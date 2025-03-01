Зеленський - молодець, але тепер ми в дупі, - полковник ЗСУ у коментарі журналісту Time Шустеру
У Києві після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського було дві емоції: гордість за президента та страх за наслідки.
Про це у матеріалі The Time пише Саймон Шустер, передає Цензор.НЕТ.
Ввечері, 28 лютого, журналіст перебував у Києві та був разом із полковником ЗСУ. Вони разом дивилися відео з Білого дому, на якому сперечалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський.
Через деякий час військовий сказав: "Молодець".
"Я рідко чув, щоб офіцер хвалив свого головнокомандувача. Але він, здавалося, був щиро вражений", - пише Шустер.
"Він дав відсіч, - сказав він про Зеленського. - Ви повинні це поважати. Потім він знову зробив паузу, дивлячись на екран, і додав: "Але тепер ми в дупі", - додав журналіст.
За словами Шустера, реакція у Києві коливалася між двома емоціями: гордістю за свого лідера, що той протистояв найвпливовішій людині світу, і страхом перед тим, якими будуть наслідки для України, для її військових і її шансів пережити вторгнення Росії.
"Серед помічників і союзників Зеленського ніхто не був настільки здивований ні тим, що він сказав президенту Дональду Трампу, ні тоном Зеленського. У багатьох відношеннях це був класичний Зеленський - гордий, упертий, мужній аж до безрозсудності та рідко здатний мовчки знести образу", - йдеться в матеріалі.
"Що він ще мав робити? Якщо хтось витирає об вас ноги, ви просто повинні сприймати це?" - сказав один із радників Зеленського.
Політичні опоненти Зеленського та багато незалежних аналітиків назвали п’ятничну суперечку в Овальному кабінеті дипломатичною катастрофою, сказав Шустер.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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ВВП Європи (+Канада, Австралія та Японія, які зброєю не допомагають, але гроші дають) - це близько $20 трлн. Тобто. компенсувати треба 0,2% їх сукупного ВВП (до 0,2% ВВП, що вони вже дають).
Полковник Червінський де і за що. Ваше братсво тримає за...за ніщо.
Називайте речі своїми іменами.
Ми зараз програємо просто одним порухом руки Маска. Вони почали знімати заборону на відео з бусифікацією. І коли кожному європейцю прилетить відео з бусифікацією та тортурами в Україні, в АП швидко зрозуміють, що не можна так себе поводити. Бо маятник підтримки піде в іншу сторону, і палестинці з терористів стануть героями, а Ізраїль на який здійснили атаку сволотою. Зрозуміло? Відео набирають вже по 3 мільйони переглядів.
Зеленський довбой...б, але Трамп працює на ФСБ РФ.
Бусифікація- прямий наслідок народжених не для війни ждунів.
; Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную России на землях, принадлежавшие ей во времена СССР и Росийской Империи. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.
И именно сейчас, в случае победы Дональда Трампа есть обоснованные надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.;
Навіть від імені членів зекоманди не йшлося про капітуляцію.
Зе почав хамити,коли Венс заговорив про мобілізацію і бусифікацію,про капітуляцію ніде не йшлося,це вже потім зепропаганда запустила вкид,що Трамп готував капітуляцію,а зе не погодився і тому переговори припинились.
В мережі є повна версія діалогу в Овальному кабінеті.