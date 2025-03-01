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Новини Фото Суперечка Трампа та Зеленського Протест проти Венса у США
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"Венс - зрадник": проукраїнський протест влаштували у штаті Вермонт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У штаті Вермонт пройшла акція протесту проти віцепрезидента США Джей Ді Венса та на підтримку України. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише низка американських ЗМІ.

У містечку Вейтсфілд розташовано лижний курорт "Шугарбуш", куди Венс приїхав відпочивати одразу після суперечки із Зеленським у Білому домі.

За даними Boston Globe, всього було понад 700 протестувальників, які вишикувалися вздовж шосе 100 у Вейтсфілді перед Mad River Green.

Місцеве видання WCAX зазначає, що про візит Венса стало відомо цього тижня, що спричинило заклики до протестів проти політики Трампа.

Так, протестувальники тримали таблички із написами Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Венс - зрадник, катайся на лижах у Росії", "Зеленський - герой" тощо.

Акція протесту проти Джей Ді Венса у США
Акція протесту проти Джей Ді Венса у США
Акція протесту проти Джей Ді Венса у США
Акція протесту проти Джей Ді Венса у США

Також читайте: У Третю світову "грається" Путін, а не Зеленський, - Макрон

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Також читайте: Трамп та Венс влаштували Зеленському "засідку", щоб послабити Україну на майбутніх переговорах, - FT

Автор: 

протест (2397) США (22545) Джей Ді Венс (81)


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Топ коментарі
+64
Молодці!!!
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01.03.2025 22:23
+41
цей запроданець ще отримае)))
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01.03.2025 22:23
+35
Оце по нашому! І про імпічмент Трамлу не забуваєм!
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01.03.2025 22:26
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цей запроданець ще отримае)))
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01.03.2025 22:23 Відповісти
Молодці!!!
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01.03.2025 22:23 Відповісти
Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
"Этого не бритого мы конечно поставили на место. Скажите, а свои 350 миллиардов мы уже не вернем? Може не надо было прогонять "клоуна"? Венс - ты осел, где наши деньги?
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01.03.2025 22:43 Відповісти
їх ніколи не було 350, вже все офіційно опубліковано - максимум 180, якщо відняти радянський металобрухт залишиться 120, потім мінус реінвестиції , залишиться менше 100 це приблизно
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01.03.2025 22:49 Відповісти
В Пентагоне посчитали точнее. только 66 миллиардов дали Украине
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01.03.2025 22:57 Відповісти
Еще лучше. Оправдание Венса перед митингующими.
- Расходитесь, мы вам спи....ли. Там столько денег не было
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01.03.2025 23:10 Відповісти
Ви бачили їхні паспорти?
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01.03.2025 22:29 Відповісти
Кого ця США прихистила? Це американці місцеві вийшли на підтримку України.
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01.03.2025 22:30 Відповісти
їх купили за брудні американські доляри
ні, за українські гривні

.
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02.03.2025 00:42 Відповісти
Кацапка,завали хайло.
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01.03.2025 22:30 Відповісти
и я о том же : за фразу - ...россия не заканчивается нигде.. ! - нужно сразу же выбрасывать из США ! Эти неблагодарные уроды превратили свою рашу в помойку и гулаг а теперь хотят и сша сделать колонией путинского оркостана .)
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01.03.2025 22:31 Відповісти
А хто сказав що всі українці?Там дорогий лижний курорт.Не думаю щоб біженці мали таку можливість,приїхати потролить американського рагуля.
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01.03.2025 22:33 Відповісти
Оце по нашому! І про імпічмент Трамлу не забуваєм!
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01.03.2025 22:26 Відповісти
ну все, тепер тільки плащ для супевіслюка апокаліпсису, куди .бануте не поїде, там без купи лайна не абійдеться.
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01.03.2025 22:34 Відповісти
Ви спочатку для зеленського за брехню,корупцію,мородерство,зраду імпічмент зробіть,а потім від інших вимагайте,
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01.03.2025 22:35 Відповісти
Нет, дружок, сначала, нам Украину нужно отстоять, А потом мы уже спрашивать будем и у зеленского в том числе. В первом числе. Ти не хвилюйся
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01.03.2025 22:58 Відповісти
Зрадників потрібно усувати, судити та карати не після а заради перемоги.
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02.03.2025 09:15 Відповісти
Боженька любить трійцю))

