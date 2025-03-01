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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Заява Рубіо після сварки Зеленського та Трампа
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Зеленський має просити вибачення після суперечки у Білому домі, - Рубіо

Рубіо закликав Зеленського просити вибачення

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент України повинен попросити вибачення після того, як його зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті переросла у "фіаско".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо сказав в інтерв’ю CNN,

"Рубіо закликав Зеленського "попросити вибачення за те, що він перетворив цю справу на фіаско для нього", - наводить телеканал слова глави Держдепартаменту США.

Він зазначив, що Зеленський не мав "ставати антагоністом" в Овальному кабінеті. Та додав, що має сумніви, що український лідер хоче мирної угоди.

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", – сказав держсекретар США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вважає, що відносини з Трампом можна врятувати: це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Рубіо Марко (147)


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Топ коментарі
+44
Трамп і Венс - боягузи та маріонетки путіна. Ми бачили зустріч двох маріонеток і героя, - конгресмен США, сенатор-демократ Сет Моултон

Він наголосив, що більшість республіканців згодні з ним, просто «бояться сказати правду».

Моултон хотів би, щоб Зеленський «ще жорсткіше поставив їх на місце».
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01.03.2025 07:46
+35
Один маленький, але гордий президент вирішив показати одному діду дулю. Можливо, він і правий. Але не треба бикувати перед дідом, якщо він може або дати, або не дати вам ресурси.

Колись Володимир Олександрович заявляв, що заради миру він готовий стати перед путіним на коліна. Хоча ми його про це не просили. А зараз просили: «Вова, не бикуй. Промовч. Будь мудрішим.»

Але ніт.

Ви сьогодні побачили двох нарцисів у одній кімнаті.

Але ж у Трампа бабки і зброя.

А у нашого лише дуля і порожні окопи.

І тільки не треба робити із Зеленського героя.

Мудрість - це коли ви не говорите в гостях правди. А доїдаєте торт і йдете додому.

А тепер він такий принциповий і гордий.

А війну тягти усій нації.

От уже ж дійсно, вперше в історії. Не в нашій, а в світовій. Дебош у Білому Домі.

А може недарма якраз перед цим візитом-скандалом влада так знову прикрутила можливості для виїзду з України?

Перемир'я тепер уже скасовується, вибори - це забудьте назавжди… От аналізую ті всі інтерв'ю його з благовірною, заяви, постанову Ради… А може все це й готувалося? Вітаю в новій реальності…

А те, що європейські політики кинулись виказувати підтримку Україні - то це поки лише слова, а до діла ще дійде не скоро.

Єдине, у чому був правий Трамп (цитата):

«Або ми цю війну закінчимо найближчим часом або вона не закінчиться ніколи».

Мало того, мова йшла навіть про можливість повернення нам частини втрачених земель - зокрема, міста Енергодар та частини Харківщини (вкид про те, що Трамп пропонував нам поступитись Херсоном та Запоріжжям - повна маячня).

Розумію, що багато хто зараз проклинає виключно Трампа, в ейфорії від поведінки Зеленського і готовий єднатись навколо нього. Єднайтеся - це ваше право, якого у вас ніхто ніколи не відбере. Але без мене.

А пуйло потирає рученята.

Дуже поганий прогноз того, що сталось:

1. США повністю прикриють допомогу Україні.

2. США зупинять передачу розвідувальних даних Україні.

3. Можлива загроза відключення Старлінку.

Прям сьогодні Зеленський поставив під ризик мільйони людей. І це безумство.

Отже до чого слід готуватись.

Хоч і союзники накачали країну коштами на певний період, але корупція в країні не зменшиться і ніхто не поверне вже те, що поклав собі в кишеню.

▪︎ Тому готуйтесь до того, що податки піднімуть до максимуму, гуся будуть щіпати на всю силу.

▪︎ Податки одразу піднімуть ціни на товари, тому ваш залишок на кінець місяця суттєво зменшиться, якщо взагалі щось залишиться.

