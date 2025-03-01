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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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"Квартал-95" пожартував про Трампа, як про рояль, на якому Зеленський зіграв статевим органом

Студія "Квартал-95" пожартувала про Дональда Трампа, у якого виникла суперечка із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис оприлюднено в соцмережах.

Квартал 95 пожартував про Трампа, зобразивши його як рояль

Таким чином це є алюзією на відомий номер "Кварталу-95" "Брати Цицько – гра без штанів", в якому одним із головних героїв виступив майбутній президент Володимир Зеленський.

Також читайте: Зеленський має повернутися за стіл переговорів із Трампом, - Дуда

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Також читайте: Зеленський має відновити відносини із Трампом, - Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Квартал-95 (183) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+87
Дебiли
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01.03.2025 19:15
+65
Дибіли, будете тим роялем кацапню і лупити 🤬.
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01.03.2025 19:16
+59
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01.03.2025 19:20
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ЗЄбіли невиліковні, або просто роблять все щоб нашкодити Україні в угоду Ху@ла.
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01.03.2025 20:01 Відповісти
дегенерати
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01.03.2025 20:05 Відповісти
Хочь посміємось… аби скоро не плакати.
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01.03.2025 20:10 Відповісти
То хто там на кому зіграв?
Хиба не ЗЄ розвели на срач та викинули з Білого дому, як якусь дворнягу?
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01.03.2025 20:13 Відповісти
Бандюки розводили лоха на гроші. Наразі не вдалось.
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01.03.2025 20:30 Відповісти
На які гроші?
Україна вже три роки живе за чужий рахунок.
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01.03.2025 22:09 Відповісти
На 500 млрд, про які говорить Трамп.
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01.03.2025 22:16 Відповісти
І де ж вони?
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01.03.2025 22:31 Відповісти
Незрозуміло,нащо ці довбойоби свого боса так підставляють.
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01.03.2025 20:21 Відповісти
Суперечка в овальному кабінеті зірвала план трампа по капітуляції України.
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01.03.2025 20:27 Відповісти
Ідіоти!!!!!!!!!!

Тупий гумор і аж ніяк не на користь Зеленському і Україні.
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01.03.2025 20:29 Відповісти
Санкції на квартал з боку США явно забарились.
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01.03.2025 20:49 Відповісти
Зебіли, як воно вам, нормально спите?
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01.03.2025 20:52 Відповісти
А що ще можна було чекати відбидлоквартлу!
Взагалі вся дипломатична політика зезидента на цьому і побудована - гопнохамстві! І не дивно, що трамп послав нашого нх бо переграв зе його ж "гопнозброєю" бо в цб "гру" можна грати в 2х!
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01.03.2025 21:00 Відповісти
І це ж .... ХАЛЕПА, українці! А не марсіани. Ось що жахає ! Як ми впали до рівня абіззян !
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01.03.2025 21:04 Відповісти
40- 50 річних підлітки не бажають поржАть з приводу нестачі ракет HIMARS?
Гумор рівня каналізації.
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01.03.2025 21:02 Відповісти
А це точно жарти Квартала? В мережі вже кацапи в українській формі і закритими пиками розстрілюють з М-16 чучело трампа...
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01.03.2025 21:03 Відповісти
Якщо це дійсно 95 квартал, то за таку витівку потрібно їх заборонити.
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01.03.2025 21:08 Відповісти
- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
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01.03.2025 21:11 Відповісти
Дурні жарти, як завжди…
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01.03.2025 21:13 Відповісти
Квартал 95 створено за кацапські гроші для протидії "Веселим яйцям" Чекалкіна. Мета завжди була одна і фінансувалась з ********** - висміювання всього українського. Це антиукраїнський проект. Всі його учасники є закінченими мудаками і українофобами. Якщо ви знаєте когось хто причетний до цієї *********** шарашки вчиняйте з ними з усією силою вашої вдячності ***** за війну. Мінімум це повне ігнорування та остракізм в усьому. Викиньте сміття з вашого життя.
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01.03.2025 21:22 Відповісти
Треба ж незворотньо Трампа настропилити.
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01.03.2025 21:27 Відповісти
Перехожу по ссылке , а там :
РФ ударила баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека, повреждено Источник: https://censor.net/ru/n3538680
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01.03.2025 21:38 Відповісти
... вони працюють на мордор.
Це не є гумор, і не культура...
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01.03.2025 21:41 Відповісти
Ідіоти....
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01.03.2025 21:42 Відповісти
Квартальні виродки!
Буде дуже смішно коли закінчаться ракети до ЗРК "Patriot".
Просто за кендюхи хапатиметеся, реготуни.
Роялем чи ..уями будете балістику збивати?
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01.03.2025 21:56 Відповісти
У дебілов-дебільний гумор розрахований на дебільного глядача.
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01.03.2025 22:14 Відповісти
3 коротких видео от ИИ. Зеленский vs Трамп.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/internete-plinta-trumpo-ir-zelenskio-susitikimo-parodijos-120090342
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01.03.2025 23:23 Відповісти
Поправка: 4.
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01.03.2025 23:24 Відповісти
Це тупе шоу давно пора закрити.Ваш гумор давно вийшов за межі допустимого, а "жарти" не смішні а якісь бидлячо-потворні
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02.03.2025 00:26 Відповісти
Ухилянти підлизали своїй бубочці за бронь. Вони кладуть на трампа, а віповість за це народ України. ❤️🇺🇦❤️
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02.03.2025 09:18 Відповісти
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