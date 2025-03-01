Зеленський та Стармер зустрінуться вже сьогодні, - британський уряд

Сьогодні, 1 березня 2025 року відбудеться зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президент України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Стармер і Зеленський зустрінуться на Даунінг-стріт у суботу вдень, повідомляє №10, після того, як український президент прибув до Великої Британії літаком", - пише видання.

Завтра, 2 березня, на Даунінг-стріт відбудеться зустріч європейських лідерів, на якій вони обговорять безпекові питання.

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Раніше стало відомо, що літак із президентом України Володимиром Зеленським, який раніше вилетів зі США з авіабази Joint Base Andrews, приземлився в аеропорту Лондон-Станстед.