▪︎ Не задоволення в суспільстві зростатиме, тому свободу слова, а точніше її залишки кінцево будуть хоронити, тому каральні органи отримають більше волі, більше прав, більшу чисельність.

▪︎ СЩА припинили програму фінансування відновлення енергетики, тому прилітати буде зараз саме туди. Отже готуйтесь до блекаутів і надовго.

▪︎ Також США розглядають повну зупинку військової допомоги. Отже прилітати буде всюди, тільки збивати вже будуть чим далі тим менше, поки ракети не закінчаться зовсім.

▪︎ Запитів з фронту на допомогу стане більше, тому той залишок, що залишився в кінці місяця доведеться віддавати волонтерам. Бо виходу іншого нема і діватись вам нікуди. Це на якийсь час відтермінує бойові дії у вас під будинком.

▪︎ Якщо ви жінка і думаєте, що якщо вам вкрай стане нестерпно жити і виїдете з країни, то не сильно розраховуйте, вони щось придумають щоб ви не виїхали і ті, що ще платить податок, а коли людей стане вкрай мало, то можливо і штурмувати посадки.

Ну не Подоляку це з Кошовим робити.

Ну, а якщо буде виникати запитання, коли все це закінчиться, то просто уявіть собі жах Зеленського, який уявляє кінець війни, вибори і автоматичний запуск судових рішень проти себе і свій арешт.

Уявили?

За це бикування заплатять своїм життям тисячі українців.

Получається так, що бикує один, а гинуть інші.

. . .

Віктор Бобиренко

Тарас Чорновіл

Олексій Гончаренко

Стефан Тернопільський
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01.03.2025 07:52
+32
..вибачення за що, за те, що просив Гарантії безпки, а Трамп та Венс тільки мичали з цьго приводу?
пішли Ви усі продажні гандони на три літери! Не забудьте зад карлику полизати, він же потерпілий, так здається Макдак сказав!!!
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01.03.2025 07:50
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ти там певне васабі не в рот поклав а прямо занюхнув. Іди проспися.
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01.03.2025 09:03 Відповісти
Мир ! Дружба ! Жвачка !
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01.03.2025 08:06 Відповісти
а як пану рубіо варіант що він разом з трампом пійде у відставку і буде там розповідати про якісь свої "геніальні" угоди коли їх вже ніхто не бачитиме
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01.03.2025 08:06 Відповісти
Клоун вухатий виліз
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01.03.2025 08:10 Відповісти
Зеленский не должен этого делать, он смог сделать самый трудный первый шаг на пути к настоящей свободе, к построению нового мира и нового миропорядка ,в котором не должно быть место таким псевдо политикам и извращенцам, как трамп и его свора дебилоидов.

