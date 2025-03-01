Трамп не бажає ображати Путіна, оскільки це заважає переговорному процесу, - Рубіо
Президент США Дональд Трамп уникає жорсткої риторики щодо російського диктатора Володимира Путіна, оскільки вважає, що це може завадити мирним переговорам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив державний секретар США Марко Рубіо.
Він наголосив, що Трамп розуміє, що будь-які публічні нападки на Путіна лише ускладнюють переговорний процес.
"Якщо почати агресивно висувати вимоги, наприклад, що Росія має компенсувати Україні збитки, це заблокує можливість діалогу. Президент усе життя укладав угоди й знає, що такі питання вирішують за столом переговорів, а не через гучні заяви", - пояснив Рубіо.
Він також висловив сумнів у тому, що український лідер насправді прагне миру.
"Зеленський каже, що хоче угоди, але, можливо, це не так. Це викликало розчарування серед тих, хто контактував із ним перед зустріччю", - зазначив держсекретар.
Рубіо визнав, що зустріч між Трампом і Зеленським, можливо, була марною тратою часу. При цьому він наголосив, що Трамп не займає конкретної позиції щодо майбутнього українського президента.
"Він сказав лише: нехай Зеленський повернеться, коли буде готовий до миру", - процитував Рубіо слова американського лідера.
Щодо довіри до Путіна, держсекретар наголосив: "Учора Трамп заявив: 'Довіряй, але перевіряй'".
Він також підкреслив, що Трамп не дозволить себе втягнути у фіктивну угоду й хоче перевірити, чи мир узагалі можливий".
Рубіо також розкритикував підхід деяких європейських лідерів, які, за його словами, розглядають продовження війни ще на рік, сподіваючись, що Росія настільки ослабне, що буде змушена благати про мир.
"Це ще рік смертей, руйнувань і хаосу. І, відверто кажучи, не дуже реалістичний план", - резюмував він.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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що Трампу допомогла росія стати президентом !!
; Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную России на землях, принадлежавшие ей во времена СССР и Росийской Империи. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.
И именно сейчас, в случае победы Дональда Трампа есть обоснованные надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.;
- Містер путін, ви бажаєте миру з Україною?
- Мы всегда говорили, что готовы к миру!
- А які Ваші вимоги?
- Все па канституции рф: атдать Крым и 4 области, русский - первый язык на Украине, разоружение ВСУ, численность - до 5 тысяч, 5 самалётов, 10 танков, 15 пушек, 0 дронов и внеблоковость на тысячу лет!
- Компенсировать что-то будите?
- Нет!
- Ну, на нет и у США суда нет...
Мабуть Рузвельт не ображав Гітлера. А Рейган не ображав взагалі русню.
їх потрібно пускати на мило 😠
не забудьте до того зірвати з них підкови !
.
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое
обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ
воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы
подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих
ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
Щоб не сильно напружуватись , скористаюсь цитатою від ФБ-друга Georgy Dmitriev:
"Бен Ладен підірвав 2 хмарочоси, після чого був визнаний міжнародним терористом і знищений...
Х.йло зібрав бандформування у понад 800 тисяч багнетів, знищив снарядами, бомбами та ракетами сотні тисяч цивільних, зруйнував житлові та виробничі приміщення, стер з лиця землі міста та села в одній із країн Європи . Його злочини проти України в тисячу разів страшніші ніж всі злочини Бен Ладена разом узяті, але він з точки зору МАГА не агресор.
Більше того, нинішній міністр оборони США боїться публічно навіть слово сказати стосовно того, що саме х.йло розпочав повномасштабне вторгнення."
І от на фоні звірств ********* орди в Україні президент "сяючого замку свободи на вершині пагорба" (с, Рональд Рейган) Трумп викреслив з свого лексикону навіть згадку, та примушує робити це інших, що це все зробив пітерський виродок з підворіття якесь *****. Під задоволене рохкання нацистів з наче неформальної організації МАГА. Мало того, він в унісон з МАГА-нацистами обвинуватив в стражданні жертви саму жертву. Чисто поведінка кримінальника.
Багато хто в мережі вже написав, що вчорашній скандал був наперед запланований. Я притримуюсь тої ж думки, бо вже встиг в міру своїх можливостей ознайомитись з нацистськими ідеями теоретика МАГА Кертіса Ярвіна. Як назвав його Юрій Швець, "карла маркса" МАГА-нацистів-трампістів. Його опуси Юрій Швець назвав аналогом "Капіталу" Маркса для комуністів. Моє б слово було вагомим, я б опуси Ярвіна назвав би ******** програмою "Майн кампф" штатівських так званих техно-нацистів.
то йому у всіх публікаціях треба пику милити
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Трамп сплагиатил, но Руби этого не знает, ибо был тогда еще малолеткой, когда "Доверьяй, но проверьяй" Рейган говорил Горбачеву