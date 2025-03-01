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Новини Мирні перемовини Суперечка Трампа та Зеленського
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Трамп не бажає ображати Путіна, оскільки це заважає переговорному процесу, - Рубіо

Марко Рубіо прокоментував зустріч Трампа та Зеленського

Президент США Дональд Трамп уникає жорсткої риторики щодо російського диктатора Володимира Путіна, оскільки вважає, що це може завадити мирним переговорам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Він наголосив, що Трамп розуміє, що будь-які публічні нападки на Путіна лише ускладнюють переговорний процес. 

"Якщо почати агресивно висувати вимоги, наприклад, що Росія має компенсувати Україні збитки, це заблокує можливість діалогу. Президент усе життя укладав угоди й знає, що такі питання вирішують за столом переговорів, а не через гучні заяви", - пояснив Рубіо.

Він також висловив сумнів у тому, що український лідер насправді прагне миру.

"Зеленський каже, що хоче угоди, але, можливо, це не так. Це викликало розчарування серед тих, хто контактував із ним перед зустріччю", - зазначив держсекретар.

Рубіо визнав, що зустріч між Трампом і Зеленським, можливо, була марною тратою часу. При цьому він наголосив, що Трамп не займає конкретної позиції щодо майбутнього українського президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський має просити вибачення після суперечки у Білому домі, - Рубіо

"Він сказав лише: нехай Зеленський повернеться, коли буде готовий до миру", - процитував Рубіо слова американського лідера.

Щодо довіри до Путіна, держсекретар наголосив: "Учора Трамп заявив: 'Довіряй, але перевіряй'".

Він також підкреслив, що Трамп не дозволить себе втягнути у фіктивну угоду й хоче перевірити, чи мир узагалі можливий".

Рубіо також розкритикував підхід деяких європейських лідерів, які, за його словами, розглядають продовження війни ще на рік, сподіваючись, що Росія настільки ослабне, що буде змушена благати про мир.

"Це ще рік смертей, руйнувань і хаосу. І, відверто кажучи, не дуже реалістичний план", - резюмував він.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) путін володимир (23764) Рубіо Марко (147)


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Топ коментарі
+51
А оскорбление Зе и Украины не мешает переговорному процессу? Бессовестные лицемеры. Перевернули все с ног на голову. 100% для **** запахло жареным и он предложил меркантильной шлюхе трампону что-то очень вкусное.
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01.03.2025 13:16
+46
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01.03.2025 13:15
+42
тому ви вирішили ображати Україну бо вам показалось що ми слабші
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01.03.2025 13:17
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І першої громадянської у США у 19 сторіччі
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01.03.2025 20:33 Відповісти
Наразі стало ясно на всі 100% ,
що Трампу допомогла росія стати президентом !!
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01.03.2025 13:31 Відповісти
Вибори в США проходили під гаслом ;Русскіє Амєрікі за Трампа!;
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01.03.2025 13:44 Відповісти
З кацапського форуму, висер пропаганди.
; Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную России на землях, принадлежавшие ей во времена СССР и Росийской Империи. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.
И именно сейчас, в случае победы Дональда Трампа есть обоснованные надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.;
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01.03.2025 14:01 Відповісти
І ні слова про Аляску. Її треба теж повернути у "родную гавань" ?
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01.03.2025 14:55 Відповісти
Так, справді цікаво...
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01.03.2025 15:03 Відповісти
Нахріна тулити таке фуфло? Трамп не може образити путіна, бо путін його хазяїн - коли це холоп міг образити хазяїна Тільки повний дурень або путінський холуй не бачить зараз, що Трамп на повному поводку у путіна як домашня собачка.
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01.03.2025 13:32 Відповісти
Господаря немає взагалі. Є амбіції. Трампа, *****, Лідора. Чия амбіція буде вагомішою покаже час. Проте я категорично проти амбіцій Лідора. Його амбіція лише одна - попередня професія. Чекає не дочекається свого куміра.
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01.03.2025 14:58 Відповісти
Усама бен Ладен просто регоче ще від обрання доні)(уйла презом.
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01.03.2025 13:33 Відповісти
Рашка завоювала америку без жодного пострілу, гіркий факт.
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01.03.2025 13:34 Відповісти
Коротко про майбутні переговори сша і рф:
- Містер путін, ви бажаєте миру з Україною?
- Мы всегда говорили, что готовы к миру!
- А які Ваші вимоги?
- Все па канституции рф: атдать Крым и 4 области, русский - первый язык на Украине, разоружение ВСУ, численность - до 5 тысяч, 5 самалётов, 10 танков, 15 пушек, 0 дронов и внеблоковость на тысячу лет!
- Компенсировать что-то будите?
- Нет!
- Ну, на нет и у США суда нет...
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01.03.2025 13:36 Відповісти
Так отсосіте у ****.
Мабуть Рузвельт не ображав Гітлера. А Рейган не ображав взагалі русню.
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01.03.2025 13:38 Відповісти
Трампу і ху@лу не поможуть вже психіатри ,
їх потрібно пускати на мило 😠
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01.03.2025 13:47 Відповісти
+💯!

