Зеленський має повернутися за стіл переговорів із Трампом, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Володимир Зеленський має повернутись до переговорів із Дональдом Трампом після суперечки в Білому домі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Він не підтвердив і не спростував те, що планує зателефонувати Зеленському і Трампу.
"На мій погляд, якщо хтось і здатний закінчити війну в Україні, то це тільки Сполучені Штати, ніхто інший. Треба повертатися за стіл переговорів, потрібно сідати за стіл переговорів, за цей стіл має повернутися Володимир Зеленський", - вважає польський лідер.
"Він має вести спокійні, конструктивні переговори. Так, це свого роду торг, тому що президент Трамп - великий бізнесмен. Він американський мільярдер ... він діє по-діловому. Я сказав Володимиру, що я вважаю, що нам просто потрібно адаптуватися до цього і шукати з ним порозуміння.
Нам потрібно повертатися за стіл переговорів, потрібно сідати домовлятися. Володимир Зеленський повинен повернутися за цей стіл, спокійно домовитися про таке рішення, яке зробить Україну безпечною. І ми, які є союзниками України та підтримуємо Україну з самого початку, підтримаємо його в цьому", - пояснив Дуда.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Трамп после переговоров с Зеленским: "Он может вернуться, когда будет готов к миру"
А саме за неряшливий одяг,Трамп прогнав його з Овального кабінету.
Ніяких розмов з США і трапом взагалі не має більше бути, США нічого не вирішують..., а просто хочуть нас злити пуйлу і поставити собі галочку великих миротворців... отож користі з тих перемов буде нуль... єдиний реальний варіант, потрібно брати посередником Китай і домовлятись про мир..., яким він буде хто зна..., але сподіватись на допомогу Заходу марно... одні хочуть нас злити, інші даючи нам дві копійки (збою яка нам не дає суттєвої переваги на полі бою) щоб війна тривала безконечно бо наступні вони, жоден з цих варіантів нам не підходить...
По-друге,на яких умовах сідати за стіл домовлятись.Треба було 01.09.1941 року домовлятись полякам з гітлером,а 17.09.1941 з сталіном.
@dweisa
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6 год
Я не люблю Биби и никогда за него не голосовал.
Я очень уважаю Зеленского.
Но я рад, что на переговорах с Трампом меня представлял Биби, а не Зеленский.
Меня волнуют результаты, а не честь и достоинство переговорщика.
О чести подумаем после.
Чи щоб в сотий раз пояснити різній тупорилій 3.14здоті - чому він в період війни не носить костюм з краваткою .?
Для чого ці перемовини з імбецилами . Ну були б в овальному кабінеті адекватні люди - тоді можна й повернутись ,, але ж там зараз кінчені дегенерати . То як з ними можна про щось перемовлятись ? Вони ж тебе не чують взагалі .!!
Їхати по новий Будапештський меморандум , а який в цьому сенс .? В нас вже ж є один .
Поки ******** з МАГА , на чолі з іржавим , сидітимуть в Білому дому - допомоги однаково не буде , про щоб ти там з ними не домовлявся .
Після обрання трампа президентом варіанти майже взагалі зникли ,, крім одного - надіятись на себе і на ЄС . Який , хвала Господу - поки що не збирається нас кидати .
Ну ще є варіант що проблеми в економіці у ***** виростуть настільки що змусять його припинити війну . Але на жаль цей процес не швидкий , і на скільки він розтягнеться в часі невідомо . Можливо в цьому році , можливо через 2 роки . Статистика паРаші закрита , ніхто не знає - що там реально відбувається .
Скоро в Польше выборы - и за болтовню Дуды к власти в Польше придет польский Трамп...
Не забывайте дядю Мойшу из Одессы