Ни шагу назад, за ним Украина и весь цивилизованный мир!
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01.03.2025 08:11 Відповісти
Я особисто не голосував за зЗе, багато в чому його не підтримую,але вчора він не сказав нічого такого,за що треба вибачатись.Була дискусія ,без особистих образ,зеля казав правду,про яку знає весь світ,крім тих довбойобвів в БД...
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01.03.2025 08:11 Відповісти
Та й вони знають!
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01.03.2025 08:31 Відповісти
Зеленский просто молодец!!! Классно сорвал спектакль, срежиссированный Тилем, Маском и Вэнсом. Вся Америка увидела, какие долбо...бы находятся у них при власти.
Браво, Президент Украины! Брависсимо!!!
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01.03.2025 08:11 Відповісти
трохи ні. Як я розумію сша нагнали журналістів щоб обіс*ти зе. А вийшло так що обср*ими вийшли вони. Трохи не по плану пішло
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02.03.2025 02:47 Відповісти
сором має бути для Америки трампа ,шо вони в угоду ху* лу ,намагаються зігнути український народ , який протистоїть кривавій війні з китаєм та московією ,захищаючи своїми Воїнами, Захід та демократію в світі ! США, ви публично обіс* алися на весь світ !!!
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01.03.2025 08:13 Відповісти
Я думав що хоч воно якесь розумніше! Ні....
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01.03.2025 08:15 Відповісти
Хіба такого відношення до народу України не було зрозуміло ще за часи від Обами до Трампа (другого)? Цілком зрозуміло, що раша все це робить з санкції США, і розподіл території спочатку відбувся в овальному кабінеті. Просто США у відкриту не могли це казати, бо пов'язані Будапештом і виглядало би це, м'яко кажучи, не дуже.. Але зараз президента України спровокували, аби повісити усіх собак на Україну. Щодо, тим цікавіше буде спостерігати, як не тільки раша, а ще й гамерика перетвориться у неповажний орган.. мейк Америка грей егейн
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01.03.2025 08:17 Відповісти
Не бачу жодної людини в усьому світі хто хотів би завершення цієї війни. Вона всім вигідна, крім українців. Цього хоче Трамп, але це йому потрібно щоб похвалитися перед виборцями. Теж для особистої вигоди.
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01.03.2025 08:20 Відповісти
Зеля просив вибачення у кадирова і розумний наріт це не зачіпало, а тепер диви як усі збулися. Нічого усі вкраїнчики заплатять за вибір 2019 року у повному обсязі
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01.03.2025 08:22 Відповісти
вкраїнчики - то ті малороси, як і ти, що дупу лижуть і *******, коли їх принижують
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01.03.2025 08:33 Відповісти
Люблю, коли тебе, кацапюра латентна, за загривок - і об одвірок, раза зо три. Потім по мордасам, щоб очуняв, і підсрачниками, геть
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01.03.2025 09:16 Відповісти
Підставляй одну дірку (уйлу, іншу трампу. Не переплутай
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01.03.2025 09:25 Відповісти
" русский корабль иди на ***^ разом з усім русским( какЦапським ,паРашистським ) стадом
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01.03.2025 11:10 Відповісти
от вовачка зеленський , вчися у амерікнської єврейської шобли ,як держави розводити і готувати пастки , бо ти єврей ніякий ,а ні розуму а ні фантазії...як кажуть в Одесі : , єто просто какойто позор !!!
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01.03.2025 08:23 Відповісти
Якби ж то мав вибачатися Зєлєнскій, то це щк півбіди - насправді вимагають вибачень від України за те, що посміла опиратися "великим" країнам, вірніше їхнім цинічним вождям. Зєлєнскій має вибачатися лише перед українцями за внутрішню політику і аж ніяк за зовнішню, де діяв від імені України і за її інтересами. Того, що відбулося у Овальному кабінеті, не можна було уникнути ніяк, оскільки саме капітуляціх саме України там і очікували. І знаючи Зєлєнского ( расєянє теж люди, заглянути в очі пкуину, зійдемся десь посередині), цього можна було очікувати. Але Провидіння, воно існує і іноді люди (ррезмденти) стають його знаряддям навіть попри власну волю. Якщо Господь виклристав Зєлєнского, як знаряддя своєї волі, то Він точно знаж, для чого. З усіх учасників цієї драми лише Україна діє на боці справедлияості, тому Господь на її боці.
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01.03.2025 08:24 Відповісти
Господь так на нашому боці, що скоро з України залишаться суцільні руїні. Але справедливому Богу то до лампочки
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02.03.2025 02:49 Відповісти
Дон Трампоне - ти прийшов до нас без поваги
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01.03.2025 08:34 Відповісти
В ситуації, що склалася, Зеленський зовсім випадково для себе, але вчинив правильно.
Це шоу було зрежисоване заздалегідь.
І це шоу було не для американців, і не для України.
Для ЄС.
Був би зараз президентом Порошенко - вчора в Білому Домі сталося б аналогічне завершення зустрічі.
Єдине - Порох примудрився б це одностороннє шоу повернути в іншу сторону.
Там досвіду вистачає по спілкуванню з подібними бакланами.
