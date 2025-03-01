Військова допомога США для України буде зупинена, - речниця Білого дому Левітт
США більше не даватимуть військову допомогу Україні. У пріоритеті мирні переговори, а не продовження війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
"Ми більше не збираємося просто виписувати чисті чеки на війну в дуже далекій країні без справжнього, міцного миру", – сказала вона.
Також речниця адміністрації американського президента зазначила, що скандал між політиками, який стався в Білому домі, за щасливим збігом обставин став надбанням громадськості, тому американці мають усвідомити важкість переговорів з українцями за зачиненими дверима.
Нагадаємо, Левітт звинуватила Зеленського у грубості, зазначивши, що він відмовлявся визнавати прагматичну реальність війни та намагався отримати допомогу від США без особливої вдячності за неї.
У Білому домі 28 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Під час зустрічі в Овальному кабінеті.вони почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони.
Згодом президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Зрештою у Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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