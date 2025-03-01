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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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Зеленський вважає, що відносини з Трампом можна врятувати: це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів

Зеленський допускає, що відносини з Трампом можна налагодити

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його відносини із очільником США Дональдом Трампом можуть бути налагоджені.

Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Зеленського, чи можна врятувати відносини між ним і Трампом після суперечки в Білому домі. Український лідер висловив переконання, що можна.

"Так, звичайно. Тому що це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів... Саме тому я почав дякувати вашому народу від нашого народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ", - сказав очільник держави.

Читайте також: Стенограма суперечки Зеленського з Трампом та Венсом

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Зеленський про суперечку з Трампом: це погано для обох сторін

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+27
чого ми маємо вибачатись, за що? Кожне слово Зеленського це правда!
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01.03.2025 02:43
+22
Тупорилий , Зе-скот, твоє шапіто не вміє в дипломатію , як наслідок
- Госдеп США прекращает программу поддержки восстановления энергоинфраструктуры Украины, - NBC News
- Администрация Трампа приняла решение сократить присутствие агентства USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников, - NBC
- Шеф Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации.

Це у купі з марадерством і саботажем призводить до того , що можна зазначити, що
Ніхто не зробив більше для знищення України ніж Зе-шапіто
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01.03.2025 02:47
+17
а що хотіти від одноклітинних. на пятому році війни вибрали гетьмана - єврея українофоба ухилянта "генерала" з балалайкою і є відповідний результат
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01.03.2025 02:54
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Цікаві https://www.youtube.com/watch?v=j91f1pwmYUs деталі.
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01.03.2025 05:30 Відповісти
Я не поклонник Зеленского и считаю что он там диктатор и вообще не должен быть презом. Тем не менее поведение Трампа намного более гнусное в данном случае. Просто потому что он пытается отказаться от ответственности США перед Украиной под ложным предлогом детской обиды. У США есть обязательства перед Украиной - пусть честно скажет что я лживый кидала, а не делает вид, что это Украина им что-то должна.
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01.03.2025 05:32 Відповісти
Придурок, та що ти несеш?! Зеленський просрав все, тобі ці люди (американці) дають бабки в бюджет, щоб ви крали, а ти приїхав, щоб що???!!
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01.03.2025 05:54 Відповісти
А Трамп чего хотел? Обосрать публично Украину и показать к ней ненависть? Кому от этого лучше?
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01.03.2025 05:56 Відповісти
Трамп ничего не хотел, в основном американцы не знают где находится Украина географически, а это избиратели президента США Трампа, ихние налоги, ихние бабки, какая ненависть?! Если тебе к примеру дали деньги на кросовки (для занятия спортом), а ты купила пачку сигарет, а остальные пропила, бухала короче. Я тебе дал эти деньги, ты приходишь ко мне бухая, и пытаясь спорить, что мало, какие эмоции у меня будут?! "Обосрать публично и проявить ненависть"
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01.03.2025 06:27 Відповісти
А когда Венс прилетает в Берлин и начинает рассказывать что в Европе нет свободы слова, то где тут бабки и налоги США? Зачем выдумывать рациональные объяснения там где это вообще ни при чем.
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01.03.2025 06:31 Відповісти
Аналогия высосана из пальца...если не из кое-чего пониже.
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01.03.2025 06:32 Відповісти
У Вашингтоні тепер нові правила по прийому гостей.

