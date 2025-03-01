Мир можливий тільки тоді, коли ми матимемо гарантії безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли Україна отримає реальні гарантії безпеки.

Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Зеленського у соцмережі Х.

"Я не можу змінити позицію України щодо Росії. Росіяни нас вбивають. Росія - ворог, і це реальність, з якою ми стикаємося. Україна хоче миру, але він має бути справедливим і міцним. Для цього нам потрібно бути сильними за столом переговорів. Мир можливий тільки тоді, коли ми знаємо, що маємо гарантії безпеки, коли наша армія сильна, а наші партнери з нами", - наголошує глава держави.

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"Без підтримки США буде важко. Але ми не можемо втратити ні волю, ні свободу, ні свій народ. Ми бачили, як росіяни приходили в наші домівки і вбивали багато людей. Ніхто не хоче чергової хвилі окупації. Якщо нас не можуть прийняти в НАТО, нам потрібна якась чітка структура", - додає він.

Також Зеленський наголосив, що Європа готова до непередбачених ситуацій і допоможе фінансувати нашу велику армію.

"Нам також потрібна роль США у визначенні гарантій безпеки - яких саме, в якому обсязі та коли. Коли ці гарантії будуть, ми зможемо говорити з Росією, Європою та США про дипломатію. Сама по собі війна - це надто довго, і ми не маємо достатньо зброї, щоб повністю її витіснити", - зауважив він.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.