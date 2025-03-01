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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Наслідки суперечки Трампа та Зеленського
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Зеленський - молодець, але тепер ми в дупі, - полковник ЗСУ у коментарі журналісту Time Шустеру

Саймон Шустер про суперечку Зеленського і Трампа

У Києві після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського було дві емоції: гордість за президента та страх за наслідки.

Про це у матеріалі The Time пише Саймон Шустер, передає Цензор.НЕТ.

Ввечері, 28 лютого, журналіст перебував у Києві та був разом із полковником ЗСУ. Вони разом дивилися відео з Білого дому, на якому сперечалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Через деякий час військовий сказав: "Молодець".

Читайте: Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського, - Axios

"Я рідко чув, щоб офіцер хвалив свого головнокомандувача. Але він, здавалося, був щиро вражений", - пише Шустер.

"Він дав відсіч, - сказав він про Зеленського. - Ви повинні це поважати. Потім він знову зробив паузу, дивлячись на екран, і додав: "Але тепер ми в дупі", - додав журналіст.

За словами Шустера, реакція у Києві коливалася між двома емоціями: гордістю за свого лідера, що той протистояв найвпливовішій людині світу, і страхом перед тим, якими будуть наслідки для України, для її військових і її шансів пережити вторгнення Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб про суперечку Трампа та Зеленського: Дипломатична невдача. Переможцем виявився лише Путін

"Серед помічників і союзників Зеленського ніхто не був настільки здивований ні тим, що він сказав президенту Дональду Трампу, ні тоном Зеленського. У багатьох відношеннях це був класичний Зеленський - гордий, упертий, мужній аж до безрозсудності та рідко здатний мовчки знести образу", - йдеться в матеріалі.

"Що він ще мав робити? Якщо хтось витирає об вас ноги, ви просто повинні сприймати це?" - сказав один із радників Зеленського.

Політичні опоненти Зеленського та багато незалежних аналітиків назвали п’ятничну суперечку в Овальному кабінеті дипломатичною катастрофою, сказав Шустер.

Також читайте: Журналіст Time Шустер у книзі про Зеленського: Він був схожий на ходячий труп, у бункері їли консерви й шоколад

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Також читайте: Світові знаменитості підтримують Україну після суперечки Трампа із Зеленським: "У мужності є ім’я", "Трампу і Венсу має бути соромно"

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Шустер Саймон (5)


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Топ коментарі
+55
Віктор Бобиренко: . Один маленький, але гордий президент вирішив показати одному діду дулю. Можливо, він і правий. Але не треба бикувати перед дідом, якщо він може або дати, або не дати вам ресурси. Колись Володимир Олександрович заявляв, що заради миру він готовий стати перед путіним на коліна. Хоча ми його про це не просили. А зараз просимо: «Вова, не бикуй. Промовч. Будь мудрішим.» Але ніт. Ви сьогодні побачили двох нарцисів у одній кімнаті. Але ж у Трампа бабки і зброя. А у нашого лише дуля і порожні окопи. І тільки не треба робити із Зеленського героя. Мудрість - це коли ви не говорите в гостях правди. А доїдаєте торт і йдете додому. А тепер він такий принциповий і гордий. А війну тягти усій нації…
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01.03.2025 17:07
+41
Я не прихильник Зеленського але цікаво що би ти зробив на його місці.
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01.03.2025 17:08
+30
Почекайте наступного тижня і тих у кого була гордість відчують себе ще і безголовими
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01.03.2025 17:06
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Сторінка 3 з 3
Мабуть ВПК США вже абгрейдився максимум. ТОЖ УКРАЇНА ВЖЕ НЕ ПОТРІБНА. Кількість застарілої зброї на сладах пендосів не критична. Тож можна танцювати з ******.
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01.03.2025 18:25 Відповісти
Просто не потрібно було їхати до неадекватного Доналдня. Нема гарантій - нема договору, все просто. Та їх допомога була дружньою та без обовязків та паперів, і хай прорахують скільки мільярдів коштувало наше розброєння за яке тепер Україна платить кровю !!!
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01.03.2025 18:27 Відповісти
@ Чи зможе Європа компенсувати $35 млрд на рік з американської допомоги? Та запросто.
ВВП Європи (+Канада, Австралія та Японія, які зброєю не допомагають, але гроші дають) - це близько $20 трлн. Тобто. компенсувати треба 0,2% їх сукупного ВВП (до 0,2% ВВП, що вони вже дають).
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01.03.2025 18:34 Відповісти
Інфографіка порівняння воєнного потенціалу Європа+Україна зі США, Китаєм та пітьмою.- https://x.com/_thin_red_line_/status/1895827848314953730 тут.
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01.03.2025 18:48 Відповісти
гроші так, але зброї вони не мають
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01.03.2025 21:25 Відповісти
То який молодець,пане полковнику,якщо ми в дупі.
Полковник Червінський де і за що. Ваше братсво тримає за...за ніщо.
Називайте речі своїми іменами.
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01.03.2025 18:38 Відповісти
Українським ЗМІ прилетіла абсолютно нечітка методичка з загальним - захищати лідера! Бо ніхто ще не знає, як на це реагувати, не випрацювали в АП тактику. І кожен ліпить горбатого до стіни. Зеленський підставив не себе, він підставив нас всіх. Навіть у Росії вистачає розуму не йти на пряму конфронтацію з США. Вона може не розуміє, але відчуває нутром, що так робити не можна, як вовк ніколи не полізе на щось в рази більше і небезпечніше. Але ми нє, ми потужні! Єднаймось навколо стрижня Великого Вождя! Бойкот американским товарам! І так далі))

