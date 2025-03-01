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Новини Гарантії безпеки Суперечка Трампа та Зеленського Наслідки суперечки Трампа та Зеленського
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Мир можливий тільки тоді, коли ми матимемо гарантії безпеки, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли Україна отримає реальні гарантії безпеки.

Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Зеленського у соцмережі Х.

"Я не можу змінити позицію України щодо Росії. Росіяни нас вбивають. Росія - ворог, і це реальність, з якою ми стикаємося. Україна хоче миру, але він має бути справедливим і міцним. Для цього нам потрібно бути сильними за столом переговорів. Мир можливий тільки тоді, коли ми знаємо, що маємо гарантії безпеки, коли наша армія сильна, а наші партнери з нами", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вважає, що відносини з Трампом можна врятувати: це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів

"Без підтримки США буде важко. Але ми не можемо втратити ні волю, ні свободу, ні свій народ. Ми бачили, як росіяни приходили в наші домівки і вбивали багато людей. Ніхто не хоче чергової хвилі окупації. Якщо нас не можуть прийняти в НАТО, нам потрібна якась чітка структура", - додає він.

Також Зеленський наголосив, що Європа готова до непередбачених ситуацій і допоможе фінансувати нашу велику армію.

"Нам також потрібна роль США у визначенні гарантій безпеки - яких саме, в якому обсязі та коли. Коли ці гарантії будуть, ми зможемо говорити з Росією, Європою та США про дипломатію. Сама по собі війна - це надто довго, і ми не маємо достатньо зброї, щоб повністю її витіснити", - зауважив він.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+24
Та ніхто не пояснить. Навіть найупороті свідки потужного. Навіть сам потужний не знає що він хоче. Виявляється підписаних того річ 28 потужних безпекових угод йому не вистачає.
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01.03.2025 15:48
+22
Хоча б хтось пояснить, що таке "гарантії безпеки"? Це обіцянки-цяцянки, чи якісь конкретні кроки? Якщо обіцянки - то які? Якщо конкретні вчинки - які і від кого?
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01.03.2025 15:44
+19
Трампон і його "молодая команда" хотіли влаштувати Україні Мюніх- 1938:

1. Два останні тижні Трампон і його шістки розгоняли тєму, що Україна на рівні з ********** винна у війні, що Україна торчить Штатам 350-500 лярдів, і що Хутін "хоче миру".
2. Такі зустрічі проводяться за закритими дверима а не он-лайн, на камери жкрналістів.
Це, від початку, була вистава-подстава одного актора - Трампона. Венс був проаокутором. Зєля у цьому випадку був статистом, як і весь Народ України.

Хто цього не розуміє - або латентний кацап, або велика падлюка...
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01.03.2025 15:49
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Cлова, як мед на вуха обивателю. Але що він під цим розуміє і хто їх повинен надавати? Позицію Трампа всі почули, а Мерц сказав, що ми не будемо в'язуватись в те, з чого потім незрозуміло як вийти. Може він розраховує на країни Балтії.
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01.03.2025 15:58 Відповісти
Остання надія для України у виживанні буде полягати у тому,чи спроможна вона зробити власну ЯЗ і завдати удару по криму (Севастополю, і пр.) з метою показової демонстрації можливості завдання удару по рф. Тут або Европа та Туреччина робить реальні заходи по викиданню військ рф з території України або... формально Україна ні на кого не напала, але криму торба...
Можливо є кращий сценарій, але я його поки не бачу. ...І так, америка поступово стає країної третього світу.
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01.03.2025 15:58 Відповісти
А якщо після цього показово зникне Київ? Що далі ви будете писати, ядерні розумники?
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01.03.2025 16:07 Відповісти
Той хто це буде планувати чітко усвідомить, що і москвабад піде туди ж одразу. Чи ви думаєте, що сама абрівіатура нато їх лякає? Ні їх лякає саме яз і можливість негайної відповіді. Тому якщо відповідь незабариться (від України), то і перший їх удар малоімовірний бо це автоматом і їх знищення.
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02.03.2025 15:55 Відповісти
де вас таких клонують... ви взагалi в реальностi?
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01.03.2025 16:11 Відповісти
Не клонують,вірно буде клоУнують)
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01.03.2025 18:14 Відповісти
Тоді треба вимагати конкретних гарантій безпеки - вводу миротворчих сил, вступу в НАТО, договорів про прямий вступ у війну включно з власною армією у випадку повторного нападу і т.д.

