодні на Радіо НВ заявив, що Трамп стає все більше схожим на Януковича. Йому вже навіть золоті подарунки дарують, - як Натаньягу, - два золоті пейджери, подібно до золотого батона. Потім Хара сказав, що Америці, можливо, доведеться влаштовувати свій Майдан, щоб звільнитися від рудого фашиста.
показати весь коментар
01.03.2025 14:38 Відповісти
А Венс нисхуялизагуляли?
показати весь коментар
01.03.2025 14:00 Відповісти
Трампу потрібен час на похмілля. Те, що він учора накоїв, нормальна людина і після літру спирту не вчинить. Так феєрично обісратися на рівному місці !!!
показати весь коментар
01.03.2025 14:13 Відповісти
це його нормальний стан
показати весь коментар
01.03.2025 21:44 Відповісти
та байдуже... пазл з чотирьох вершників апокаліпсісу вже складено. і світ має вирішити, що з цим робити. якщо взагалі планує існувати...
показати весь коментар
01.03.2025 14:01 Відповісти
Якось воно невдобно вийшло, що трамп відсосав у зеленського.
показати весь коментар
01.03.2025 14:02 Відповісти
Типу ганьбу він вже получив.Получить ще і війну.
показати весь коментар
01.03.2025 14:04 Відповісти
Громадянську ... легко !
показати весь коментар
01.03.2025 14:15 Відповісти
Але ж у своїй голові він примусив зе відсмоктати собі, одночасно відсмоктуючи *******!
показати весь коментар
01.03.2025 14:05 Відповісти
якби у трампа сосалка не зламалася у всіх смоктати - другого такого смоктальщика америка не має...
хіба що рубіо збоку пілізе
показати весь коментар
01.03.2025 15:04 Відповісти
До того, як вказав на двері, чи після?
показати весь коментар
01.03.2025 14:11 Відповісти
відчуття дежавю, що й у 2019 році, коли зебіли раділи стрибаючи на граблях... Знову масова істерія та хакнуті залишки мозку у майбутніх емігрантів...
показати весь коментар
01.03.2025 14:20 Відповісти
73% нікуди не поділись. Таке враження, що зєльонофілів стало навіть більше. Я розумію, що це наслідки лівацької пропаганди і промивання мізків за гроші США. Москалі навіть не потратились на це.
показати весь коментар
01.03.2025 15:41 Відповісти
тезка, та Зеля і Ко вже знищили стількох українців чи розпорошили по світу, що чисто арифметично їх більше не може бути... Проблема в тому, що від вчорашньої доби тут аншлаг та камінгаут від "принципових" зебілів і злиття в єдиній камасутрі із такою кількістю давніх форумчан та свіжих, що є надія, можливо залижуть на смерть???
показати весь коментар
01.03.2025 15:55 Відповісти
мир через силу
а сила прикладається до України
якщо ми мріяли про справедливість і перемогу правди над злом- оце холодний душ на нас
показати весь коментар
01.03.2025 14:03 Відповісти
Мріяли ...
Як мріяли - тікаючи від ТЦК , чи героїчно форсуючи Тису ...?
показати весь коментар
01.03.2025 14:16 Відповісти
Мріяли тебе в ній втопити. Мрії збуваються!
показати весь коментар
01.03.2025 14:58 Відповісти
Как уже писал - Все разыграно, как по нотам, по розданным партитурам.
показати весь коментар
01.03.2025 14:03 Відповісти
но смены преступной власти в США желает народ Украины , народы Европы и граждане США !
показати весь коментар
01.03.2025 14:05 Відповісти
Тепер пох ,що думає Трампон.Може голити ноги чи дупу,лезом або депілятором,сам або в салоні))Забути,і сконцетруватися на реальних друзях та союзниках.
показати весь коментар
01.03.2025 14:05 Відповісти
трамп аж посидів при перший зустрічі ,другу він не переживе
показати весь коментар
01.03.2025 14:06 Відповісти
Путлєра він до чогось примусити не може -- буде пресувати Зелю
показати весь коментар
01.03.2025 14:06 Відповісти
А я хочу Меланію, ето самоє, гоп-гоп. Чи дасте, пане Краснов?
показати весь коментар
01.03.2025 14:09 Відповісти
вона вже стара
показати весь коментар
01.03.2025 14:10 Відповісти
А я черенком від лопати, щоб рук не бруднити
показати весь коментар
01.03.2025 14:12 Відповісти
Нікалай, яке ж ти дурне...
показати весь коментар
01.03.2025 14:31 Відповісти
Чому? Я б черенком і синку трумпа прочистив би мізки (вони у нього у сраці)
показати весь коментар
01.03.2025 14:59 Відповісти
трампопрокладка )(уйла дала чітко зрозуміти - що штати не зацікавлені в програші )(уйлостану особливо тепер, коли параша вже не в змозі вести війну весь 2025 рік (Американський Інститут вивчення війни: Росія слабка як ніколи).
показати весь коментар
01.03.2025 14:11 Відповісти
. Україна настільки критично залежить від військової і фінансової підтримки США, не лише від зброї, а від ППО, Patriot, Starlink, звʼязку, розвідданих, що першими дипломатичні провали відчує фронт.