Ми зараз програємо просто одним порухом руки Маска. Вони почали знімати заборону на відео з бусифікацією. І коли кожному європейцю прилетить відео з бусифікацією та тортурами в Україні, в АП швидко зрозуміють, що не можна так себе поводити. Бо маятник підтримки піде в іншу сторону, і палестинці з терористів стануть героями, а Ізраїль на який здійснили атаку сволотою. Зрозуміло? Відео набирають вже по 3 мільйони переглядів.
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01.03.2025 18:43 Відповісти
Маск- валютний депозит Кремля.
Зеленський довбой...б, але Трамп працює на ФСБ РФ.
Бусифікація- прямий наслідок народжених не для війни ждунів.
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01.03.2025 18:50 Відповісти
Навіть якщо це так, що це змінює?
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01.03.2025 19:16 Відповісти
Те, що лизати дупу Трампа немає сенсу. Він зробить те, що накаже йому *****.
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01.03.2025 19:19 Відповісти
Трамп взагалі не збирався зустрічатися із зе, про що і повідомив через соц.мережи. "Наше все", звонило Макрону і жалілося на життя. Макрон перезвонив трампу і тоді зе дозволили приіхати. І воно приіхало... Ганьба трампу за його провакацію але ти президент Украіни, твоя держава веде тяжкі боі. Політика, це складнаі делікатна річь, а ти ведеш себе як на пресконференціі із журналістами. Передбачати треба було і схожу ситуацію. Нафіга тягаєш із собю цілую шоблу дармоідів? Це іх робота. Ну і самому треба мати клепку. ІМХО.
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01.03.2025 18:53 Відповісти
То де ж він молодець, коли ми всі у дупі? Цікаве визначення. В дупі але молодець.
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01.03.2025 18:56 Відповісти
Это были переговоры на высшем уровне, а Зеля распушил пальцы как в криворожской подворотне и одет был соответственно, словно гопота какая-то.
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01.03.2025 18:59 Відповісти
З кацапського форуму, висер пропаганди.
; Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную России на землях, принадлежавшие ей во времена СССР и Росийской Империи. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.
И именно сейчас, в случае победы Дональда Трампа есть обоснованные надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.;
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01.03.2025 19:20 Відповісти
Вот тебе делать нечего, подобного инет-хлама можно найти большую кучу и про Зелю, оманский договорняк, дело вагнеров и так далее, не забиваю себе башку подобной лабудой.
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01.03.2025 19:27 Відповісти
Как говорится, соблюдайте инфо-гигиену.
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01.03.2025 19:29 Відповісти
Тобі по х..й, а я живу в Україні.
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01.03.2025 19:30 Відповісти
Не важно кто где живёт, если тебя что-то действительно задело, помогай реально в жизни по делу, если будешь рвать душу и изъедать себя изнутри проку от этого не будет, только болячек всяких наживёшь от нервотрёпки.
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01.03.2025 21:18 Відповісти
Не совсем иностранец, жил в Виннице, родные там похоронены, зря ты вспылил, никогда некого жизни не учил и не собираюсь.
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01.03.2025 21:33 Відповісти
Вот и ясно. Борись с таджиками и либералами. Удачи.
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01.03.2025 22:09 Відповісти
Без тебя разберусь с кем бороться, пусть удача нежит слабых.
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02.03.2025 02:49 Відповісти
Предлагаю Зеле приходить на переговоры в трениках адидас и с семками, переговоры вести исключительно на корточках и крутить чётки, это важно.
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01.03.2025 19:12 Відповісти
Якщо ця ситувція на користь росії, то Зеленський в чергове попрацював на ворога!
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01.03.2025 19:17 Відповісти
А может Зеля просто дурак, и вы его переоцениваете?
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01.03.2025 19:21 Відповісти
Ох і коментарі... таке уявлення, що всі читачи ресурсу є потомкаки ванги, джуни, цього...як його месінга та таке інше. Не самий я обізнаний, але на мого студента Бобиренка тут посилаються як на бога.... так ось - я бачу натовп з Гудіні і Коперфільдів, нам (вам) сгодовують силос інформації, який ми добросовісно жуємо і пускаємо пар з носа.... вдумайтеся, хто може і вміє, чи достатньо в вас інформації хочаб для найменших висновків щодо ситуації? В мене - такий діапазон думок, що вистачить на роман Стругацьких... Люди, дійте, коли є потреба, думайте, коли є над чим. Що обмірковувати в цій партії - один грає в шахи, інший у тривимірного блек-джека....ШИЗОФРЕНІЯ, випийте кави, чайку і не читайте газет
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01.03.2025 20:04 Відповісти
Та зрозуміло...... В 2019 році Зеленського не марсіане ж вибрали. Наголосували ось такі... полковники.
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01.03.2025 20:56 Відповісти
Як тільки трампакс и венс заговорили про вибори в Україні для заміни Зеленьського, який не згоден на капітуляцію, популісти знову повискакували з жіночого монастиря в якому вони відсижувалися , коли війна почалася, як чорти з табакерки , обіцяючи все порєшать і путіним і його повієй трампом за пару тижнів
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01.03.2025 20:57 Відповісти
В якому документі йшлося про капітуляцію України?
Навіть від імені членів зекоманди не йшлося про капітуляцію.
Зе почав хамити,коли Венс заговорив про мобілізацію і бусифікацію,про капітуляцію ніде не йшлося,це вже потім зепропаганда запустила вкид,що Трамп готував капітуляцію,а зе не погодився і тому переговори припинились.
В мережі є повна версія діалогу в Овальному кабінеті.
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01.03.2025 22:53 Відповісти
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