Два імпічмента вже було, молимося за третій, а також інсульи/інфаркт/кулявлоб/природна смертт від старості/дурка
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01.03.2025 22:36 Відповісти
Щось таке кукловодами і планується.
Після цього на місце Трампа сяде Венс.
І це буде повний звіздець!
Америка йде до фашистського авторитаризму.
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01.03.2025 22:41 Відповісти
Времени не хватает. Катастрофически не хватает времени.
***** в России 8 лет строил фашизм 2000 - 2008 г.
Трампистам надо, хотя бы, в два раза больше времени.
Им внутреннее общество не даст 4 срока президентов строителей фашизма
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01.03.2025 22:49 Відповісти
Для того, аби зруйнувати державний апарат, вистачить декількох місяців!
А потім Трамп усувається, і на його місце приходить Венс.
За допомогою ШІ розробляються стратегії, які дозволять йому в конституційних рамках залишатись Президентом мінімум 8 років. За цей час створити автократію, з тотальним контролем за кожною людиною, більш ніж можливо!
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01.03.2025 22:56 Відповісти
Це не так працює.
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01.03.2025 23:53 Відповісти
Ну давайте, розкажіть, як воно працює у людей, яким доступні дані Big data, тобто не просто обличчя кожного виборця, а і його звички, уподобання, інтереси, хоббі, і поведінкові патерни.
Чекаю з нетерпінням!
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02.03.2025 00:10 Відповісти
люди їдять не цифри з біг дати, а харчі з супермаркету

ду-май-те

.
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02.03.2025 00:47 Відповісти
І до чого це?
"Для того, аби зруйнувати державний апарат, вистачить декількох місяців!"
Такий як в Україні, можливо. З США таке не прокатить. Все решта наївна маячна і віра в якесь надмогутне ШІ.