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01.03.2025 06:15 Відповісти
Трамп уявив себе народом
путька уявив себе народом
Цих хворих потрібно лікувати
Гільотиною.
Якщо до бункерного важко дібратись,
то той півень так і скаче всім в очі
До Кеннеді йому далеко
Тому цей шлях можна скоротити
Той рудий кукарікун кого тільки не образив?
Без року тиждень на посаді?
Я багато що маю проти зелі,
але він показав, що означає, не прогнутись під
когось і не бути рабом
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01.03.2025 06:23 Відповісти
Дипломат від бога. Навіщо було взагалі бути пертися? Щось доводити? Істина трампонам не цікава. Плювати їм хто правий а хто винний. Вони все давно вирішили.
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01.03.2025 06:28 Відповісти
Згоден, який резон їхати , коли тебе не кличуть на переговори, тебе покликали на капітуляцію, а ти все одно прешся з думкою ... Та... "я зараз усіх їх переконаю". Трамп так і сказав - в тебе зараз нема сильних аргументів, тобто будуть - будемо балакати, ні - просто мовчки підписуй. В цілому я вважаю зустріч позитивною, але в довгостроковій перспективі - складно зараз казати. Зеленський обрав більш складний шлях боротьби, але для цього треба бути готовим ризикнути всім, навіть існуванням країни.
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01.03.2025 08:26 Відповісти
Якщо відкинути емоції і не сприймати висловлювання на особистий рахунок.
То очевидно, зустрілися два протилежні рухи.

З одного боку Зеленський яких хоче справедливого миру але з слабкою позицією і з млявою підтримкою ЄС, санкціями з дірками.
З іншої сторони Трамп який бачить що ситуація у глухому куті. Йде війна четвертий рік. Для США краще пожертвувати інтересами України ніж далі битися з невизначеним і неочевидним фіналом.
І саме головне, залишається Китай який вже практично повністю перетягнув на свій бік РФ.

От і самі подумайте що робити Трампу.
Росія в такій ситуації може воювати ще довго, бо є гроші і люди, техніку надають партнери.
А от українців вже як би очевидно менше. Тому простіше прийняти вимоги Путіна і заморозити війну хоч на декілька років.
Чи ставити перед Китаєм питання руба - або ви припиняєте спонсорувати Рф або ми починаємо торгову тотальну війну.
Звісно Трамп вибрав простий варіант.

Але Україна не погодилась. І тепер все залежить від ЄС, чи зможе вона вийти із анабіозу і розпочинати виробництво зрої і саме головне ци зможе ЄС надавити на США все-таки розпочати торгові війни з Китаєм.
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01.03.2025 06:32 Відповісти
Трамп просто истеричка которая хочет чтобы все было по нему. Он не дипломат и не политик.
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01.03.2025 06:34 Відповісти
А Зеленський так не хоче ...
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01.03.2025 08:28 Відповісти
Згоден, тут все одно Зе нічого не вирішує, зараз просто час Європі визначитися, чи готова вона самотужки вести війну, якщо так - Трамп підтягнеться , якщо ні - Трамп теж не хоче цю війну тягнути на своєму хребті.
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01.03.2025 08:32 Відповісти
Що значить врятувати? Ти по суті робиш те що Іран зробив свого часу. І були відповідні наслідки.Туту ще дуже везе що Трамп трохи з чуством юмору і знає що зе з кукухою не друже.
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01.03.2025 06:39 Відповісти
А початком цього всього були "какаяразніца", хотьпаржом" і "хужинібудіт"...
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01.03.2025 06:42 Відповісти
єрмака пошли, налагоджувати стосунки. Падаль зелена.
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01.03.2025 06:53 Відповісти
вчора я ще не знав хто більший ідіот, трумп чи зеленський. тепер знаю.
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01.03.2025 07:10 Відповісти
Стопудово, яке йшло таке й здибало.
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01.03.2025 10:53 Відповісти
Щоб не матюкатися, скажу так, я погано відношусь до нинішньої у нас влади, бо беззаконня в середені країни підтримується владою штучно, аби не було єдності, заради розділяй і володарюй.
Це саме робить і трамп, але зовні і тут він діє так само як у нас Зеленський внде в середині країни.
Трамп вважає (йому так надули у вуха, що мізки повисли в вакууми), що він король світу, миру і сили, такий мессія, на якого треба молитися і цілувати ноги. І в цьому на 10000% його відображенням є Зе але в середені країни(якому так само надмухали в вуха ту саму муйні 5-6 місцевих місцевих дівенсів).

Тому їм так важко спілкуватися їм один з одним. Ніхто ж ще не бачив два сонця в небі де місця вдосталь, а тут лише овальний кабінет...

Обидва «сонця» виявилися залежними від оточення по саме німагу, і ним же перетворені в тих хто вже нездатен керувати собою розумно.