А так, Зеленський хлопнув дверима, все зробив вірно. Не допустив приниження воюючої України перед якимись випадковими поцами.
Ох, сумніваюся, що Трамп досидить свій президентський строк.
Та й взагалі, далі все буде хреново.
3-тя Світова буде. Ядерні удари будуть. Все піде шкереберть.
Одне тішить - особисто я в правильному місці, в правильному оточенні, маю немалий досвід та все необхідне.
(на нулі, в штурмовому батальйоні. А то зараз ще почнуться питання від кацапських тролів )
***************
WELCOME TO HELL!
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01.03.2025 08:38 Відповісти
Невже не ясно, що якби навіть Зєля взагалі мовчав і навіть славив трампа, то все закінчилося б так само! Це ж із Космосу видно...
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01.03.2025 08:40 Відповісти
"Я ваш вирок! Ідіть в сраку!" (с) Найвеличніший
от таке вибачення
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01.03.2025 08:40 Відповісти
Губернатор колонії міг посваритися з хазяїном тільки в тому випадку, якщо отримав такий наказ від хазяїна. Два чорти влаштували КВК. Обдурений знову український народ
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01.03.2025 08:45 Відповісти
По правді, це журналіст CNN запитав Рубіо чи повинен Зеленський просити вибачення. Американські журналісти майстри провокацій.
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01.03.2025 08:46 Відповісти
На Русі керували (мабуть) Рюриковичі, в Америці зараз - путіновичі...
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01.03.2025 08:49 Відповісти
Рюриків придумали москалі.
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01.03.2025 08:51 Відповісти
Добре, хай будуть Ольговичі, чи Ярославовичі. А Рюриків придума (знову таки мабуть) киянин Нестор, або Сільвестр.
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01.03.2025 09:04 Відповісти
Зелені антимайданівські "дипломати" зробили багато, щоб до цього моменту псувати відносини з США. А Овальний кабінет вже результат зустрічі бидляків при владі, які самозакохані, чванливі і безвідповідальні. А привели до цієї ситуаціїї також довбаки, які обирають таких чмирів, а потім, коли війна добралась до кожної української сім'ї, всцикаються тут на форумі від величі і крутизни верховних неуків, недорєк і параноїків.
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01.03.2025 08:58 Відповісти
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01.03.2025 09:12 Відповісти
Одне дивно,як це гопник в робі-мілітарі взявся за підписання угод,це ж не текст прочитати на телесуфлері.
Якщо зеро в такій сфері-пішли важковаговика з політики,Порошенка, крайньому разі,Тимошенко-вони чемно обійдуться,розуміються,витягнуть максимум вигод для держави.
"Ні,по своєму зроблю,аби вс.атись".А за цим зебошем стоять життя тисячі військових.
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01.03.2025 08:58 Відповісти
В команді трампа пNздюк на пNздюку і пNздюком поганяє - не лише Україні так "поталанило" з керівництвом.
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01.03.2025 08:59 Відповісти
Кріпаки,досить скиглити! Ви погано живете? Манни небесної захотілось? "Я пенсіонерка,пенсії недостає на комунальні.-Оформіть субсидію. Не дають,зять з дітьми та дочкою зареєстровані.-Так нехай і платять.-Та вони в Парижі вже 7 років живуть. А кватира їм буде,як помру"
А Президент України -красава, ця трампокацапська змова разом з її капітанами йде за "русським кораблем"
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01.03.2025 09:00 Відповісти
Ти навіть не розумієш що відбулося, бо боком вилізе чуть пізніше, от і і подивимся як заскиглиш
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01.03.2025 09:08 Відповісти
Хоч я і лютий порохобот, але в цьому випадку я на боці зеленського- він гідно поводив себе та відстоював Україну
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01.03.2025 09:01 Відповісти
Я бачив лише ганьбу. Відстоювати інтереси людей народ не вимагав без перекладачів та поруч з єрмаком, якого ніхто не вибирав.
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01.03.2025 09:04 Відповісти
В кабінеті хто сидів? Будете дурня включати, діалогу не буде.
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01.03.2025 09:08 Відповісти
Нащо ви коменти видаляєте?мені не треба чиясь допомога. Це мої враження. А якщо вам складно публічно казати на мене продажними лозунгами, ну то ваші таракани.
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01.03.2025 09:22 Відповісти
Найкраще - це захворіти з втратою повноважень. Інші фінти, вже нічого не змінять.
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01.03.2025 09:02 Відповісти
Це не Рубіо два роки назад казав шо Трамп придурок?
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01.03.2025 09:03 Відповісти
зараз вони кажуть те що тампон скаже . Самі демократи вже кричать що республіканці мовчать від СТРАХУ .
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01.03.2025 09:08 Відповісти
Не треба було Зеленському взагалі їхати в цей гадючник! Було зрозуміло, що вони бачать саме Україну винною у цій війні! Зеленський хоч стримався щоб не дати пі......лей цим чувакам.
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01.03.2025 09:03 Відповісти
Росія - у захваті

