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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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Зеленський має повернутися за стіл переговорів із Трампом, - Дуда

Дуда каже, що Зеленському варто повернутися до Трампа

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Володимир Зеленський має повернутись до переговорів із Дональдом Трампом після суперечки в Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Він не підтвердив і не спростував те, що планує зателефонувати Зеленському і Трампу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир можливий тільки тоді, коли ми матимемо гарантії безпеки, - Зеленський

"На мій погляд, якщо хтось і здатний закінчити війну в Україні, то це тільки Сполучені Штати, ніхто інший. Треба повертатися за стіл переговорів, потрібно сідати за стіл переговорів, за цей стіл має повернутися Володимир Зеленський", - вважає польський лідер.

"Він має вести спокійні, конструктивні переговори. Так, це свого роду торг, тому що президент Трамп - великий бізнесмен. Він американський мільярдер ... він діє по-діловому. Я сказав Володимиру, що я вважаю, що нам просто потрібно адаптуватися до цього і шукати з ним порозуміння.

Нам потрібно повертатися за стіл переговорів, потрібно сідати домовлятися. Володимир Зеленський повинен повернутися за цей стіл, спокійно домовитися про таке рішення, яке зробить Україну безпечною. І ми, які є союзниками України та підтримуємо Україну з самого початку, підтримаємо його в цьому", - пояснив Дуда.

Також читайте: Зеленський має відновити відносини із Трампом, - Рютте

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США різко посилять тиск на Україну для укладення мирної угоди, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Дуда Анджей (770) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+35
Дуда наївно сподівається, що якщо лизати сраку Трампу, то він їх захистить від москалів, дурочок
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01.03.2025 18:16
+24
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01.03.2025 18:13
+21
Польше в 1938 вместо того щтобы биковати, требо було повернутися за стіл переговорів , спокійно домовитися про таке рішення, яке зробило би Польшу безпечною.
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01.03.2025 18:18
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до этого дебильного высказывания я был лучшего мнения о дуде.дудь-не Зеленский,ни Украина тебе ничего не должны!тебе жена должна давать каждый день.
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01.03.2025 18:34 Відповісти
Чела Трамп унизил публично, а он жопку ему и дальше лижит. Просто жалко смотреть.
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01.03.2025 18:36 Відповісти
ти можеш розумно написати , чел це хто
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01.03.2025 18:44 Відповісти
Дуда. Трамп договорился с ним встретиться на час, заставил его ждать, а сам вышел через пять минут.
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01.03.2025 18:45 Відповісти
зрозуміло
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01.03.2025 18:46 Відповісти
До розмов повернутися можна, але повинні бути чіткі орієнтири для розмов і наші безпекові вимоги повинні бути на столі переговорів. А так щоб грабонути Україну і нічого нам не допомагати- то тоді який сенс? Є ще європейці з якими можна домовлятися, є Китай. І потрібно напоминати США скільки коштувало Україні наше розброєння, що воно не супоставне з надісланою нам допомогою. І основне навести лад в Україні що до насичення бюджету та розвитку економіки і саме основне знищення корупції на кордоні, портах і т.д. Вистоїмо !!!
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01.03.2025 18:38 Відповісти
Не розумію, чого Єлдак не заступився за шефа, і не дав ляща Венсу
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01.03.2025 18:42 Відповісти
Все, поезд ушел (и слава Богу, что Украина снова не подписала очередную капитуляцию), разговоры пора заканчивать и собирать ТЕРМОЯДЕРНЫЕ заряды!
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01.03.2025 18:43 Відповісти
Это принуждение к капитуляции -
Трамп после переговоров с Зеленским: "Он может вернуться, когда будет готов к миру"
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01.03.2025 18:44 Відповісти
коли ж до Європи дійде, США нема
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01.03.2025 18:46 Відповісти
Світ буде здивований,коли диктатор(так сказав про нього Трамп,бо той ходить на прийоми в формі аля-маодзедун) наступним разом прилетить у Вашингтон в елегантному костюмі,як цього вимагає дипломатичний протокол.
А саме за неряшливий одяг,Трамп прогнав його з Овального кабінету.
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01.03.2025 18:47 Відповісти
Українці розумні , знайдуть вихід з цієї ситуації
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01.03.2025 18:49 Відповісти
Хай Дуда скаже в Х-"Пане Трамп Ху@ло це звичайний психопат і злочинець"
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01.03.2025 18:49 Відповісти
зеленський не "має" нічого ні трампону, ні тобі убогому, чи вже забули як вас шматували кацапи з німцями, а потім вас же й звинуватили у тому, що не здалися вялікім і магучім
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01.03.2025 18:53 Відповісти
@ У мережі поширюється цікавий аналіз, зроблений за допомогою ChatGPT щодо психологічних аспектів зустрічі Зеленського з Трампом-Венсом:



