Боротьба України за свободу має значення для всіх нас, - Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським переросла у сварку в Білому домі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трюдо написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Глава уряду Канади зазначив, що Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну, і вже три роки українці борються з мужністю і стійкістю.
"Їхня боротьба за демократію, свободу і суверенітет – це боротьба, яка має значення для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого і тривалого миру", – написав Трюдо.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з Трампом та Зеленським після їх суперечки. Стармер зберігає непохитну підтримку України і робить усе, що може, щоб знайти шлях до довговічного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України.
Після зустрічі з Трампом Зеленський поговорив з очільником Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та президента Володимира Зеленського.
Також Зеленського після суперечки з Дональдом Трампом підтримав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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зеленський проявив себе як бовдур,хамло,недалекоглядний.Зграя недосвідчених,провінційних гопників більш підходить до Українських "дипломатів" яких призначив зеленський,яб ще добавив брехливих,жадібних,яких окрім маєтків,нових авто та бізнесу в США нічого не цікавить.
01.03.2025 10:46 Відповісти Керування спамом Мені подобається 6
Мабуть коли у тебе порожні окопи ,в які ти сам не збираєшся йти, то не треба бикувати і хамити людині до якої ти прийшов за допомогою,яка може просто зупинити не тільки поставки зброї,але й заборонити надавати розвіддані і ніяких попереджень про зліт міга не буде. Але мудрий нарід знову в захопленні від цього ідіота
01.03.2025 10:41 Відповісти Керування спамом Мені подобається 17
Зараз спробую без зайвих емоцій пояснити "факотрампистам", що їх святий ЗЕ не герой, а звичайний лох.
Повторю тут:
От спостергіаємо то все дійство і лише одне запитання: от що то і для чого? Ну нахрена то недолуге туда поперлось? Для чого?! Щоб що?! Нахамив, пересрався, відіграв шоу... ну а в результаті?!
Але щось такого не буде-максімум потужні заяви та пару літрів кленового сіропу
США не хотіли давати ніяких гарантій постачання зброї чи захисту, ніяких гарантій повернення назад окупованих територій.
Получиться, що ми здали ресурси, здали території, втратили людей.
Тепер треба їхати в Європу пропонувати їм ресурси, хай печатають 100 млрд. під ці ресурси і закуповують зброю у США. Трамп торгаш продасть рідну маму за гроші.
2025 рік важливий, є шанс зробити блекаути в росії і знищити нафту.
2025 може стати проривом в дронах, щоб нівелювати перевагу росії в солдатах.