Але, при всьому тому, я вважаю, що ніхто і не планував в Штатах підписувати ту угоду. Просто оточення одного «сонця» вирішило спалити інше, думаючі, що так вони всіх налякають і розв'яжуть собі руки.
Нас підставляли з самого початку як і принижували, щодня, заради втіхи «короля миру», щоб хоч в чомусь він відчув себе переможцем. Але ні. Результат король виявся слабким як ніколи і навіть жалюгідним.

Два «сонця» виявились лампочками розжарювання малоефективними але дуже енергойомкими на шнурку в розетці якою керують інші і потішаються.

Трамп вже втрачений для світу як особистість яка хоч щось путнє може зробити для світу. Він отруєний тщеславієм і з цього самостійно йому не вибратись ніколи, да і ні хто не дасть йому це зробити, бо в такому стані ним керувати легше, ніж іграшковим слоніком.

Сказати, що ху..ло хоче миру, при тому, що ця потвора щодня бомбить міста іншої країни, міг тільки той хто втратив розум остаточно.
Це «сонце» в бейсболці, смішній шутовській короні, перегоріло і виглядає старим перд#ном.

Щодо Зе, я сподіваюсь, хоч і не дуже, що він переосмислить все ним зроблене і його оточенням....завдяки чому ми там де ми є...вже вимушено, боляче, зробить, без варіантів спустити все під горку.
Час робити висновки і підводити риску
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01.03.2025 07:22 Відповісти
багато хто казав, що з перемогою трампа україна, взагалі, зникне з перших шпальт медіа.
а, я казав, що україна буде вирішальним питанням у світовій політиці.
це легко перевірити. треба полистати архів цензора.
так, от.
з перемогою демократів, вони б і далі варили плєшиву крємлядь у крові українців, дозованою допомогою.
зараз, ми, україна, топ питання спроможності сша, всієї цивілізації в боротьбі за демократичні цінності.
не знаю, хто навчив, зе!поца, себе так вести, хоча, йому вже нема чого втрачати, але ж не весь світ, оце зелене непорозуміння, потаскав рудий чубик мордою по батареї.
українці дійсно вперлися та будуть чинити опір все своє існування.
вибір за американцями. або перетворитися на безхребетних набутилочників лаптєй, або пристрелити рудий чубчік з ілоною як кончений непотріб.
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01.03.2025 07:30 Відповісти
А як думаєш, росія виграла від цього, чи програла?
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01.03.2025 07:35 Відповісти
стан кацапії, не має ніякого значення! вона програла, коли полізла до незалежної україни зі зброєю.
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01.03.2025 07:42 Відповісти
А чому не хочеш відповідати на питання - вигідно це росіі, чи ні?
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01.03.2025 07:51 Відповісти
ще один гео стратег політик.
я їбу, вигідно чи не вигідно?
напиши своєму бригадиру на кацапії, запитай, як відповідати.
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01.03.2025 08:11 Відповісти
є ще й третій варіант, сша просто перестануть допомагати нам, і ти підеш на фронт. ти ж "будуть чинити опір все своє існування."?
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01.03.2025 07:36 Відповісти
А що каже Єрмак? одобрює дії Зеленського, чи ні?
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01.03.2025 07:32 Відповісти
Трамп і Венс - боягузи та маріонетки путіна. Ми бачили зустріч двох маріонеток і героя, - конгресмен США, сенатор-демократ Сет Моултон

Він наголосив, що більшість республіканців згодні з ним, просто «бояться сказати правду».

Моултон хотів би, щоб Зеленський «ще жорсткіше поставив їх на місце».
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01.03.2025 07:36 Відповісти
Трампа треба рятувати , він лежить під путіним і не сіпається
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01.03.2025 07:40 Відповісти
до речі.
цікаво, як зараз спиться рудому недоумку?
коли його самозакохане его обісцяли, обісцяли а потім ще раз обісцяли. і весь світ це бачив.
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01.03.2025 07:46 Відповісти
Ми ще і маємо виправдовуватися перед цим старим неадекватним пердлом ?! Та хер вони вгадали!
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01.03.2025 07:41 Відповісти
Надо сказать, что Зеленский разворушил это западное болото, в западных СМИ ураган. Да, про нашу войну надо думать всем, а не только нам. П.С. А попробовал бы Трампушка так наезжать на блатной козе на Си или Путина? То-то. Офигевший белый господин.
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01.03.2025 07:50 Відповісти
Зеленский, если ты начал, то иди и не останавливайся!

