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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Наслідки суперечки Трампа та Зеленського
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Стубб про суперечку Трампа та Зеленського: Дипломатична невдача. Переможцем виявився лише Путін

Президент Фінляндії відреагував на суперечку Трампа та Зеленського

Президент Фінляндії Александр Стубб вражений суперечкою Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Це була дипломатична невдача, в якій фактично виявився лише один переможець, і він навіть не був там. Це Володимир Путін", - наголосив він.

За словами фінського лідера, події у Білому домі - "сумні та історичні".

"Я все своє доросле життя займаюсь міжнародною політикою та дипломатією і ніколи не бачив нічого подібного публічно. За зачиненими дверима можна спостерігати різні обговорення, але події, подібні до тих, що сталися в п'ятницю перед камерами, вкрай рідкісні", - пояснив президент.

Читайте: Перемир’я між Україною та РФ можливе за 3-6 місяців, - президент Фінляндії Стубб

План Фінляндії

Стубб заявив, що Фінляндія розробила попередній план задля досягнення миру. На першому етапі триетапного плану передбачені дії, які необхідно вжити до укладення перемир'я.

"Посилення України у військовому, політичному та економічному плані, а також здійснення максимального тиску на Росію", - сказав він.

За його словами, Україна має відігравати провідну роль у питаннях безпеки, але при цьому діяти за підтримки Європи та США.

"Ці переговори, мабуть, продовжаться до Великодня", - припускає Стубб.

Він також наголошує, що Європа має взяти на себе відповідальність за успішне здійснення цього процесу.

Читайте: Путін може використати суперечку Зеленського і Трампа як козир, - WSJ

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Також читайте: Зеленський та Стармер зустрінуться вже сьогодні, - британський уряд

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) путін володимир (23764) Трамп Дональд (5498) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+16
Мені дивно, що залишились ще "президенти" в Європі, які не второпали, що трамп здає путіну не тільки Україну, але і всю Європу, причому робить це свідомо.
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01.03.2025 16:52
+15
Жодна розмова не поможе, якщо не хочуть слухати Трамп взагалі не хотів зустрічатись з зєлєю, але Макрон його умовив. Трамп став на сторону путіна свідомо, і та розмова не могла закінчитись інакше. Почитайте стенограму уважно.
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01.03.2025 16:57
+11
якщо поглянути на заголовки в смі та коменти в Європі та США - тромб пірнув у лайно й вже не відмиється ! А від лайна смердить тому його посіпаки почнуть від нього потроху віддалятися
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01.03.2025 16:50
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організм в піжамі й представляв путіна
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01.03.2025 16:47 Відповісти
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01.03.2025 16:47 Відповісти
якщо поглянути на заголовки в смі та коменти в Європі та США - тромб пірнув у лайно й вже не відмиється ! А від лайна смердить тому його посіпаки почнуть від нього потроху віддалятися
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01.03.2025 16:50 Відповісти
Що тобі від тих заголовків ?
Америка і Європа насолоджується мирним і ситим життям і буде насолоджуватися.
А от лопати кулєби, ріки крові , і невідоме майбутнє ось тут тут в Україні
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01.03.2025 16:52 Відповісти
і що далі? Пропозиції?
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01.03.2025 18:10 Відповісти
Кажуть, Трамп подарував Зеленському картину на пам'ять. Почеплять у Офісі Президента.