Але як тільки про щось таке заходить мова, то від балакунів про справедливий мир з позиції сили відразу починається "наших військ в Україні не буде, НАТО не на часі, головне щоб не було ескалації" - і всі "гарантії" перетворюються просто на звичайні поставки зброї чайними ложками щоб Україна "трималась".
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01.03.2025 15:59 Відповісти
Ти чому костюм не вдів,придурок?
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01.03.2025 15:59 Відповісти
коли не хоцця підписувать, бо завдання дали не підписувать, то можна і до одягу придратися.
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01.03.2025 16:12 Відповісти
він стібеться. а ти не доганяєш.
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01.03.2025 16:53 Відповісти
А в чому стьоб? У вас, мабуть, дуже цікаве почуття гумору, якщо ви там бачите *стьоб*.
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01.03.2025 17:25 Відповісти
поясню, тобі бідненькому: він просто вторить трампу, але із сарказмом. озвучує трампові думки або якби це звучало українською.
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01.03.2025 19:02 Відповісти
коли після гулянки у тебе зламана нога чи щелепа, теж же можна тобі сказати "добре погуляв"
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01.03.2025 19:03 Відповісти
На ,,нам все должны" і хамстві далеко не виїдеш.
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01.03.2025 16:00 Відповісти
Українцям заходить на "ура".
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01.03.2025 16:08 Відповісти
Про "нам все должны" никто и не ведёт речи. Речь идёт о соблюдении международных обязательств о нерушимости границ и суверенности государств, которые много раз были задекларированы теми же США. Другое дело, что трампло россию государством почему то считает, а Украину нет.
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01.03.2025 16:19 Відповісти
В том то и дело, что "ситуация иная" и те кто обещал защищать демократию слились.
Штаты гарант по Будапештскому меморандуму.
Международные переговоры это не про "в собственном доме"
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01.03.2025 17:24 Відповісти
Трампу, як і будь якій здравомислячій людині, абосолютно зрозуміло, що подальша бійня приведе тільки до більших враті наслідки можуть катастрофічними., Як би це не гірко було визнавати., але в світі далеко не завжди є можливіть відновити справедливість.
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01.03.2025 19:17 Відповісти
Цей зеленський усе просрав і проїбав. зеленський то вчорашній день прожитий з ганьбою і в руїнах. Говорити і матимуть справу лише з новим керівництвом України - це його бісить як Моську...
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01.03.2025 16:06 Відповісти
Яке ж воно кончене...
Гарантії безпеки держави то її економічна і фінансова стабільність та її збройні сили. Все! Ніхто нікому ніяких гарантій грантувати не може. їх просто не буває, бо ніхто за нікого воювати НЕ БУДЕ!
Навіть то саме НАТО то лиш деклараця про колективну відповідальність. наспрарвді, у випадку потреби все може виразитись у стурбованості, занепокоєнні і, в кращому випадку як і нам - фінансова і матеріальна допомога. За яку, як виявляється, потім треба буде таки розплачуватись.
У цьому світі кожен сам за себе, в першу чергу.
А тому, падло ти зелене, таки не треба було закривати ракетну програму не треба було нищити армію, виробництво снарядів, озброєння. відводити війська, розміновувати Чонгар і т.д., бо лише то були наші гарантії.
Ну і ще разом зі всілякими хетьманцевими і дефективними менеджерами нищити економіку держави і її фінансову стабільність
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01.03.2025 16:07 Відповісти
Ти до хєра гарантував своєму народові перед виборами. І що? Що виконав?. Тепер ти хочеш щоб чужий президент дав гарантії не своєму народу? На відміну від тебе, він не буде брехати, навіть чужим те, чого не збирається виконувати. Ти візьми свій стадіонівський список і дай відповідь хоча б на одне запитання, яке задавав Порошенку. Це буде оцінка твого презЕденства. А від так чемодан, вокзал і нхй з посади. Твій один строк закінчився. Чи знов брехав? Гарантувальник хЇув.
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01.03.2025 16:08 Відповісти
Зеленский красава! Всё правильно сделал!
По крайней мере, отпала неопределенность и иллюзии насчет ТрамПодонка.
Спокойно делаем свое дело, уничтожаем рашистов всем чем можем.
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01.03.2025 16:08 Відповісти
1. Мир можливий тоді коли ми переможемо у війні проти москальських окупантів.
2. Ще один варіант миру це створення власної ядерної зброї.
3. Або мир завдяки вступу в НАТО.

