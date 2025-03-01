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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Підтримка України після суперечки Зеленського і Трампа
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Світові знаменитості підтримують Україну після суперечки Трампа із Зеленським: "У мужності є ім’я", "Трампу і Венсу має бути соромно"

трамп та зеленський

Після сварки президента США Дональда Трампа із лідером України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті низка світових знаменитостей виступила на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, підтримав у соцмережі Україну чилійсько-американський актор Педро Паскаль.

"У мужності є ім'я", - написав він та опублікував карту України із хештегом Stand with Ukraine

Також читайте: Військова допомога США для України буде зупинена, - речниця Білого дому Левітт

Паскаль про Україну

Кінопродюсер Майкл Кейн теж підтримав Україну та закликав президента США Дональда Трампа заспокоїтися.

підтримка України

Акторка Елізабет Бенкс теж написала, що підтримує Україну.

підтримка України

На боці України також письменник Стівен Кінг.

"Трампу і Венсу має бути соромно, але хулігани не відчувають сорому", - пише він.

підтримка України

Акторка Алісса Мілано також заявила про підтримку нашої країни.

"Я навіть не знаю, що сказати. Народ України - я бачу вас і відчуваю ваш біль. Я благаю всіх співчутливих громадських діячів, мільярдерів, усіх лідерів і людей світу, які вірять у демократію, - допоможіть нам подолати це безумство. Боротьба з цим режимом і з фашизмом залежить від вас усіх", - зауважила вона.

підтримка України

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Голлівудський актор Бен Стіллер також опублікував у соцмережі Х прапор України.

"Коли я побачила обличчя Зеленського під час цього нападу, я заплакала. Я навіть не можу почати розуміти, що вони зробили. Україно, ми любимо тебе", - написала актриса Еліс Еванс.

Французька акторка Катрін Деньов присвятила Україні 50-ту церемонію кінопремії "Сезар".

Відомий астронавт Скот Келлі теж підтримав Україну.

"Факти: Путін - диктатор і вбивця. Росія вторглася в Україну. Україна бореться за своє життя. Америка колись протистояла тиранам. Це не те, ким ми є як нація. Ганьба", - заявив він.

підтримка України

Пайпер Перабо написала в соцмережі "Слава Україні!".

підтримка України

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+30
А почему трампон и венс сидели рядом как в студии кисель тв? Пердун трампон побоялся в одиночку общаться с Зе?

Трампов всегда был врагом Украины и Европы. Когда он говорил, что поможет московии оккупировать ЕС он не шутил. Если кто-то начинает выгораживать трампона, это враг Украины. На самом деле трампон и его кодла действуют весьма последовательно. Это будет сложные 4 года для Украины, но не более.
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01.03.2025 12:51
+29
хватит уже этой чуши про дипломатию. **** и его холуи десятилетиями поливают США помоями, но для трампона **** хороший.
Тут дело не в дипломатии, а в том, что трампон и его кодла изначально антиукраинские. Все остальное следствие.
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01.03.2025 12:58
+23
Ще є альтернатива - відбиватися будемо реактивними портретами Боневтіка Потужного і фугасними рішеннями сільрад....
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01.03.2025 12:51
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Воно то так ,але перелічені особи є прихильниками демократів ,та що нє всьо так однозначно .
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01.03.2025 16:20 Відповісти
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