не забудьте до того зірвати з них підкови !

.
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01.03.2025 15:43 Відповісти
А ображати Зе це допомагає переговорному процесу? Маркуша, ну кому ти "заливаєш"? Та всі бачили експромт Донні який гарний путін. Я розумію, що партійна дисципліна і ти маєш "відбілювати" шефа, але і гідність має бути.
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01.03.2025 13:38 Відповісти
Це заглядання Пуйлу навіть не в очі, а нижче спини.
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01.03.2025 13:39 Відповісти
Трамп, якщо хочеш грошенят заробити - введи послугу для всіх бажаючих: секс в овальному кабінеті. Шлюхи на вибір, включно з тобою. Відбою не буде. Це Клондайк.
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01.03.2025 13:39 Відповісти
Не бажає? Скоріше боїться, бо фсб і наказати може свого резидента
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01.03.2025 13:40 Відповісти
Трумп залишиться в історії, як Чемберлен 2.0. Той також вилизував дупу Гітлеру, але це не допомогло
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01.03.2025 13:47 Відповісти
Зеленський прибув до Лондона
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01.03.2025 13:48 Відповісти
А ображати мільйони українців вони всі не проти.
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01.03.2025 13:51 Відповісти
очевидні речі: 1. ЗСУ наша єдина опора. 2. Поки Трамп президент США нам не союзник. 3. Трамп не є уособленням США. 4. Гучні слова нічого не варті. 5. Підтримки очікувати не варто. Таке буває, коли вбиваєш власне МЗС і заміняєш його єрмаком.
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01.03.2025 13:54 Відповісти
Пусть повесят, в Оральном кабинете, п.3 Будапештского меморандума:

3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое
обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ
воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы
подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих
ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
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01.03.2025 14:00 Відповісти
Залізна логіка, хоча Штати так би мовити є гарантами безпеки України - Трамп заявляв вчора, що він ніби посередник. Тоді питання, а чому ображав Україну - хіба посередники так мають вчиняти?
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01.03.2025 14:05 Відповісти
та нема вже ніякого переговорного процесу, ви вже наговорили достатньо, іди відпочинь
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01.03.2025 14:07 Відповісти
Рудий сцикливий довбур...крапка.
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01.03.2025 14:09 Відповісти
ой *** ..ь у змаганні ср** колізів команда США ...перше місце , винагорода ,всесвітьній сором !!!
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01.03.2025 14:13 Відповісти
Агент Краснов виконує вказівки свого "шефа".
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01.03.2025 14:16 Відповісти
я тепер вже не здивуюсь, якщо трампон підпише договір з муйлом, як муйло з іном, або ввійде в цей союз
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01.03.2025 14:20 Відповісти
Про ЗЕлупу Янелоха нічого казати не буду. Моє відношення до цього криворогого елемента друзям прекрасно відомо і так.

Щоб не сильно напружуватись , скористаюсь цитатою від ФБ-друга Georgy Dmitriev:

"Бен Ладен підірвав 2 хмарочоси, після чого був визнаний міжнародним терористом і знищений...

Х.йло зібрав бандформування у понад 800 тисяч багнетів, знищив снарядами, бомбами та ракетами сотні тисяч цивільних, зруйнував житлові та виробничі приміщення, стер з лиця землі міста та села в одній із країн Європи . Його злочини проти України в тисячу разів страшніші ніж всі злочини Бен Ладена разом узяті, але він з точки зору МАГА не агресор.

