Речниця Трампа Левітт звинуватила Зеленського у грубості: Прийшов в Овальний кабінет, говорячи про гарантії безпеки

Лідер України Володимир Зеленський відмовлявся визнавати прагматичну реальність війни та намагався отримати допомогу від США без особливої вдячності за неї.

Про це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила в ефірі Fox News, коментуючи суперечку між президентами України і США в Білому домі 28 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У тій кімнаті була неймовірна напруга, і все дуже швидко стало погано, тому що, на жаль, президент Зеленський відмовляється визнати прагматичну реальність війни, з якою стикається його країна. Ця війна триває вже багато років. Його співвітчизники гинуть, і президент Зеленський не зміг визнати, що він заходить в Овальний кабінет з "новим шерифом у місті", і цим шерифом є Дональд Трамп, головний миротворець", - заявила Левітт.

Вона вкотре наголосила, що Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася, і він розуміє, що "американський народ, втомився оплачувати рахунки за цю війну на сотні мільярдів доларів".

Левітт також звинуватила українського президента, що той нібито "хоче отримати допомогу від американського народу без особливої вдячності за те, що американський народ зробив для його країни за останні кілька років".

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Вона наголосила, що Зеленський був "на порозі підписання економічної угоди, яка б забезпечила економічне процвітання українського народу і повернула б американські податки, витрачені на фінансування цієї війни".

"Натомість через його грубість та антагоністичні дії угода провалилася у нього на очах. Президент Трамп хоче миру, він залишається відданим цьому, але президенту Зеленському або потрібно змінити своє ставлення, або, можливо, він взагалі не зможе укласти угоду", - заявила речниця Білого дому.

Відповідаючи на запитання, чи налаштований Трамп переглядати угоду про видобуток корисних копалин, зважаючи на суперечку в Овальному кабінеті, Левітт заявила, що президент США "залишається прихильником миру і хоче, щоб ця війна закінчилася".

За її словами, все залежить від Трампа, який наступний крок він зробить.

"Він дуже чітко дав зрозуміти, попросивши президента Зеленського та українців покинути Білий дім, що Зеленський не в тому настрої. Угода про видобуток корисних копалин була економічною основою і першим кроком до мирної угоди. Але Зеленський прийшов в Овальний кабінет, говорячи про гарантії безпеки, говорячи про те, що хоче зробити Європа. Що ж, президент також розмовляв з Європою", - сказала Левітт.

Вона заявила про "несприятливі обставини для президента Зеленського" і що Трамп "не збирається відступати і робить те, що є правильним для американського народу".

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Левітт також відкинула звинувачення демократів у "засідці" на Зеленського і що це міг бути план Трампа і Венса спровокувати конфлікт.

"Це абсолютно неправда. Президент Трамп був у захваті від цієї економічної угоди. І саме президент Зеленський, якщо ви прокрутите плівку, фактично протиставив себе віцепрезиденту перед камерами і вступив з ним у бійку", - заявила Левітт.

Вона додала, що "це було чудово, що камери працювали, тому що американський народ і весь світ побачили, з чим президент Трамп і його команда мали справу за зачиненими дверима на переговорах з українцями".

При цьому вона назвала українську сторону "неймовірно твердолобою".

"Це не попередня адміністрація. Джо Байдена більше немає в цьому Овальному кабінеті. Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну, яка йде дуже далеко, без реального тривалого миру. І це те, чого хоче президент", - заявила Левітт.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.