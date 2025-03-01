Ми з Путіним хочемо укласти мир, а Зеленський - ні. Він "перегнув палицю" в Овальному кабінеті, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп після сварки із лідером України Володимиром Зеленським заявив, що вчорашня зустріч у Білому домі не була успішною, а український лідер нібито "перегнув палицю".

Про це Трамп заявив журналістам біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У розмові з журналістами перед відльотом до Флориди Трамп сказав, що шукає миру у війні між РФ та Україною.

"Я хочу негайного миру. Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти - він хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні: це (Зеленський. - Ред.) людина, яка хоче змусити нас підписатися і продовжувати боротися. Ми цього не зробимо", - заявив Трамп.

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Він також сказав, що український президент "перегнув палицю" в Овальному кабінеті.

"Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто збирається підписати угоду з сильною державою, а потім не укладатиме мир, тому що відчуває себе впевнено", - додав Трамп.

Він додав, що "ми не збираємося продовжувати воювати, ми збираємося закінчити війну або відпустити їх і подивитися, що станеться, нехай вони самі воюють".

Трамп також декілька разів повторив фразу, яку він сказав раніше під час перепалки з Зеленським, що у президента України нібито "немає жодних карт на руках".

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.