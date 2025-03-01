США різко посилять тиск на Україну для укладення мирної угоди, - Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа може посилити тиск на Україну для укладення мирної угоди. Також там можуть уникати прямих контактів із Володимиром Зеленським.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник, близький до адміністрації Трампа, сказав, що підтримка України за часів Джо Байдена спонукала Зеленського очікувати, що "американський народ продовжить фінансувати війну".

Читайте також: Путін може використати суперечку Зеленського і Трампа як козир, - WSJ

"Із Зеленським покінчено", - сказав він.

Інший радник адміністрації Трампа сказав, що було вкладено занадто багато у спроби досягти угоди про припинення війни, щоб зараз від неї відмовитися.

Лідери Європи, які вже намагаються здовольнити вимоги Трампа взяти на себе більшу роль у підтримці боротьби України та захисті від Росії, тепер стоять перед вибором між спробою допомогти Києву власними силами та укладенням угоди зі Штатами, ймовірно, за рахунок політичного майбутнього Зеленського, пише видання.

Також читайте: Стубб про суперечку Трампа та Зеленського: Дипломатична невдача. Переможцем виявився лише Путін

Один із співрозмовників видання заявив, що Європа колективно намагатиметься "зібрати уламки", проте схоже, що Трамп вирішив продати Україну. Деякі інші чиновники Європи назвали "провал" у Білому домі "засідкою".

Bloomberg зазначає, що зараз у Європі політики розмірковують, як реагувати, якщо Трамп все ж спробує змусити Україну укласти мирну угоду, вигідну для Росії.

Вони все ще оговтуються від шоку, викликаного різкими заявами зі США, що Америка не може більше захищати країни, які були їхніми найближчими союзниками протягом семи десятиліть.

Читайте: Зеленський - молодець, але тепер ми в дупі, - полковник ЗСУ у коментарі журналісту Time Шустеру

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Світові знаменитості підтримують Україну після суперечки Трампа із Зеленським: "У мужності є ім’я", "Трампу і Венсу має бути соромно"