Ты должен сказать американцам - трамп и его шобла это далеко не вся Америка, украинцы искренне благодарны народу Америки за помощь и поддержку, с теми, кто нас поддерживает, мы навсегда останемся друзьями, в трудный час, а судя по нынешнему руководству, он обязательно скоро наступит, вы можете рассчитывать на нашу помощь, мы знаем как бороться с диктаторами.
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01.03.2025 08:16 Відповісти
Зеленський правий, можна і дуже важливо це зробити.
Але не йому. Без образ. Це реальність.

Вже час згадати прітчу про дитину яку за обидві руки в різні боки тягнули дві жінки, намагаючись довести хто з них справжня мама. Дитина плакала і кричала від болю. Одна з двох жінок відпустила руку дитини аби не завдавати болю і страждань та не вбити дитину. Вона і була справжньою мамою.
А уявіть це саме роблять два чоловіки «королі хакі і бейсболки» під пильним оком пуйла.

Ми в цій точці.
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01.03.2025 08:35 Відповісти
Є-блан без освіти і клепки в "казані."
Навіщо поперся туди, як трамп нарцис та психопат-Хуцпарик
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01.03.2025 08:43 Відповісти
Найкраще, мовчати і дати наступному кандидату формувати про себе враження. Ця позиція давно втрачена, для них Зеленський авантюрист- брехун.
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01.03.2025 08:44 Відповісти
Стосунки двох народів? Ні, це бикування Боневтіка. Обкакався і вирішив прикритися народом? Не погоджуюся, бо ще пару днів назад, нарід(залишки 73%) підбурені офісом президента і позітівними блохерами кричали що президент - це все, молилися на нього, хто проти нього - той агент московії... А сьогодні згадав про народ України?
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01.03.2025 08:49 Відповісти
ви про всіх все знаєте , чому про себе не розповісти ? ви під чиїм офісом стоїте ?
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01.03.2025 09:38 Відповісти
Вот такий досвід дипломатії у "п'яти-шести менеджерів з оп", тепер вони в ... опе і не дай боже, щоб за ними пішли і українці. "Бубочка" лопнула, як мильний пузир. Сдох наполеончик. Деяки коментатори тут не розуміють, що з вилами проти москалів не встояти. Це була 100% зрада українського народу з обох боків. ❤️🇺🇦❤️
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01.03.2025 08:49 Відповісти
Зеленський вважає, що відносини з Трампом можна врятувати.
Угу.
Подорожник прикладе і все пройде!
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01.03.2025 08:53 Відповісти
Не понятно с чего Зеленский решил что США закладывали какой-то другой финал войны кроме как переговоры с потерей территории? Ну ведь при администрации Байдена были же капельные поставки оружия ни выиграть не проиграть а как раз измотать советские запасы рашки и пойти на перемирие. Трамп просто хочет уже подвести под эти переговоры которые и планировались с самого начала войны в США а Зеля требует не понятно что
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01.03.2025 09:17 Відповісти
До криворожанського бовдура дійшло,що він учудив на Трампівщіні .Якщо сам був не в змозі оцінити ситуацію то треба було перед поїздкою проконсультуватися з умнимі людьми типу бувшого посла в США Чалого.
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01.03.2025 09:42 Відповісти
та трампу пох...друг валодя і расея для нього значать більше навіть чим сша
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01.03.2025 10:38 Відповісти
потрібні відставка Зеленського і уряд національного порятунку
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01.03.2025 13:15 Відповісти
Трампу насрати на свій нарід як і Зеленському. Так що якщо зустріч буде то дуже не скоро .
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01.03.2025 18:46 Відповісти
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