А семе головне, що Вєнс типовий пристосуванець.
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02.03.2025 00:51 Відповісти
Тобто відповіді не буде?
Я так і думав.
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02.03.2025 00:56 Відповісти
Европе нужно очистится от своих уродов - агентов ***** типа орбана фиццо и т.д а Америке от своих ! Иначе эти кремлевсские щупальца и метастазы доведут до краха и мировой войны !
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01.03.2025 22:27 Відповісти
як не дивно - але з цього часу зелю будуть малювати як героя чегевару, що боровся проти американського імперіалізму
це назавжди
в світі обожнюють особистостей що підняли лапу чи задерли хвоста на "вєліч амєрікі"
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01.03.2025 22:29 Відповісти
Його так вже малювали в 22-му році, але з того часу він встиг втратити популярність у світі і показав своє справжнє нутро - випадкової в політиці та некомпетентної у всьому людини.
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02.03.2025 09:21 Відповісти
скоріш всього він російський фсбешний карась, яким "зарибнили" адміністрацію "трампліна"???
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01.03.2025 22:29 Відповісти
а трапон тогда кто в этом пруду ? Толстолоб или жаба ?
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01.03.2025 22:34 Відповісти
такий самий "фсбешний карась".котрим "зарибнили" американський політикум набагато скоріше,правда спочатку піймавши його на гебняву приманку і "гебнявий гачок" у вигляді жіночої задниці ...
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01.03.2025 22:40 Відповісти
соглашусь ! то что рыжего ****** ***** держит за одно место - 100 % ! Уж Слишком рискованно и открыто он позиционирует себя в друзьях кремлевского маниака .
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01.03.2025 22:52 Відповісти
Трамп ведёт себя, как вел себя всю жизнь. Не надо строить из ***** гения что смог своего агента в кресло белого дома посадить.
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01.03.2025 23:55 Відповісти
Той хто завжди правий Ти не жив при советах. Тоді вербували всіх підряд. А раптом через 10-20-30 років в люди виб,ється хоч один зі 100. Ось тут до нього і підійдуть і нагадають.
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02.03.2025 00:32 Відповісти
Що за маячню я прочитав?
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02.03.2025 00:48 Відповісти
Не здивуюся, якщо українців почнуть депортувати, від *********, можна чекати чого завгодно.
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01.03.2025 22:29 Відповісти
Ось кому потрібно зараз дякувати
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01.03.2025 22:32 Відповісти
Молодці !!!
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01.03.2025 22:32 Відповісти
Там еще написано что Зеленский настоящий мужчина и герой.
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01.03.2025 22:32 Відповісти
Наскільки я зрозумів,в 10 раз більше чоловік ніж Венс.
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01.03.2025 22:36 Відповісти
зрадник України тут тока буба.
венс - гнила руда паскуда!.
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01.03.2025 22:34 Відповісти
Так, не Венс клав пісюна на клавіші руку на Конституцію України і давав присягу народу України...
І справді венс - гнилий рудий підху#ловник разом з трампоном.
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02.03.2025 09:25 Відповісти
TRUMP IS A RACKETMAN
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01.03.2025 22:44 Відповісти
не хило так америка приютила ухылянтов ... - горнолыжный курорт )) да уж ... бедным путиноидам-ухылянтам такое не светит !
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01.03.2025 22:55 Відповісти
Не 3, а 700; не ухилянтів, а місцевих активістів...а так все вірно.
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01.03.2025 22:56 Відповісти
Интересно, а как тебе живётся без мозга? 🤔😁
Ну то что мозга у тебя нет видно по твоему высеру
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02.03.2025 00:25 Відповісти
Найпотужніший протест, що я бачив! Трамп може ініціювати відділення Вермонта від США
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01.03.2025 23:02 Відповісти
для США це немало
.
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02.03.2025 00:48 Відповісти
Венс не є зрадником. Він звичайний пристосуванець і надзвичайно непорядна людина. Колись він публічно висміював Трампа і глумився з нього. Потім "раптово" перевзувся. Але весь цей "двіж" це внутрішньоамериканська політика - "карєра понад усе". Венс як і раніше проголошує "велич Америки"... тільки тепер він цю велич проголошує з позицій Трампа.
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01.03.2025 23:03 Відповісти
венс-вонс-вош
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02.03.2025 00:13 Відповісти
Не кажіть припущення -- в США неймовірно зробити добру кар"єру -- висмоктуючи дупу будь кому . В цьому різниця між США й московією . Навіть в Україні ермак так не висмоктує ЗЕ-неробі ... Це для США дуже огидлива поведінка й кінець будь якої кар"єри ... У Моніки Левиньски був більший шанс зробити кар"єру в демпартії , бо вона хоча б жінка . А венс йще член партії в який не ******* одностатєві відносини . Там скорійше справа у великих грошах ...