Все це настільки очевидні речі, про які точно знали на Банковій, були зобовʼязані все прорахувати і передбачити, пропрацювати кризові сценарії, кожну репліку і реакцію, вивірити кожен крок, виходячи з ключового - результати візиту критично важливі для України.Зеленський в Овальному кабінеті опинився в компанії хлопців, яких перебиваннями на чужій території з мовним барʼєром - апріорі неможливо було переграти. Кілька днів тому в цьому ж кабінеті були Макрон і Стармер. Які демонстрували іншу дипломатичну школу, бо мета зустрічі - не реакція соцмереж, а майбутні взаємини між країнами..

Ірина Геращенко
показати весь коментар
01.03.2025 14:12 Відповісти
Лише 3 лайки. Судячи по кількості лайків під антиамериканськими коментарями, Україна швидше за все втратить ще території, людей, промисловий потенціал, бо дебіли не розуміють, що з зєльонскім можлива лише поразка
показати весь коментар
01.03.2025 15:46 Відповісти
Сама найхудша ситуація у Трампа ,- Що робити далі незнають , путін в штопорі, санкції не відмінять , - нема за шо , резульнатів 0. Європа за нас. Коли буде новий блок як НАТО всі орбани фіцо ітд будуть просить прийняти , тоді уже Україну.
показати весь коментар
01.03.2025 14:14 Відповісти
Ваші б слова та Богу в вуха...
А НАТО таки варто було б з такої нагоди переформатувати - але вже без орбанів-шморбанів (та і ЄС теж)
показати весь коментар
01.03.2025 14:31 Відповісти
все вони знають. Будуть дружити з росією і знімати санкції. Може на нас їх накладуть
показати весь коментар
01.03.2025 21:46 Відповісти
Вдячний вам за думку бо вона ваша і вона постіно змінюється. Нічого з того що сказали не здійсниться, не люди , прості американці , а клерки сьогодні говорять одне , а ось побачите будуть говорити зовсім інше. Просто емоції показують , хто є хто.Все буде Україна.
показати весь коментар
01.03.2025 22:32 Відповісти
дай Бог
показати весь коментар
02.03.2025 00:10 Відповісти
Які можуть бути переговори?! Де виконання гарантій по будапешту?
Піндосам ганьба!
показати весь коментар
01.03.2025 14:15 Відповісти
За историю Украины с 1992, Зе первый президент который сказал НЕТ, Рашке и Америке, только за это он войдет в историю, как будет его дальнейшая судьба это другой разговор, но Зе не сдал Украину и это факт.
показати весь коментар
01.03.2025 14:24 Відповісти
Він здав інтереси України набагато раніше. Це дійсно факт.
показати весь коментар
01.03.2025 14:44 Відповісти
Згідний в тому що здає як може, а ще не здав. Так казав "нєт", що 20% території втратив і приблизно стільки ж населення. 60% бюджету західні кредити і донати. Та ну його нах.
показати весь коментар
01.03.2025 15:50 Відповісти
Ек Ник Реєстрація: 01.03.2025

