УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11822 відвідувача онлайн
Новини Візит Зеленського до Британії
3 496 40

Зеленський та Стармер зустрінуться вже сьогодні, - британський уряд

Зеленський зустрівся із Стармером

Сьогодні, 1 березня 2025 року відбудеться зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президент України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Стармер і Зеленський зустрінуться на Даунінг-стріт у суботу вдень, повідомляє №10, після того, як український президент прибув до Великої Британії літаком", - пише видання.

Завтра, 2 березня, на Даунінг-стріт відбудеться зустріч європейських лідерів, на якій вони обговорять безпекові питання.

Також читайте: Стармер поговорив із Зеленським та Трампом

Раніше стало відомо, що літак із президентом України Володимиром Зеленським, який раніше вилетів зі США з авіабази Joint Base Andrews, приземлився в аеропорту Лондон-Станстед.

Автор: 

Велика Британія (5553) Зеленський Володимир (23697) Стармер Кір (184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Ось у лісі й зафіксуєш, товаріщ Вовк (чи правильно Волк?) А наш Лідор без шабельки й не туди, й не сюди. Бо шабельку проміняв на рейтингИ.
показати весь коментар
01.03.2025 15:15
+12
Встреча очень своевременная и нужная , теперь Зеленский стал единственным лидером в демократическом мире и это нужно зафиксировать .
показати весь коментар
01.03.2025 15:12
+5
У Вашингтоні обісрався, у літаку поміняв памперс, і полетів далі. Срати.
показати весь коментар
01.03.2025 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Встреча очень своевременная и нужная , теперь Зеленский стал единственным лидером в демократическом мире и это нужно зафиксировать .
показати весь коментар
01.03.2025 15:12 Відповісти
Ось у лісі й зафіксуєш, товаріщ Вовк (чи правильно Волк?) А наш Лідор без шабельки й не туди, й не сюди. Бо шабельку проміняв на рейтингИ.
показати весь коментар
01.03.2025 15:15 Відповісти
Молюся. Богу що цей чертіла там ще дров не наламаа
показати весь коментар
01.03.2025 15:23 Відповісти
Як казати зто дрова наломав. Мабуть трамп і собі на голову
показати весь коментар
01.03.2025 15:50 Відповісти
Скажи чесно, ти такий є чи тобі платять?
показати весь коментар
01.03.2025 15:30 Відповісти
Платят? Эх, твои бы слова ба Боженьке в уши.
показати весь коментар
01.03.2025 15:38 Відповісти
Та скільки вас сколковських вилазить постійно?? Задовбали.

Валкі пазорныє.
показати весь коментар
01.03.2025 15:57 Відповісти
Знову буде ... ПШИК ! Лідор - не Лідор без генералів-рятівників, Боневтік - не боневтік, а застряг у бункері. Віслючок вперся, але Україна відповідає за його впертість людським життям.
показати весь коментар
01.03.2025 15:12 Відповісти
Що в твоєму розумінні впертість.... ? Те що і мало відбутись в США... ? Капітуляція України... ?
Чекаємо на відповідь - ДУРНИКУ...
показати весь коментар
01.03.2025 15:25 Відповісти
Просто цікаво, що в рамковій угоді про ресурси, вказало про капітуляцію? І чи не цю ж угоду сам Зеленський https://www.radiosvoboda.org/a/news-uhoda-zelenskyy-kopalyny-ssha/33329101.html якщо не вихваляв, то не проти був підписати за добу до свог оперформансу у Білому домі?
показати весь коментар
01.03.2025 15:31 Відповісти
Ніхто з подібних дописувачів не може сформулювати, про яку капітуляцію йде мова...
показати весь коментар
01.03.2025 15:42 Відповісти
Ну хоча спробували б... Було б цікаво почитати. А так, справді, ніхто не відповідає...
показати весь коментар
01.03.2025 15:43 Відповісти
та майте совість, у віслюків акт групового онанізму на лідора-порнокрису, а ви тут кайф ламаєте та еякуляції заважаєте...
показати весь коментар
01.03.2025 15:46 Відповісти
Відбулось в США - ПШИК. А впертість - це намагатись змінити свої прорахунки не маючи розумових здібностей для цього. Тільки бовдур кидає тих, хто врятував твоє життя. ТАК, це я про Залужного й низку генералів, про Наєва, Марченко, Кривоноса. Це вони мали стати його потужними помічниками, а не тилові ПАЦЮКИ (які різали чеченців ... у солодкому сні). Ще написати про ЗДІБНОСТІ віслюка ? Так ти їх бачив на сцені. Нічого нового не з'явилось.
показати весь коментар
01.03.2025 15:51 Відповісти
А чому ніде немає перекладу інтерв'ю Зеленського Fox News, яке він дав одразу після сварки з трампом? До речі, ось воно:

