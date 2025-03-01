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Новини підтримка України ЄС Реакція світу на суперечку Трампа та Зеленського
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Україно, Іспанія з тобою, - прем’єр Санчес

Санчес висловив підтримку Україні

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав Україну після суперечки президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі прем'єра Іспанії у Х.

"Україно, Іспанія з тобою", – написав він трьома мовами: іспанською, англійською та українською.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з Трампом  та Зеленським після їх суперечки. Стармер зберігає непохитну підтримку України і робить усе, що може, щоб знайти шлях до довговічного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України.

Після зустрічі з  Трампом Зеленський поговорив  з очільником Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та президента Володимира Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми з Путіним хочемо укласти мир, а Зеленський - ні. Він "перегнув палицю" в Овальному кабінеті, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Україна (5865) підтримка (596) Санчес Педро (56)


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Топ коментарі
+21
Весь нормальный, адекватный мир сейчас с Украиной и Украина победит а значит победят все нормальные люди в мире!!!
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01.03.2025 10:29
+19
Украіну подтримують всі нормальні люди , які мають здоровий глузд
і клепку в голові 🙁
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01.03.2025 10:32
+11
Дякуємо!.
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01.03.2025 10:32
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Весь нормальный, адекватный мир сейчас с Украиной и Украина победит а значит победят все нормальные люди в мире!!!
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01.03.2025 10:29 Відповісти
Копіум
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01.03.2025 10:31 Відповісти
Я думаю, що він навіть не знає, що це таке
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01.03.2025 10:37 Відповісти
Ага, але не зрозуміло скiльки снарядiв вони зможуть знайти
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01.03.2025 10:31 Відповісти
Знайдуть стільки , скільки знадобиться для нашої краіни ,
щоби знищити кацапське зло , яке будоражить весь світ !!
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01.03.2025 10:35 Відповісти
Побачиш по кацапських трупах.
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01.03.2025 10:52 Відповісти
Так чого ці всі люди не нададуть авіацію і просто ракети над Україною не збивають? Патякати всі вміють.
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01.03.2025 10:46 Відповісти
Тому треба розісратися з наймогутнішою вмілітарною державою світу? Державою, яка була активним союзником? Дебільно і недалекорлядно.
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01.03.2025 14:26 Відповісти
Дякуємо!.
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01.03.2025 10:32 Відповісти
трумп все одно введе тарифи на ЄС.
Їм немає шо втрачати.
Он Дуда вже угоду про копалини пропонує з ЄС з гарантіями безпеки.
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01.03.2025 10:32 Відповісти
Украіну подтримують всі нормальні люди , які мають здоровий глузд
і клепку в голові 🙁
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01.03.2025 10:32 Відповісти
Усі підтримують, і США підримує, і бабця на базарі. Але коли справа доходить до виділення необхідної кількості грошей та зброї...
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01.03.2025 10:34 Відповісти
Щось корисне пропонуєте , чи ми повинні впасти на коліна
пенед ху@лом ?
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01.03.2025 10:37 Відповісти
А хто пропонує впасти на коліна чи капітулювати? Пропонують починати перемовини.
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01.03.2025 10:40 Відповісти
Перемовини для чого , щоби Украіна капітулювала і перестала стріляти ?
Ми вже через це проходили !!
Нехай путлєр забере своіх скажених собак з Украіни і настане мир в тіж
хвилини!!
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01.03.2025 10:45 Відповісти
Перемовини, щоб заморозили конфлікт.
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01.03.2025 10:48 Відповісти
Це так в світі не працює. Це буває тільки в дитячих казочках.
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01.03.2025 10:49 Відповісти
Зє вже падав на оліна перед ******.
Це допомогло йому зайняти посаду "президент" в Україні.
А як це допомогло країні всі побачили.
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01.03.2025 10:45 Відповісти
Я нікого не захищаю , я хочу миру в нашій краіні , але не в такий спосіб ,
як пропонує Трамп( здатися) !!
Путлєр розуміє тільки силу , але не всі політики в США це розуміють !!
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01.03.2025 10:51 Відповісти
Всі хочуть. А от тезу "Трам пропонує здатися" педалюють расєяне.
І не треба захищати зє! Це він запросив ху розпочати вовномасштабну війну,вбивши сотні тисяч громадян України руками расєян,"кидав лайном" в тих,хто допомагає! Віннищує патріотів України,будуючи Білорусь,або КНДР.
Бо тільки двох називають "сонцесяйним" зє + кім.
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01.03.2025 11:05 Відповісти
