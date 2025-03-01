Без підтримки США нам буде складно боротися із Росією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що без підтримки з боку США Україні буде важко протистояти повномасштабній агресії РФ.

Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам було б складно. Ось чому я тут",- сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, чи зможе Україна стримати Росію без постійної підтримки США.

Він додав, що Україна не може втратити свою свободу.

"Але ми не можемо втратити наші цінності, людей, свободу. Росія прийшла на нашу землю. Вони вбили стільки людей. Просто забути це? Сказати, що Путін хороший? Ні!", - заявив очільник держави.

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