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01.03.2025 16:50 Відповісти
в кабінеті дЄрмака повісять! Або пуйлу по пошті перешлють!
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01.03.2025 18:11 Відповісти
Мені дивно, що залишились ще "президенти" в Європі, які не второпали, що трамп здає путіну не тільки Україну, але і всю Європу, причому робить це свідомо.
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01.03.2025 16:52 Відповісти
Що ти верзеш ?
вони нато під ядерною парасолькою , статия 5 працює , ***** ніколи не наважиться воювати з нато .
***** 12 рік борсається в Україні
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01.03.2025 16:57 Відповісти
звідки така впевненість що стаття 5 спрацює і Трамп так само не почне кричати що країни балтії не хочуть миру і не проявляють повагу?
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01.03.2025 17:06 Відповісти
При цьому бовдуру та парасолька складеться вмить.
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01.03.2025 17:12 Відповісти
Похоже на то, что этого зонтика и вовсе нет, а все разговоры о нем - лишь отмазка для Пукина. А он сейчас глядит на этот цирк-шапито и новые границы Европы рисует с новой предысторией, как при царе Горохе это все было Роиссей
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01.03.2025 17:45 Відповісти
Думаю шо і в Тємнєйшого в цьому плані як кажуть "не скільки в кота ...,як в кицьки крику"
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01.03.2025 17:52 Відповісти
Насмішив. Довіряти сша і нато - себе неповажати. Бо сша у випадку чого зразу з нати вийдуть. Країна-************. Була, є, і буде.
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01.03.2025 17:32 Відповісти
Ну, не здатний Зєлєнський вести перемовини. От і все що треба сказати. І справа не в суперечці чи відстоюванні інтересів. ПРОСТО ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ, десь посередині. А не гарячкувати. Це не сцена, не шоу, не КВН. ЦЕ, друзі, ДИ-ПЛО-МА-ТІЯ. На яку треба вчитись ... роками, починаючи з посла.
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01.03.2025 16:52 Відповісти
Жодна розмова не поможе, якщо не хочуть слухати Трамп взагалі не хотів зустрічатись з зєлєю, але Макрон його умовив. Трамп став на сторону путіна свідомо, і та розмова не могла закінчитись інакше. Почитайте стенограму уважно.
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01.03.2025 16:57 Відповісти
Я лише про перемовини. Для Трампа наш Лідор не президент після спілкування з ******. А корисні копалини, які запропонував особисто Лідор - це не предмет для переговорів президентів. Це для уряду. Я не розумію чого туди поперся наш. Щоб українці його полюбили, коли він там відмовився від ... своїх же пропозицій ?
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01.03.2025 20:52 Відповісти
Его перебивали, а потом, в какой-то момент, Трамп говорит "вы слишком много говорили".
О чём ты? Я тебе могу по секундам разложить те десять минут и объяснить кто не прав.
А ты будто из тех, кому ссы в глаза, а то божья раса.
Зеленский не злился, не повышал голос, не прерывал так нагло, старался держаться настолько спокойным, насколько это было возможно в ситуации, когда его публично, на камеры, обвиняли, оболгали, ещё и рот закрывали.
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01.03.2025 17:02 Відповісти
Лідор хотів зустрітись. Як колись з ******. Дуже хотів. Напросився. На люлю.
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01.03.2025 20:56 Відповісти
Зеленському треба було відмовитись від спілкування в такому форматі. З шулерами не грають по їх правилам.
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01.03.2025 17:33 Відповісти
Копалини сам запропонував. Й отримав по носу. У ***** цих копалин хоч греблю гати. Знайшов дЄрмак чим здивувати Трампа. Які ж вони НЄДОРОСЛИ !
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01.03.2025 20:54 Відповісти
ПРОСТО ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ, десь посередині. Та проста пересть стриляти?
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01.03.2025 17:35 Відповісти
Да ладно, это все было заранее подстроено. И вопрос про костюм, и тот дурень Вэнс, вообще все. Хабалки, блин, базарные. Ну Вова ладно, и так все знают, а эти - первая экономика мира и прочее, военный бюджет триллионы, и что, выбрали в президенты наперсточника и самодура
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01.03.2025 17:56 Відповісти
Даремно ви "Ну Вова ладно, и так все знают..." Він на кожному повороті кричить "Мєня вібрал народ, аж 73 % !" Зараз Трамп теж волає "Я - американський Бог".
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01.03.2025 20:58 Відповісти
Твої співвітчизники, Стубб, приблизно в такій же ситуації не довго розмірковували. Щоб врятувати залишилися фінів і залишки країни уклали мир в 1940 році.
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01.03.2025 16:53 Відповісти
А як себе Нідерланди поводили?
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01.03.2025 17:00 Відповісти
А чому Нидерлани не протримались проти Гiтлера хоча-б рiк?
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01.03.2025 17:37 Відповісти
Вы и не могли их видеть, потому, что вся политика была и есть построена на лицемерии, лжи и цинизме, вы можете подавать руку террористу и убийце и это называть дипломатией, вы можете улыбаться в лицо, а в спину показывать дулю, именно такая дипломатия и довела мир до полного краха.