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01.03.2025 18:54 Відповісти
Висновок...
Ніяких розмов з США і трапом взагалі не має більше бути, США нічого не вирішують..., а просто хочуть нас злити пуйлу і поставити собі галочку великих миротворців... отож користі з тих перемов буде нуль... єдиний реальний варіант, потрібно брати посередником Китай і домовлятись про мир..., яким він буде хто зна..., але сподіватись на допомогу Заходу марно... одні хочуть нас злити, інші даючи нам дві копійки (збою яка нам не дає суттєвої переваги на полі бою) щоб війна тривала безконечно бо наступні вони, жоден з цих варіантів нам не підходить...
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01.03.2025 19:00 Відповісти
Один ЗЕбіл,другий ДЕбіл.І одного,і другого сатана підсунув.
По-друге,на яких умовах сідати за стіл домовлятись.Треба було 01.09.1941 року домовлятись полякам з гітлером,а 17.09.1941 з сталіном.
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01.03.2025 19:02 Відповісти
Duda = naïve Trump's cocksucker. Why don't you become another State? After Canada, of course 😂
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01.03.2025 19:03 Відповісти
Alexey Weiss, MD 🇮🇱🇺🇦
@dweisa
·
6 год
Я не люблю Биби и никогда за него не голосовал.
Я очень уважаю Зеленского.
Но я рад, что на переговорах с Трампом меня представлял Биби, а не Зеленский.
Меня волнуют результаты, а не честь и достоинство переговорщика.
О чести подумаем после.
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01.03.2025 19:07 Відповісти
результати добрі , метали нікому не віддамо , самім потрібно на Атомну Бомбу
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01.03.2025 19:10 Відповісти
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01.03.2025 19:19 Відповісти
І кого ви нею налякаєте ? Поки вона долетить до Воронежу з нас попіл залишиться
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01.03.2025 19:22 Відповісти
Або,у кого буде вона,кнопка: в буратіно,чи козиря?
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01.03.2025 20:42 Відповісти
а це лайно нащо ви сюди притягли?
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01.03.2025 20:36 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/03/1/7206179/ Спікер Сейму Польщі підтримав Зеленського після скандалу у Білому домі
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01.03.2025 19:08 Відповісти
пшеки, як завжди, сцикуни
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01.03.2025 19:09 Відповісти
Повернутись - для чого .? Щоб послухати про те що ***** не можна ображати ?
Чи щоб в сотий раз пояснити різній тупорилій 3.14здоті - чому він в період війни не носить костюм з краваткою .?
Для чого ці перемовини з імбецилами . Ну були б в овальному кабінеті адекватні люди - тоді можна й повернутись ,, але ж там зараз кінчені дегенерати . То як з ними можна про щось перемовлятись ? Вони ж тебе не чують взагалі .!!
Їхати по новий Будапештський меморандум , а який в цьому сенс .? В нас вже ж є один .
Поки ******** з МАГА , на чолі з іржавим , сидітимуть в Білому дому - допомоги однаково не буде , про щоб ти там з ними не домовлявся .
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01.03.2025 19:12 Відповісти
Все сказане правильно..., але які зараз реальні варіанти для нас вигребти у цій війні?
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01.03.2025 19:20 Відповісти
Не знаю . Цього наразі ніхто не може сказати , жодна " ванга " . Як буде так і буде .
Після обрання трампа президентом варіанти майже взагалі зникли ,, крім одного - надіятись на себе і на ЄС . Який , хвала Господу - поки що не збирається нас кидати .
Ну ще є варіант що проблеми в економіці у ***** виростуть настільки що змусять його припинити війну . Але на жаль цей процес не швидкий , і на скільки він розтягнеться в часі невідомо . Можливо в цьому році , можливо через 2 роки . Статистика паРаші закрита , ніхто не знає - що там реально відбувається .
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01.03.2025 19:40 Відповісти
Коли вже, нарешті, до «лідерів» дійде - будь-яка поступка провокує до ще більшої війни. Навіть не треба глибше в історію дивитись, а просто - Грузія 2008, потім Крим і Донбас, а потім і найбільша війна після ІІ Світової. Наступна запалає вся Європа. І в них вже не буде можливості відкупитись інфляцією і сотнею євро на рило.
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01.03.2025 19:14 Відповісти
Порошенко прокоментував події у США: Сподіваємося, у Зеленського є "План Б"
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01.03.2025 19:15 Відповісти
Дуже красномовне фото. І ця людина ще щось радить комусь...

