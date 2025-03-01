Адміністрація Трампа хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини, - Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа хоче публічних вибачень від Володимира Зеленського після їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого 2025 року.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Один із європейських чиновників заявив, що адміністрація Дональда Трампа "приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини".

За даними видання, у Великій Британії намагалися врятувати українсько-американську економічну угоду, проте не вдалося.

Команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів, заявивши, що потрібен час.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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