Не падав Зє на ніякі коліна. Ми існували до Зеленського в домовленостях Мінськ-2, умови котрого ніхто не збирався виконувати. У цей час Порох як-не-як, приділяв увагу війську, розбудовував фортифікації, фінансував програми розробки зброї. Зе все похєрив, натикав російських агентів на щаблі влади та в СБУ і контррозвідку та й сам казав - нащо нам велике військо, ми ж тоді не зможемо будувати дороги. Зараз вже патякає про постійну мільйонну армію....Просто довбань і все.
Я навіть пам'ятаю які були початкові напружені стосунки між військовими і Зе, як він прийшов до влади.
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01.03.2025 11:11 Відповісти
Падав! Нагадаю!
Стоячи на колінах "Заберите меня хоть за долги!" у присутності ху.
Ви охопили період зє з 2019 по 2021,а я з 2000 по 2025.
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01.03.2025 11:48 Відповісти
Найрозумніше і найкорисніше було б вигнати вічносмарагдового лідора і пророка його єлдака з влади. А далі якось саме наладиться.
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01.03.2025 14:29 Відповісти
Европе выгодно,чтобы война продолжалась,еще лет 5 минимум,вот они и трусятся,а США хочет покончить с разрушениями и смертями в Украине,но зеленский против,выдумываем все новые причины,почему он ее не хочет заканчивать,лишь бы с ермаком не потерять власть!
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01.03.2025 11:42 Відповісти
Саме так. Тим більше Трамп вказав Європі, що вона не платить по рахунках за військовий захист США. Європейці образились, а тут смарагдове непорозуміння нахамилр вчергове Трампу. Чому ж не заохотити дурачка? Нехай і далі бикує.Набіса комусь ті 192 км2 захопленої в лютому території України? Ну якусь там тисячу, другу українських громадян убили. Головне побикувати.
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01.03.2025 14:34 Відповісти
Дякуємо.
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01.03.2025 10:33 Відповісти
Дякуємо!
Хола, аміго! Комо естас, германо?
Далі моя іспанська закінчується, тому, попрошу українською!
Сеньйор, з 22-го маю офігенну за якістю зимову форму іспанської армії.
Але все з часом протирається.
Треба знову.
*********
А ще треба корч. Сеат теж підійде )))
Дрони, РЕБ, б/к, зброя.
Всього та багато.
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01.03.2025 10:35 Відповісти
Підтримка на словах обіцяна, а все інше, вами перераховане купуйте за гроші.
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01.03.2025 14:36 Відповісти
Типу ви вперед,а ми за вами.
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01.03.2025 10:38 Відповісти
Що Вам не так? Мав би сказати що трампло маладєц, а Україну не підтримуємо?
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01.03.2025 10:46 Відповісти
Правильно, то правильно. Але не іспанці гинуть і не іспанські території втрачаються.
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01.03.2025 14:38 Відповісти
А чом би це за Україну гинули іспанці? Ви б особисто пішли гинути за Іспанію?
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01.03.2025 15:57 Відповісти
Я вас не зрозумів в попередньому дописі. Вибачаюсь за недоцільний і по факту безсенсний коментар
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01.03.2025 16:11 Відповісти
Дякую
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01.03.2025 16:20 Відповісти
Непоганий натяк,що всі проблеми - від зє.
Україну підтримують,але зєлену плісняву треба прибирати самим українцям.
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01.03.2025 10:41 Відповісти
З чого такий висновок? Опір Українського героїчного Народу! на мій погляд викликає повагу всього адекватного світу. алеж саме він! представляє Україну у світі. І він спілкується там з людьми, і це спілкування викликає там так само велику повагу. Тож не неси пургу ваня.
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01.03.2025 11:12 Відповісти
Не неси пургу ваня,як піськов!
Треба вчитись розуміти мову дипломатів!
Від кольору шкарпеток і краватки до гасел!
А від зє потрібні ДІЇ,а не слогани! Якщо слогани йому ще малюють,то на дії воно(зє) не здатне апріорі.
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01.03.2025 11:54 Відповісти
Де ти там такий натяк побачило, троляка?
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01.03.2025 12:22 Відповісти
Вітпопідь типового расяніна!
************ і зєбілам не зрозуміти!
Це за межамих ї розумових здібностей!
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01.03.2025 12:30 Відповісти
Як типовий кацап і троль, ведешь себе, саме ти!
Ще раз повторюю запитання де в новині ти побачив натяк на Зеленського?
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01.03.2025 12:59 Відповісти
01.03.2025 12.59.
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01.03.2025 13:52 Відповісти
Що, це? Нічого сказати, краще мовчи.
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01.03.2025 14:40 Відповісти
Тупість не дозволила зрозуміти? Поясню Петі з особливими потребами.
Я про це писав у допису 01.03.2025 12.59
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01.03.2025 14:47 Відповісти
От і подивись на свої дописи і на те що ти накалякало. Це тобі про тупість Чукча не читатель, чукча пісатель
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01.03.2025 15:01 Відповісти
Треба віддати ресурси Європейцям, а Європа почне закупати зброю у США на 100 млрд.

