Військова допомога США для України буде зупинена, - речниця Білого дому Левітт

США більше не даватимуть військову допомогу Україні. У пріоритеті мирні переговори, а не продовження війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Ми більше не збираємося просто виписувати чисті чеки на війну в дуже далекій країні без справжнього, міцного миру", – сказала вона.

Також речниця адміністрації американського президента зазначила, що скандал між політиками, який стався в Білому домі, за щасливим збігом обставин став надбанням громадськості, тому американці мають усвідомити важкість переговорів з українцями за зачиненими дверима.

Нагадаємо, Левітт звинуватила Зеленського у грубості, зазначивши, що він відмовлявся визнавати прагматичну реальність війни та намагався отримати допомогу від США без особливої вдячності за неї.

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У Білому домі 28 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Під час зустрічі в Овальному кабінеті.вони почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони.

Згодом президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Зрештою у Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.