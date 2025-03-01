Стубб про суперечку Трампа та Зеленського: Дипломатична невдача. Переможцем виявився лише Путін
Президент Фінляндії Александр Стубб вражений суперечкою Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
"Це була дипломатична невдача, в якій фактично виявився лише один переможець, і він навіть не був там. Це Володимир Путін", - наголосив він.
За словами фінського лідера, події у Білому домі - "сумні та історичні".
"Я все своє доросле життя займаюсь міжнародною політикою та дипломатією і ніколи не бачив нічого подібного публічно. За зачиненими дверима можна спостерігати різні обговорення, але події, подібні до тих, що сталися в п'ятницю перед камерами, вкрай рідкісні", - пояснив президент.
План Фінляндії
Стубб заявив, що Фінляндія розробила попередній план задля досягнення миру. На першому етапі триетапного плану передбачені дії, які необхідно вжити до укладення перемир'я.
"Посилення України у військовому, політичному та економічному плані, а також здійснення максимального тиску на Росію", - сказав він.
За його словами, Україна має відігравати провідну роль у питаннях безпеки, але при цьому діяти за підтримки Європи та США.
"Ці переговори, мабуть, продовжаться до Великодня", - припускає Стубб.
Він також наголошує, що Європа має взяти на себе відповідальність за успішне здійснення цього процесу.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Америка і Європа насолоджується мирним і ситим життям і буде насолоджуватися.
А от лопати кулєби, ріки крові , і невідоме майбутнє ось тут тут в Україні
вони нато під ядерною парасолькою , статия 5 працює , ***** ніколи не наважиться воювати з нато .
***** 12 рік борсається в Україні
О чём ты? Я тебе могу по секундам разложить те десять минут и объяснить кто не прав.
А ты будто из тех, кому ссы в глаза, а то божья раса.
Зеленский не злился, не повышал голос, не прерывал так нагло, старался держаться настолько спокойным, насколько это было возможно в ситуации, когда его публично, на камеры, обвиняли, оболгали, ещё и рот закрывали.
Сегодня пришло время правды, дипломатия будущего это только правда и честность, и вчерашнее событие положило начало этой новой дипломатии, мир должен знать правду!
По сути, за всю историю, известную мне, из всех вовлечённых, только мы, Украина, никогда ни на кого не нападали.
Но вам нужно уметь читать между строк. С момента основания Киевской Руси прошла тысяча лет, и все, кто жили на Руси, являются предками украинцев. А Русь, на моей памяти только защищалась, как и Украина.
А за историю США, начиная с индейцев, и заканчивая Ираком, Афганом и прочими, было много конфликтов с их стороны.
Тоже касается и московии, в дальнейшем отхап наших земель после Русско-Турецкой войны, а потом они выдумали рОсь, назвали себя великоросами, а потом они выдумали роисю и назвали себя, почему-то, не рОссиянами, а русскими.
англійська не його рідна, вийшло грубо.
Зате весь світ знає,хто є хто.
(В.О.Зеленський)(Д.Трамп)
П.С.
Бумеранг...
Тактикою бикування його не перемогти
Шансів получити зброю у нас немає, без різниці, був би вчора словесний скандал чи ні. Нам поставили ультиматум віддавайте ресурси, а ми заморозимо війну.
Треба йти на поклон до Європи.
Така от зелено-синя дипломатія...