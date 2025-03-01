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Новини Відео Візит Зеленського до Британії
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Літак Зеленського вже приземлився у Лондоні, - The Guardian. ВIДЕО

Вдень 1 березня 2025 року літак президента України Володимира Зеленського приземлився в аеропорту Лондон-Станстед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, Кір Стармер проведе переговори із Зеленським та Джорджою Мелоні на Даунінг-стріт у неділю перед самітом, покликаним забезпечити "тривалий та примусовий" мир в Україні.

Також читайте: Потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками, - Мелоні

Своєю чергою, видання Sky News публікує відео в аеропорту літака української делегації, яким, як вважають, прибув український президент.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Велика Британія (5553) Зеленський Володимир (23697) саміт (764) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+26
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01.03.2025 13:55
+21
Стерненко видимо прав, когда случившееся в Белом доме назвал спектаклем, который разыграли Венс и Трамп, что бы с чистой совестью не давать Украине деньги и оружие. О чем США уже порешала несколько ранее и не с нами.
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01.03.2025 13:57
+16
главное самих себя не зрадити
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01.03.2025 13:57
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Хоть би ще англичане нас не зрадили.
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01.03.2025 13:54 Відповісти
главное самих себя не зрадити
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01.03.2025 13:57 Відповісти
Британці - шляхетна нація. Взірець тримати слово і мати честь.
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01.03.2025 14:01 Відповісти
Саме на часі втілювати в життя, альянс України, Великої Британії та Польщі, військово-політичний формат тристоронньої співпраці та протидії загрози від орків, та спільної роботи заради життя України та європейської безпеки. Охочих приєднатися, думаю буде чимало.
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01.03.2025 14:23 Відповісти
Польщі?? Щоб роль5ики знову блокували кордони й збіжжя висипали??
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01.03.2025 14:34 Відповісти
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01.03.2025 13:55 Відповісти
Цей Степан постійно обзивав прихильників Порошенка.І в нього якісь проблеми на сексуальному ґрунті.Він постійно за якісь зади і члени пише.І назватися сракою,потрібно мти проблеми з головою.
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01.03.2025 14:03 Відповісти
Так, але й зламаний годинник показує двічи на добу точний час
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01.03.2025 14:53 Відповісти
Так, зі Штатами розісралися - тепер терміново той самий номер повторити з рештою союзників.
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01.03.2025 13:56 Відповісти
Ну, тобто у вас на повному серйозі були сподівання, що Трамп, як прийде до влади, буде союзником Україні, а не його другу - володі ***"лу?
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01.03.2025 13:58 Відповісти
Америка буде воювати проти України на стороні росії?
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01.03.2025 14:01 Відповісти
А от кивав Зеленський би мовчки головою у відповідь дивану і патлатому, а не став би щось відповідати, то Америка почала б воювати проти роїсі на стороні України?

До чого це ваше питання? Станом на зараз Америка ще не дійшла до стану, щоб відкрито перейти у війні на сторону мордору, але диван, маск і дід активно над тим працюють - і роблять то і без вигаданих в прямому ефіру якихось там образ і нападів в сторону адміністрації трампа.
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01.03.2025 14:12 Відповісти
Для чого він тоді поїхав?
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01.03.2025 14:15 Відповісти
Бо викрутили руки максимально, аби забрати з України репарації. Таке враження, що ви десь з місяць були в рехабі, і не читали отой весь гон трампона по поводу, як краще пограбувати Україну.
Спробуй тут не поїхати.
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01.03.2025 14:19 Відповісти
І як, по твоєму, вдало з'їздив, чи невдало?
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01.03.2025 14:25 Відповісти
А оце вже покажуть наступні місяці і роки.
Я вже встиг пересвідчитись на тому, що ми бачили, що деякі події можуть несподівано вплинути, так, як не можна було і подумати.
Наприклад
- збили Малайзійський боєнг - (якщо взагалі таке можна в цьому контексті казати, бо то велике горе) - то як, вдало збили чи ні, в сенсі як то вплинуло на долю України?
- Чи те що сталося в Бучі - (це взагалі на голову на налазить, що я можу про таке навіть питати) - то як то вплинуло на перебіг подій - "вдало" чи "невдало"?
- Чи перші ракетні удали (перші після перших ударів 24го лютого) по містам України, коли розвалювали цілі під'їзди? Жахливі катастрофічні події - але питання таке саме - ця катастрофа якось вплинула на захист Українського неба?

