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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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Президент Трамп завжди ставив Америку на перше місце, - спецпредставник Келлог

Келлог підтримав Трампа

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що мав за честь бути присутнім у Білому домі цього дня разом із держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом під час візиту Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у мережі Х.

"Президент завжди ставив Америку на перше місце. Світ це побачив сьогодні у реальному часі", - написав Келлог.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення поточних поставок зброї Україні, – ЗМІ

Автор: 

США (22545) Трамп Дональд (5498) Келлог Кіт (108)


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Топ коментарі
+38
Значить трампісти мають зрозуміти чому Президент України на перше місце ставить саме Україну і її гарантії безпеки
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01.03.2025 10:49
+34
Гітлер також ставив Німеччину на перше місце. Дивні часи настали.
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01.03.2025 10:50
+27
Трамп якщо не похоронить США, то завдасть їм великої шкоди.
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01.03.2025 10:49
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Трамп якщо не похоронить США, то завдасть їм великої шкоди.
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01.03.2025 10:49 Відповісти
Гітлер також ставив Німеччину на перше місце. Дивні часи настали.
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01.03.2025 10:50 Відповісти
Ага - Deutschland über alles. Только теперь США вставить и сказать что это слоган Трампа.
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01.03.2025 11:15 Відповісти
Хотів так само написати.