Нажаль жоден з цих варіантів поки при владі банда новоспеченого олігарха-клоуна Зеленського не можливий.

Інших варіантів на планеті Земля не існує.
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01.03.2025 16:10 Відповісти
при будь якій влладі ці варіанти не пройдуть. лише при путіський.
українцям явно у голові не вистачає. повинні пройти роки і треба виростити нових українців. умних. а не 73%них
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01.03.2025 16:48 Відповісти
Зранку почитав коменти, пописав коменти і бачу ,що чим далі в ліс, тим більше очі на лоба лізуть.
А потім подумав, а що каже П. О. Порошенко про цю ситуацію. Подивився. Згадав, що донатив на ГО "Справа Громад" тільки на минулому тижні. Задонатив знову гарну суму.
Якщо є в кого баження, то перегляньте.
https://youtu.be/CMFFkrQTBVk?si=6gLsUzCQ6zAeIKd6
⚡2 ХВ ТОМУ! РЕАКЦІЯ ПОРОШЕНКА НА ВЧОРАШНІ ПОДІЇ У ВАШИНГТОНІ. ЩО РОБИТИ ДАЛІ?!
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01.03.2025 16:13 Відповісти
Не буду дивитися. Його думка не цікавить. Бо шоколад-пластилін.
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01.03.2025 16:27 Відповісти
Вибачте, але мій допис адресувався притомним та порядним людям. Забудьте.
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01.03.2025 16:40 Відповісти
Насмішив, пб.
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01.03.2025 17:26 Відповісти
совісті у вас не має, привітали б інкубаторного із вилупленням чи першим гучним кукуріку із помилками, бо згідно методички чоколят та соя???
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01.03.2025 23:59 Відповісти
Ось це інтерв'ю з українськими субтитрами:

https://fex.net/uk/s/cmnsmpb
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01.03.2025 16:14 Відповісти
До речі, формулює думки він у ньому жахливо. Краще йому розмовляти через перекладача. Тупо людина не може закінчити речення нормально, перестрибує з одного на інше, затинається, довго не може пояснити, що хоче сказати.
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01.03.2025 16:17 Відповісти
А якщо ні? Будеш воювати до останнього кріпака?
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01.03.2025 16:15 Відповісти
Он имеет ввиду НАТО,без НАТО воевать будет бесконечно,он это говорил,что поменяет свою должность только на НАТО.
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01.03.2025 16:16 Відповісти
"Гарантії беспеки" тепер ніякого значення не мають ...

Свого часу дехто сер Чемберлен який Невіл теж стверджував , що британцям потрібні "гарантії беспеки" у був у жудкому захваті коли у Мюнхені гітлер йому щось там "підмахнув" ...

В захваті від цього він пафосно (як й трамп зара) заявів "британці , як привіз вам мир" ... Що на це йому відповів великий Уінстон не буду в сотий раз півторювати .

Лише скажу , що трамп й тим більш (якийсь там венс) вони просто настільки двійочники й невігласи , що як павліни самозакоханні нічого , що було до них багато разів в історії не знають й не вивчают ...
Можливо трамп обмовився , але я чув майже увесь його спіч . До останньої миті (якби не венс) він виглядав абсолютно адекватним крім однієї речі -- він вважає , що до його був лише один презідент - це Мак-Кінлі ... він назвав однопартійця Буша нікчемою . Може переплутав -- в його віці таке можливо .
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01.03.2025 16:19 Відповісти
Він говорить про особисті гарантії.
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01.03.2025 17:58 Відповісти
реальна гарантiя безпеки - це ракети до Patriot iз США, якi нам тепер не дадуть завдяки вчорашнiй виставi...

