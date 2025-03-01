Мир можливий тільки тоді, коли ми матимемо гарантії безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли Україна отримає реальні гарантії безпеки.
Про це глава держави сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Зеленського у соцмережі Х.
"Я не можу змінити позицію України щодо Росії. Росіяни нас вбивають. Росія - ворог, і це реальність, з якою ми стикаємося. Україна хоче миру, але він має бути справедливим і міцним. Для цього нам потрібно бути сильними за столом переговорів. Мир можливий тільки тоді, коли ми знаємо, що маємо гарантії безпеки, коли наша армія сильна, а наші партнери з нами", - наголошує глава держави.
"Без підтримки США буде важко. Але ми не можемо втратити ні волю, ні свободу, ні свій народ. Ми бачили, як росіяни приходили в наші домівки і вбивали багато людей. Ніхто не хоче чергової хвилі окупації. Якщо нас не можуть прийняти в НАТО, нам потрібна якась чітка структура", - додає він.
Також Зеленський наголосив, що Європа готова до непередбачених ситуацій і допоможе фінансувати нашу велику армію.
"Нам також потрібна роль США у визначенні гарантій безпеки - яких саме, в якому обсязі та коли. Коли ці гарантії будуть, ми зможемо говорити з Росією, Європою та США про дипломатію. Сама по собі війна - це надто довго, і ми не маємо достатньо зброї, щоб повністю її витіснити", - зауважив він.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Можливо є кращий сценарій, але я його поки не бачу. ...І так, америка поступово стає країної третього світу.
Але як тільки про щось таке заходить мова, то від балакунів про справедливий мир з позиції сили відразу починається "наших військ в Україні не буде, НАТО не на часі, головне щоб не було ескалації" - і всі "гарантії" перетворюються просто на звичайні поставки зброї чайними ложками щоб Україна "трималась".
Штаты гарант по Будапештскому меморандуму.
Международные переговоры это не про "в собственном доме"
Гарантії безпеки держави то її економічна і фінансова стабільність та її збройні сили. Все! Ніхто нікому ніяких гарантій грантувати не може. їх просто не буває, бо ніхто за нікого воювати НЕ БУДЕ!
Навіть то саме НАТО то лиш деклараця про колективну відповідальність. наспрарвді, у випадку потреби все може виразитись у стурбованості, занепокоєнні і, в кращому випадку як і нам - фінансова і матеріальна допомога. За яку, як виявляється, потім треба буде таки розплачуватись.
У цьому світі кожен сам за себе, в першу чергу.
А тому, падло ти зелене, таки не треба було закривати ракетну програму не треба було нищити армію, виробництво снарядів, озброєння. відводити війська, розміновувати Чонгар і т.д., бо лише то були наші гарантії.
Ну і ще разом зі всілякими хетьманцевими і дефективними менеджерами нищити економіку держави і її фінансову стабільність
По крайней мере, отпала неопределенность и иллюзии насчет ТрамПодонка.
Спокойно делаем свое дело, уничтожаем рашистов всем чем можем.
2. Ще один варіант миру це створення власної ядерної зброї.
3. Або мир завдяки вступу в НАТО.
Нажаль жоден з цих варіантів поки при владі банда новоспеченого олігарха-клоуна Зеленського не можливий.
Інших варіантів на планеті Земля не існує.
українцям явно у голові не вистачає. повинні пройти роки і треба виростити нових українців. умних. а не 73%них
А потім подумав, а що каже П. О. Порошенко про цю ситуацію. Подивився. Згадав, що донатив на ГО "Справа Громад" тільки на минулому тижні. Задонатив знову гарну суму.
Якщо є в кого баження, то перегляньте.
https://youtu.be/CMFFkrQTBVk?si=6gLsUzCQ6zAeIKd6
⚡2 ХВ ТОМУ! РЕАКЦІЯ ПОРОШЕНКА НА ВЧОРАШНІ ПОДІЇ У ВАШИНГТОНІ. ЩО РОБИТИ ДАЛІ?!
https://fex.net/uk/s/cmnsmpb
Свого часу дехто сер Чемберлен який Невіл теж стверджував , що британцям потрібні "гарантії беспеки" у був у жудкому захваті коли у Мюнхені гітлер йому щось там "підмахнув" ...
В захваті від цього він пафосно (як й трамп зара) заявів "британці , як привіз вам мир" ... Що на це йому відповів великий Уінстон не буду в сотий раз півторювати .
Лише скажу , що трамп й тим більш (якийсь там венс) вони просто настільки двійочники й невігласи , що як павліни самозакоханні нічого , що було до них багато разів в історії не знають й не вивчают ...
Можливо трамп обмовився , але я чув майже увесь його спіч . До останньої миті (якби не венс) він виглядав абсолютно адекватним крім однієї речі -- він вважає , що до його був лише один презідент - це Мак-Кінлі ... він назвав однопартійця Буша нікчемою . Може переплутав -- в його віці таке можливо .
пан Зеленський, мабуть, не розумiє, що тепер нам усiм повна клоака без Patriot... то пiдкажiть йому це хто-небудь
а зараз бюджет повністю залежний від зовнішнього фінансування і як бачимо контроль ти витрат ніхто не збирається проводити, щоб якось оптимізувати.
Які гарантії безпеки? Він сам не знає.
Гарантія безпеки - ввід військ в країну. Чиїх? НАТО не можна, інші не хочуть починати війну. Будь-який ввід військ, крім російських в Україну - відкрита війна. Хоча дехто з них не розуміє, що війна таки з 2014 року, і таким чином таки зможе перейти і далі, на Європу. Але гарантій таких нема, їх не існує.
А угоду про корисні копалини з США не хоче підписувати, бо олігархам треба красти. Кортше дурилово дуриловом. І ще й від жопорукого.
Головна гарантія то присутність військ з авіацією та ППО як пропонуює Британія і надання нам хоча б 100 літаків та власне виробницвто Грім2 і нептунів щоб можна було наносити удари вглиб території орків...
А коли в Україні така складна ситуація, згадувати про ліцензії олігархів навіть не смішно уже, які вони майже задурно отримали і нічого з тими ресурсами не роблять, шукають кому втюхати подорожче...
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*****, до сліз... Кацапські боти знову в свойом рєпєртуарє.
Привітайте обдовбаного наріка з його пришибленою командою з черговим успіхом!
Мир (хоть какой-то) возможен только когда Пуйло вынесут с Кремля.
Для этого нам нужно продолжать получать поддержку хотя бы деньгами.
А наше ВПК может производить намного больше оружия (много раз об этом заявлялось)