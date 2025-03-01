Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні
Президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт та зустрівся із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялось, що лідери обговорять безпекові питання.
Топ коментарі
+13 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар01.03.2025 19:43
+11 Саша Романіщенко #596423
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+4 Sophia-Maria Duglass #550966
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Те що з Х7йлом вже домовлялися про мир й він порушив УСІ домовленості то образило Трампа? Чи що допомога надана не на 350 млрд., що визнали навіть аудитори США? Що такого образливого сказав Зеленський?
А чому він мав терпіти хамське, зневажливе ставлення? Чому мав терпіти слова що то він(Зеленський) "бажає розпочати 3-ю світову війну???
Якщо Трмап вирішив припинити допомогу то він би "витер ноги об Зеленського та Україну" а потім знайшов би іньший привід не допомогати. Не тіште себе думкою що якби Зе стерпів то те б дало позитивний результат - навряд.
Але наш "потужний лідор" чомусь вирішив, що він може розписуватись за всю Україну, і продемонстрував абсолютну неготовність говорити на такі важливі теми із Трампом, і що очевидно - він зовсім не зацікавлений в мирній Україні. Підозрюю, що європейські "ліваки"-глобалісти, які сформували антитрампівську коаліцію (Стармер, Макрон, Мерц, Рютте, ФонДерЛяєн, Боррель), просто курують поведінку Зеленського і мають його за маріонетку в своїх інтересах. Вони всі зацікавоені в продовженні війни на невизначений термін. Їм не потрібна економічно стльна й процвітаюча Україна, але їм потрібне постійне послаблення росії (за рахунок і руками України, звісно ж). І тепер вони нам даватимуть свої нещасні кредити і по десятку ракет на місяць для війни, а Зе-режим і далі буде проводити свою ганебну бусифікацію простих українців, щоб затикати ними дири на фронті - аж до тих пір, поки ми просто не будемо матимо ким надалі воювати, і не втратимо більшу частину Лівобережжя. А верхівці нашій вже обіцяні гарантії особистої безпеки за це - вони просто втечуть з награбованим після капітуляції України в підготовлене місце.
Венс з Трампом поводились по хамські, Президент ЖОДНОЇ країни, на яку напали, який себе поважає , не мав би ігнорувати звинувачення що війна почалася й досі триває бо він "не бажає миру" чи "не бажає домовлятися".
А інвестори й так можуть зайти, для цього треба припиненення вогню - тиснути на рашистов щоб припинили агресію а не звинувачувати Україну та хамські казати "ти не в тому положенні".
х7йла пут-ін називають тут тільки кацапи нашваберні. Спалився дурнику. Сране фсб всіх вже без розбору у боти нагрібає....🤣🤣🤣
Про х7йло "погодився" то взагалі треш - тільки клінічний ідіот повірить зараз військовому злочинцю та цінічному брехуну х7йлу - путєну.
А з умовного Манчестера чи Норвіча легко про ненависть до путіна писати і про патріотизм...
Бо Трамп разом з Гітлером були б тоді обоє аріями, а бідолашні мексиканці загинули б від Голокосту, або в кращому разі стали рабами, щоб "Зробити Америку знову великою".
Новоспеченому американському монарху, який наклав санкції на МКС, сплюндрувавши міжнародне судочинство та поставивши себе вище над ним, залишилось ще покласти на себе роль святого Папи Римського та виписати індульгенцію російському військовому злочинцю путіну, який вбив півмільйона українців та влаштував проти них Геноцид.
США хоче ресурси, дальше мирний договір без гарантій повернення територій, по суті заморозка.
Заморозити війну ми самі можемо, американці нам не потрібні, подоляка і агрохімію в стамбул закинути хай таляпає з росіянами.
А ресурси то жалко.
Господи ну просто танці з бубном. Трамп пре що бульдозер, а ці " скільки потрібно".... Добре, що в Україні повно часу.