І таких прикладів цілий ряд, аж до того моменту, як увесь світ у прямому ефірі без купюр побачив хто є такі трамп і диван. Як то вплине, зараз ми побачити не можемо.
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01.03.2025 14:44 Відповісти
вже воює ! ти навіть не помітив .
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01.03.2025 14:17 Відповісти
Зважаючи на міжнародну політичну поведінку трампа, все більше переконуюся, що "агєнт Краснов" - це не вигадка. КГБ-ФСБ міцно тримає "зновувеличного" за руді тестикули. Нічим іншим цю трампівську дурню пояснити не можна.
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01.03.2025 14:06 Відповісти
Ні, не було. Нічого доброго він трумпа чекати не варто.
А те, що всі бачили, дуже схоже на сплановану акцію з метою додатково опустити Україну (котру, звісно, асоціюють з мерЗЕнним). Обидва ************* зіграли в одні ворота
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01.03.2025 14:08 Відповісти
А ось і ні. Штати просто виставили Зеленського неврастеніком, щоб нам не допомагати, про що вирішили заздалегідь. Досвід таких номерів у США великий. В ітоге, ви винні, а США молодці.
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01.03.2025 14:01 Відповісти
Це була змова Зеленського з Трампом?
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01.03.2025 14:02 Відповісти
це було те про що говорив у своїх блогах Віталій Портніков.
мир через силу - не думайте що силу прикладатимуть до москви, а зовсім навпаки.
і ось сталося...
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01.03.2025 14:10 Відповісти
Венса та Трампа
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01.03.2025 14:10 Відповісти
Ну по стенограмме истерику закатывал венс с трампаксом !
ЗЕ даже не успевал и слово сказать , как те два ушлёпка уже орали с пеной у рта …
Адекватные люди это заметили …
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01.03.2025 14:57 Відповісти
Angry, а я думав, що трампівська команда зі Штатів цілеспрямовано розісралася із своїми союзниками по НАТО щоби бути в Почёте у *****.
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01.03.2025 14:06 Відповісти
До того йшло
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01.03.2025 14:10 Відповісти
Знаєте,мене якось ця інфорамація напружує : то вилетів до Штатів,то приземлився десь,то вилітає в Лондон...Таке враження,що хочуть збити літак чи допомагають тим ,хто був би в цьому зацікавлений(А зацікавлених з кожним днем все більше((
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01.03.2025 13:57 Відповісти
А ті чогось гальмують.
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01.03.2025 13:59 Відповісти
Я ,насправді,не жартую і не зичу смерті нашому президенту.
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01.03.2025 14:02 Відповісти
Так у Вас в Швейцарії дуже файна пані президент, Карін Келлер-Зуттер, чого б то їй смерті зичити?!))
А з нашим президентом, Володимиром Олександровичем Зеленським, ми, українці, самі розберемося...
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01.03.2025 14:15 Відповісти
Я навіть не знаю прізвище президента тут))
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01.03.2025 14:20 Відповісти
може все значно простіше - модель літака не розрахована на дальні перевезення, тому необхідна десь зупинка... ну, а чому б не використати час на побрехеньки?
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01.03.2025 14:03 Відповісти
Дискотечний літак..може дископаті в нього))
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01.03.2025 14:36 Відповісти
Давай, криворагуль! На біс!
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01.03.2025 13:57 Відповісти
Стерненко видимо прав, когда случившееся в Белом доме назвал спектаклем, который разыграли Венс и Трамп, что бы с чистой совестью не давать Украине деньги и оружие. О чем США уже порешала несколько ранее и не с нами.
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01.03.2025 13:57 Відповісти
А для чого тоді Зе наполягав на цьому візиті, при тому, що Трамп категорично не хотів його бачити?
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01.03.2025 14:11 Відповісти
Літак зеленського вже приземлився, а сам він ще літає.
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01.03.2025 13:58 Відповісти
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01.03.2025 13:58 Відповісти
зеденок уже срался с бритами, не впервой.
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01.03.2025 13:58 Відповісти
Зеленському тепер потрібно бути вдвічі обережніше. Тепер він не тільки ***** а і Тампакса не влаштовує
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01.03.2025 13:58 Відповісти
Британці раніше підписали договір про співпрацю та копалини, тому зараз будуть максимально тягнути ковдру на себе...
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01.03.2025 13:59 Відповісти
курва, 7 бобіків приїхало!! зе-лупа весь квартал з собою возить?!
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01.03.2025 14:00 Відповісти
Косиш під старожила?
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01.03.2025 14:04 Відповісти
Давай 2 тур Криворізько-Інгулецької дипломатії
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01.03.2025 14:01 Відповісти
Зе, підказую, тут краще королю хамити, щоб і з бритами норм. так посратися.
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01.03.2025 14:07 Відповісти
Там квартира на Бейкер стріт, офшори, база на випадок "стратегічного відступу".
Якось не з руки. Можливо Дуді чи Макрону натикає.
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01.03.2025 14:41 Відповісти
Підтримуєм Президента. Україна понад усе! А Трамп трусливий, старий насильник. Виступити проти зла - параши, це не жінок хапати між ніг. Тут требя яйця мати.
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01.03.2025 14:09 Відповісти
В чому цього препіздента підтримувати?
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01.03.2025 14:42 Відповісти
Дійсно. В чому? Чи може за що?
Може краще не підтримувати, а тримати?
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01.03.2025 21:43 Відповісти
Ну то тримайте його, можете й за коки.

