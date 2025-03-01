"Венс - зрадник": проукраїнський протест влаштували у штаті Вермонт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У штаті Вермонт пройшла акція протесту проти віцепрезидента США Джей Ді Венса та на підтримку України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише низка американських ЗМІ.
У містечку Вейтсфілд розташовано лижний курорт "Шугарбуш", куди Венс приїхав відпочивати одразу після суперечки із Зеленським у Білому домі.
За даними Boston Globe, всього було понад 700 протестувальників, які вишикувалися вздовж шосе 100 у Вейтсфілді перед Mad River Green.
Місцеве видання WCAX зазначає, що про візит Венса стало відомо цього тижня, що спричинило заклики до протестів проти політики Трампа.
Так, протестувальники тримали таблички із написами Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Венс - зрадник, катайся на лижах у Росії", "Зеленський - герой" тощо.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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"Этого не бритого мы конечно поставили на место. Скажите, а свои 350 миллиардов мы уже не вернем? Може не надо было прогонять "клоуна"? Венс - ты осел, где наши деньги?
- Расходитесь, мы вам спи....ли. Там столько денег не было
ні, за українські гривні
.
Два імпічмента вже було, молимося за третій, а також інсульи/інфаркт/кулявлоб/природна смертт від старості/дурка
Після цього на місце Трампа сяде Венс.
І це буде повний звіздець!
Америка йде до фашистського авторитаризму.
***** в России 8 лет строил фашизм 2000 - 2008 г.
Трампистам надо, хотя бы, в два раза больше времени.
Им внутреннее общество не даст 4 срока президентов строителей фашизма
А потім Трамп усувається, і на його місце приходить Венс.
За допомогою ШІ розробляються стратегії, які дозволять йому в конституційних рамках залишатись Президентом мінімум 8 років. За цей час створити автократію, з тотальним контролем за кожною людиною, більш ніж можливо!
Чекаю з нетерпінням!
ду-май-те
.
"Для того, аби зруйнувати державний апарат, вистачить декількох місяців!"
Такий як в Україні, можливо. З США таке не прокатить. Все решта наївна маячна і віра в якесь надмогутне ШІ.
А семе головне, що Вєнс типовий пристосуванець.
Я так і думав.
це назавжди
в світі обожнюють особистостей що підняли лапу чи задерли хвоста на "вєліч амєрікі"
венс - гнила руда паскуда!.
пісюна на клавішіруку на Конституцію України і давав присягу народу України...
І справді венс - гнилий рудий підху#ловник разом з трампоном.
Ну то что мозга у тебя нет видно по твоему высеру
.
Мене тільки вражає , що як можно було трампу себе оточувати такими невігласами , що жоден йому не пригадав , що вони не унікальні в своєму роді "миротворці й мироблюбці" . Що усе до їх вже було й був один сер Невіл, який "привіз для британців мир" й якщо ці опудала знали як закінчилася мерзотна кар"єра цього мерзотного любителя "миру за чужий рахунок" !!!
1. Він просто давить на того , кого вважає більш піддатливим ...
2. Друге зауваження -- емоції це може якось змінити ставлення до когось , але він дуже самозакоханний й йму більш професійні радники розжують, що вчиняти на підставі емоцій це не когось характерізує як слабкого безвольного , а саме його . Він усьому світу розповідав про слабкість Байдена , то як він змусив армію США тікати з Афгану . Але ж там афганці , навчені інструкторами США першими збілгли . А тут а ні ЗЕ не збіг, а вже тим більш ЗСУ .
ЗЕ зробив колосальну помилку , коли сказав зайве , а головне так й не спровадився .
А це головне , що народ України , ЗСУ на порядок більш негативно налаштованні проти ***** й
він ЗЕ йще варіант лайт . Будь який наступник ЗЕ буде йще на 2 порядки непіддатливим .