https://fex.net/uk/s/cmnsmpb
показати весь коментар
01.03.2025 15:13 Відповісти
Сваркою можна вважати й відмову йти .... за руцьким кораблем ?
показати весь коментар
01.03.2025 15:16 Відповісти
Потужніше за нашого потужного Лідора тільки сама Потужність
показати весь коментар
01.03.2025 15:20 Відповісти
Зе, одягни костюм. Зроби їх всіх разом
показати весь коментар
01.03.2025 15:18 Відповісти
Зроблілку у Вашингтоні забув, на жаль...
показати весь коментар
01.03.2025 15:25 Відповісти
У Вашингтоні обісрався, у літаку поміняв памперс, і полетів далі. Срати.
показати весь коментар
01.03.2025 15:23 Відповісти
Його хотіли обісрати, але не вийшло.
показати весь коментар
01.03.2025 16:02 Відповісти
Европа. Пора войти в кураж. Викинги, римская империя, повторное открытие Америки и конечно же две мировые войны - как же без этого?
показати весь коментар
01.03.2025 15:24 Відповісти
Зеленський і Єрмак зустрічаються з Кіром Стармером.
Зеленський: "Hey. I am Vladimir Zelensky"...
Далі, шепотом запитує Єрмака: "Андрюха, як буде найвеличніший лідер англійською"?
Єрмак: "Fucking idiot".
Зеленський шепоче: "Дуже дякую"!
Продовжує англійською: I am Vladimir Zelensky. Fucking idiot from Ukraine!
показати весь коментар
01.03.2025 15:30 Відповісти
Головне, щоб дали зброю і гроші на нові корпуси, бо 18-24 річні чекають.
показати весь коментар
01.03.2025 15:36 Відповісти
Reuters: Ізраїль лобіює в США збереження російських баз у Сирії
показати весь коментар
01.03.2025 15:38 Відповісти
Робимо ставки ціною людського життя:
- Де ще Зеленський засранець в чергове всереться?
Кожне ''срачка'' Зеленського - це чергові загиблі Українські воїни у війні з москальськими окупантами...
показати весь коментар
01.03.2025 15:41 Відповісти
Трампон і його "молодая команда" хотіли влаштувати Україні Мюніх- 1938:

1. Два останні тижні Трампон і його шістки розгоняли тєму, що Україна на рівні з ********** винна у війні, що Україна торчить Штатам 350-500 лярдів, і що Хутін "хоче миру".
2. Такі зустрічі проводяться за закритими дверима а не он-лайн, на камери жкрналістів.
Це, від початку, була вистава-подстава одного актора - Трампона. Зєля у цьому випадку був статистом, як і весь Народ України.

Хто цього не розуміє - або латентний кацап, або велика падлюка...
показати весь коментар
01.03.2025 15:42 Відповісти
Судячи з того, що провели зустріч не за закритими дверима, а зразу перед пресою, це була заздалегідь задумана провокація.
показати весь коментар
01.03.2025 16:04 Відповісти
Не получилось у Трампуши взять на испуг.
У Зе тоже не получилось.
Походу НАТО и ОБСЕ и ООН хана, такие импотентные организации уже не нужны
показати весь коментар
01.03.2025 15:46 Відповісти
Боневтик будет только рад
показати весь коментар
01.03.2025 16:09 Відповісти
 
 