Зеленський вважає, що відносини з Трампом можна врятувати: це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів
Президент України Володимир Зеленський вважає, що його відносини із очільником США Дональдом Трампом можуть бути налагоджені.
Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав Зеленського, чи можна врятувати відносини між ним і Трампом після суперечки в Білому домі. Український лідер висловив переконання, що можна.
"Так, звичайно. Тому що це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів... Саме тому я почав дякувати вашому народу від нашого народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ", - сказав очільник держави.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
путька уявив себе народом
Цих хворих потрібно лікувати
Гільотиною.
Якщо до бункерного важко дібратись,
то той півень так і скаче всім в очі
До Кеннеді йому далеко
Тому цей шлях можна скоротити
Той рудий кукарікун кого тільки не образив?
Без року тиждень на посаді?
Я багато що маю проти зелі,
але він показав, що означає, не прогнутись під
когось і не бути рабом
То очевидно, зустрілися два протилежні рухи.
З одного боку Зеленський яких хоче справедливого миру але з слабкою позицією і з млявою підтримкою ЄС, санкціями з дірками.
З іншої сторони Трамп який бачить що ситуація у глухому куті. Йде війна четвертий рік. Для США краще пожертвувати інтересами України ніж далі битися з невизначеним і неочевидним фіналом.
І саме головне, залишається Китай який вже практично повністю перетягнув на свій бік РФ.
От і самі подумайте що робити Трампу.
Росія в такій ситуації може воювати ще довго, бо є гроші і люди, техніку надають партнери.
А от українців вже як би очевидно менше. Тому простіше прийняти вимоги Путіна і заморозити війну хоч на декілька років.
Чи ставити перед Китаєм питання руба - або ви припиняєте спонсорувати Рф або ми починаємо торгову тотальну війну.
Звісно Трамп вибрав простий варіант.
Але Україна не погодилась. І тепер все залежить від ЄС, чи зможе вона вийти із анабіозу і розпочинати виробництво зрої і саме головне ци зможе ЄС надавити на США все-таки розпочати торгові війни з Китаєм.
Це саме робить і трамп, але зовні і тут він діє так само як у нас Зеленський внде в середині країни.
Трамп вважає (йому так надули у вуха, що мізки повисли в вакууми), що він король світу, миру і сили, такий мессія, на якого треба молитися і цілувати ноги. І в цьому на 10000% його відображенням є Зе але в середені країни(якому так само надмухали в вуха ту саму муйні 5-6 місцевих місцевих дівенсів).
Тому їм так важко спілкуватися їм один з одним. Ніхто ж ще не бачив два сонця в небі де місця вдосталь, а тут лише овальний кабінет...
Обидва «сонця» виявилися залежними від оточення по саме німагу, і ним же перетворені в тих хто вже нездатен керувати собою розумно.
Але, при всьому тому, я вважаю, що ніхто і не планував в Штатах підписувати ту угоду. Просто оточення одного «сонця» вирішило спалити інше, думаючі, що так вони всіх налякають і розв'яжуть собі руки.
Нас підставляли з самого початку як і принижували, щодня, заради втіхи «короля миру», щоб хоч в чомусь він відчув себе переможцем. Але ні. Результат король виявся слабким як ніколи і навіть жалюгідним.
Два «сонця» виявились лампочками розжарювання малоефективними але дуже енергойомкими на шнурку в розетці якою керують інші і потішаються.
Трамп вже втрачений для світу як особистість яка хоч щось путнє може зробити для світу. Він отруєний тщеславієм і з цього самостійно йому не вибратись ніколи, да і ні хто не дасть йому це зробити, бо в такому стані ним керувати легше, ніж іграшковим слоніком.
Сказати, що ху..ло хоче миру, при тому, що ця потвора щодня бомбить міста іншої країни, міг тільки той хто втратив розум остаточно.
Це «сонце» в бейсболці, смішній шутовській короні, перегоріло і виглядає старим перд#ном.
Щодо Зе, я сподіваюсь, хоч і не дуже, що він переосмислить все ним зроблене і його оточенням....завдяки чому ми там де ми є...вже вимушено, боляче, зробить, без варіантів спустити все під горку.
Час робити висновки і підводити риску
а, я казав, що україна буде вирішальним питанням у світовій політиці.
це легко перевірити. треба полистати архів цензора.
так, от.
з перемогою демократів, вони б і далі варили плєшиву крємлядь у крові українців, дозованою допомогою.
зараз, ми, україна, топ питання спроможності сша, всієї цивілізації в боротьбі за демократичні цінності.
не знаю, хто навчив, зе!поца, себе так вести, хоча, йому вже нема чого втрачати, але ж не весь світ, оце зелене непорозуміння, потаскав рудий чубик мордою по батареї.
українці дійсно вперлися та будуть чинити опір все своє існування.
вибір за американцями. або перетворитися на безхребетних набутилочників лаптєй, або пристрелити рудий чубчік з ілоною як кончений непотріб.
я їбу, вигідно чи не вигідно?
напиши своєму бригадиру на кацапії, запитай, як відповідати.
Він наголосив, що більшість республіканців згодні з ним, просто «бояться сказати правду».
Моултон хотів би, щоб Зеленський «ще жорсткіше поставив їх на місце».
цікаво, як зараз спиться рудому недоумку?
коли його самозакохане его обісцяли, обісцяли а потім ще раз обісцяли. і весь світ це бачив.
Ты должен сказать американцам - трамп и его шобла это далеко не вся Америка, украинцы искренне благодарны народу Америки за помощь и поддержку, с теми, кто нас поддерживает, мы навсегда останемся друзьями, в трудный час, а судя по нынешнему руководству, он обязательно скоро наступит, вы можете рассчитывать на нашу помощь, мы знаем как бороться с диктаторами.
Але не йому. Без образ. Це реальність.
Вже час згадати прітчу про дитину яку за обидві руки в різні боки тягнули дві жінки, намагаючись довести хто з них справжня мама. Дитина плакала і кричала від болю. Одна з двох жінок відпустила руку дитини аби не завдавати болю і страждань та не вбити дитину. Вона і була справжньою мамою.
А уявіть це саме роблять два чоловіки «королі хакі і бейсболки» під пильним оком пуйла.
Ми в цій точці.
Навіщо поперся туди, як трамп нарцис та психопат-Хуцпарик
Угу.
Подорожник прикладе і все пройде!