Мене тільки вражає , що як можно було трампу себе оточувати такими невігласами , що жоден йому не пригадав , що вони не унікальні в своєму роді "миротворці й мироблюбці" . Що усе до їх вже було й був один сер Невіл, який "привіз для британців мир" й якщо ці опудала знали як закінчилася мерзотна кар"єра цього мерзотного любителя "миру за чужий рахунок" !!!
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02.03.2025 03:05 Відповісти
Хлопці -- хто дивився усі 40 хвилин , а ні останні 25 ... Саме дивне й цікаве там то , що й як трамп відповів на питання про країни Балтії . З його особистого рота вилітіло таке , мовляв він чудово розуміє з яким небеспечним сусідом цім країнам ДОВОДИТЬСЯ жити по сусідству . Тобто Трамп не такий же абсолютний вевіглас , яким його піарники роблять .
1. Він просто давить на того , кого вважає більш піддатливим ...
2. Друге зауваження -- емоції це може якось змінити ставлення до когось , але він дуже самозакоханний й йму більш професійні радники розжують, що вчиняти на підставі емоцій це не когось характерізує як слабкого безвольного , а саме його . Він усьому світу розповідав про слабкість Байдена , то як він змусив армію США тікати з Афгану . Але ж там афганці , навчені інструкторами США першими збілгли . А тут а ні ЗЕ не збіг, а вже тим більш ЗСУ .
ЗЕ зробив колосальну помилку , коли сказав зайве , а головне так й не спровадився .
А це головне , що народ України , ЗСУ на порядок більш негативно налаштованні проти ***** й
він ЗЕ йще варіант лайт . Будь який наступник ЗЕ буде йще на 2 порядки непіддатливим .
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01.03.2025 23:07 Відповісти
що він сказав зайве? конкретно
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02.03.2025 00:23 Відповісти
А Ви вважаєте , що Фофік будучи не набагато меньшим невігласом в історії й економічній географії мав право лізти оцінювати перспективи нападу ***** на США ?!
Навіть гітлер з його асами люфтваффе не наважився атакувать США , в цьому й різниця між блескучими генералами вермахту й японськими нарцисами . ***** як й гітлер атакує лише тих , хто відверто слабкийший за його . Бо цілих 10 років московія пов"язла в Ічкерії , бо неодоцінила стійкість горців-вояків ... Саме це врятувала Картвелу в 2008 -- ***** злякався зав"язнути в штурмі Тбілісо ...
З Україною влип виключно через легке захоплення Криму й ... Але коли на Домбасі почав втрачати тисячи -- зупинився . А в 2022 році -- це українці повинні проклинати зрадника мертветчука -- його й всю його родину а десятому поколінні , бо саме він запевнив ***** , що фофік втече , що в його нема жодної емоції до України , що він "какайя разніца" . Що кулініч й татаров допоможуть й йщо ***** любить й цінує в Україні кожний других . Вони усі щиро вірили , що мовляв 30 років україні правого берегу голосували Юща , за Юлю , за Тягнибока й Гриценка , ну й Порошенка , а тут з невідомо якого біса обрали Щоневтіка ... Московити реально ******* на усю голову й павловських вже давно не запрошують й там нема кому сказати їм правду в очі - що в Україні вже років 25 все не так як на московії . Й президент це важлива посада , але тільки якщо він прислуховується до спільноти ...
Вовіку не требо було моделювати абсолютно фантасмогорічний сценарій , тим більш цим двум без жодного прояву уяви та абстрактного мислення . Вони дуже слабкі навіть більш простих алгорітмах -- а тут требо було прорахування на 15 ходів уперед . Требо було приводити приклад Невіла Чемберлена "величного миротворця" й головної ганьби усіх британців усіх часів . Требо було згадувать Піл-Харбор . Про те скільки можливо було зберігти життів , якщо б гітлера б зупинили силою йще 1934 , коли він тільки-тільки в перший раз порушив Версаль ... Це дуже складна розмова й інтелект Венса цього б не потягнув й в радниках Фофіка нема спеціалістів по світовій історії ! Принцип такий -- чього не знаєшь туди не лізешь ...
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02.03.2025 02:33 Відповісти
багато букв і 0 відповіді по суті
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02.03.2025 02:37 Відповісти
Я не пишу інструкції по користуванню туалетного папіру -- мої тексти для тих , хто вміє аналізувати інфу й його вистачає загальних знань для цього ... Коротко -- не має один невіглас повчати йще більшого невігласа тому , що сам дуже приблизно розуміє . Те що чекає на США точно не його тема -- подивиться на його хфільми про Голобородька -- рівень знань навіть ******** України , п"ятикласник не більше .
Бо саме тих , кого він осміював в тому примітивному кіно для невігласів стали головними героями Майдану : націоналісти "Свободи" , ліві ліберали "Батьківщини" й праві ліберали Юща . А усякі його Колі Котлети усі стали героями Куршавеля й Тайланду ... Після відвертих зрадників з риголювотини саме серед "служек народу" виявилось більше усьога зрадників ... Це добре , що він не на стороні кулініча й татарова ... Але його призначенець в СБУ 3 тиждня вторгення провів за кордоном ...
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02.03.2025 02:52 Відповісти
зе нікого не повчав. Він сказав: ви відчуєте і вже відчуваєте. Це що - не так? всі відчувають наслідки цієї війни, можливо крім папуа нової гвінеї, але америка точно відчуває. І в разі програшу України (а вони і це порахували) сша заплатять ще більше.
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02.03.2025 02:56 Відповісти
Нічого ніхто не відчуває . Ось в Руанді за 9 місяців до 1 млн. тутсі вирізали бхуту . До 300 тисяч згвалтованних жінок ... Й католицька церква поки не заарештували усю радіостанцію 9 пагорбів так й не засудила своїх священників мовчали про різанину й деякі допомогали виявляти тутсі вбивцям . Але що тоді турбувало світ ? Вбивство старого Рабіна ... Премія маразматичного миру для Арафак й Переса ... Й це Европа така була . Ви думаєте, що зараз щось змінилося ?!

