"Квартал-95" пожартував про Трампа, як про рояль, на якому Зеленський зіграв статевим органом
Студія "Квартал-95" пожартувала про Дональда Трампа, у якого виникла суперечка із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис оприлюднено в соцмережах.
Таким чином це є алюзією на відомий номер "Кварталу-95" "Брати Цицько – гра без штанів", в якому одним із головних героїв виступив майбутній президент Володимир Зеленський.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Хиба не ЗЄ розвели на срач та викинули з Білого дому, як якусь дворнягу?
Україна вже три роки живе за чужий рахунок.
Тупий гумор і аж ніяк не на користь Зеленському і Україні.
Взагалі вся дипломатична політика зезидента на цьому і побудована - гопнохамстві! І не дивно, що трамп послав нашого нх бо переграв зе його ж "гопнозброєю" бо в цб "гру" можна грати в 2х!
Гумор рівня каналізації.
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
РФ ударила баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека, повреждено Источник: https://censor.net/ru/n3538680
Це не є гумор, і не культура...
Буде дуже смішно коли закінчаться ракети до ЗРК "Patriot".
Просто за кендюхи хапатиметеся, реготуни.
Роялем чи ..уями будете балістику збивати?
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/internete-plinta-trumpo-ir-zelenskio-susitikimo-parodijos-120090342