Літак Зеленського вже приземлився у Лондоні, - The Guardian. ВIДЕО
Вдень 1 березня 2025 року літак президента України Володимира Зеленського приземлився в аеропорту Лондон-Станстед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Як зазначається, Кір Стармер проведе переговори із Зеленським та Джорджою Мелоні на Даунінг-стріт у неділю перед самітом, покликаним забезпечити "тривалий та примусовий" мир в Україні.
Своєю чергою, видання Sky News публікує відео в аеропорту літака української делегації, яким, як вважають, прибув український президент.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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До чого це ваше питання? Станом на зараз Америка ще не дійшла до стану, щоб відкрито перейти у війні на сторону мордору, але диван, маск і дід активно над тим працюють - і роблять то і без вигаданих в прямому ефіру якихось там образ і нападів в сторону адміністрації трампа.
Спробуй тут не поїхати.
Я вже встиг пересвідчитись на тому, що ми бачили, що деякі події можуть несподівано вплинути, так, як не можна було і подумати.
Наприклад
- збили Малайзійський боєнг - (якщо взагалі таке можна в цьому контексті казати, бо то велике горе) - то як, вдало збили чи ні, в сенсі як то вплинуло на долю України?
- Чи те що сталося в Бучі - (це взагалі на голову на налазить, що я можу про таке навіть питати) - то як то вплинуло на перебіг подій - "вдало" чи "невдало"?
- Чи перші ракетні удали (перші після перших ударів 24го лютого) по містам України, коли розвалювали цілі під'їзди? Жахливі катастрофічні події - але питання таке саме - ця катастрофа якось вплинула на захист Українського неба?
І таких прикладів цілий ряд, аж до того моменту, як увесь світ у прямому ефірі без купюр побачив хто є такі трамп і диван. Як то вплине, зараз ми побачити не можемо.
А те, що всі бачили, дуже схоже на сплановану акцію з метою додатково опустити Україну (котру, звісно, асоціюють з мерЗЕнним). Обидва ************* зіграли в одні ворота
мир через силу - не думайте що силу прикладатимуть до москви, а зовсім навпаки.
і ось сталося...
ЗЕ даже не успевал и слово сказать , как те два ушлёпка уже орали с пеной у рта …
Адекватные люди это заметили …
А з нашим президентом, Володимиром Олександровичем Зеленським, ми, українці, самі розберемося...
Якось не з руки. Можливо Дуді чи Макрону натикає.
Може краще не підтримувати, а тримати?
Оце я не обирала.
Наша надія тільки на Господа Бога
Але тут знову втрутився Зеленський, і завадив цьому.
«Не следует питать иллюзий: даже если мы заключим мир, мы всегда останемся целью для атак со стороны России», - говорил Пилсудский. Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши, Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии, Объединение этих стран в одном союзе создало бы в Центральной Европе территориально сплоченный организм.