Та ти шо ! А що якщо ні ??? Клянись на підара, тоді повірим, а так ні. За кілометр кацапом воняє.
показати весь коментар
01.03.2025 14:43 Відповісти
То хоче, то не хоче. То диктатор, то ні.
Воно по житті *******, ще й старість деменціїї додала.
показати весь коментар
01.03.2025 14:20 Відповісти
Ось побачите, цей венс ще не раз підставить рудого чорта, щоб посісти його місце. Перепалку спровокував саме він.
показати весь коментар
01.03.2025 14:28 Відповісти
Це була заздалегідь спланована провокація ...
показати весь коментар
01.03.2025 15:01 Відповісти
Ясно шо провокація спланована тампоном і ******. А провокатором був венс.
показати весь коментар
01.03.2025 16:52 Відповісти
Є шанс. Зєля старається.
показати весь коментар
01.03.2025 15:52 Відповісти
Та-а-ак, політика дійсно брудна справа...
Питання не скільки в тому, щоб припинити вогонь, питання в тому на яких умовах.
Путін, підбадьорений несподіваною (а може і сподіваною) подачею Трампа і команди звичайно скаже - виконуєте ВСІ мої вимоги і ОК.
Так, для Америки, яка сидить за океаном це може і досягнення, але не для нас і не для Європи.
В Трамповій голові не тримаються такі "надскладні" речі як:
- встати і піти з Запоріжжя і Херсону;
- відмовитись від армії, залишивши її кількість на рівня якогось Люксембургу;
- відмовитись від військових союзів та співробітництва у військовій сфері;
- ввести двомовність, а це шлях до повзучої російської навали.
До Америки далеко, а ось Україні і Європі з цим жити. Але Трамп, за відео в декілька секунд, заради рейтингу, продасть і Україну і Європу і НАТО не задумуючись.
показати весь коментар
01.03.2025 14:51 Відповісти
Ага. Не вірте очам своїм коли перед всім світом Тампон кивнув Венсу і той накинувся на Зеленського з неадекватними обвинуваченнями
показати весь коментар
01.03.2025 14:54 Відповісти
А як вам отаке -"тому що тепер адміністрації неясно, чи підпише він будь-що з куйлом" ...будь що сами в своїх договорняках підписуйте ...вже будь що підписали у Будапешті ...
показати весь коментар
01.03.2025 14:58 Відповісти
Да...слів немає...
10 президентів США розвалювали есесер,а рудий старець допомагає відродити злісного ворога не тільки Америки,але і всього світу...
показати весь коментар
01.03.2025 15:05 Відповісти
no killers in the usa?
показати весь коментар
01.03.2025 15:06 Відповісти
то американцям теж будуть вимоги що вони употіють - по перше, трамп пуп всесвіту тільки для ідіотів з білого дому, запам'ятайте, поумніші там тимчасово мімікрують, по друге - угода про копалини має бути підписана на гагодицях рудого, по трете - українці ще не вирішили чи хочуть вони зміни влади в білому домі
показати весь коментар
01.03.2025 15:32 Відповісти
А шо таке??Кацапські маріонетки типу бойка,чи мураєва не влітають?Чи маск зажав бабла на проштовхування їх в презіденти?
показати весь коментар
01.03.2025 16:54 Відповісти
Главное, чтобы их Зеленский не планировал, а твои планы нас не интересуют, зачем нам график твоих приступов паранойи?
показати весь коментар
01.03.2025 17:03 Відповісти
Маркарову відкликати для консультацій.

Венса занести в базу "Миротворця" за дискредитацію та підрив національної безпеки України (і не тільки). Спецслужбам пошукати що на нього є.
показати весь коментар
01.03.2025 17:24 Відповісти
Не навиджу Порошенка як Зеленського два моральних Урода. Нічого не зробили для оборони. Із зрадником Зеленський все зрозуміло. А у Порошенка були всі важелі щоб цього не сталося. Дивлюся всілякі варіанти новин висновок один ВИРОДКІ ІДІТЬ Н..Уй
показати весь коментар
02.03.2025 14:55 Відповісти
 
 