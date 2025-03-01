Президент Трамп завжди ставив Америку на перше місце, - спецпредставник Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що мав за честь бути присутнім у Білому домі цього дня разом із держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом під час візиту Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у мережі Х.

"Президент завжди ставив Америку на перше місце. Світ це побачив сьогодні у реальному часі", - написав Келлог.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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