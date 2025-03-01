"Квартал-95" пожартував про Трампа, як про рояль, на якому Зеленський зіграв статевим органом

Студія "Квартал-95" пожартувала про Дональда Трампа, у якого виникла суперечка із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис оприлюднено в соцмережах.

Таким чином це є алюзією на відомий номер "Кварталу-95" "Брати Цицько – гра без штанів", в якому одним із головних героїв виступив майбутній президент Володимир Зеленський.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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