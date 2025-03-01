Стубб про суперечку Трампа та Зеленського: Дипломатична невдача. Переможцем виявився лише Путін

Президент Фінляндії Александр Стубб вражений суперечкою Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Це була дипломатична невдача, в якій фактично виявився лише один переможець, і він навіть не був там. Це Володимир Путін", - наголосив він.

За словами фінського лідера, події у Білому домі - "сумні та історичні".

"Я все своє доросле життя займаюсь міжнародною політикою та дипломатією і ніколи не бачив нічого подібного публічно. За зачиненими дверима можна спостерігати різні обговорення, але події, подібні до тих, що сталися в п'ятницю перед камерами, вкрай рідкісні", - пояснив президент.

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План Фінляндії

Стубб заявив, що Фінляндія розробила попередній план задля досягнення миру. На першому етапі триетапного плану передбачені дії, які необхідно вжити до укладення перемир'я.

"Посилення України у військовому, політичному та економічному плані, а також здійснення максимального тиску на Росію", - сказав він.

За його словами, Україна має відігравати провідну роль у питаннях безпеки, але при цьому діяти за підтримки Європи та США.

"Ці переговори, мабуть, продовжаться до Великодня", - припускає Стубб.

Він також наголошує, що Європа має взяти на себе відповідальність за успішне здійснення цього процесу.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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