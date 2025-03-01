Трамп поки не планує нових переговорів із Зеленським. Проте не хоче зміни влади в Україні, - CBS News

Глава Білого дому Дональд Трамп не прагне до зміни влади в Україні, але й поки не має наміру проводити нові переговори з Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CBS News.

За даними журналістів, в адміністрації Білого дому розчаровані ситуацією, що склалася. Стверджується, що Трамп не планував вступати в суперечку із Зеленським і мав намір підписати угоду про корисні копалини, в якій, однак, не було жодних гарантій безпеки для України.

Після перепалки та від'їзду президента України з Білого дому деякі прихильники Трампа закликали Зеленського піти у відставку. Але ці заяви не відображають позиції Трампа – він не зацікавлений у зміні влади в Україні. Зазначається також, що у Вашингтоні не було жодних дискусій щодо того, хто в Україні міг би стати кращим лідером, ніж нинішній президент.

"На питання про те, як Зеленський може виправити ситуацію, чиновники Трампа сказали, що український лідер має прямо сказати, що він хоче припинення вогню, тому що тепер адміністрації неясно, чи підпише він будь-що з Путіним", – йдеться у публікації.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.