Без підтримки США нам буде складно боротися із Росією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що без підтримки з боку США Україні буде важко протистояти повномасштабній агресії РФ.
Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам було б складно. Ось чому я тут",- сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, чи зможе Україна стримати Росію без постійної підтримки США.
Він додав, що Україна не може втратити свою свободу.
"Але ми не можемо втратити наші цінності, людей, свободу. Росія прийшла на нашу землю. Вони вбили стільки людей. Просто забути це? Сказати, що Путін хороший? Ні!", - заявив очільник держави.
Топ коментарі
+29 Svitlana
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+23 Людмила Сербин
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+22 АРТЕМ Булискерия #524928
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Хороший дипломат дает хороший результат. Любым путем. А поругаться с Трампом много ума не надо.
Порятунок - зникнення, вкрадений марсіанами.
Треба було його провірити на наявність в організмі психотропів.
У Зеленського була унікальна можливість перед всім світом нагадати, що росія і США розброїли Україну , дали гарантії безпеки підписавши Будапештський Ммеморандум. Росія навпаки використала цю українську зброю в агресії проти України, а США взагалі забули про свої слова і підписи в Будапештському меморандові.
Щоб не говорив Зеленський, але він не згадав головного , отже він ,путін і Трамп керуються режисерами війни росії проти України!
Це президент супердержави,який вирішив покінчити з війною росії проти України,антитрампівська істерія-це продукт зепропаганди,яка не краща за кремлівську пропаганду.
Але війну потрібно закінчувати будь-яким методом, тут Трамп правий. Бо замовники війни, вже отримали те що їм потрібно - Крим і Південь України.
Отримали не завдяки Трампу,а завдяки найвеличнішому,який створив умови для цього напередодні.
А Трамп,як миротворець,хоче припинити війну в Європі,найбільшу в світі,після другої світової,притому,дипломатичним шляхом.Будь інший глава держави,вхопився би за то,як за останню рятівну соломинку.НВ(найвеличніший) зробив навпаки-пос.ався на переговорах,притому емоційність зашкалювала,що може свідчити про дію психотропа.
Деякі ідіоти вже кричать про ядерку. Після цього від України відвернеться вже і Європа!
якщо сша (в особі даунів) скурвились це не значить що ми як шавки маєм виконувати забаганки їх зхиблиного "лідера"