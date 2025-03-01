Боротьба України за свободу має значення для всіх нас, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським переросла у сварку в Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трюдо написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Канади зазначив, що Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну, і вже три роки українці борються з мужністю і стійкістю.

"Їхня боротьба за демократію, свободу і суверенітет – це боротьба, яка має значення для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого і тривалого миру", – написав Трюдо.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з Трампом та Зеленським після їх суперечки. Стармер зберігає непохитну підтримку України і робить усе, що може, щоб знайти шлях до довговічного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України.

Після зустрічі з Трампом Зеленський поговорив з очільником Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та президента Володимира Зеленського.

Також Зеленського після суперечки з Дональдом Трампом підтримав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Трамп завжди ставив Америку на перше місце, - спецпредставник Келлог

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення поточних поставок зброї Україні, – ЗМІ