Трамп не бажає ображати Путіна, оскільки це заважає переговорному процесу, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп уникає жорсткої риторики щодо російського диктатора Володимира Путіна, оскільки вважає, що це може завадити мирним переговорам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Він наголосив, що Трамп розуміє, що будь-які публічні нападки на Путіна лише ускладнюють переговорний процес.

"Якщо почати агресивно висувати вимоги, наприклад, що Росія має компенсувати Україні збитки, це заблокує можливість діалогу. Президент усе життя укладав угоди й знає, що такі питання вирішують за столом переговорів, а не через гучні заяви", - пояснив Рубіо.

Він також висловив сумнів у тому, що український лідер насправді прагне миру.

"Зеленський каже, що хоче угоди, але, можливо, це не так. Це викликало розчарування серед тих, хто контактував із ним перед зустріччю", - зазначив держсекретар.

Рубіо визнав, що зустріч між Трампом і Зеленським, можливо, була марною тратою часу. При цьому він наголосив, що Трамп не займає конкретної позиції щодо майбутнього українського президента.

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"Він сказав лише: нехай Зеленський повернеться, коли буде готовий до миру", - процитував Рубіо слова американського лідера.

Щодо довіри до Путіна, держсекретар наголосив: "Учора Трамп заявив: 'Довіряй, але перевіряй'".

Він також підкреслив, що Трамп не дозволить себе втягнути у фіктивну угоду й хоче перевірити, чи мир узагалі можливий".

Рубіо також розкритикував підхід деяких європейських лідерів, які, за його словами, розглядають продовження війни ще на рік, сподіваючись, що Росія настільки ослабне, що буде змушена благати про мир.

"Це ще рік смертей, руйнувань і хаосу. І, відверто кажучи, не дуже реалістичний план", - резюмував він.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.