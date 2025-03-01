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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Реакція світу на суперечку Трампа та Зеленського
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Зеленський має відновити відносини із Трампом, - Рютте

Рютте закликав Зеленського відновити відносини із Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте вважає розмову Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого "невдалою". Він вважає, що сторони повинні налагодити свої відносини.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже двічі розмовляв з президентом Зеленським. Я сказав йому, ми повинні триматися разом, Сполучені Штати, Україна та Європа, щоб привести Україну до міцного миру", - сказав він BBC.

"Я чітко сказав йому, що ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп вже зробив для України…Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до тривалого миру. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої відносини з американським президентом і з вищою командою адміністрації", - додав Рютте.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) Рютте Марк (384) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+30
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01.03.2025 17:53
+25
Давайте так. Україна має відновити, а Зеленський вже ні.
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01.03.2025 17:47
+23
Розмова з Трампом була схожа на розмову ЗЕ з військовим у 2019. Коли клоун сказав легендарну фразу мені 42 годика і янелох. Тільки зараз ролі помінялись
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01.03.2025 17:52
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Я чітко сказав йому, що ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп вже зробив для України
Дуже цікаво що ж це такого хорошого Тампакс зробив для України крім того що допомагав ***** захоплювати Україну і ставив Байдену палки в колеса щоб гальмувати Україні допомогу? Я більше скажу, ***** і напало на Україну надіючись на Тампона. Чи вже забули як рашисти пили шампанське коли Тампон виграв вибори і вже раділи що Тампон нагне Україну до кінця і узаконить всі загарбані рашистами території
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01.03.2025 19:03 Відповісти
"Я уже дважды разговаривал с президентом Зеленским. Я сказал ему, мы должны держаться вместе, Соединенные Штаты, Украина и Европа, чтобы привести Украину к прочному миру", - сказал он BBC. Треба почекати, бо до якого миру" нас веде Трамп ми бачимо.
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01.03.2025 19:14 Відповісти
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01.03.2025 19:17 Відповісти
a chto budet kogda tramp sdoxnet? on je s putinim vi etogo ne vidite chto li?
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01.03.2025 19:31 Відповісти
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