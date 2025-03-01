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Військова допомога США для України буде зупинена, - речниця Білого дому Левітт

Лівітт про подальшу допомогу Україні

США більше не даватимуть військову допомогу Україні. У пріоритеті мирні переговори, а не продовження війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Ми більше не збираємося просто виписувати чисті чеки на війну в дуже далекій країні без справжнього, міцного миру", – сказала вона.

Також речниця адміністрації американського президента зазначила, що скандал між політиками, який стався в Білому домі, за щасливим збігом обставин став надбанням громадськості, тому американці мають усвідомити важкість переговорів з українцями за зачиненими дверима.

Нагадаємо,  Левітт звинуватила Зеленського у грубості, зазначивши, що він відмовлявся визнавати прагматичну реальність війни та намагався отримати допомогу від США без особливої вдячності за неї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може припинити подальшу непряму підтримку України: навчання військових, обмін розвідданими, - NYT

У Білому домі 28 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Під час зустрічі в Овальному кабінеті.вони почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони.

Згодом президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Зрештою у Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+59
Это ты , что ли туда приезжал ? Прямым рейсом с кремля ?
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01.03.2025 11:51
+53
Так, ти тут вже все загадив на форумі. Нагадаю, що Джонсон заблокував розгляд допомоги Україні у Сенаті за розпорядженням трампа, ще задовго до виборів у США! Всім адекватним людям було зрозуміло, що Трамп заблокує допомогу Україні, ставши знову президентом
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01.03.2025 11:53
+49
Вітаю шанувальники потужності потужного. А ось і похмільний ранок.
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01.03.2025 11:49
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Насправді найстрашнішим є натовп, який за чисту монету приймає брехню. Нічого не пропонує, нічого не розуміє, лише підкоряється стадному інстинкту і танцює під дудочку чужих думок, які красиво звучать і цілком прийнятні. Вони не замислюються ні на йоту про те, що можуть у чомусь помилятися; навіть не здогадуються, наскільки безглуздо і безповоротно шкодять іншим.

Муракамі
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02.03.2025 10:38 Відповісти
трамп и венс люди такого типа которые приглашают женщину на вечеринку чтоб подсыпать снотворное в напиток, ******* бесчувственное тело, а труп потом выкинуть в мусорный контейнер. именно для этого пригласили найвэлычнишого. а найвэлычниший приехал, вспомнил что с ним такое уже делали в банях украинские олигархи,но ... в этот раз ему удалось убежать. на поведение трампа нужно смотреть с точки зрения криминалистики, на поведение зели - с точки зрения виктимологии
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02.03.2025 11:27 Відповісти
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