Сегодня пришло время правды, дипломатия будущего это только правда и честность, и вчерашнее событие положило начало этой новой дипломатии, мир должен знать правду!
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01.03.2025 16:54 Відповісти
Если перечислить военные вторжения рашки и США, то разговаривать там вообще не с кем.
По сути, за всю историю, известную мне, из всех вовлечённых, только мы, Украина, никогда ни на кого не нападали.
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01.03.2025 17:00 Відповісти
Скільки років сумарно, на вашу думку, існувала Україна як незалежна держава?
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01.03.2025 17:07 Відповісти
В вашем вопросе дело не в моём мнении, а самом факте - 34 года.
Но вам нужно уметь читать между строк. С момента основания Киевской Руси прошла тысяча лет, и все, кто жили на Руси, являются предками украинцев. А Русь, на моей памяти только защищалась, как и Украина.
А за историю США, начиная с индейцев, и заканчивая Ираком, Афганом и прочими, было много конфликтов с их стороны.
Тоже касается и московии, в дальнейшем отхап наших земель после Русско-Турецкой войны, а потом они выдумали рОсь, назвали себя великоросами, а потом они выдумали роисю и назвали себя, почему-то, не рОссиянами, а русскими.
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01.03.2025 17:14 Відповісти
Хіба не Київ захопив землі майбутньої Московії і поставив там своїх князів?
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01.03.2025 17:56 Відповісти
Хто рахує невдачі зєлєнського ? Скільки вже їх з початку 2022 року ? Автор тих невдач має вже давно залишити посаду, а не СТВОРЮВАТИ НОВІ НЕВДАЧІ !
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01.03.2025 16:56 Відповісти
Імпічмент йому треба було зробити раніше.
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01.03.2025 17:23 Відповісти
ДА! Зеленский должен был защитить Америку от Трампа, Трампа от долгов, НАТО от эскалации, ООН от импотенции, Африку от голода, Красный Крест от педикулеза, хороших русских от плохих русских, ишаков от чеченцев, собак от корейцев.
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01.03.2025 17:42 Відповісти
Кстати, а где Маск? Он ведь каждый чих нашего президента комментировал? Чего он молчит, мне даже любопытно что он напишет
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01.03.2025 16:56 Відповісти
Фінам крупно пощастило, шо тоді у вас був маннергейм а не зеленський
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01.03.2025 16:59 Відповісти
а зе треба було сказати трампу, шо він готовий зі своїм убивцем у дьосна цілуваться?
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01.03.2025 17:06 Відповісти
він перший під#****** венса коли той старанно вилизував руду сраку.
англійська не його рідна, вийшло грубо.
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01.03.2025 17:10 Відповісти
Європа ще не зрозуміла, США нема. Все
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01.03.2025 17:00 Відповісти
все пройшло так, як замовив путін. трамп як актор, чудово зіграв.
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01.03.2025 17:00 Відповісти
трамп як актор, чудово зіграв

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01.03.2025 18:43 Відповісти
Тверезий погляд нормального дипломата та державника
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01.03.2025 17:01 Відповісти
Що США ,що Україна вибрали керувати державою блазнів.
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01.03.2025 17:03 Відповісти
Може невдача,а може,і ні.Ну підписав би Зе цей договір,яка нам з того користь?Війна б не закінчилась,а у трампа відмазка,типу за мир і безпеку в договорі і слова.
Зате весь світ знає,хто є хто.
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01.03.2025 17:06 Відповісти
"Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) (Д.Трамп)
П.С.
Бумеранг...
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01.03.2025 17:14 Відповісти
Треба до Трампа професійних людей спрямовувати
Тактикою бикування його не перемогти
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01.03.2025 17:26 Відповісти
До лампочки. Там таргани в башці. З цим придурком ні про що домовлятися не можна.
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01.03.2025 17:38 Відповісти
Марко Рубіо сказав, "ми не можемо дати Зеленському зброї, бо в такому разі він не захоче більше йти на мирні переговори". Спочатку мир, а потім зброя.

Шансів получити зброю у нас немає, без різниці, був би вчора словесний скандал чи ні. Нам поставили ультиматум віддавайте ресурси, а ми заморозимо війну.

Треба йти на поклон до Європи.
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01.03.2025 17:32 Відповісти
А якого хєра буратінка взагалі туди поперся? Там заздалегідь було відомо, що трампон буде витирати об буратінку ноги. Не розписавши відповідного сценарію, потикатися туди не слід було.
Така от зелено-синя дипломатія...
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01.03.2025 18:36 Відповісти
коли дипломатія не спроможна кажуть гармати
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01.03.2025 20:34 Відповісти
 
 