"Венс - зрадник": проукраїнський протест влаштували у штаті Вермонт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У штаті Вермонт пройшла акція протесту проти віцепрезидента США Джей Ді Венса та на підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише низка американських ЗМІ.

У містечку Вейтсфілд розташовано лижний курорт "Шугарбуш", куди Венс приїхав відпочивати одразу після суперечки із Зеленським у Білому домі.

За даними Boston Globe, всього було понад 700 протестувальників, які вишикувалися вздовж шосе 100 у Вейтсфілді перед Mad River Green.

Місцеве видання WCAX зазначає, що про візит Венса стало відомо цього тижня, що спричинило заклики до протестів проти політики Трампа.

Так, протестувальники тримали таблички із написами Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Венс - зрадник, катайся на лижах у Росії", "Зеленський - герой" тощо.









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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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