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01.03.2025 19:18 Відповісти
Ідіоти необучаємі. За які переговори нах? Там не переговори а одні ультиматуми про капітуляцію. Тим більше Трамп уже і Європу ***** продав якщо ви дебіли ще не зрозуміли.
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01.03.2025 19:24 Відповісти
А якщо ні,то й ви нас кинете?((Повернутися ,щоб таки підписати капітуляцію?(((
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01.03.2025 19:35 Відповісти
Дуда много говорит, но мало делает. Практически - это польский Байден.
Скоро в Польше выборы - и за болтовню Дуды к власти в Польше придет польский Трамп...
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01.03.2025 19:49 Відповісти
Це адекватний месседж від адекватного Президента Польщі. І тая якщо хтось і закінчить цю війну то тільки Трамп. І він її закінчить!
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01.03.2025 19:58 Відповісти
Ты шо на приколе? Когда Трамп говорил, что может начаться третья мировая война, я через экран почувствовал как у него трясутся коленки.
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01.03.2025 20:18 Відповісти
В. Зеленский свел на нет всю тяжелую работу, в которую оставшиеся украинские друзья из окружения Трампа вложили весь свой политический капитал. Суть не в соглашении, а в действиях Трампа. Позиция В. Зеленского может произвести впечатление на европейцев, но не на Америку. Так что теперь, вероятно, за это придется платить европейцам. «Его можно хвалить за смелость, но это был саботаж интересов его собственной страны, а также интересов европейской безопасности».
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01.03.2025 20:12 Відповісти
Дуда за 9 хвилин зустічі відсмоктав у трампа на колінах і ще нас вирішив повчити?
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01.03.2025 20:17 Відповісти
"захисники" зєлі ви дані поновили в ТЦК?
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01.03.2025 20:27 Відповісти
нельзя возвращаться за стол переговоров со ставленником путлера! Надо получать вооружение и бить по москве - тогда война быстро закончится!
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01.03.2025 20:38 Відповісти
Нехай йде він ***** той Трамп, ніяких переговорів в найближчий час і бути не може!
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01.03.2025 21:27 Відповісти
Та Дуді гарно "адаптуватися", в нього на кордонах російські війська не стоять, території не захоплені і залізо з неба не сиплеться. Язиком то воно усі розумні...
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01.03.2025 21:59 Відповісти
Исторический рояль : одним еврейским х...м за киллера!
Не забывайте дядю Мойшу из Одессы
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02.03.2025 05:54 Відповісти
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