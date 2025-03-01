Зеленський та Стармер зустрінуться вже сьогодні, - британський уряд
Сьогодні, 1 березня 2025 року відбудеться зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президент України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Стармер і Зеленський зустрінуться на Даунінг-стріт у суботу вдень, повідомляє №10, після того, як український президент прибув до Великої Британії літаком", - пише видання.
Завтра, 2 березня, на Даунінг-стріт відбудеться зустріч європейських лідерів, на якій вони обговорять безпекові питання.
Раніше стало відомо, що літак із президентом України Володимиром Зеленським, який раніше вилетів зі США з авіабази Joint Base Andrews, приземлився в аеропорту Лондон-Станстед.
Топ коментарі
+16 gr1959
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+12 Серый Вовк
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+5 Ярема Стогін
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Валкі пазорныє.
Чекаємо на відповідь - ДУРНИКУ...
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Зеленський: "Hey. I am Vladimir Zelensky"...
Далі, шепотом запитує Єрмака: "Андрюха, як буде найвеличніший лідер англійською"?
Єрмак: "Fucking idiot".
Зеленський шепоче: "Дуже дякую"!
Продовжує англійською: I am Vladimir Zelensky. Fucking idiot from Ukraine!
- Де ще Зеленський засранець в чергове всереться?
Кожне ''срачка'' Зеленського - це чергові загиблі Українські воїни у війні з москальськими окупантами...
1. Два останні тижні Трампон і його шістки розгоняли тєму, що Україна на рівні з ********** винна у війні, що Україна торчить Штатам 350-500 лярдів, і що Хутін "хоче миру".
2. Такі зустрічі проводяться за закритими дверима а не он-лайн, на камери жкрналістів.
Це, від початку, була вистава-подстава одного актора - Трампона. Зєля у цьому випадку був статистом, як і весь Народ України.
Хто цього не розуміє - або латентний кацап, або велика падлюка...
У Зе тоже не получилось.
Походу НАТО и ОБСЕ и ООН хана, такие импотентные организации уже не нужны