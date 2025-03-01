Літак Зеленського вже приземлився у Лондоні, - The Guardian. ВIДЕО

Вдень 1 березня 2025 року літак президента України Володимира Зеленського приземлився в аеропорту Лондон-Станстед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, Кір Стармер проведе переговори із Зеленським та Джорджою Мелоні на Даунінг-стріт у неділю перед самітом, покликаним забезпечити "тривалий та примусовий" мир в Україні.

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Своєю чергою, видання Sky News публікує відео в аеропорту літака української делегації, яким, як вважають, прибув український президент.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.