Більше того, нинішній міністр оборони США боїться публічно навіть слово сказати стосовно того, що саме х.йло розпочав повномасштабне вторгнення."

І от на фоні звірств ********* орди в Україні президент "сяючого замку свободи на вершині пагорба" (с, Рональд Рейган) Трумп викреслив з свого лексикону навіть згадку, та примушує робити це інших, що це все зробив пітерський виродок з підворіття якесь *****. Під задоволене рохкання нацистів з наче неформальної організації МАГА. Мало того, він в унісон з МАГА-нацистами обвинуватив в стражданні жертви саму жертву. Чисто поведінка кримінальника.

Багато хто в мережі вже написав, що вчорашній скандал був наперед запланований. Я притримуюсь тої ж думки, бо вже встиг в міру своїх можливостей ознайомитись з нацистськими ідеями теоретика МАГА Кертіса Ярвіна. Як назвав його Юрій Швець, "карла маркса" МАГА-нацистів-трампістів. Його опуси Юрій Швець назвав аналогом "Капіталу" Маркса для комуністів. Моє б слово було вагомим, я б опуси Ярвіна назвав би ******** програмою "Майн кампф" штатівських так званих техно-нацистів.
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01.03.2025 14:25 Відповісти
Погоджуюсь. Америка не стане потужною, навіть якщо Трамп перейменує Тихий океан на Нью-йоркське озеро. Сильний слабкому не показує м'язи. А якщо показує, то він насправді СЛАБАК серед слабаків.
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01.03.2025 14:37 Відповісти
Через 15 минут трамбон позвонил ***** и доложил, что задание выполнено.
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01.03.2025 14:32 Відповісти
Навщо? Для цього у трампуйла є Зеленський.
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01.03.2025 14:37 Відповісти
Які ви " делікатні " не хоче ображати путлєра, то поцілуйте всією командою цього дебіла трампа, в дупу путлєра!!!!
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01.03.2025 15:05 Відповісти
Хутін - Пуйло, Трамп - Пуйло, Рубіо - Пуйло...
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01.03.2025 15:09 Відповісти
"диванний " експерт подав голос?
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01.03.2025 15:24 Відповісти
Неофашист ніяким чином не зможе образити фашиста !
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01.03.2025 15:24 Відповісти
не ображайте міжнародного кримінального злочинця хутіна !

то йому у всіх публікаціях треба пику милити

.
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01.03.2025 15:50 Відповісти
США не хіло заробили на Першій, Другій світових війнах і післявоєнної відбудови Европи, зараз вирішили ще прибарахлитись прикриваючись під демократичними гаслами чи не настав час послати їх корабель за проториним курсом росії благо є вихід до океану там за горизонтом Китай.
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01.03.2025 15:51 Відповісти
сцикуни
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01.03.2025 15:53 Відповісти
Переговорники в США як з гівна куля.
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01.03.2025 15:57 Відповісти
тю.так *********** обиженный после 2014 года когда болельщики Металлиста и Шахтера ее исполнили первый раз.......................
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01.03.2025 17:17 Відповісти
Щодо довіри до Путіна, держсекретар наголосив: "Учора Трамп заявив: 'Довіряй, але перевіряй'". Джерело: https://censor.net/ua/n3538641

Трамп сплагиатил, но Руби этого не знает, ибо был тогда еще малолеткой, когда "Доверьяй, но проверьяй" Рейган говорил Горбачеву
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01.03.2025 17:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v40_VDgWfi8
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01.03.2025 17:37 Відповісти
Ну-то може хай ще відсмокче тому "ботоксному недопалку", щоб ще більше поліпшити "відносини". Впевнений, йому це сподобається...
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01.03.2025 18:05 Відповісти
Трамп - це гівнюк, лицемір та путінська шістка. Гнилляччя !!!!
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01.03.2025 18:49 Відповісти
переведя на нормальный язык это говорит о том что все трамписты ******** и ты в их числе!
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01.03.2025 19:03 Відповісти
Не варто говорити із бараном що він баран
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02.03.2025 15:12 Відповісти
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