Зеленський має повернутися за стіл переговорів із Трампом, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Володимир Зеленський має повернутись до переговорів із Дональдом Трампом після суперечки в Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Він не підтвердив і не спростував те, що планує зателефонувати Зеленському і Трампу.

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"На мій погляд, якщо хтось і здатний закінчити війну в Україні, то це тільки Сполучені Штати, ніхто інший. Треба повертатися за стіл переговорів, потрібно сідати за стіл переговорів, за цей стіл має повернутися Володимир Зеленський", - вважає польський лідер.

"Він має вести спокійні, конструктивні переговори. Так, це свого роду торг, тому що президент Трамп - великий бізнесмен. Він американський мільярдер ... він діє по-діловому. Я сказав Володимиру, що я вважаю, що нам просто потрібно адаптуватися до цього і шукати з ним порозуміння.

Нам потрібно повертатися за стіл переговорів, потрібно сідати домовлятися. Володимир Зеленський повинен повернутися за цей стіл, спокійно домовитися про таке рішення, яке зробить Україну безпечною. І ми, які є союзниками України та підтримуємо Україну з самого початку, підтримаємо його в цьому", - пояснив Дуда.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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