Зеленський має відновити відносини із Трампом, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте вважає розмову Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого "невдалою". Він вважає, що сторони повинні налагодити свої відносини.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Я вже двічі розмовляв з президентом Зеленським. Я сказав йому, ми повинні триматися разом, Сполучені Штати, Україна та Європа, щоб привести Україну до міцного миру", - сказав він BBC.
"Я чітко сказав йому, що ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп вже зробив для України…Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до тривалого миру. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої відносини з американським президентом і з вищою командою адміністрації", - додав Рютте.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Дуже цікаво що ж це такого хорошого Тампакс зробив для України крім того що допомагав ***** захоплювати Україну і ставив Байдену палки в колеса щоб гальмувати Україні допомогу? Я більше скажу, ***** і напало на Україну надіючись на Тампона. Чи вже забули як рашисти пили шампанське коли Тампон виграв вибори і вже раділи що Тампон нагне Україну до кінця і узаконить всі загарбані рашистами території