Оце я не обирала.
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01.03.2025 22:24 Відповісти
Так і я не обирав. Тому й не можу зрозуміти того заклику до "підтримки" Боневтіклого.
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01.03.2025 23:08 Відповісти
Ой дурак
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01.03.2025 16:17 Відповісти
коли буде Другий Саміт Миру?
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01.03.2025 14:09 Відповісти
В США закордонна фракція партії Регіонів посварилася з молодою фракцією тої ж партії Регіонів.
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01.03.2025 14:12 Відповісти
Є давнє як світ правило, коли тупий - просто мовчи, розумнішим здаватимешся
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01.03.2025 14:16 Відповісти
А чого ти свою сраку-ротяку розкрив? Мовчи, виконуй правило.
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01.03.2025 15:50 Відповісти
Ну слава Богу, а то я думал, что собьют над Атлантикой.
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01.03.2025 14:28 Відповісти
Ще в Лондоні посвариться і в Париж, на ПМЖ, а ми залишимося лапті шити, в кращому випадку.
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01.03.2025 14:35 Відповісти
Мені і цікаво - натикає наш Лідор фуїв Стармеру чи ні?
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01.03.2025 14:37 Відповісти
Я за попкорном.
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01.03.2025 16:33 Відповісти
Проклят надеющийся на человека и плоть делающий своею опорой""
Наша надія тільки на Господа Бога
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01.03.2025 14:39 Відповісти
Кажуть, що Трамп вже майже умовив Бога, щоб той уклав мирний "біг діл" з дияволом.
Але тут знову втрутився Зеленський, і завадив цьому.

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01.03.2025 15:04 Відповісти
Трамп самозакоханий безбожник та обманщик. Це краще, ніж бути агентом кремля . Але не факт
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05.03.2025 21:46 Відповісти
Читайте твори Пілсутського, про створення союзу між двох морів.
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01.03.2025 14:53 Відповісти
Ви про пшека Пілсудського, який в Лізі націй, під час голодомору у 30х роках не підтримав Україну?
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01.03.2025 16:40 Відповісти
Идея Междуморья

«Не следует питать иллюзий: даже если мы заключим мир, мы всегда останемся целью для атак со стороны России», - говорил Пилсудский. Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши, Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии, Объединение этих стран в одном союзе создало бы в Центральной Европе территориально сплоченный организм.
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01.03.2025 17:44 Відповісти
але при цьому коли був вибір зрадити Україну чи ні, він зрадив.
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01.03.2025 19:50 Відповісти
Краще було б, щоб більше мовчав, а то що не ляпне все в мінус....
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01.03.2025 14:53 Відповісти
Дійсно. Але хто ж це зможе зробити?

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01.03.2025 15:54 Відповісти
раджу зелі взяти на перемовини перекладача бо з його знанням англійської може щось не те зрозуміти і відповідно ляпнути, а так буде якийсь час на осмислення.
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01.03.2025 15:19 Відповісти
Треба на зустрічі нагадати англічанам про америкосів-жлобів. Як вони старі, а не нові, есмінці замість баз дали. Помста це блюдо холодне.. І взагалі, на території що зараз в кордонах США були англійські колонії? Були. Настав час повертати "в родную гавань" ) Трампон-гандон, так твій кумир Ху..ло каже?
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01.03.2025 15:59 Відповісти
 
 