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01.03.2025 11:44 Відповісти
Трам похоронить і себе і америку.Щось всі кінулися захіщати трампа.Ідіот у прямому єфіри визнав любов до путіна. І де тут розум? Це імпічмент.
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01.03.2025 10:54 Відповісти
Эти сбросы какой отец Америки тампон и как он любит Америку и Зеля вел себя неправильно и типа все они хотят так сильно и быстро мира что не дождутся никак и в Белом доме и Кремпульке ---- полного уничтожения Украины ...и это говорит о том, что трампон вчера сбросил маску и все узрели оскал Диявола ..а теперь они пытаются лайно выдать за ..горячий шоколад ...типа вы нас не так поняли...
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01.03.2025 11:02 Відповісти
Значить трампісти мають зрозуміти чому Президент України на перше місце ставить саме Україну і її гарантії безпеки
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01.03.2025 10:49 Відповісти
Рiзниця в тому що в США є реальна мiць (вiйськова, фiнансова i т.д.) щоб так поводити себе, а у гундосiка немає
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01.03.2025 10:59 Відповісти
Але немає яєць. Навіщо Америці ті війська якщо Трамп без бою вже плазує перед ****** і вінні пухом.
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01.03.2025 11:06 Відповісти
Нiхто не плазує. Просто в нього iншi погляди. Йому Канада та Гренландiя куди цiкавiшi
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01.03.2025 11:16 Відповісти
Ви мабуть ніколи не грали в карти. Міць Америки грунтується виключно на міфах та перемогах в боротьбі з відвідучами дитячого садочку. Москалів також до 2022 вважали непереможними і т.д. Але абрамси горять не гірше за решту танків і втікати з Афганістану довелося не талібам. Допоки вони не приймають участь у відкритій війні вони не переможні, але це лише припущення і вони не мають бажання його перевіряти, бо якщо щось піде не так, а воно обовязково піде не так, може виявитися, що сил в них достатньо тільки для грабування переходих в темному провулку, а на більше вони і не здатні, але це теж поки припущення, які треба перевірити. А Китай сидить на березі річки і чекає. Йому байдуже чий з трупів пропливе мимо, бо він вже переміг.
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01.03.2025 12:23 Відповісти
Таке враження, що вже зрозуміли що Трамп ху@йню зробив, тому сиплять відмазки з усіх утюгів.
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01.03.2025 10:50 Відповісти
Це не відмазка.
це дегенератор рандомних послідовностей слів
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01.03.2025 10:54 Відповісти
"...Спеціальний представник президента США з питань України ..." - Келлог зрозумів, що втратив роботу і його представництво уже не потрібно!
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01.03.2025 10:56 Відповісти
якби дегенерати це зрозуміли б, то не скасували б терміново воєнну допомогу Україні, не отримаємо навіть рештки тієї, яку Конгрес ухвалив у квітні 2024 р.
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01.03.2025 10:56 Відповісти
Ще одне ,,старьйо" вилізло!!!
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01.03.2025 10:50 Відповісти
але перше місце в задниці - то така собі втіха...
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01.03.2025 10:50 Відповісти
трумп як завжди на_peace_deal.
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01.03.2025 10:50 Відповісти
Президент завжди ставив Америку на перше місце?
А можнна на пальцях пояснити як цей звіздьож працює? Той хто виліже вічко *******, той і поставе омерику на перше місце?
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01.03.2025 10:53 Відповісти
тоді буде правильним думати що і зелень має ставити Україну на перше місце
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01.03.2025 10:51 Відповісти
ваш президент і ви команда трампа ,ставите на перше місце кремль та вбивцю ху* ла ,а США на друге ,і це факт ,якій світ почув персонально від трампа , ви виявилися дешевими аферісти ,та торговцями московскім сміт'ям !
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01.03.2025 10:51 Відповісти
Якби там не було, але свого часу зє готовий був ставати на коліна перед )(уйлом заради миру.
Дивна дипломатія.
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01.03.2025 10:52 Відповісти
Ну а що зеленському робити, домовлятись та війну припиняти? Гроші з тарифів капають, це не кредити і не гранти іноземних держав, можна красти лопатами. Усі потенційні протестувальники активно знищуються на фронті або тікають з країни. Все у нього "харашо". А як зупинити війну то підуть вибори, а може і програти, а там і суд може бути. Нахрін йому таке треба.
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01.03.2025 10:52 Відповісти
Про "зупинити війну" можна докладніше?
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01.03.2025 10:55 Відповісти
Ви зараз виправдовуєте злодія та зрадника, якого ще за півроку попереджали про напад? Який замість готуватись порозпускав та повідводив бойові в/ч? Який замість готуватись, запровадити військовий стан, поїхав відпочивати у Буковель та розповідав про шашлики? Який, коли українці відбили навалу та почали давити русню, познімав все успішне командування та усіх адекватних генералів? Який, коли українці копійки відкладають на армію, підняв тарифи х4 та податки? Який призначив двох міністрів МО, один з яких крав на харчах, а інший краде на ***********? Який "лишні" кошти вирішив спрямувати не на надбавки військовим чи на зброю, а на купівлю застарілих російський реакторів?
Серйозно?
Ось цього ви виправдовуєте?
https://www.youtube.com/watch?v=Nb98iWHpbnk
https://www.youtube.com/watch?v=OxhVWj5H8g0
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01.03.2025 11:06 Відповісти
Тебе ж спитали, як війну закінчити, як будеш віддавати Херсон і Запоріжжя?
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01.03.2025 11:12 Відповісти
А де хтось говорить щось віддавати, окрім русні?
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01.03.2025 12:01 Відповісти
Кацапи кажуть, а тепер ще й Трамп, і що далі?
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01.03.2025 12:18 Відповісти
Де саме Трамп говорив про здачу Запоріжжя? Взагаліто у них була зустріч, де збирались підписувати угоду про корисні копалини, за рахунок продажу яких США будуть постачати зброю Україні. На якій президент однієї корумпованої країни третього світу, з відсутністю верховенства права та економічних свобод, почав вести себе як дитинка та бикувати. Так Трамп не подарунок, але ми не в тому положенні, щоб вчити жити президента самої могутньої країни на планеті.
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01.03.2025 12:35 Відповісти
І де ви такі беретесь, може на вас якісь лучі впливають? Там де Трамп казав що війну закінчить за сутки, що у всьому винен Байден і Зеленський, НАТО з Європою винні, а рашка жертва. Що витратили 350 мільярдів, що в день гинуть мільони, що ЗЕ диктатор з рейтингом 4%, потім правда казав, що не помятає такого. Що рашка непереможна, і сама розбила Наполеона та Гітлера, і треба виконувати їхні вимоги, що йому начхати на Європу і на Україну, і неяких гарантій від штатів не буде, а з хутіним в них дружні стосунки, і багато ще чого. А те що Маск, чи син його казали, то я вже мовчу. Вам треба зрозуміти прості речи, якщо ві вступили біля вуличної вбиральні в щось схоже на лайно, якщо воно віглядає лайном, має запах лайна, то не треба тягнути це до рота в надії на шоколад, бо скоріш за все, це і є лайно.
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01.03.2025 13:03 Відповісти
Ще Трамп казав що приєднає Канаду та Гренландію, закриє Мексику і багато чого іншого, але попри те продовжив санкції проти русні.
Далі продовжувати немає сенсу, ви так скоро почнете виправдовувати шашлики в травні, що це буцімто була гарна порада.
Факти є такі - зеленський приїхав підписувати угоду про корисні копалини, а замість того почав вчити Трампа жити.
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01.03.2025 13:33 Відповісти
Так він не відмовився від Канади, нещодавно звову теж саме озвучив. Все тільки починаеться.
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01.03.2025 14:39 Відповісти
америка вже просралась
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01.03.2025 10:53 Відповісти
Переляканого Келлога не було й видно..., а ще генерал.., тьфу !!!
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01.03.2025 10:53 Відповісти
П.здьож, на перше місце він завжди ставит тільки себе.
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01.03.2025 10:54 Відповісти
Трамп завжи ставив на 1-е місце лише себе-бо він гордий самозакоханий пихатий... але як час показує він дуже тупий...
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01.03.2025 10:54 Відповісти
Президент завжди ставив Америку на перше місце Джерело: https://censor.net/ua/n3538621"