У Москві представники російської влади із захопленням сприйняли жорсткий прийом, наданий Трампом та Венсом президентові України.
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01.03.2025 09:04 Відповісти
Агент козирь отримає нагороду і підвищення у військовому званні.
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01.03.2025 10:12 Відповісти
Це так! Путлер має бути задоволен !
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01.03.2025 14:00 Відповісти
Він узнав про результат перемовин в Стамбулі 27.02.25 в останній момент.
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01.03.2025 14:02 Відповісти
...ніхто не збирався з нами нічого підписувати, угоду зробили вигідною для нас, щоб Зеленський прилетів до Вашингтону і там публічно його принизити, тіьки не вийшло, обісралися самі, тому як Путіну вже наобіцяв багато!!!
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01.03.2025 09:03 Відповісти
Если Зеленский будет просить прощения, объясняя это тем, что ради мира он готов стать перед ними на колени, то он навсегда будет потерян для Украины и для всего цивилизованного мира, как лидер страны отстаивающей свою свободу.
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01.03.2025 09:04 Відповісти
Зеленский-ничтожество, но геройски повел себя в белом доме.
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01.03.2025 13:59 Відповісти
Гнусаве бидло на президентi залишило нас без американскоi допомоги. А ви i далi верещiть який вiн молодець, який в нас потужний президент i таке iнше.
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01.03.2025 09:20 Відповісти
Набагато важливіше, ніж будь-яка допомога - повага до країни та її громадян. Ви просто не розумієте, що зараз виборюється не допомога, а суб'єктність. Це теж війна, але в цьому двобою ми, українці, поки що попереду
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01.03.2025 09:38 Відповісти
Розкажи це воякам якщо iм нiчим буде стрiляти
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01.03.2025 09:40 Відповісти
По-перше, пані, ви ж не знаєте з ким спілкуєтесь, правильно? А по-друге, краще самі запитайте у шановних та героїчних військових (а не вояк, як ви кажете) що би вони обрали - ганьбу, або війну?
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01.03.2025 10:03 Відповісти
щоб там не патікали американські холуї та агенти ху.йла але світ має свою думку . Не тільки українці та європейці а й самі американці вже висловили свою "любов" до тромба та його дегенератів . Впевнений - ця пропутінська шобла не протриматься й 100 днів при владі ! Це не тільки ганьба для США а праця на її ворога ! Трамп та путін - 2 йо.нуті диктатори - фашисти !
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01.03.2025 09:27 Відповісти
Не обирав цю команду ворюг і корупціонерів, але у вчорашній суперечці конфлікт спровокували амери.
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01.03.2025 09:30 Відповісти
З коментарів в мережі розумію, що особисто собі Зе учора нічим не нашкодив, навіть навпаки. Як це не дивно, він спритно підняв собі рейтинг (бо навіть тут, на цьому сайті, зараз багато недалеких людей його хвалять). Він не зрадив анти-трампівську глобальну коаліцію, до якої негласно сам увійшов. І не зрадив своє нарцисське его.
Але вчора він поставив всю Україну та український народ у дуже важке становище.
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01.03.2025 09:31 Відповісти
Висновки із цього шоу- українці холопи,обслуговуючий персонал із яким оранжевий так звик спілкуватися! Виходить,що це Україна напала на московитів бо пуйло хоче миру а українці- ні! Давно пора українцям зрозуміти,що не" Америку робити великою" а Україну робити сильною та незалежною від партнерів. І нарешті останнє- трампун показав своє справжнє обличчя всьому світові!
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01.03.2025 09:40 Відповісти
Усе скінчиться тим, що вибачення проситиме Трамп
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01.03.2025 09:42 Відповісти
