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Новини Реакція світу на суперечку Трампа та Зеленського
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Боротьба України за свободу має значення для всіх нас, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав Зеленського та Україну

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським переросла у сварку в Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трюдо написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Канади зазначив, що Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну, і вже три роки українці борються з мужністю і стійкістю.

"Їхня боротьба за демократію, свободу і суверенітет – це боротьба, яка має значення для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого і тривалого миру", – написав Трюдо.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з Трампом та Зеленським після їх суперечки. Стармер зберігає непохитну підтримку України і робить усе, що може, щоб знайти шлях до довговічного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України.

Після зустрічі з Трампом Зеленський поговорив з очільником Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та президента Володимира Зеленського.

Також Зеленського після суперечки  з Дональдом Трампом підтримав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Автор: 

Канада (2186) Трюдо Джастін (355) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+15
Дякуємо Канаді і її народу за підтримку.
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01.03.2025 11:20
+14
Цивілізований світ залишається на боці України.
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01.03.2025 11:20
+11
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01.03.2025 11:18
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01.03.2025 11:18 Відповісти
А папа єрмак где?
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01.03.2025 11:23 Відповісти
Там на підлозі купка з аквафрешем - це він і є.
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01.03.2025 11:27 Відповісти
Дякуємо Канаді і її народу за підтримку.
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01.03.2025 11:20 Відповісти
Цивілізований світ залишається на боці України.
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01.03.2025 11:20 Відповісти
Усі адекватні люди зараз підтримують Україну та відгороджуються від того Гівна, яке на сьогоднішній день командує Сполученими Штатами.
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01.03.2025 11:51 Відповісти
І скільки своїх дивізій готові направити адекватні люди для підтримки України?
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01.03.2025 11:56 Відповісти
Це військова таємниця кацап,)
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01.03.2025 11:58 Відповісти
Розкрий таємницю, кацапе.
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01.03.2025 12:00 Відповісти
Выничегонепанимаете.

зеленський проявив себе як бовдур,хамло,недалекоглядний.Зграя недосвідчених,провінційних гопників більш підходить до Українських "дипломатів" яких призначив зеленський,яб ще добавив брехливих,жадібних,яких окрім маєтків,нових авто та бізнесу в США нічого не цікавить.

01.03.2025 10:46 Відповісти Керування спамом Мені подобається 6

Мабуть коли у тебе порожні окопи ,в які ти сам не збираєшся йти, то не треба бикувати і хамити людині до якої ти прийшов за допомогою,яка може просто зупинити не тільки поставки зброї,але й заборонити надавати розвіддані і ніяких попереджень про зліт міга не буде. Але мудрий нарід знову в захопленні від цього ідіота

01.03.2025 10:41 Відповісти Керування спамом Мені подобається 17

Зараз спробую без зайвих емоцій пояснити "факотрампистам", що їх святий ЗЕ не герой, а звичайний лох.

Повторю тут:
От спостергіаємо то все дійство і лише одне запитання: от що то і для чого? Ну нахрена то недолуге туда поперлось? Для чого?! Щоб що?! Нахамив, пересрався, відіграв шоу... ну а в результаті?!
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01.03.2025 11:25 Відповісти
Агенте. ВСе рівно результат був би однаковий. Трам любить путлєра. А любофф це сила.
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01.03.2025 11:30 Відповісти
трамп ученик путіна і Трюдо все прикрасно розуміє Україну.
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01.03.2025 11:27 Відповісти
Для Канади- в першу чергу! Бо старий маразматик невздозі туди попре!!!
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01.03.2025 11:34 Відповісти
Тоді чекаємо корпуси та дівізії канадських вояків разом з винищувачами F35.
Але щось такого не буде-максімум потужні заяви та пару літрів кленового сіропу
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01.03.2025 11:47 Відповісти
А если всё назвать своими именами, то пока Украина борется, пока у вас всех есть шанс на выживание, если эта борьба прекратится, миру придёт конец.
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01.03.2025 11:54 Відповісти
Американці хотіли кинути Україну, забрати ресурси і заморозити війну.

США не хотіли давати ніяких гарантій постачання зброї чи захисту, ніяких гарантій повернення назад окупованих територій.

Получиться, що ми здали ресурси, здали території, втратили людей.

Тепер треба їхати в Європу пропонувати їм ресурси, хай печатають 100 млрд. під ці ресурси і закуповують зброю у США. Трамп торгаш продасть рідну маму за гроші.

2025 рік важливий, є шанс зробити блекаути в росії і знищити нафту.

2025 може стати проривом в дронах, щоб нівелювати перевагу росії в солдатах.
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01.03.2025 12:10 Відповісти
Тромб та його свита погано закінчать свій політ! Обміняти друзів на вікового ворога та жбурнути США в помийну яму - обійдеться йому голови!
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01.03.2025 12:15 Відповісти
 
 