Гітлера в 1934 році можно було загнати під стіл одним полком , коли воно почало порушувати Версальскі угоди , коли заборонило партії , й почало саджати в табори сотнями . Але зіркою тоді для світу був Невіл Чемберлен , борець за мир , ворог будь якого рішення через насильство . Ви думаєте , що людство с того часу сильно змінилося ?!
Півтоюю - не требо було невігласу лізти туди , в чому свиння більше розбирається в апельсинах . Півторюю -- Шаріков більше розбирався в діалозі Кауцького з СДПГ , ніж фофік в 2016 році в простих речах в Українському політикумі ... Півтоюю -- він зняв підлідкову стрічку , бо його "Свати" в порівнянні зі "Слугою народу" є щось середнє між Гегелем й Шопенгауером ...
А що дійсно мав сказати Фофка , так про себе особисто . Що сам в 2018 був на позиціях перемовин с ****** , й що дуже хотів "поглянути йому в очі" . Але познайовившись й істотою переконався в тому, що в він поводить себе не як гомо саміенс , а як гомо-еректус . А це повністтю виключає якийсь речі пов"язанні з сапіенсом , тобто складною думкою , якимось раціо -- виключно самі примітивні напівзвірячи інкстинкти : ляк , тревога , ейфорія , діпресія ... або домінування .
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02.03.2025 03:27 Відповісти
Дякує небайдужим до нас американцям)
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01.03.2025 23:30 Відповісти
Це дякую, але щоб не було так що тромбон не розпочав другу епоху маккартизму, але проти українців.
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01.03.2025 23:57 Відповісти
Дуже багато американців підтримують Україну. В світлі крайніх подій, їх стає ще більше.
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02.03.2025 00:24 Відповісти
Крім проблем мігрантам це нічого не дає.
Хибна тактика. Тільки посилює ворожнечу.
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02.03.2025 06:54 Відповісти
Ді пеніс зрадник. Крапка
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02.03.2025 07:12 Відповісти
Це смішно. Він не цінує Україну, бо не знає про неї нічого гарного. А зраджувати те, що не цінне не є вадою чи проблемою.
Тим паче мітинги не покращують позиції, що ми країна яка поважає думку інших.
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02.03.2025 07:56 Відповісти
Венс алкаш и неадекват так же как и Маск.
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02.03.2025 07:33 Відповісти
Кстати вице-президент ДиЖи Вэнс сбежал оттуда. Это всего чуть больше месяца, как Трамп занимает пост президента США и уже такая реакция простых американцев.
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02.03.2025 08:10 Відповісти
Американцы ещё скажут своё слово, я уверен, они долго терпеть шайку этих дебилоидов не будут.
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02.03.2025 08:18 Відповісти
А чому не кричали, ЗЕля досить слугати агента Москви дЄрмака? Тим більше у Білому Домі його не бажали бачити.
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02.03.2025 09:07 Відповісти
 
 