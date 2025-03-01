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Новини Зеленський зустрівся зі Стармером
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Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні

Зеленський зустрівся із Стармером у Лондоні

Президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт та зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що лідери обговорять безпекові питання.

Читайте: Зеленський та Стармер зустрінуться вже сьогодні, - британський уряд

Автор: 

Велика Британія (5553) візит (1574) Зеленський Володимир (23697) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+13
Скандал влаштували венс й Трамп а не Зеленський. Чи ви з тих хто вірить що х7йло "бажає миру" ???
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01.03.2025 19:43
+11
Світові пощастило, що Трамп не став Президентом США в 40-хх роках минулого століття. Бо тоді йому не довелося б накладати санкції на міжнародний кримінальний суд в Нюрнбегзі. Бо його, цього суду, просто не існувало б, так само як Другого Фронту та перемоги над фашизмом в Берліні.

Бо Трамп разом з Гітлером були б тоді обоє аріями, а бідолашні мексиканці загинули б від Голокосту, або в кращому разі стали рабами, щоб "Зробити Америку знову великою".

Новоспеченому американському монарху, який наклав санкції на МКС, сплюндрувавши міжнародне судочинство та поставивши себе вище над ним, залишилось ще покласти на себе роль святого Папи Римського та виписати індульгенцію російському військовому злочинцю путіну, який вбив півмільйона українців та влаштував проти них Геноцид.
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01.03.2025 19:42
+4
Трамп може і владу через 4 роки не віддати - штурм Капитолію і бажання Маска підгребсти під себе український литій перші дзвіночки диктатури на роки
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01.03.2025 19:51
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01.03.2025 19:39 Відповісти
Не сильно там його пресуйте - він ще від перельоту не відійшов!!!
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01.03.2025 19:39 Відповісти
Британія і Франція нададуть військову допомогу. тому Зеленський влаштував скандал із Трампом
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01.03.2025 19:41 Відповісти
Скандал влаштували венс й Трамп а не Зеленський. Чи ви з тих хто вірить що х7йло "бажає миру" ???
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01.03.2025 19:43 Відповісти
Ніхто не зможе надати такий обсяг допомоги як США. Я вже не кажу про розвіддані...
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01.03.2025 19:46 Відповісти
А що такого "образливого" сказав Зеленський? Процитуйте будь ласка.
Те що з Х7йлом вже домовлялися про мир й він порушив УСІ домовленості то образило Трампа? Чи що допомога надана не на 350 млрд., що визнали навіть аудитори США? Що такого образливого сказав Зеленський?
А чому він мав терпіти хамське, зневажливе ставлення? Чому мав терпіти слова що то він(Зеленський) "бажає розпочати 3-ю світову війну???
Якщо Трмап вирішив припинити допомогу то він би "витер ноги об Зеленського та Україну" а потім знайшов би іньший привід не допомогати. Не тіште себе думкою що якби Зе стерпів то те б дало позитивний результат - навряд.
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01.03.2025 20:15 Відповісти
Зе нічого не сказав образливого, він просто показав себе перед новою адміністрацією США як абсолютно недоговороздатна політична фігура. Пропозиції Трампа (для тих хто в темі) могли б реально врятувати українську державність та український народ від подальших смертей та руйнувань. Все просто - в Україну мали б зайти американські (і не тільки) видобувні компанії, техніка, працівники та технологи, видобувають ресурси, створюють інвестиційний фонд, в який мала йти частинка доходів від видобутку копалин - на відновлення України. Далі - дуже ймовірно, Україна стала би цікавою для іноземних інвесторів (із США, можливо - з ЄС, з арабських країн, Індії, Китаю). Американська видобувна індустрія на території України, інвестори з США та інших названих вище держав - це і була би головна гарантія безпеки, ніколи би росія не атакувала Україну знову, при наявності таких чинників. Я впевнений, що Трамп вже дійшов згоди із путіним по даному питанню. Залишалось все обговорити із Зе.
Але наш "потужний лідор" чомусь вирішив, що він може розписуватись за всю Україну, і продемонстрував абсолютну неготовність говорити на такі важливі теми із Трампом, і що очевидно - він зовсім не зацікавлений в мирній Україні. Підозрюю, що європейські "ліваки"-глобалісти, які сформували антитрампівську коаліцію (Стармер, Макрон, Мерц, Рютте, ФонДерЛяєн, Боррель), просто курують поведінку Зеленського і мають його за маріонетку в своїх інтересах. Вони всі зацікавоені в продовженні війни на невизначений термін. Їм не потрібна економічно стльна й процвітаюча Україна, але їм потрібне постійне послаблення росії (за рахунок і руками України, звісно ж). І тепер вони нам даватимуть свої нещасні кредити і по десятку ракет на місяць для війни, а Зе-режим і далі буде проводити свою ганебну бусифікацію простих українців, щоб затикати ними дири на фронті - аж до тих пір, поки ми просто не будемо матимо ким надалі воювати, і не втратимо більшу частину Лівобережжя. А верхівці нашій вже обіцяні гарантії особистої безпеки за це - вони просто втечуть з награбованим після капітуляції України в підготовлене місце.
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02.03.2025 00:19 Відповісти
Маячня та маніпуляції.
Венс з Трампом поводились по хамські, Президент ЖОДНОЇ країни, на яку напали, який себе поважає , не мав би ігнорувати звинувачення що війна почалася й досі триває бо він "не бажає миру" чи "не бажає домовлятися".
А інвестори й так можуть зайти, для цього треба припиненення вогню - тиснути на рашистов щоб припинили агресію а не звинувачувати Україну та хамські казати "ти не в тому положенні".
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02.03.2025 00:37 Відповісти
Логіку включайте - припинення вогню можливе за згодою лише обидвох сторін конфлікту. Путін сказав Трампу, що готовий піти на це, а Зе своїми словами та поведінкою в Білому домі показав, що він до цього не прагне. Воно й зрозуміло - це ж вибори доведеться проводити, відповідати на купу незручних запитань перед народом...
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02.03.2025 09:50 Відповісти
Flying Eagle ти не "Eagle" ти "flying trush".
х7йла пут-ін називають тут тільки кацапи нашваберні. Спалився дурнику. Сране фсб всіх вже без розбору у боти нагрібає....🤣🤣🤣
Про х7йло "погодився" то взагалі треш - тільки клінічний ідіот повірить зараз військовому злочинцю та цінічному брехуну х7йлу - путєну.
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02.03.2025 12:02 Відповісти
Ви би пожили з рік десь в Харкові чи в Сумах, то зовсім іншу пісню би співали. А люди тут, між іншим, вже не лише путіна ненавидять, а й нашу владу - вона не робить абсолютно ніяких кроків до закінчення бійні.
А з умовного Манчестера чи Норвіча легко про ненависть до путіна писати і про патріотизм...
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02.03.2025 12:17 Відповісти
А від того як я назву путіна - ху.ло, хутін, пуйло, путлєр, ситуація в Україні ніяк не покращиться, і люди не перестануть гинути. Лише конструктив і раціональні кроки можуть врятувати Україну.
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02.03.2025 12:19 Відповісти
Світові пощастило, що Трамп не став Президентом США в 40-хх роках минулого століття. Бо тоді йому не довелося б накладати санкції на міжнародний кримінальний суд в Нюрнбегзі. Бо його, цього суду, просто не існувало б, так само як Другого Фронту та перемоги над фашизмом в Берліні.