ніфіга собі скільки помилок в слові росія
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01.03.2025 10:55 Відповісти
Та зрозуміло що люди з обслуги Трампа будуть його підтримувати.
Головне те що Амеріканці , переважна більшість, на боці України й їм соромно за Трампа.
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01.03.2025 10:55 Відповісти
А може гроші?!
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01.03.2025 10:56 Відповісти
дурний Трамп віддає в заручники США ***** !
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01.03.2025 10:56 Відповісти
трампісти дібіли вже не знають як вимитися від цього гівна, МАГА ***** буде прокатувати щє місяць, потім на фоні пізди в економіки почнуться веселухи
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01.03.2025 10:57 Відповісти
Так, як Трампеду, Штати ще ніхто не опускав.
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01.03.2025 10:57 Відповісти
Трампони покукурікають,покукурікають...а потім знову зкажуть що не пам'ятають про що мова.
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01.03.2025 10:57 Відповісти
«Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова у його пащі! Коли ми вже засвоємо цей урок!» - ці слова Черчилля зараз як ніколи характеризують відносини України як держави та Трампа
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01.03.2025 10:57 Відповісти
Печера Дракона:
"Не те страшно, що Зеленський поцапався з Трампом. Страшно те, що мільйони українців зараз аплодують Зеленському і не усвідомлюють у яку прірву він нас привів."
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01.03.2025 10:58 Відповісти
Я радий, що ти вже встиг попробувати. І як воно, бо я не наважився б пити компот з сечею?
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01.03.2025 11:07 Відповісти
Абсолютно влучно. Він може навіть і не відчути на собі жодного негативного впливу своєї поведінки, що не скажеш про пересічних українців, які входять в 4й рік повномаштабки з такими розкладами
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01.03.2025 11:05 Відповісти
Та немає ніяких таких мільйонів. Є купа ботів, яку в екстреному порядку мобілізувала ОП.
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01.03.2025 11:06 Відповісти
А який вибір між "Скіллою і Харібдою" запропонуєте ви?
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01.03.2025 11:07 Відповісти
Вибір був в 2019 році і я його зробив, але мій кандидат програв. Ось від того вибору дуже багато залежало. Зараз в мене немає можливості ніякого вибору, а тільки можливість висловлювати свою думку на ЦН.
Ну і допомагати ЗСУ, так як мені вже під 70 і вояка з мене ніякий.
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01.03.2025 11:15 Відповісти
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01.03.2025 11:00 Відповісти
⚡️Розмаж Трампа: приємна пропозиція в меню одного з закладів Дніпра
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01.03.2025 11:01 Відповісти
Чомусь ця шобла-***** сектантів зовсім забула про народ Америки та народ України. Наче існують лише ці два «дипломати від Бога», які перед камерами ледь не побилися.
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01.03.2025 11:01 Відповісти
Це той Келог який дуже возмущався що вбили кацапського генерала в моцкві? Ага. Акції сша летять вниз, ціни в магазинах летять вгору, Трамп об'вив війну Канаді, Мексиці і Європі і в цей же час лиже сраку Китаю, ***** і остальним диктаторам... це він так робить америку великою?
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01.03.2025 11:03 Відповісти
Нагадуємо кого «обирають» та підтримують Трамп і його сумнозвісна команда:
- підтримка неонацистів у Німеччині.
- підтримка проросійського конспіролога у Румунії.
- підтримка хворого збоченця і диктатора Орбана.
- підтримка популіста і конспіролога Фараджа.
- захоплення Трампа «особами» путіна і Кім Чен Ина
- блок допомоги Україні у Конгресі більше ніж пів року.
- інформаційний і економічний тиск на Канаду, Мексику, Данію та всі країни ЄС.
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01.03.2025 11:04 Відповісти
"Ми керуємо світом. Це світ Америки. Він - наш проксі. Це закінчиться, коли ми скажемо, що кінець", - ведучий Fox News Джессі Воттерс про українського президента Зеленського.
Тут, здається, будь-які питання зайві...
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01.03.2025 11:04 Відповісти
Цікаво чим конкретно керує цей Джессі воттерс? Хіба що власним очком. Німці при гітлері теж вважали що керують світом.
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01.03.2025 11:10 Відповісти
Цей мудак працює на досить велику аудиторію, ось у чому біда.
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01.03.2025 11:32 Відповісти
Світ дуже добре побачив, що фсбешні трампоїди поставили на перше місце америку х.уйлососів.
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01.03.2025 11:05 Відповісти
В українців склалося інше враження. На перше місце він ставить рашу.
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01.03.2025 11:05 Відповісти
США використали Україну і виплюнули, бо інтереси Америки на першому місці
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01.03.2025 11:06 Відповісти
Я діка ізвіняюсь, а сенатор Гремм, друг і соратник Маккейна, обоє люто ненавиділи кацапстан і путіна, теж кремлю продався? Бо він про Санича той во
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01.03.2025 11:07 Відповісти
Всё подтвердилось:

