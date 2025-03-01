Світові знаменитості підтримують Україну після суперечки Трампа із Зеленським: "У мужності є ім’я", "Трампу і Венсу має бути соромно"

Після сварки президента США Дональда Трампа із лідером України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті низка світових знаменитостей виступила на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, підтримав у соцмережі Україну чилійсько-американський актор Педро Паскаль.

"У мужності є ім'я", - написав він та опублікував карту України із хештегом Stand with Ukraine

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Кінопродюсер Майкл Кейн теж підтримав Україну та закликав президента США Дональда Трампа заспокоїтися.

Акторка Елізабет Бенкс теж написала, що підтримує Україну.

На боці України також письменник Стівен Кінг.

"Трампу і Венсу має бути соромно, але хулігани не відчувають сорому", - пише він.

Акторка Алісса Мілано також заявила про підтримку нашої країни.

"Я навіть не знаю, що сказати. Народ України - я бачу вас і відчуваю ваш біль. Я благаю всіх співчутливих громадських діячів, мільярдерів, усіх лідерів і людей світу, які вірять у демократію, - допоможіть нам подолати це безумство. Боротьба з цим режимом і з фашизмом залежить від вас усіх", - зауважила вона.

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Голлівудський актор Бен Стіллер також опублікував у соцмережі Х прапор України.

"Коли я побачила обличчя Зеленського під час цього нападу, я заплакала. Я навіть не можу почати розуміти, що вони зробили. Україно, ми любимо тебе", - написала актриса Еліс Еванс.

Французька акторка Катрін Деньов присвятила Україні 50-ту церемонію кінопремії "Сезар".

Відомий астронавт Скот Келлі теж підтримав Україну.

"Факти: Путін - диктатор і вбивця. Росія вторглася в Україну. Україна бореться за своє життя. Америка колись протистояла тиранам. Це не те, ким ми є як нація. Ганьба", - заявив він.

Пайпер Перабо написала в соцмережі "Слава Україні!".

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.