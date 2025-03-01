Україно, Іспанія з тобою, - прем’єр Санчес
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав Україну після суперечки президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі прем'єра Іспанії у Х.
"Україно, Іспанія з тобою", – написав він трьома мовами: іспанською, англійською та українською.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з Трампом та Зеленським після їх суперечки. Стармер зберігає непохитну підтримку України і робить усе, що може, щоб знайти шлях до довговічного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України.
Після зустрічі з Трампом Зеленський поговорив з очільником Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та президента Володимира Зеленського.
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щоби знищити кацапське зло , яке будоражить весь світ !!
Їм немає шо втрачати.
Он Дуда вже угоду про копалини пропонує з ЄС з гарантіями безпеки.
і клепку в голові 🙁
пенед ху@лом ?
Ми вже через це проходили !!
Нехай путлєр забере своіх скажених собак з Украіни і настане мир в тіж
хвилини!!
Це допомогло йому зайняти посаду "президент" в Україні.
А як це допомогло країні всі побачили.
як пропонує Трамп( здатися) !!
Путлєр розуміє тільки силу , але не всі політики в США це розуміють !!
І не треба захищати зє! Це він запросив ху розпочати вовномасштабну війну,вбивши сотні тисяч громадян України руками расєян,"кидав лайном" в тих,хто допомагає! Віннищує патріотів України,будуючи Білорусь,або КНДР.
Бо тільки двох називають "сонцесяйним" зє + кім.
Я навіть пам'ятаю які були початкові напружені стосунки між військовими і Зе, як він прийшов до влади.
Стоячи на колінах "Заберите меня хоть за долги!" у присутності ху.
Ви охопили період зє з 2019 по 2021,а я з 2000 по 2025.
Хола, аміго! Комо естас, германо?
Далі моя іспанська закінчується, тому, попрошу українською!
Сеньйор, з 22-го маю офігенну за якістю зимову форму іспанської армії.
Але все з часом протирається.
Треба знову.
*********
А ще треба корч. Сеат теж підійде )))
Дрони, РЕБ, б/к, зброя.
Всього та багато.
Україну підтримують,але зєлену плісняву треба прибирати самим українцям.
Треба вчитись розуміти мову дипломатів!
Від кольору шкарпеток і краватки до гасел!
А від зє потрібні ДІЇ,а не слогани! Якщо слогани йому ще малюють,то на дії воно(зє) не здатне апріорі.
************ і зєбілам не зрозуміти!
Це за межамих ї розумових здібностей!
Ще раз повторюю запитання де в новині ти побачив натяк на Зеленського?
Я про це писав у допису 01.03.2025 12.59
Є шанс закупити крилаті ракету у американців через британців котрим не важлива ескалація, бо уже передають нам ракети шторм шадов.
Вибити електрику і нафтопереробку росіянам і знову сідати за стіл переговорів. Наші балістичні ракети уже також на підході.
Чи хочаб для початку передати всі заморожені активи рф?
А це інше....бо закон евросоюзу не дозволяє таке як казали на цьому тижні.
= "Україно, ми з вами, але воюйте якось самі"