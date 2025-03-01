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США різко посилять тиск на Україну для укладення мирної угоди, - Bloomberg

США можуть посилити тиск на Україну для мирної угоди

Адміністрація Дональда Трампа може посилити тиск на Україну для укладення мирної угоди. Також там можуть уникати прямих контактів із Володимиром Зеленським.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник, близький до адміністрації Трампа, сказав, що підтримка України за часів Джо Байдена спонукала Зеленського очікувати, що "американський народ продовжить фінансувати війну".

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"Із Зеленським покінчено", - сказав він.

Інший радник адміністрації Трампа сказав, що було вкладено занадто багато у спроби досягти угоди про припинення війни, щоб зараз від неї відмовитися.

Лідери Європи, які вже намагаються здовольнити вимоги Трампа взяти на себе більшу роль у підтримці боротьби України та захисті від Росії, тепер стоять перед вибором між спробою допомогти Києву власними силами та укладенням угоди зі Штатами, ймовірно, за рахунок політичного майбутнього Зеленського, пише видання.

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Один із співрозмовників видання заявив, що Європа колективно намагатиметься "зібрати уламки", проте схоже, що Трамп вирішив продати Україну. Деякі інші чиновники Європи назвали "провал" у Білому домі "засідкою".

Bloomberg зазначає, що зараз у Європі політики розмірковують, як реагувати, якщо Трамп все ж спробує змусити Україну укласти мирну угоду, вигідну для Росії.

Вони все ще оговтуються від шоку, викликаного різкими заявами зі США, що Америка не може більше захищати країни, які були їхніми найближчими союзниками протягом семи десятиліть.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+28
Яку угоду. Віддати ***** пів України і через якийсь час плєшйнер захоче другу половину.
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01.03.2025 17:34
+27
Київ капітулювати не збирається. Натиснути на Путіна у Трампа немає ані можливості, ані, чесно кажучи, бажання. Тому найкращий спосіб "зістрибнути" з української теми - звинуватити українського президента у недоговороздатності, продемонструвавши її на камери.
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01.03.2025 17:55
+24
Куди вже посилювати тиск? Хіба що давати зброю кацапам.
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01.03.2025 17:42
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Всі забули про " сайтісь пасєрєдінє". Все інше шлях до цього.
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02.03.2025 07:46 Відповісти
Сша союзник россии и не будет помогать Украине а будет препятствовать войти в НАТО и потом ни кто не будет слушать сегодняшнее слабое руководство Америки что бы Трампа удовлетворить. Спасибо Зеленскому что в первую очередь отстоял интересы Украины
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02.03.2025 09:17 Відповісти
-"Ты меня уважаешь?"
-"Уважаю."
-"Не,ты меня не уважаешь.Я великий и у тебя нет карт."
-"Я в карты не играю"
Відповідь дуже класна,в Вашингтоні цього ще не бачили і не чули.Ну,почули...нехай пережовують.
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02.03.2025 11:05 Відповісти
А зачем усиливать давление на Украину, если Зеленский уже был в Белом доме и готов был подписывать согласованный обеими сторонами соглашение без всякого давления?
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02.03.2025 13:13 Відповісти
Цікаво, що буде наступним: Нарва чи сувалківський коридор? З лінією фронта по Віслі...Фігня на фоні прекрасного океану.
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02.03.2025 13:25 Відповісти
В.Портников: Я недооцінив ідіотизм виборців Зеленського
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02.03.2025 14:02 Відповісти
Правильно.
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02.03.2025 17:47 Відповісти
Посилити тиск? Це як, почнуть москалям ленд ліз? І так Україні наразі майже нічого не передають. Трамп не підписав жодного документа на допомогу, а тільки порубав все.
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02.03.2025 14:29 Відповісти
Поможет пуйлу бравыми американскими солдатами? Ну да, зачем у пухляка брать за деньги, когда друг донни бесплатно отправит. Да еще и с оружием поможет.
Одна надежда, что он не протянет 4 года.
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02.03.2025 14:37 Відповісти
Цім баранам заважає! Зеленський!!! А ще український народ, бо не здається! А так вже охота торгувати газом!! Вони наче зійшли з розуму і нічого НЕ БАЧАТЬ!!! 1938р - 2.0!!!!!!!!!!
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02.03.2025 17:08 Відповісти
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02.03.2025 19:31 Відповісти
США різко посилять тиск на Україну для укладення мирної угоди, гусскогоМіра- Bloomberg
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02.03.2025 19:52 Відповісти
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