пан Зеленський, мабуть, не розумiє, що тепер нам усiм повна клоака без Patriot... то пiдкажiть йому це хто-небудь
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01.03.2025 16:20 Відповісти
Немає ніяких гарантій не від кого. Це пусті слова ,як і використаний туалетний папір - буд. Меморандум. Тільки відновлення ядерної зброї. Для нас це не проблема - реакторів досить, і креслення в кб. Луч ще існують. Було б бажання.
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01.03.2025 16:21 Відповісти
Треба ще потренуватися на мінометних мінах. А вже потім, років через 20, починати думати про те, чого ніколи не робили (навіть в УРСР).
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01.03.2025 16:28 Відповісти
Доставляти ракети чим будете, балістики немає на 300-500 кг БП, по друге після спроби відновлення, де гарантія, що ЄС не обріже фінансування тому що їм нах... не треба махання ядеркою біля кордонів...
а зараз бюджет повністю залежний від зовнішнього фінансування і як бачимо контроль ти витрат ніхто не збирається проводити, щоб якось оптимізувати.
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01.03.2025 16:37 Відповісти
ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ ЛИШЕ ОДНІ - ПОЗБАВИТИ ВИБОРЧОГО ПРАВА 70% ЕЛЄХТОРАТУ .
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01.03.2025 16:26 Відповісти
Решта 30 назначать царя. Ясно кого.
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01.03.2025 16:30 Відповісти
Якщо анпіратор Голактєкі дозволить.

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01.03.2025 16:40 Відповісти
Уже позбавили, якщо ви не замітили... щось змінило...
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01.03.2025 16:38 Відповісти
Це просто маячня - і обіцянка в нікуди, щоб продовжити своє нікудишнє президенство.
Які гарантії безпеки? Він сам не знає.
Гарантія безпеки - ввід військ в країну. Чиїх? НАТО не можна, інші не хочуть починати війну. Будь-який ввід військ, крім російських в Україну - відкрита війна. Хоча дехто з них не розуміє, що війна таки з 2014 року, і таким чином таки зможе перейти і далі, на Європу. Але гарантій таких нема, їх не існує.
А угоду про корисні копалини з США не хоче підписувати, бо олігархам треба красти. Кортше дурилово дуриловом. І ще й від жопорукого.
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01.03.2025 16:29 Відповісти
Реально захід стільки раз порішував різні договори та гарантії іним країнам, що ці папірці нічого не варті...
Головна гарантія то присутність військ з авіацією та ППО як пропонуює Британія і надання нам хоча б 100 літаків та власне виробницвто Грім2 і нептунів щоб можна було наносити удари вглиб території орків...

А коли в Україні така складна ситуація, згадувати про ліцензії олігархів навіть не смішно уже, які вони майже задурно отримали і нічого з тими ресурсами не роблять, шукають кому втюхати подорожче...
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01.03.2025 16:43 Відповісти
На цій війні всі сльози та горе дістались простому люду. Влада ж на цій війні збагатилась!
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01.03.2025 16:30 Відповісти
Це він для себе с завгоспом гарантії
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01.03.2025 16:32 Відповісти
Тобто світу не буде ніколи
**********
*****, до сліз... Кацапські боти знову в свойом рєпєртуарє.

