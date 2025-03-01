Зеленський має просити вибачення після суперечки у Білому домі, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент України повинен попросити вибачення після того, як його зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті переросла у "фіаско".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо сказав в інтерв’ю CNN,

"Рубіо закликав Зеленського "попросити вибачення за те, що він перетворив цю справу на фіаско для нього", - наводить телеканал слова глави Держдепартаменту США.

Він зазначив, що Зеленський не мав "ставати антагоністом" в Овальному кабінеті. Та додав, що має сумніви, що український лідер хоче мирної угоди.

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", – сказав держсекретар США.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.