Бо Трамп разом з Гітлером були б тоді обоє аріями, а бідолашні мексиканці загинули б від Голокосту, або в кращому разі стали рабами, щоб "Зробити Америку знову великою".

Новоспеченому американському монарху, який наклав санкції на МКС, сплюндрувавши міжнародне судочинство та поставивши себе вище над ним, залишилось ще покласти на себе роль святого Папи Римського та виписати індульгенцію російському військовому злочинцю путіну, який вбив півмільйона українців та влаштував проти них Геноцид.
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01.03.2025 19:42 Відповісти
Трамп може і владу через 4 роки не віддати - штурм Капитолію і бажання Маска підгребсти під себе український литій перші дзвіночки диктатури на роки
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01.03.2025 19:51 Відповісти
Я давно казав що це були останні вибори в сша. Тепер диктатор Трамп вже не віддасть владу поки не здохне або передасть по наследству. Що ***** що Сі що Кім а тепер вже і Трамп хворіють однією хворобою. Єдиний шанс у американців якщо вони не будуть чекати 4 роки а зараз піднімуться і знесуть цю шоблу доки не пізно
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01.03.2025 20:20 Відповісти
В цей час на фронті хлопці продовжують гинути... А він катається. Головну життєво важливу поїздку вчора вже провалив. Британці лише в долоньки будуть хлопати і казати "гуд, Вальдемар, гуд".
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01.03.2025 19:45 Відповісти
нічого не провалив, США не будуть давати нову зброю, щоб зеленський був схильний до переговорів про це заявив Марко Рубио.

США хоче ресурси, дальше мирний договір без гарантій повернення територій, по суті заморозка.

Заморозити війну ми самі можемо, американці нам не потрібні, подоляка і агрохімію в стамбул закинути хай таляпає з росіянами.

А ресурси то жалко.
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01.03.2025 20:11 Відповісти
аto vi bi sdelali vmesto Zelenskogo? stali lizat nogi u trampa?
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01.03.2025 20:19 Відповісти
Бо у коли вибір стає між можливим ядерним пеплом або рабством, 90% людей вибере останнє... хоча в кінці кінців мабуть отримаю ядерний попіл, але через приниження і рабство...
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01.03.2025 19:54 Відповісти
Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми будемо підтримувати вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно», - Кір Стармер до Зеленського.

Господи ну просто танці з бубном. Трамп пре що бульдозер, а ці " скільки потрібно".... Добре, що в Україні повно часу.
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01.03.2025 19:52 Відповісти
Чекаємо чергове бла-бла-бла, листи та заклики.
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01.03.2025 19:52 Відповісти
 
 