1. трамп и его банда - враги, такие же как **********

2. Любые контакты с ними, договорённости, соглашения не имеют смысла, разве что еще раз показать, кто они есть и на кого работают. Нормальный диалог с ними невозможен в принципе, а это основа для подписания каких-либо соглашений.

3. О покупке американского вооружения для Украины теперь должна договариваться Европа - на замороженные кaцапские деньги или на свои. В любом случае найдут выход, Украину не бросят, здесь беспокойства не должно быть.

4. Никакого "мира" не будет. Или капитуляция Украины (по "Стамбульским соглашениям") или дальнейшая война.

Зеленский напрасно снова заговорил о соглашении по ископаемым и так далее. Хочет пойти на очередной круг бессмысленных скандалов и унижений? А другого с бандой трампа не будет. Не стоит терять на всё это драгоценное время.
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01.03.2025 11:08 Відповісти
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01.03.2025 11:09 Відповісти
Ще один дурень....
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01.03.2025 11:20 Відповісти
Та ніт містер .! Іржавий ставив на перше місце завжди себе , а не Америку . Ви там вже настільки осліпли що цього - впритул не бачите .
.
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01.03.2025 11:28 Відповісти
БУНТ ПРОТИВ ТРАМПА! Сенаторы вышли с ЭКСТРЕННЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ после перепалки Зеленского и Трампа https://www.youtube.com/watch?v=yOMh3aqeedU
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01.03.2025 11:28 Відповісти
Якась дурна мова - а на яке місце має він ставити свою краіну? - а Зеля Украіну?
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01.03.2025 11:32 Відповісти
Скоріше- Трамп понад усе. Окрім фсб
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01.03.2025 11:49 Відповісти
Це правильно,але не так нагло та за рахунок інших(А рахунок інколи -це просто дозвіл існувати або оборонятися.
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01.03.2025 12:17 Відповісти
Дай бог чтобы трамп лишь временно опустил и ослабил сша. Иначе можно поставить крест на этом некогда великом государстве... Просрать все и так быстро - талант и злого лидера и **. банутого народишка. Посмотрим насколько родственны американцы с кацапами.
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01.03.2025 12:26 Відповісти
Це гівняний спектакль, а не про "велич". Цинічна брехня від початку і до кінця. Треба було нагадати кули були націлені ті боеголовки і якого невимовного жаху позбулася Америка після Будапештського меморандуму. Тепер це папірець, а слово Америки нічого не варте. Повна зневага до України, що стікає кров'ю і бореться за свободу.
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01.03.2025 12:30 Відповісти
Храм свободи захоплено брехливими гендлярами.
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01.03.2025 12:44 Відповісти
це як би рф і Україна змагались у смертельних перегонах а на фініші стоїть америка вже на першому місці навіть не бравши участі у змаганні
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01.03.2025 12:46 Відповісти
Це поганий знак для Америки, бо підприємство, яке концентрується на собі, або максимізації прибутку замість концентрації на задоволенні потреб клієнтів значно прискорює свій крах. Сконцентрувавшись на собі Америка самоусунулася від здійснення контролю за дотриманням правил гри іншими гравцями, а пустим це місце буде недовго і правила нового арбітра американцям можуть дуже не сподобатися.
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01.03.2025 13:01 Відповісти
ШІ виявив, що в типохарактері Трампа з гітлером, Сталіним, путлєром до 90% схожості...
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01.03.2025 13:02 Відповісти
Цинічний барига
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01.03.2025 13:29 Відповісти
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01.03.2025 13:31 Відповісти
ВОТ ТАК !?)
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01.03.2025 13:32 Відповісти
А путіна єще першіше
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01.03.2025 13:55 Відповісти
Ось якби так Кучма відстоював інтереси України коли ядерку віддавав і ракети знищував! "Яєць" не хватило чи що?!
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01.03.2025 15:29 Відповісти
Нет, у Трампа всегда на первом месте стояли деньги и... шлюхи. 😡
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01.03.2025 16:58 Відповісти
Але цього разу він постави на перше місце Московію.
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01.03.2025 18:21 Відповісти
 
 