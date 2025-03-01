Зеленський - молодець, але тепер ми в дупі, - полковник ЗСУ у коментарі журналісту Time Шустеру

У Києві після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського було дві емоції: гордість за президента та страх за наслідки.

Про це у матеріалі The Time пише Саймон Шустер, передає Цензор.НЕТ.

Ввечері, 28 лютого, журналіст перебував у Києві та був разом із полковником ЗСУ. Вони разом дивилися відео з Білого дому, на якому сперечалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Через деякий час військовий сказав: "Молодець".

Читайте: Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського, - Axios

"Я рідко чув, щоб офіцер хвалив свого головнокомандувача. Але він, здавалося, був щиро вражений", - пише Шустер.

"Він дав відсіч, - сказав він про Зеленського. - Ви повинні це поважати. Потім він знову зробив паузу, дивлячись на екран, і додав: "Але тепер ми в дупі", - додав журналіст.

За словами Шустера, реакція у Києві коливалася між двома емоціями: гордістю за свого лідера, що той протистояв найвпливовішій людині світу, і страхом перед тим, якими будуть наслідки для України, для її військових і її шансів пережити вторгнення Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб про суперечку Трампа та Зеленського: Дипломатична невдача. Переможцем виявився лише Путін

"Серед помічників і союзників Зеленського ніхто не був настільки здивований ні тим, що він сказав президенту Дональду Трампу, ні тоном Зеленського. У багатьох відношеннях це був класичний Зеленський - гордий, упертий, мужній аж до безрозсудності та рідко здатний мовчки знести образу", - йдеться в матеріалі.

"Що він ще мав робити? Якщо хтось витирає об вас ноги, ви просто повинні сприймати це?" - сказав один із радників Зеленського.

Політичні опоненти Зеленського та багато незалежних аналітиків назвали п’ятничну суперечку в Овальному кабінеті дипломатичною катастрофою, сказав Шустер.

Також читайте: Журналіст Time Шустер у книзі про Зеленського: Він був схожий на ходячий труп, у бункері їли консерви й шоколад

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Також читайте: Світові знаменитості підтримують Україну після суперечки Трампа із Зеленським: "У мужності є ім’я", "Трампу і Венсу має бути соромно"