Є шанс закупити крилаті ракету у американців через британців котрим не важлива ескалація, бо уже передають нам ракети шторм шадов.

Вибити електрику і нафтопереробку росіянам і знову сідати за стіл переговорів. Наші балістичні ракети уже також на підході.
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01.03.2025 10:56 Відповісти
США для Украины могут ее просто не продать,дальше чем зе будет воевать,палками? Придется проводить выборы и соглашаться на все,от этой зеленой плесени нужно избавлятся,иначе мира не будет!
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01.03.2025 11:43 Відповісти
за 100 млрд продадуть, Трамп торгаш
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01.03.2025 11:54 Відповісти
Повага!
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01.03.2025 10:58 Відповісти
Как радует, что в мире есть ещё трезвомыслящие люди и страны, поддерживающие нас в справедливой борьбе, теперь главное, чтобы Зеленский не сломался и не поддался на угрозы и шантаж!
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01.03.2025 11:02 Відповісти
все порядочные и нормальные люди сейчас с Украиной!так что нет причин для уныния и пессемизма!СЛАВА УКРАИНЕ!Украина победит!
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01.03.2025 11:08 Відповісти
Героям слава !!
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01.03.2025 11:25 Відповісти
Добре, з нами і це приємно, але грощі,танки,літаки і головне людей будете відправляти? Особливо коли війдете в клінч з США по різним питанням від нато до тарифів і буде вибір в яку сторону робити розворіт?

Чи хочаб для початку передати всі заморожені активи рф?
А це інше....бо закон евросоюзу не дозволяє таке як казали на цьому тижні.
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01.03.2025 11:59 Відповісти
"Санчес про відправлення військових Іспанії до України: ми не розглядаємо розміщення наших військ на українській території."
= "Україно, ми з вами, але воюйте якось самі"
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01.03.2025 13:11 Відповісти
Уже с утра по подьезду только и тема, что вот и сбылось! Испания с нами! Долго ждали ведь. ,,Гренада ,Гренада---не надо не надо! Девка орала, шмотки прижавши к груди!
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01.03.2025 16:30 Відповісти
 
 