Не робіть зі сша Бога. Афганістан це наочно показав.
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01.03.2025 10:06 Відповісти
Тепер вже Зеленському ніяк не відкрутитись, коли його звинувачують в смерті українців. З цього дня, його Гординя буде вимірюватись в життях Українських Воїнів!
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01.03.2025 10:13 Відповісти
Трамп не Пуйло, і не Кадиров.
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01.03.2025 10:14 Відповісти
так так...великий УКЛАДАЛЬЩИК....
хотілось би більш детально що він там наукладав в розрізі його банкрутсв, пн.кореєю і т.д....
як США докотились до такого президента?!((((
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01.03.2025 10:37 Відповісти
Дивні коментарі. Зе вчинив так якслід. А чому від цього вчинку так радіють на болотах? Чому від цього зедибілізму загинуть ще тисячі українців.
https://youtu.be/_r4uy2FhJPA?si=ZpGWCD0XZVId12_-
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01.03.2025 10:43 Відповісти
иди отсоси у своего хозяина *****-а Президент свободной Украины тебе ****** трампистскому ничего не должен!
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01.03.2025 10:47 Відповісти
Амери спровокували зе, та просто маячня, це що розмова гопніка з терпілою? Спровокувати можна сильного і він відреагує. А зе просто свято вірить в свою величність , йому сказали внутрішній голос(єрмак) плюнути в обличчя краснокожему вождю, і це тебе врятує , він так і зробив.
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01.03.2025 10:56 Відповісти
До влади в Америці прийшли неофашисти?
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01.03.2025 11:15 Відповісти
ПНХ, кацапська підстилка.
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01.03.2025 11:27 Відповісти
Зеленський перелякано і з повагою вибачався перед Кадировим.
Напевно Зеленський боїться і поважає Ка-дирку...
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01.03.2025 12:44 Відповісти
Краще вам просити пробачення перед американцями, які вас обрали, за те, що зробили зі США світове посміховисько і флагмана авторитаризму.
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01.03.2025 13:09 Відповісти
Я перечитав стенограмму перемовин,мій висновок---це ті два придурки повині просити пробачення,Зе жодними діями не образив ні американців,ні цих двох уйо....,вони йому навіть слова не давали сказати!! Тварюки і все.
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01.03.2025 13:36 Відповісти
РУБИО - ОЖИВШИЙ ЧЕБУРАШКА
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01.03.2025 13:41 Відповісти
На що треба звернути увагу. "Президент Трамп .... укладав все життя угоди. ..... І ще " Зеленський (ні натяка на слово президент) не хоче ... " Ось з цього нюансу почались переговори. Які назвали суперечкою, і вимагають вибачення. Наш Лідор ніколи не був для Трампа президентом. Погано ? Погано, ТАК. Проте нашому Лідору прийшов час. Змиритись, і залишити марні спроби продовжити себе на посаді президентства для шансу Україні мати майбутнє. Це моя порада Зеленському, якщо він - людина. Якщо він - українець. І я не засуджую Зеленського. Він зробив, що міг саме він. Історія розставить свої крапки.
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01.03.2025 15:44 Відповісти
А шо Зеля назвав Трампа рижим клоуном чи Ді Венса назвав диванойобом?За шо конкретно вибачатися?За то що дуже ввічливо опанував брехні Трампа і Венса?Рубіо такий самий ідіот як і ці двоє.
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01.03.2025 18:23 Відповісти
Коли верховний голокомандувач їде обдовбаним на коні задом на-перед, а коня веде за вуздечку єлдак, тоді, оцей шабаш придурків не закінчиться ніколи. Як там говорили: хоч посьміємось, правда в могилі, але то таке. Головне потужний і незламний боневтік.
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03.03.2025 05:12 Відповісти
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