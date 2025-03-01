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Новини допомога Україні від США
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Без підтримки США нам буде складно боротися із Росією, - Зеленський

Зеленський про допомогу від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що без підтримки з боку США Україні буде важко протистояти повномасштабній агресії РФ.

Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам було б складно. Ось чому я тут",- сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, чи зможе Україна стримати Росію без постійної підтримки США.

Він додав, що Україна не може втратити свою свободу.

"Але ми не можемо втратити наші цінності, людей, свободу. Росія прийшла на нашу землю. Вони вбили стільки людей. Просто забути це? Сказати, що Путін хороший? Ні!", - заявив очільник держави.

Читайте також: Трамп розглядає можливість припинення всієї поточної військової допомоги Україні, - WP

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) допомога (8297) США (22545)


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Топ коментарі
+29
А тобi складно жити без мiзкiв, але ж ти, все ж таки, якось icнуєш.
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01.03.2025 02:21
+23
То може треба було головою думати перш ніж рота відкривати? Клінтон казав, що найважливішим для політика є вміння їсти гівно та посміхатись. Не можеш ти, то делегуй того, хто може.
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01.03.2025 02:21
+22
У якій боротьбі. Хіба ж "нація" не проголосувала за "просто перестать стрелять" та "встретимся где-то по середине" у 2019 , що спричинило катастрофу 2022.
Геть великий зомбофон мізки засрав ?
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01.03.2025 02:28
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ЗНАЧИТ ТЫ ДОЛЖЕН УБИТЬ ПУТИНА ПРИ ВСТРЕЧИ !!!
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01.03.2025 07:37 Відповісти
БЕРИ КУЧМУ С СОБОЙ ЧТОБЫ ОПОЗНАЛ ОН ИЛИ ДВОЙНИК !)
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01.03.2025 07:38 Відповісти
Це тобі не ЙУХом на роялі грати перед кацапами! Ти ЗЕблазень у відставку вже подав?
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01.03.2025 07:39 Відповісти
Президент это прежде всего дипломат.
Хороший дипломат дает хороший результат. Любым путем. А поругаться с Трампом много ума не надо.
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01.03.2025 07:49 Відповісти
Потрібна повна мобілізація економіки, всі підприємства перевести на "військові рейки", дакінчити це божевілля з незолзумілою мобілізацією, коли військові, поліцейські, прокурори інваліди та інші можновладці "заброньовані" незрозуміло для чого разом з циркачами та гральним бізнесом ьа співаками. Саме основне розібратися з корупцією та відкрити кордони.
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01.03.2025 07:54 Відповісти
Зеленский, открой глаза, трамповская Америка на стороне путлера, она нам больше не помощник, она враг!
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01.03.2025 08:17 Відповісти
Яка глибока думка ! То може не варто було їхати ? Так хоча б щось давали . Головне - Порошенка ізолювати , щоб не поїхав нікуди . Він же розмовляти вміє .
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01.03.2025 08:31 Відповісти
Було би набагато легше боротися з росією, яки ти, скотина зелена, здохла.
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01.03.2025 08:39 Відповісти
Сестра - очевидність. Важко на всі боки казати правильно, а робити як хочеться.
Порятунок - зникнення, вкрадений марсіанами.
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01.03.2025 08:47 Відповісти
Без підтримки США народу України і ЗСУ буде вкрай важко боротися проти ворога, а Бонівтік Потужний і вся його антимайданна команда, як крали, так і не зупинилися. Їм один день при владі - це мільйони, а то і мільярди і всіма способами і методами їм потрібно дуритии нарід, щоб поцарювати тут подовше, а потім..., а що потім, нарід сам вибрав собі свою смерть.
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01.03.2025 08:52 Відповісти
Що ж воно наробило,бидло?
Треба було його провірити на наявність в організмі психотропів.
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01.03.2025 09:02 Відповісти
зразу насрав - а тепер кричить - воняє !!!
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01.03.2025 09:15 Відповісти
Як виявити політика, який керується режисерами війни росії проти України? Такий політик ніколе не згадує Будапештський Ммеморандум!
У Зеленського була унікальна можливість перед всім світом нагадати, що росія і США розброїли Україну , дали гарантії безпеки підписавши Будапештський Ммеморандум. Росія навпаки використала цю українську зброю в агресії проти України, а США взагалі забули про свої слова і підписи в Будапештському меморандові.
Щоб не говорив Зеленський, але він не згадав головного , отже він ,путін і Трамп керуються режисерами війни росії проти України!
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01.03.2025 09:44 Відповісти
Одне лише не так: Трамп аж ніяк не керуються режисерами війни росії проти України!
Це президент супердержави,який вирішив покінчити з війною росії проти України,антитрампівська істерія-це продукт зепропаганди,яка не краща за кремлівську пропаганду.
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01.03.2025 10:06 Відповісти
Якби це було не так, то Трамп згадав би про Будапештський Меморандум. Біл Клінтон , бачачи, що натворила Америка, які наслідки віддачі української зброї росії на вимогу США, не полінувався, а зробив відеозвернення і попросив вибачення за те що змусили Україну віддати зброю.
Але війну потрібно закінчувати будь-яким методом, тут Трамп правий. Бо замовники війни, вже отримали те що їм потрібно - Крим і Південь України.
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01.03.2025 10:20 Відповісти
"отримали те що їм потрібно - Крим і Південь України".
Отримали не завдяки Трампу,а завдяки найвеличнішому,який створив умови для цього напередодні.
А Трамп,як миротворець,хоче припинити війну в Європі,найбільшу в світі,після другої світової,притому,дипломатичним шляхом.Будь інший глава держави,вхопився би за то,як за останню рятівну соломинку.НВ(найвеличніший) зробив навпаки-пос.ався на переговорах,притому емоційність зашкалювала,що може свідчити про дію психотропа.
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01.03.2025 10:38 Відповісти
Може вже пора зрозуміти, що Зеленський прийшов щоб знищити повністью Україну.
Деякі ідіоти вже кричать про ядерку. Після цього від України відвернеться вже і Європа!
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01.03.2025 09:55 Відповісти
Та ти шо?Ти цього і добивався!
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01.03.2025 10:28 Відповісти
а хто що не казав - Зеленський вчинив правильно...
якщо сша (в особі даунів) скурвились це не значить що ми як шавки маєм виконувати забаганки їх зхиблиного "лідера"
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01.03.2025 10:39 Відповісти
не расстраивайтесь Вы так,пан президент!трампы приходят и уходят,а добрососедские отношения между США и Украиной остаются!я уверен в том что недолго рыжему ****** глумится над Украиной-есть демпартия поддерживающая Украину и сенаторы и республиканцы также поддерживающие её!всё будет хорошо,всё будэ Украина!
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01.03.2025 10:54 Відповісти
Хватит уже считать себя ущербными! Ещё как можно противостоять врагу без поддержки США!!! Если надо будет, партизанскими методами долбать проклятого врага, проклятую двуглавую империю Гогов и Магогов.
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01.03.2025 13:49 Відповісти
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