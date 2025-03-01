Україно, Іспанія з тобою, - прем’єр Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав Україну після суперечки президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі прем'єра Іспанії у Х.

"Україно, Іспанія з тобою", – написав він трьома мовами: іспанською, англійською та українською.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з Трампом та Зеленським після їх суперечки. Стармер зберігає непохитну підтримку України і робить усе, що може, щоб знайти шлях до довговічного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України.

Після зустрічі з Трампом Зеленський поговорив з очільником Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та президента Володимира Зеленського.

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