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01.03.2025 16:45 Відповісти
Та ти ж казав що достатньо "просто пєрєстать стрєлять", коли нас вбивали росіяне, у 2014... А тут вже гарантії потрібні...
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01.03.2025 16:34 Відповісти
Тож не для країни а для нього !
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01.03.2025 17:52 Відповісти
Згоден з президентом. Будемо воювати доти останній загарбник не покине української землі.
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01.03.2025 16:41 Відповісти
Ви за німеччину, на неї ніхто не нападав... якщо за Україну то варто повернутись і воювати в реальності а не клавіатурою...
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01.03.2025 16:45 Відповісти
Для початку сформулюй гаратії безпеки а потім вимагай
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01.03.2025 16:46 Відповісти
Це таємниця від народу !
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01.03.2025 17:51 Відповісти
Зеленський сказав все вірно - мир , на умавах ***** , ніхто не підпише !
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01.03.2025 16:52 Відповісти
все вірно сказав. Але іншого варіанту нема
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01.03.2025 17:01 Відповісти
Погоджуюся, а ви впевнені, що преЗедент мобілізує своїх співвітчизників та створить за рахунок їх декілька бригад, скажемо так, створить український цахал.
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01.03.2025 17:42 Відповісти
мир від трампа це капітуляція України і ми на це не йдемо. Ми очікували на допомогу, а нам нав'язують капітуляцію під соусом миру, тому у нас не багато вибору. або здатися і вмерти, або боротися, а там як карта ляже. Америка показала своє свої цінності і ввійде в історію з ганьбою. Україна стає моральним лідером демократичного світу.
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01.03.2025 16:56 Відповісти
Цей дебіл угробить країну остаточно
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01.03.2025 16:57 Відповісти
Гудбай, Вова.
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01.03.2025 16:58 Відповісти
Господину Зеленскому респект. Я не Ваш поклонник, но с гопниками ,аля венс и трамп, Вы вели себя достойно. А американскому народу скоро придется серьезно подумать, о том, какое говно он посадил себе на шею.
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01.03.2025 17:10 Відповісти
Зрадник
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01.03.2025 17:19 Відповісти
Если отбросить пафос, то у Зе очень простой расчет: Если США, НАТО или Господь Бог дают нам гарантии от повторной атаки путина, то он на коне идет на выборы и их выигрывает даже у Залужного с разгромным счетом, как спаситель отечества и второй Черчиль. Если же этих гарантий никто не даст, то военное положение можно продлять или бесконечно или , по крайней, мере очень долго и этим самым уклоняться от выборов, которые во втором случае Зеленский проиграет любому сопернику.
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01.03.2025 17:23 Відповісти
Zeльц открытым текстом говорит: "Готов капитулировать, дайте бумажку."
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01.03.2025 17:35 Відповісти
Це Зеленському потрібні особисті гарантів щоб керувати 30 років як Лукашенко.
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01.03.2025 17:49 Відповісти
Кручу верчу, обдурити хочу. А мені тільки грошей і потрібно було, а не Проні. Десь так, а мені уникнути тільки виборів і потрібно було, а не якихось гарантій.
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01.03.2025 17:38 Відповісти
США припинили військову допомогу Україні.
Привітайте обдовбаного наріка з його пришибленою командою з черговим успіхом!
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01.03.2025 17:44 Відповісти
Яки ще гарантії ? Вже по третьому колу !
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01.03.2025 17:47 Відповісти
Чи його заклинило, чи його змушують це говорити? Які гарантії? Шматок паперу з підписом? Так ми це вже проходили, довбню. Найкращі гарантії безпеки для України це *******, сильне, озброєне, мільйонне військо. ******* ппо, літаки, безпілотники. І найголовніше далекобійні ракети, які зможуть розтрощити москву. Ось це гарантії безпеки. Треба бути хитрішим. Пороха я не люблю, але він 5 років впарював путіну мінські домовленності. Тягнув час. То зроби то саме з трампом. Наобіцяй, а потім скажи, що всі рідкоземельні метали належать народу України. І без референдуму їх не можна вивозити з країни. Що тут важкого?
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01.03.2025 18:18 Відповісти
Гарантія безпеки є тільки одна: ядерна зброя. Трамп виходить з Європи і мусить вибачитися за ядерне розброєння України.
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01.03.2025 19:37 Відповісти
Якщо їх не має досі, то хто їх надасть?!
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01.03.2025 20:30 Відповісти
Никаких гарантий не будет. Это слишком большая проблема для других стран. К сожалению.
Мир (хоть какой-то) возможен только когда Пуйло вынесут с Кремля.
Для этого нам нужно продолжать получать поддержку хотя бы деньгами.
А наше ВПК может производить намного больше оружия (много раз об этом заявлялось)
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01.03.2025 22:16 Відповісти
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