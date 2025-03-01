Зеленський має відновити відносини із Трампом, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає розмову Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого "невдалою". Він вважає, що сторони повинні налагодити свої відносини.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже двічі розмовляв з президентом Зеленським. Я сказав йому, ми повинні триматися разом, Сполучені Штати, Україна та Європа, щоб привести Україну до міцного миру", - сказав він BBC.

"Я чітко сказав йому, що ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп вже зробив для України…Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до тривалого миру. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої відносини з американським президентом і з вищою командою адміністрації", - додав Рютте.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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