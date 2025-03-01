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Новини Суперечка Трампа та Зеленського США хоче вибачень від Зеленського
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Адміністрація Трампа хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини, - Bloomberg

У Трампа хочуть вибачень від Зеленського

Адміністрація Дональда Трампа хоче публічних вибачень від Володимира Зеленського після їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого 2025 року.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Один із європейських чиновників заявив, що адміністрація Дональда Трампа "приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини".

За даними видання, у Великій Британії намагалися врятувати українсько-американську економічну угоду, проте не вдалося.

Команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів, заявивши, що потрібен час.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Автор: 

США (22545) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+46
Трамп, йди найух
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01.03.2025 22:34
+42
Публічні вибачення за право віддати копалини???
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01.03.2025 22:35
+36
ПНХ. Вже все що треба від тебе почули
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01.03.2025 22:35
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Для Зеленського є дуже простий спосіб уникнути цих вибачень - самі знаєте, який.
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02.03.2025 08:43 Відповісти
Уши тебе от селедки , а не извинения Зе. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.03.2025 09:25 Відповісти
Зеля все сделал правильно и ему извинятся не за что. Телезрители во всем мире сами видели - кто на кого нападал, а кто защищался. Так при людно обосраться может только товарищ трамп, ничего подобного раньше не было. Но, когда нибудь это должно было случится. Всего, только за месяц стало понятно уже всем - на кого он работает. Теперь есть вопросы к американским военным и пентагону, то что сделал трамп называется переход на сторону врага или предательство, плюс еще попытка лично обогатиться с помощью рэкета во время прибывания на посту президента, используя свое личное служебное положение. Судя по всему, была личная заинтересованность получить какие-то откаты на свой карман от сделки по контролю над месторождениями, фондами, портами, инфраструктурой и другими предприятиями, генерирующими прибыль. Тута надо сказать, что из-за разницы цен, между западными странами и Украиной, практически любые предприятия в Украине будут прибыльными. Я напомню также, что во время ковида сша напечатали 6 триллионов долларов и только малую часть раздали на поддержку экономики и населению. Большая часть ушла за рубеж огромным "чесом" по всему миру. Скупалось абсолютно все, что способно генерировать прибыль - промышленные предприятия, фирмы, фонды, порты, торговые центры, недвижимость и т.д. Скупили даже наш местный торговый центр, в котором два магазина и два туалета (один платный, а второй "как всегда"). То есть, американские ребята хотят контролировать в мире абсолютно все, но обвиняют в этом китайцев, что те скупают порты и занимаются в Африке массовым строительством в долг. Теперь дошла очередь Украины и товарищ трамп аж спать не может ровно - руки совершают "хватательные движения". Интересно, сколько может быть откат от 20 миллиардов?, а от 100?, а от 350? про 500 миллиардов я даже боюсь спрашивать. И заметьте, взять хотят все, но без всяких гарантий безопасности. Если кто-то думает, что сразу придут инвестиции, переработка и производство - нет, нет, вы ошибаетесь, им достаточно будет сидеть на этом и просто контролировать, чтобы другим конкурентам не досталось. Обычно, инвестиции приходят только тогда, когда будет обеспечен спекулятивный спрос на мировом рынке. Но, все может быстро изменится, если сша выходят из НАТО и уходят из европы. Тогда это откроет дорогу кацапстану на европу, а ведь "розовые пони" в европах воевать не умеют, некоторые из них говорили Украине - не надо сопротивляться, сдавайтесь. Если впереди война на уничтожение европы - соответственно и спрос должен быть в европе для производства оружия. Сейчас сша очень торопятся забрать полезные ископаемые и "редкоземы" Украины себе, видимо что-то знают или планируют. Вероятно, что-бы не дать их европе и это уже явная подготовка к будущей войне. Но, конечно, сложнее всего будет европейцам, ведь надо будет одновременно с кацапстаном и воевать и торговать.
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02.03.2025 09:39 Відповісти
Не треба було бикувати, щоб не вибачатися!
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02.03.2025 10:18 Відповісти
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02.03.2025 11:07 Відповісти
У старого манія величі. Ми всі туземці, а вони правлять світом. Але це не так: він боіться путіна, боіться, шо той шмальне ядеркою. «Наддержава», бляха
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02.03.2025 11:28 Відповісти
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