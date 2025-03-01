Зеленський вважає, що відносини з Трампом можна врятувати: це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його відносини із очільником США Дональдом Трампом можуть бути налагоджені.

Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Зеленського, чи можна врятувати відносини між ним і Трампом після суперечки в Білому домі. Український лідер висловив переконання, що можна.

"Так, звичайно. Тому що це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів... Саме тому я почав дякувати вашому народу від нашого народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ", - сказав очільник держави.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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