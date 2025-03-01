Президент Трамп завжди ставив Америку на перше місце, - спецпредставник Келлог
Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що мав за честь бути присутнім у Білому домі цього дня разом із держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом під час візиту Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у мережі Х.
"Президент завжди ставив Америку на перше місце. Світ це побачив сьогодні у реальному часі", - написав Келлог.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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це дегенератор рандомних послідовностей слів
А можнна на пальцях пояснити як цей звіздьож працює? Той хто виліже вічко *******, той і поставе омерику на перше місце?
Дивна дипломатія.
Серйозно?
Ось цього ви виправдовуєте?
https://www.youtube.com/watch?v=Nb98iWHpbnk
https://www.youtube.com/watch?v=OxhVWj5H8g0
Далі продовжувати немає сенсу, ви так скоро почнете виправдовувати шашлики в травні, що це буцімто була гарна порада.
Факти є такі - зеленський приїхав підписувати угоду про корисні копалини, а замість того почав вчити Трампа жити.
ніфіга собі скільки помилок в слові росія
Головне те що Амеріканці , переважна більшість, на боці України й їм соромно за Трампа.
"Не те страшно, що Зеленський поцапався з Трампом. Страшно те, що мільйони українців зараз аплодують Зеленському і не усвідомлюють у яку прірву він нас привів."
Ну і допомагати ЗСУ, так як мені вже під 70 і вояка з мене ніякий.
- підтримка неонацистів у Німеччині.
- підтримка проросійського конспіролога у Румунії.
- підтримка хворого збоченця і диктатора Орбана.
- підтримка популіста і конспіролога Фараджа.
- захоплення Трампа «особами» путіна і Кім Чен Ина
- блок допомоги Україні у Конгресі більше ніж пів року.
- інформаційний і економічний тиск на Канаду, Мексику, Данію та всі країни ЄС.
Тут, здається, будь-які питання зайві...
1. трамп и его банда - враги, такие же как **********
2. Любые контакты с ними, договорённости, соглашения не имеют смысла, разве что еще раз показать, кто они есть и на кого работают. Нормальный диалог с ними невозможен в принципе, а это основа для подписания каких-либо соглашений.
3. О покупке американского вооружения для Украины теперь должна договариваться Европа - на замороженные кaцапские деньги или на свои. В любом случае найдут выход, Украину не бросят, здесь беспокойства не должно быть.
4. Никакого "мира" не будет. Или капитуляция Украины (по "Стамбульским соглашениям") или дальнейшая война.
Зеленский напрасно снова заговорил о соглашении по ископаемым и так далее. Хочет пойти на очередной круг бессмысленных скандалов и унижений? А другого с бандой трампа не будет. Не стоит терять на всё это драгоценное время.
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