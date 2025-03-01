Зеленський має просити вибачення після суперечки у Білому домі, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент України повинен попросити вибачення після того, як його зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті переросла у "фіаско".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо сказав в інтерв’ю CNN,
"Рубіо закликав Зеленського "попросити вибачення за те, що він перетворив цю справу на фіаско для нього", - наводить телеканал слова глави Держдепартаменту США.
Він зазначив, що Зеленський не мав "ставати антагоністом" в Овальному кабінеті. Та додав, що має сумніви, що український лідер хоче мирної угоди.
"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", – сказав держсекретар США.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ни шагу назад, за ним Украина и весь цивилизованный мир!
Браво, Президент Украины! Брависсимо!!!
Це шоу було зрежисоване заздалегідь.
І це шоу було не для американців, і не для України.
Для ЄС.
Був би зараз президентом Порошенко - вчора в Білому Домі сталося б аналогічне завершення зустрічі.
Єдине - Порох примудрився б це одностороннє шоу повернути в іншу сторону.
Там досвіду вистачає по спілкуванню з подібними бакланами.
А так, Зеленський хлопнув дверима, все зробив вірно. Не допустив приниження воюючої України перед якимись випадковими поцами.
Ох, сумніваюся, що Трамп досидить свій президентський строк.
Та й взагалі, далі все буде хреново.
3-тя Світова буде. Ядерні удари будуть. Все піде шкереберть.
Одне тішить - особисто я в правильному місці, в правильному оточенні, маю немалий досвід та все необхідне.
(на нулі, в штурмовому батальйоні. А то зараз ще почнуться питання від кацапських тролів )
***************
WELCOME TO HELL!
от таке вибачення
Якщо зеро в такій сфері-пішли важковаговика з політики,Порошенка, крайньому разі,Тимошенко-вони чемно обійдуться,розуміються,витягнуть максимум вигод для держави.
"Ні,по своєму зроблю,аби вс.атись".А за цим зебошем стоять життя тисячі військових.
А Президент України -красава, ця трампокацапська змова разом з її капітанами йде за "русським кораблем"
У Москві представники російської влади із захопленням сприйняли жорсткий прийом, наданий Трампом та Венсом президентові України.
Але вчора він поставив всю Україну та український народ у дуже важке становище.
хотілось би більш детально що він там наукладав в розрізі його банкрутсв, пн.кореєю і т.д....
як США докотились до такого президента?!((((
https://youtu.be/_r4uy2FhJPA?si=ZpGWCD0XZVId12_-
Напевно Зеленський боїться і поважає Ка-дирку...