Навіть гітлер з його асами люфтваффе не наважився атакувать США , в цьому й різниця між блескучими генералами вермахту й японськими нарцисами . ***** як й гітлер атакує лише тих , хто відверто слабкийший за його . Бо цілих 10 років московія пов"язла в Ічкерії , бо неодоцінила стійкість горців-вояків ... Саме це врятувала Картвелу в 2008 -- ***** злякався зав"язнути в штурмі Тбілісо ...
З Україною влип виключно через легке захоплення Криму й ... Але коли на Домбасі почав втрачати тисячи -- зупинився . А в 2022 році -- це українці повинні проклинати зрадника мертветчука -- його й всю його родину а десятому поколінні , бо саме він запевнив ***** , що фофік втече , що в його нема жодної емоції до України , що він "какайя разніца" . Що кулініч й татаров допоможуть й йщо ***** любить й цінує в Україні кожний других . Вони усі щиро вірили , що мовляв 30 років україні правого берегу голосували Юща , за Юлю , за Тягнибока й Гриценка , ну й Порошенка , а тут з невідомо якого біса обрали Щоневтіка ... Московити реально ******* на усю голову й павловських вже давно не запрошують й там нема кому сказати їм правду в очі - що в Україні вже років 25 все не так як на московії . Й президент це важлива посада , але тільки якщо він прислуховується до спільноти ...
Вовіку не требо було моделювати абсолютно фантасмогорічний сценарій , тим більш цим двум без жодного прояву уяви та абстрактного мислення . Вони дуже слабкі навіть більш простих алгорітмах -- а тут требо було прорахування на 15 ходів уперед . Требо було приводити приклад Невіла Чемберлена "величного миротворця" й головної ганьби усіх британців усіх часів . Требо було згадувать Піл-Харбор . Про те скільки можливо було зберігти життів , якщо б гітлера б зупинили силою йще 1934 , коли він тільки-тільки в перший раз порушив Версаль ... Це дуже складна розмова й інтелект Венса цього б не потягнув й в радниках Фофіка нема спеціалістів по світовій історії ! Принцип такий -- чього не знаєшь туди не лізешь ...
Бо саме тих , кого він осміював в тому примітивному кіно для невігласів стали головними героями Майдану : націоналісти "Свободи" , ліві ліберали "Батьківщини" й праві ліберали Юща . А усякі його Колі Котлети усі стали героями Куршавеля й Тайланду ... Після відвертих зрадників з риголювотини саме серед "служек народу" виявилось більше усьога зрадників ... Це добре , що він не на стороні кулініча й татарова ... Але його призначенець в СБУ 3 тиждня вторгення провів за кордоном ...
Гітлера в 1934 році можно було загнати під стіл одним полком , коли воно почало порушувати Версальскі угоди , коли заборонило партії , й почало саджати в табори сотнями . Але зіркою тоді для світу був Невіл Чемберлен , борець за мир , ворог будь якого рішення через насильство . Ви думаєте , що людство с того часу сильно змінилося ?!
Півтоюю - не требо було невігласу лізти туди , в чому свиння більше розбирається в апельсинах . Півторюю -- Шаріков більше розбирався в діалозі Кауцького з СДПГ , ніж фофік в 2016 році в простих речах в Українському політикумі ... Півтоюю -- він зняв підлідкову стрічку , бо його "Свати" в порівнянні зі "Слугою народу" є щось середнє між Гегелем й Шопенгауером ...
А що дійсно мав сказати Фофка , так про себе особисто . Що сам в 2018 був на позиціях перемовин с ****** , й що дуже хотів "поглянути йому в очі" . Але познайовившись й істотою переконався в тому, що в він поводить себе не як гомо саміенс , а як гомо-еректус . А це повністтю виключає якийсь речі пов"язанні з сапіенсом , тобто складною думкою , якимось раціо -- виключно самі примітивні напівзвірячи інкстинкти : ляк , тревога , ейфорія , діпресія ... або домінування .
Хибна тактика. Тільки посилює ворожнечу.
Тим паче мітинги не покращують позиції, що ми країна яка поважає думку інших.